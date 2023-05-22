Трудно совмещать политическое и экономическое могущество, но влиятельным людям Башкирии это удается. Они формируют элиту национальной республики и определяют тон жизни. За ними контроль над ключевыми секторами экономики и темами обсуждения в обществе. В новой версии рейтинга сотни самых влиятельных людей Республики Башкортостан вновь оказались чиновники, депутаты, силовики, общественники, ректоры вузов, а также главы крупных компаний и самые богатые бизнесмены. По итогам исследования можно судить, для кого 2022 год, прошедший под знаком СВО, стал наиболее успешным, а кто утратил свое былое влияние и попытается отыграться.
«ТОП-100 самых влиятельных людей Республики Башкортостан» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Обладает всей полнотой власти в регионе. Назначает или отправляет чиновников в отставку, успешно лоббирует «своих» даже в неподконтрольных ему напрямую ведомствах или находит с ними общий язык. Управляет финансовыми потоками и информационной политикой в регионе через государственный медиахолдинг, включающий в себя десятки госсми. Ожидаемо занимает первую строчку рейтинга.
Еще до назначения на пост премьер-министра Назаров был заметной фигурой не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Больше был известен предпринимателям, а не политикам. Однако, с его деловой хваткой и лоббистскими возможностями, он быстро сумел подчинить все властные рычаги себе.
В России последних лет традиционно руководители силовых ведомств находятся в первой десятке рейтингов влиятельности. Глава регионального управления ФСБ отличился не только громкими коррупционными делами, после которых два министра находятся под арестом, но и раскрыл «оборотней в погонах» среди местной прокуратуры. Обеспечил себе лидерство среди силовых структур и занял третью строчку рейтинга.
Несмотря на критику и скандалы в сфере здравоохранения респбулики, сумел сохранить кресло министра здравоохранений в пандемию, а чуть более года назад занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Многократно получавший публичную поддержку Радия Хабирова Максим Забелин прочно закрепился на четвертом месте.
Следственный комитет продолжает следственные действия в отношении трех министров правительства республики. В руках Владимира Архангельского, работавшего до этого в Крыму и Пензе, мощный силовой рычаг, что отражается на оценках экспертов. Влияние должности, а пока не самого Архангельского, оценили на твердую пятерку.
До назначения в Башкирию Александр Прядко работал в Архангельской области. Здесь, как и в случае с Владимиром Архангельским, эксперты оценивали статус должности, а не человека, который ее занимает. Прядко только предстоит продемонстрировать свое полное влияние. Пока свежи воспоминания о кадровой политике его предшественника Романа Деева. Заместитель главы республиканского МВД Андрей Москвитин получил 11 лет колонии строгого режима за взятку в виде квартиры.
Рустам Муратов является давним соратником Андрея Назарова, много лет проработавший с ним на разных должностях. Занимая теперь пост первого вице-премьера, фактически является правой рукой главы правительства. За это получает самое высокое среди министров место в рейтинге.
Более 20 лет возглавлять региональный парламент и не войти в первую десятку списка самых влиятельных жителей Башкортостана - невозможно. Назвать другого такого успешного политика - тоже. Константин Толкачев сумел сохранить свое кресло при трех главах республики. За такую “выживаемость” эксперты определили его на 8 место.
После своего возвращения в правительство республики Алан Марзаев стал меньше подвергаться публичной критике и чаще появляться в неформальной обстановке с главой региона. Несмотря на то, что в правительстве Марзаев курирует сферы строительства, ЖКХ и транспорта, эксперты называет его одним из “министров по специальным поручениям”, кому глава республики может доверить решение деликатных вопросов.
Во время проведения СВО на ведомство Александра Шельдяева ложится дополнительная ответственность за выполнение госзаказов и работу с инвесторами. Повышенная ответственность и успешное выполнение задач добавляет влиятельности министру. Шельдяев, чья работа не вызывает критики руководства и негативного внимания со стороны СМИ, закрывает первую десятку влиятельных.
На своей должности Азамат Абдрахманов является связующим звеном между чиновниками всех уровней в правительстве. Это автоматически делает его одним из самых влиятельных людей в Башкирии. А полгода работы на Донбассе, в год СВО, придают ему дополнительный вес.
Ленара Иванова - одна из старожилов правительства республики - 13 лет во власти. Эксперты затруднились ответить, в чем конкретно заключается влиятельность чиновницы, однако отметили, что она ни разу не вызывала публичной критики со стороны своего начальства. Зато попала в несколько списков санкций, тем самым подчеркнув свою причастность к СВО.
