Защитники Куштау из Башкирии записали новогоднее видеообращение

Накануне, 31 декабря, в соцсетях появилось новогоднее видеообращение, в записи которого приняли участие участники нашумевшей обороны шихана Куштау. Среди лиц, мелькающих на экране, есть известные люди – ученые Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов, а также многочисленные общественники.
Обращения пришли из других городов и даже стран.
На экране мелькают лица и юных защитников Куштау.
Напомним, в середине августа экозащитники не позволили начать разработку шихана Куштау. После этой резонансной истории было принято решение на самом высшем уровне объявить Куштау памятником природы.