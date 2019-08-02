Ночной переполох: жители Уфы сняли на видео огненный газовый факел

Ночной переполох: жители Уфы сняли на видео огненный газовый факелВидео
Вчера, 13:19Татьяна Майорова
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Это был все тот же стол огня, который не давал спать жителям поселка Юматово.
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Сегодня, 2 августа, соцсети стали источником беспокойства, связанного с огненным столбом, который был далеко виден.
Напомним, первыми свидетелями этого явления стали жители поселка Юматово, которые всерьез подумали, что на газопроводе произошла авария и уже собрались бежать на выручку или спасаться сами.
Тем временем, оказалось. что поводом для беспокойства нет. Ясность внесли специалисты ГУ МЧС РФ по РБ, которые сообщили, что на магистральном трубопроводе в районе поселков Миловка и Дмитриевка происходит плановое сжигание газа при помощи передвижного факела.
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