Рекордный урожай прошлого года, общее отсутствие негативного информационного фона вокруг него, а также благосклонность главы региона позволили Ильшату Фазрахманову закрепиться в первой двадцатке.
Лира Игтисамова занимает должность вице-премьера и министра финансов с 2019 года. Работает без лишнего шума и пыли. Игтисамова имеет репутацию исполнительного “главбуха”, но при этом большое внимание уделяет повышению финансовой грамотности населения. В 2023 году доходы республиканского бюджета превысили 265 млрд рублей.
Андрей Лазеев возглавил Башнефть всего год назад. Компания, 25 % которой принадлежит Башкирии, а 75 % - Роснефти, является одним из крупнейших налогоплательщиков, работодателей и меценатов республики.
В свете желания властей республики реализовать проект нефтехимического кластера на базе «Газпром Нефтехим Салават», а также диверсифицировать налоговые поступления в бюджет республики, топ-менеджер, по словам экспертов, планомерно увеличивает и без того немалое влияние в регионе.
Евгений Семивеличенко возглавляет компанию с 2015 года. Еще один крупнейших работодатель и налогоплательщик в Башкирии из семейства «Ростеха».
Возглавляемое им ведомство регулярно "осложняет жизнь" властям республики. Уже не раз решения ФАС о приостановке или отмене результатов торгов становились причиной скандалов в сфере госзакупок. Постановления его ведомства за последний год стали не только поводом для ряда громких разбирательств, но и проливали свет на то, как власти реализовывали те или иные проекты. Пожалуй, самым громким из них стали материалы дела по строительству Центра управления республикой на пожертвования.
Игорь Пантюшин возглавил прокуратуру Башкирии в декабре 2021 года, до этого работал в Липецкой и Владимирской областях. В прошлом году прокуратура активно работала по строительному сектору. Республиканскому Минстрою выносилось предостережение о недопустимости срыва строительства хирургического корпуса кардиологического центра. В отношении руководителей ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «СУ-10» были возбуждены административные производства по нарушению сроков исполнения контракта. Пантюшин сам выезжал на площадку, чтобы понять, почему строительство стоимостью более 2,6 млрд рублей не удалось завершить в срок.
Елена Прочаковская контролирует систему «Инцидент» в регионе, результаты мониторинга которой нередко становятся причиной публичной критики и даже порок от главы региона в адрес провинившихся чиновников. Допуск к ценной информации определяет влияние Прочаковской.
Лилия Гумерова прошла путь от главы района до сенатора. Радий Хабиров неоднократно отмечал ее высокую эффективность на работе в Москве.
С приходом в регион Радия Хабирова планомерно и последовательно продвигался по карьерной лестнице. В конечном счете под него даже специально придумали должность (первый заместитель АГ по внутренней политике), чтобы подчеркнуть его статус.
В качестве вице-премьера Ирек Сагитов курирует работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции, а также отвечает за взаимодействие с силовыми структурами, в которых и работал до того как перейти в правительство.
Возглавила министерство Наталья Полянская в 2020 году. Грамотный юрист, успевшая на заре карьеры поработать с Радием Хабировым в БГУ. По должности является председателем совета директоров АО «Башспирт» и входит в совет директоров Башкирской содовой компании.
В минувшем году экс-мэр Сибая для многих неожиданно возглавил министерство предпринимательства и туризма - ведомство с самой высокой текучкой - за неполные 4,5 года сменилось 5 руководителей министерства.
Один из тяжеловесов на политической арене Башкирии, который с приходом в регион Радия Хабирова стал постепенно терять свои позиции. Главной его потерей стала отставка с поста руководителя аппарата правительства. Хабиров мотивировал это решение его желанием сконцентрироваться на работе ОЭЗ «Алга».
После ухода Максима Забелина в администрацию главы Башкирии возглавил министерство здравоохранения, став одним из самых молодых министров республики. В отличие от своего предшественника не раз публично попадала под критику главы республики.
Ведомство Маргарита Болычева возглавила в 2020 году в возрасте 26 лет. До этого, она не была замечена в скандалах, ровно как и не вызывала критику ни со стороны СМИ, ни со стороны руководства республики.
