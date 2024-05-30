Например, есть квартиры с обзором на все четыре стороны света на такой высоте, которая позволит вам по-настоящему рассмотреть и насладиться романтикой нашего миллионного мегаполиса. Здесь кажется, что город оказывается буквально на ладони. При этом городская панорама в любой сезон будет выглядеть так, как и подобает виду из окна квартиры мечты. Также отметим, что из большинства квартир открываются чудесные виды на пышную парковую зону. Возможно ли такое в центре шумного мегаполиса? Напротив, такой вид возможен именно здесь, в одном из самых зеленых городов России.

