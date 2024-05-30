Смотрите сами:
преимущества видовых
квартир в «Зорге.Премьер»
Жилой комплекс «Зорге.Премьер» получился столь разносторонним, что редакция Mkset продолжает в деталях описывать уникальные достоинства этого проекта. Мы уже не раз писали о внушительном наборе характеристик, способном сделать ваше жилье по-настоящему комфортным и уютным. В числе особенностей, подчеркивающих эксклюзивность ЖК на рынке недвижимости Уфы, — видовые квартиры. О них в этот раз и пойдет речь.
При выборе квартиры принято акцентировать внимание на технических характеристиках жилья, не обращая внимания на такую важную деталь, как вид из окна. Пожалуй, раньше такой выбор был редкостью – это связано и со спецификой самих зданий, и самой городской застройки. С недавнего времени видовые квартиры в Уфе стали важным элементом: действительно, едва ли вы ожидаете, чтобы квартира вашей мечты выходила окнами на облицовку дома или на шумную трассу.
В комплексе «Зорге.Премьер» доступны по-настоящему эксклюзивные решения по видовым квартирам.
Например, есть квартиры с обзором на все четыре стороны света на такой высоте, которая позволит вам по-настоящему рассмотреть и насладиться романтикой нашего миллионного мегаполиса. Здесь кажется, что город оказывается буквально на ладони. При этом городская панорама в любой сезон будет выглядеть так, как и подобает виду из окна квартиры мечты. Также отметим, что из большинства квартир открываются чудесные виды на пышную парковую зону. Возможно ли такое в центре шумного мегаполиса? Напротив, такой вид возможен именно здесь, в одном из самых зеленых городов России.
Вид из ЖК «Зорге.Премьер» украсит любую вечеринку, отлично подойдет для вечера в семейном кругу или веселой компании, и даже для простой солнечной ванны летним днем. В видовых квартирах гораздо приятнее жить: окружение существенно влияет на психику, и приятный вид из окна тоже умеет снижать уровень стресса. Кроме того, такой престижной деталью вы сможете изящно подчеркнуть и собственный статус.
Добавим, что в жилом комплексе доступен широкий выбор квартир, от уютных полуторок и квартир с потрясающим видом на Уфу до квартир с собственной террасой.
Еще на этапе строительства можно внести изменения в план квартиры, и строители организуют все по вашим чертежам. Напомним, что «Зорге.Премьер» сдают уже в IV квартале этого года. Быстро подобрать квартиру мечты поможет телеграм-бот застройщика.
А быстро подобрать квартиру мечты поможет телеграм-бот застройщика
Офисы продаж «Зорге.Премьер» находятся непосредственно у самого жилого комплекса на ул. Зорге, 73, а также в центре Уфы
на Верхнеторговой площади, д. 6 в БЦ «Нестеров».

Телефон: +7 (347) 289-90-05.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фотограф: Артур Салимов
Корреспондент: Королев Андрей
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