Из кресла мэра Нефтекамска в кресло градоначальника Башкирской столицы Ратмир Мавлиев пересел в феврале прошлого года. Неоднократно подвергался критике главы Башкирии за результаты работы, однако в крупных скандалах или провалах замечен не был. Сохранив за собой кресло градоначальника в первый год, эксперты позитивно оценили его будущие перспективы.
Давний соратник главы республики, работавший с ним еще в Красногорске. Курировал в правительстве вопросы строительства пока не был отправлен возглавлять Башспирт — одного из крупнейших налогоплательщиков в республике. По словам опрошенных экспертов, представляет один из строительных кланов республики. Ранее много лет руководил МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы». Его племянник Айрат Абдрахимов, руководит компанией «Строй ТЭК».
Занимает свою должность с 2018 года. Чаще всего Минобразования Башкирии критиковали за плохую организацию питания в школах.
Илона Макаренко давно знакома с главой республики. Некогда она была его студенткой в институте права БашГУ, возглавляла сам институт, а по прошествии лет по представлению Радия Хабирова возглавила ЦИК Башкирии. Накануне выборов в Госсобрание - Курултай занимает ожидаемое высокую позицию. В следующем году предстоят выборы главы республики.
Назначен на свою должность указом президента России в мае прошлого года. До этого момента два года находился в статусе исполняющего обязанности.
Возглавляет известную на всю страну благодаря событиям на Куштау Башкирскую содовую компанию - одного из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Башкирии.
Традиционно эксперты добавляют в рейтинги влиятельности руководителей крупнейших корпораций, представленных в регионе. Чем крупнее корпорация, тем выше место в рейтинге.
Экс-мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии. Сумел сохранить свое кресло и после того, как республику возглавил Радий Хабиров, хотя и подвергался его критике за транспортные проблемы башкирской столицы.
Эльвира Аиткулова начинала карьеру на телевидении. Избиралась депутатом сначала регионального, а затем российского парламента. Приобрела всероссийскую известность благодаря резонансному законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри, соавтором которого была.
Известная в Башкирии врач-акушер и экс-депутат Курултая. Во время пандемии возглавляла ситуационный антиковидный центр. Успешно избралась в Государственную думу VIII созыва. Приобрела всероссийскую известность благодаря соавторству законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.
Работала с Хабировым в Кремле и Красногорске, перебралась за ним и в Башкирию. Имеет не только прямой и постоянный доступ к главе республики, но и пользуется его полным доверием, занимаясь графиком встреч главы, его корреспонденцией и передачей поручений другим чиновникам Белого дома.
В середине нулевых работал в постпредтве Башкирии при президенте России. Вместе Радием Хабировым работал в Красногорске управляющим администрации главы города. После того как Хабиров вернулся в Башкирию, отправился за шефом и занял аналогичную должность в республике.
Занимает должность с 2019 года. Не ведет активной публичной жизни.
Стала широко известной в республики во время активных антиковидных мер. Возглавляет ведомство с 2021 года.
Бывший уфимский градоначальник, ставший депутатом Госдумы после того, как Муртаза Рахимов покинул должность главы республики. Избирался на протяжении VI, VII и VIII созывов.
Преодолел кризис (и по всей вероятности успешно) в сфере школьного питания. Умело обходит негативные темы, вследствие чего редко подвергается критике как со стороны руководства, так и со стороны общественности.
До 2022 года возглавлял министерство спорта и молодежной политики Башкирии. Однако, из-под управления Хабибова было выведена молодежная политика, после того как власти преобразовали министерство. Спорт остался за Хабибовым, а для работы по молодежной политике был создан отдельный госкомитет.
Давний соратник главы региона, поддержавший его даже тогда, когда в 2008 году Радия Хабирова исключали из «Единой России». За последнее время растерял медийную активность, однако остается в обойме.
Его называют «чиновником по особым поручениям». Занимает должность вице-премьера. Фактически его область работы можно отнести к администрации главы Башкирии, откуда он и перешел в кабинет министров. Сейчас Азат Бадранов находится в зоне СВО добровольцем. Его физическое отсутствие объясняет позиции в середине рейтинга, однако эксперты уверены, что по возвращению Бадранов окажется в первой двадцатке.
На позиции главного росгвардейца республики Александра Бурдо в рейтинге повлиял скандал с его сыном. В ноябре прошлого года стало известно, что 32-летнего Дмитрия Бурдо поймали в Казани с наркотиками. При обыске у него нашли 0,93 грамма мефедрона. В итоге молодому человеку пришлось заплатить штраф в 35 тыс. рублей. Александр Бурдо произошедшее не комментировал.
