– Благодаря фасадным работам, будущие жильцы уже могут оценить архитектурный облик дома, который, безусловно, станет очередным событием на рынке недвижимости Уфы – не менее громким, чем наш ЖК «Аристократ». Те, кто уже приобрел квартиры, могут лично оценить темпы строительства и начинать думать о вариантах дизайна, ведь дом будет сдан уже в 2024 году. Тем, кто еще думает над покупкой, следует поторопиться – пока есть выбор, в том числе уникальных форматов квартир. В частности, доступна одна квартира на этаже с обзором 360 градусов и индивидуальным доступом, а также несколько квартир с собственными террасами и потрясающими видами на лес и парк, которые будут радовать жильцов в любой сезон и в любую погоду. Приглашаем в наши офисы продаж, которые находятся непосредственно около «Зорге.Премьер»
на ул. Зорге, 73 и в центре Уфы на Верхнеторговой площади, д. 6 в БЦ «Нестеров». Наш телефон +7-347-289-90-05.