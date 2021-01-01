Защитники Куштау из Башкирии записали новогоднее видеообращение

Защитники Куштау из Башкирии записали новогоднее видеообращение
Видео

Вчера, 13:24
В видеозаписи поздравления земляков с Новым годом приняли участие и известные люди, и простые жители Башкирии.
Video:Youtube.com

Накануне, 31 декабря, в соцсетях появилось новогоднее видеообращение, в записи которого приняли участие участники нашумевшей обороны шихана Куштау. Среди лиц, мелькающих на экране, есть известные люди – ученые Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов, а также многочисленные общественники.

Обращения пришли из других городов и даже стран.

На экране мелькают лица и юных защитников Куштау.

Напомним, в середине августа экозащитники не позволили начать разработку шихана Куштау. После этой резонансной истории было принято решение на самом высшем уровне объявить Куштау памятником природы.

Related news:
экология
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы