Ночной переполох: жители Уфы сняли на видео огненный газовый факел

Сегодня, 2 августа, соцсети стали источником беспокойства, связанного с огненным столбом, который был далеко виден.

Напомним, первыми свидетелями этого явления стали жители поселка Юматово, которые всерьез подумали, что на газопроводе произошла авария и уже собрались бежать на выручку или спасаться сами.