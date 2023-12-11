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7 причин использовать онлайн-платежи

Реклама. ПАО Сбербанк . Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Erid: LjN8K3kmM

Сервисы онлайн-оплаты 1 в банковской сфере развиваются так же стремительно, как и все цифровые технологии. Современные разработки упрощают пользователям жизнь: экономят время и деньги. Однако, осваивая эти «новинки», люди нуждаются в дополнительной информации. Рассказываем о способах и возможностях онлайн-платежей от Сбербанка .

Сбербанк предлагает разные варианты онлайн-оплаты:
Интернет-банкинг
«Сбербанк Онлайн»
Вход в него осуществляется с
помощью интернет-браузера2 , установленного на компьютере или смартфоне3 .
Мобильный банк «Сбербанк Онлайн»
Управление счетами с помощью
мобильного приложения, установленного на телефон.
«Автоплатеж»
Списание средств со счета на основании поручения клиента.
Используя один из этих способов , можно совершить множество платежей, будь то оплата ЖКХ, штрафа, налога или обучения.
  • 1
    Платеж «здесь и сейчас» при наличии доступа в интернет

    Одна из возможностей для клиентов Сбербанка возможность онлайн-оплаты 24 часа в сутки.


    Большинство платежей: пополнение баланса мобильного телефона, перевод средств на счет другого человека, оплата услуг все это доступно «здесь и сейчас».


    Для этого нужно просто выбрать удобный для себя вариант, а совершить необходимую операцию можно везде, где есть интернет.
  • 2

    Комиссия ниже, чем при оплате в офисе Сбербанка

    Стоит отметить, что с началом учебного года для многих студентов и их родителей одной из самых важных задач является оплата обучения.

    С помощью онлайн-оплаты можно совершить платеж в адрес учебного заведения при наличии всех необходимых реквизитов.

    Для примера: при оплате суммы 80 тысяч рублей комиссия составит 500 рублей 0,6% от суммы. При оплате с карты 3% от суммы (минимум 25 рублей, максимум
    1500 рублей). В кассе 3% от суммы (минимум 30 рублей, максимум 2500 рублей).

    Пользоваться удаленными сервисами удобно при оплате не только учебы, но и, например, проживания студента в общежитии.
  • 3
    Управление средствами со смартфона
    Контроль баланса счета, движения средств (снятие, пополнение, остаток после совершения операций) — одна из основных потребностей клиента Сбербанка.

    Верные помощники — сервисы Сбербанка по онлайн-оплате решают эту задачу.
  • 4
    Удобство работы с банковскими продуктами

    С помощью сервисов Сбербанка можно открывать и закрывать  свои счета,

    открывать, закрывать и блокировать банковские карты (например, в случае утери), подавать заявки на получение кредита или кредитной карты, погашать кредиты, получить выписку из Пенсионного фонда по своему лицевому счету, осуществлять обмен валют.


    Все эти услуги осуществляются с мобильного телефона или компьютера. Также в банковском приложении можно в несколько кликов открыть накопительный счет и получать проценты на остаток каждый месяц.
  • 5
    Высокая степень защиты средств
    Отличительной особенностью онлайн-сервисов от Сбербанка является высокая степень защиты  информации. Кроме одноразовых паролей используются и дополнительные методы. В том числе блокировка при троекратном неверном вводе личных данных, отключение системы, если пользователь неактивен более 30 минут, информирование о дате и времени последнего использования системы, а также установка суточных лимитов при проведении некоторых денежных операций.

    Удобным также является то, что одноразовые пароли, которые используются для подтверждения любой операции, можно получить в виде SMS-сообщений на мобильный телефон.
  • 6
    Автоматическая оплата услуг
    Еще одна востребованная услуга — длительное поручение на проведение автоматических действий — услуга «Автоплатеж» . Например, регулярная оплата коммунальных платежей или пополнение счета сотового телефона при понижении баланса до указанного уровня.

    Все настройки на удобную дату, время и сумму платежа можно совершить в личном кабинете Сбербанка.

    Существует и возможность создания шаблонов для наиболее часто совершаемых операций. Пользование в дальнейшем такими шаблонами снижает возможность ошибки при введении реквизитов.
  • 7
    Оплата по QR4  , штрихкоду или онлайн
    И снова — плюс, и снова — удобство. На большинстве квитанций есть QR-код .
    Необходимо отсканировать его в «Сбербанк Онлайн», ввести фамилию отправителя средств и завершить платеж. Сейчас это один из популярных способов оплаты не только для молодежи или пенсионеров, но и для любых других категорий граждан.

    Если кода на квитанции нет, организацию, в адрес которой нужно провести
    платеж, можно найти по поиску. Для этого достаточно набрать ее название или ИНН и ввести лицевой счет.
Конечно, пользоваться офлайн- или онлайн-сервисами — личный выбор каждого. Однако, стоит отметить, что цифровизация в России с каждым годом совершенствуется все больше. Это удобно, выгодно и полностью соответствует технологичному 21 веку.


*На правах рекламы.

1 Онлайн — деятельность, служба или операция, доступная через Интернет в режиме реального времени.

2 Интернет-браузер — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

3 Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

4 QR — это сокращение от Quick Response, в переводе с англ. – «быстрый отклик». QR-код позволяет мгновенно получать доступ к данным.


*Система «Сбербанк Онлайн » – удаленный канал обслуживания Банка, автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания Участника (клиента Банка) через официальный сайт Банка в сети Интернет, а также Мобильное приложение Банка. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru . Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк ». «Автоплатеж » будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж » может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. ПАО Сбербанк . Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.