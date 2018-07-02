Как в Уфе отмечали победу сборной России над сборной Испании

Как в Уфе отмечали победу сборной России над сборной ИспанииВидео
Сегодня, 11:09Рустэм Башкирцев
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Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
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Сюжеты: Болеем за наших
После победы Сборной России над Испанией в серии пенальти со счетом 4:3 уфимские фанаты вышли на улицу. Очевидцы прислали видео, на котором болельщики вышли к Телецентру сразу после победы.
Отовсюду были слышны крики «Россия, Россия» и сигналы автомобилей.
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