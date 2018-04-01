Губернатор Кемеровской области обратился к гражданам и заявил об отставке

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

73-летний Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. В 2020 году его полномочия истекали.