В Башкирии увидели первое лунное затмение в 2018 году

В Башкирии увидели первое лунное затмение в 2018 годуВидео
Вчера, 17:58Злата Зукович
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31 января жители Башкирии увидели необычное явление - лунное затмение.
Bulat BikkuenВидео
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Видео: Bulat Bikkuen, Bulat Bikkuen
В интернете появилось видео лунного затмения. Смотрите видео, если вы пропустили это редкое явление.
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