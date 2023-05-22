Трудно совмещать политическое и экономическое могущество, но влиятельным людям Башкирии это удается. Они формируют элиту национальной республики и определяют тон жизни. За ними контроль над ключевыми секторами экономики и темами обсуждения в обществе. В новой версии рейтинга сотни самых влиятельных людей Республики Башкортостан вновь оказались чиновники, депутаты, силовики, общественники, ректоры вузов, а также главы крупных компаний и самые богатые бизнесмены. По итогам исследования можно судить, для кого 2022 год, прошедший под знаком СВО, стал наиболее успешным, а кто утратил свое былое влияние и попытается отыграться.

О проекте

«ТОП-100 самых влиятельных людей Республики Башкортостан» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Как считали

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.