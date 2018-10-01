Тяжелоатлет из Уфы Булат Зарипов стал двукратным чемпионом по пауэрлифтингу

Тяжелоатлет из Уфы Булат Зарипов стал двукратным чемпионом по пауэрлифтингуВидео
Сегодня, 16:35Рустэм Башкирцев
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На соревнованиях «GOLDEN TIGER—XII» он победил в двух категориях: юниоры до 140 кг и мужчины 140 кг.
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Уфимец Булат Зарипов стал чемпионом мира на мультитурнире «GOLDEN TIGER—XII». Турнир был посвящен «Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта» — «Дню Силы» и прошел 27-30 сентября в Екатеринбурге.
Несмотря на небольшую травму травму колена, Булат смог расставить веса таким образом, что одержал победу в двух категориях: юниоры до 140 кг и мужчины 140 кг.
Суммарно для победы ему потребовалось собрать 807,5 кг: присед - 285 кг, жим лёжа - 207,5 кг, становая тяга - 315 кг.
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