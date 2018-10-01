Тяжелоатлет из Уфы Булат Зарипов стал двукратным чемпионом по пауэрлифтингу

Уфимец Булат Зарипов стал чемпионом мира на мультитурнире «GOLDEN TIGER—XII». Турнир был посвящен «Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта» — «Дню Силы» и прошел 27-30 сентября в Екатеринбурге.