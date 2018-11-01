Жители Башкирии предложили главе Ишимбайского района уйти в отставку в фуфайке

Инициативная группа жителей Ишимбайского района подробно описали проблемы их населенного пункта. По и словам, глава района Марат Гайсин не справляется своими обязанностями.

На видеообращении, записанном на башкирском языке, говорится, что в селе недостроенный клуб, проблемы с дорогами, связью. А также поднимают вопрос разработки Гумеровского месторождения.

- Если в администрации не хотят работать, как говорит Радий Хабиров, пусть освобождают свое место. Пусть ищут новую работу. Или как я, после сокращения, встанут на биржу труда. Средствами из биржы пусть попробуют кормить детей, - говорит один из мужчин.