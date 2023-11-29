«ЗОРГЕ.ПРЕМЬЕР» –
любуемся новой жемчужиной Уфы
Элитный комплекс «Зорге.Премьер» , который в настоящее время возводят на пересечении улиц Зорге и Лесопарковой, хорошо знаком читателям по предыдущим материалам Mkset. Сейчас у нас есть уникальная возможность оценить ход строительства от ведущего застройщика - группы компаний «Жилстройинвест». Итак, как продвигается работа?
У секции 1Б уже готова кровля, строительный кран снят.
В секции 1А заканчиваются общие строительные работы.
Активно идет возведение эксклюзивной секции 1Г, в которой можно купить единственную на этаже квартиру с индивидуальным доступом. Скоро она будет закончена.
Продолжается отделка внутри дома – полностью готов один из этажей.
Скоро откроется технорум, где жильцы смогут оценить отделку квартир и ознакомиться как с инженерными системами, так и с конструктивными особенностями «Зорге.Премьер» .
Также в настоящее время идет монтаж лифтового оборудования.
Уже готова отделка индивидуальных кладовых на этажах.
По словам руководителя отдела продаж ГК «Жилстройинвест» Игоря Саиткулова, строительство ЖК «Зорге.Премьер» идет очень активно:
– Благодаря фасадным работам, будущие жильцы уже могут оценить архитектурный облик дома, который, безусловно, станет очередным событием на рынке недвижимости Уфы – не менее громким, чем наш ЖК «Аристократ». Те, кто уже приобрел квартиры, могут лично оценить темпы строительства и начинать думать о вариантах дизайна, ведь дом будет сдан уже в 2024 году. Тем, кто еще думает над покупкой, следует поторопиться – пока есть выбор, в том числе уникальных форматов квартир. В частности, доступна одна квартира на этаже с обзором 360 градусов и индивидуальным доступом, а также несколько квартир с собственными террасами и потрясающими видами на лес и парк, которые будут радовать жильцов в любой сезон и в любую погоду. Приглашаем в наши офисы продаж, которые находятся непосредственно около «Зорге.Премьер» на ул. Зорге, 73 и в центре Уфы на Верхнеторговой площади, д. 6 в БЦ «Нестеров».
Наш телефон +7-347-289-90-05.