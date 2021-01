Защитники Куштау из Башкирии записали новогоднее видеообращение

В видеозаписи поздравления земляков с Новым годом приняли участие и известные люди, и простые жители Башкирии.

Video: Youtube.com Накануне, 31 декабря, в соцсетях появилось новогоднее видеообращение, в записи которого приняли участие участники нашумевшей обороны шихана Куштау. Среди лиц, мелькающих на экране, есть известные люди – ученые Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов, а также многочисленные общественники. Обращения пришли из других городов и даже стран. На экране мелькают лица и юных защитников Куштау. Напомним, в середине августа экозащитники не позволили начать разработку шихана Куштау. После этой резонансной истории было принято решение на самом высшем уровне объявить Куштау памятником природы.

