1 Онлайн — деятельность, служба или операция, доступная через Интернет в режиме реального времени.

2 Интернет-браузер — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

3 Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

4 QR — это сокращение от Quick Response, в переводе с англ. – «быстрый отклик». QR-код позволяет мгновенно получать доступ к данным.

*Система «Сбербанк Онлайн » – удаленный канал обслуживания Банка, автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания Участника (клиента Банка) через официальный сайт Банка в сети Интернет, а также Мобильное приложение Банка. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru . Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк ». «Автоплатеж » будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж » может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. ПАО Сбербанк . Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.