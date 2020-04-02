Уфимец снял на видео опустошенный город в режиме самоизоляции

В Уфе с 31 марта действует режим самоизоляции для всех граждан. Это значит, что из дома можно выходить на работу, в продуктовый магазин, аптеку или в больницу. Уфимец Азат Валеев решил показать, как выглядит город, когда все его жители сидят дома.

На кадрах видно, что большинство улиц среди бела дня пустые. На дорогах нет пробок, совсем небольшой поток машин. Очень непривычная картина для города-миллионника.

— Я хотел показать, как изменился город из-за вируса. А ведь только на прошлой неделе кипела жизнь в городе. Сейчас самое главное беречь себя и своих близких, — сказал автор видео.