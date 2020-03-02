Башкирский ансамбль «Айтуган» привел в восторг зрителей и жюри шоу Первого канала

Жюри в лице певицы Веры Брежневой и хореографа Аллы Сигаловой выступление наших талантливых земляков оценили крайне положительно.

«Мне, знаете, прямо с вами в пляс пуститься захотелось! Мне очень понравилось! Вы действительно достойно представили свою родную республику» - заявила Вера Брежнева.

«Я очень люблю фольклор и ваше выступление — как бальзам на душу. А вот это сочетание зеленого благородного бархата с правильным алым цветом, а эти прекрасные ожерелья на груди — все это так красиво и создает такое прекрасное настроение!» - сделала комплимент коллективу Алла Сигалова.

Однако не совсем убедительными артисты оказались для танцовщика Сергея Полунина. Им, в отличие от своих коллег, он сказал «нет».