С одной стороны глава региона не раз положительно отзывался о деятельности министра. С другой стороны негатив и скандалы в сфере культуры, сопровождавшие Амину Шафикову в последние несколько лет, поутихли, что несколько укрепило ее позиции.
Трудовую деятельность начал в 1998 году в Башкирском государственном аграрном университете. С 2003 года находится на государственной службе. В августе 2020 года возглавил Госкомитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору в статусе исполняющего обязанности председателя. А в мае прошлого года неожиданно для всех возглавил ФНС по Башкортостану.
Возглавил министерство в апреле прошлого года. Ранее возглавлял госкомитет по предпринимательству. На территории республики действуют четыре регоператора по обращению с ТКО. Нияз Фазылов регулярно критикует их за недостаточные инвестиции в инфраструктуру и нарушения графика вывоза мусора. Доля населения в 2022 году охваченного услугой раздельного сбора мусора достигла 57 %.
Ранее Разумикин был заместителей администрации городского округа Истра в Московской области, но с приходом Радия Хабирова вернулся в родной регион и сразу в ранге министра. По итогам прошлого года Башкирия совершила скачок сразу на 33 строчки вверх в рейтинге цифровой трансформации регионов, заняв шестое место.
Тимербулат Каримов в последнее время снизил свою активность в Башкирии. Внук поэта Мустая Карима.
Возглавляет Госкомитет с момента его основания в 2015 году. Никогда не был замечен в скандалах или критических материалах в СМИ. Этой весной Фарит Гумеров активно борется с половодьем и последовавшими пожарами. По его предложению в Башкирии ввели особый противопожарный режим.
В должности главного госинспектора дорожного движения (с 2005 по 2021 годы) неоднократно подвергался как критике главы региона, так и жителей республики. Радий Хабиров неоднократно заявлял, что с ним он работать не будет. Доходило до того, что за неудовлетворительные показатели на дорогах глава региона предлагал ему «застрелиться как порядочному офицеру». То ли вотум недоверия республиканской власти, то ли федеральные истории с задержаниями в нескольких регионах глав региональных ГИБДД за взяточничество, сподвигли Гильмутдинова отправиться за мандатом в Госдуму и заодно депутатской неприкосновенностью. Как бы то ни было связи с республикой он не потерял.
Бывший главный судебный пристав республики, а ныне один из самых заметных депутатов ГД от Башкирии. Активно занимается собственным пиаром и регулярно посещается Башкортостан, в особенности башкирское Зауралье.
Уроженец Башкирии. Окончил сельскохозяйственный университет. Большую часть своего трудового пути провел на предприятиях сферы сельского хозяйства. С 2008 по 2019 годы возглавлял Благоварский район, откуда и пришел в администрацию главы.
Много лет работал директором информационного агентства «Башинформ». С приходом нового главы республики Радия Хабирова возглавил агентство по печати и СМИ, сменив на этой должности многолетнего руководителя агентства Бориса Мелкоедова. Входит в состав совета при главе Башкирии по развитию культуры и искусства.
Руководит Контрольно-счетной палатой Башкирии. Эксперты характеризуют его как очень осторожного чиновника, предпочитающего не сильно отсвечивать в публичном пространстве. В апреле этого года ведомство Константина Шагимуратова выявило недостроенный канализационный коллектор, который так и не поступил в госсобственность, хотя на его строительство было потрачено 210 млн рублей из бюджета. Материалы проверки передали в полицию.
Почти за 30 лет службы, начиная с должности начальника противопожарной службы одной из военных частей. В 2016 году был назначен начальником Главного управления МЧС России по республике Башкортостан.
Уроженец Татарастана Раиль Шайдуллин занял место председателя верховного суда Башкирии 10 мая 2023 года. Предыдущий председатель ВС Башкирии Земфира Латыпова скончалась в 2021 году. С тех пор исполняющим обязанности руководителя был зампредседатель суда Иван Семенов.
Матёрый аппаратчик и давний соратник Радия Хабирова не смог в 2021 году отразить очередную атаку, лишившись поста заместителя администрации главы региона. Ряд экспертов говорит, что его контакты с главой региона при этом не прервались, хоть и стали редки в последнее время. Однако в одном мнении сходятся все – свое влияние он растратил.
В корпорацию развития республики Наиль Габбасов перешел с аналогичной должности из Крыма по личному приглашению Радия Хабирова. Корпорацию развития Крыма сделал одной из лучших в стране и перевез в родную республику с собой сильную команду.
