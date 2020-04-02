«Я попробую бросить пить»: Земфира впервые за полтора года выпустила песню «Крым»

Трехминутная композиция вышла на всех официальных аккаунтах певицы в социальных сетях и стриминговых сервисах.

Песня «Крым» стала первой за полтора года обнародованной композицией певицы. Она длится три минуты и в нем ей аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер. Близкая подруга Земфиры, актриса театра и кино, режиссер, модель Рената Литвинова назвала песню «гениальной». «Крым» начинается со следующих строчек:

«Если ты будешь со мною жить,

Я попробую бросить пить.

Однозначно брошу курить,

Потому что тебя бесит дым».

Ранее, в 2018 году, Земфира выпустила сингл «Джозеф», в котором можно узнать отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».