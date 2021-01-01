Защитники Куштау из Башкирии записали новогоднее видеообращение

Накануне, 31 декабря, в соцсетях появилось новогоднее видеообращение, в записи которого приняли участие участники нашумевшей обороны шихана Куштау. Среди лиц, мелькающих на экране, есть известные люди – ученые Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов, а также многочисленные общественники.