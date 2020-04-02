Уфимец снял на видео опустошенный город в режиме самоизоляции

Уфимец снял на видео опустошенный город в режиме самоизоляцииВидео
Ролик показывает, как столица Башкирии выглядит с высоты птичьего полета, когда на улице практически нет людей.
В Уфе с 31 марта действует режим самоизоляции для всех граждан. Это значит, что из дома можно выходить на работу, в продуктовый магазин, аптеку или в больницу. Уфимец Азат Валеев решил показать, как выглядит город, когда все его жители сидят дома.
На кадрах видно, что большинство улиц среди бела дня пустые. На дорогах нет пробок, совсем небольшой поток машин. Очень непривычная картина для города-миллионника.
— Я хотел показать, как изменился город из-за вируса. А ведь только на прошлой неделе кипела жизнь в городе. Сейчас самое главное беречь себя и своих близких, — сказал автор видео.
Пока неизвестно, сколько продлится карантин. На сегодняшний день медики республики лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Еще двоих уже выписали. По прогнозам специалистов, если яркой вспышки в ближайшее время не произойдет, то к концу мая мы сможем вернуться к привычному режиму жизни.