Имеет большой опыт дипломатической работы в системы министерства иностранных дел. После нее с 2011 года был советником полномочного представителя Башкирии при президенте.
Ранее являясь членом общественной палата России, по предложению Радия Хабирова заняла пост омбудсмена в декабре 2022 года. Эксперты тогда назвали это решение удачным, потому что Ирина Абрамова много лет работала с предпринимателями на предыдущих должностях.
С приходом в республику Радия Хабирова предыдущий глава ТПП покинул свой пост, порекомендовав Хакимова, который позднее успешно избрался руководителем организации, которую возглавляет по сей день.
С 2011 года избирается депутатом Госдумы от Башкирии. Представляет в нижней палате российского парламента инициативы башкирского Курултая. Например, законопроект об ответственности заключенных за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей.
Эксперты традиционно включают в рейтинги влиятельных лиц региона местных руководителей крупнейших госкорпораций страны. Альберт Лукманов в марте сообщил, что по программе газификации и догазификации принято уже более 35 тысяч заявок, газ доведен до границ 30 тысяч домовладений, 21 тысяча семей уже пользуются газом. Всего в программу догазификации республики вошли 1428 населенных пунктов, уже построено 2,7 тыс. новых газораспределительных сетей.
Являясь одним из кураторов информполитики региона, в отличие от своего предшественника, выбрал менее агрессивный и публичный подход, выступая скорее организатором процесса, чем его демиургом.
Заметный представитель медиаиндустрии Башкирии. Он прошел путь от корреспондента муниципальной телекомпании до директора республиканской телерадиокомпании, которая во многом определяет настроения и общественное мнение в регионе.
Вернулся в Башкортостан после того, как Радий Хабиров стал главой республики. В 2021 году занял пост главного редактора государственного агентства «Башинформ» - основного рупора властей республики.
Возглавляет ведомство с 2016 года. Свою карьеру на государственной службе начал в 2001 году, при этом с 2001 по 2006 года фактически сразу с должности аналогично текущей - министр юстиции Башкортостана.
Возглавляет региональное отделение ВГТРК с 2015 года. Ряд экспертов считает, что по прошествии стольких лет он тяготится своей должностью, но вариантов для дальнейшего карьерного роста у него нет.
Официальный спикер республиканского парламента и «Единой России» по теме СВО. Координирует деятельность фракции партии власти, то есть напрямую влияет на качество и оперативность принятых решений.
Министр МВД 2011-2016 годов, который вопреки обычной практике не покинул регион, став главным федеральным инспектором по республике Башкортостан. Отработав на этому посту с 2016 по 2021 годы к всеобщему недоумению занял пост регионального омбудсмена по правам человека. Должность пусть и «декоративная», но по мнению экспертов вполне «соответствует духу времени».
Занимает должность с 2017 года после ухода предшественника в Госдуму.
Занимает должность руководителя нацбанка Башкирии с 2013 года. В период введения западных санкций Марат Кашапов вселял в жителей республики уверенность, что банковкая система выстоит. Действительно, обошлось без краха в финансовой системе.
Экс-министр строительства Башкирии давно покинул республику, работая на разных должностях в федеральных структурах. Однако, интерес к родному региону не потерял. Ряд опрошенных экспертов называют его одним из лоббистом республиканских интересов.
Ей прочили должность омбудсмена по правам человека, однако получить ее не удалось. Сейчас она руководит советом по правам человека при главе Башкирии. За спиной у Гайсиной сотрудничество с либеральной оппозицией, борьба за права дольщиков и личное банкротство.
C 1992 года занимает пост верховного муфтия России. За долгие годы нахождения на этом посту обрел значительное количество связей и опыта, который поддерживает в мусульманских регионах его авторитет, в том числе и в Башкортостане.
Ранее известный в Башкирии как журналист и медиаменеджер, ныне занимает должность руководителя аппарата Общественной палаты республики. Собирается стать кандидатом от «Единой России» на выборах в Госсобрание — Курултай.
С 1990 года возглавляет уфимскую епархию в сане епископа Уфимского и Стерлитамакского.
Возглавляет Духовное управление мусульман Башкирии с 2019 года. В марте Айнур Биргалин комментировал последствия падения купола мечети «Ар-Рахим». Минарет упал из-за сильного ветра на строительной площадке.
После объединения БашГУ и УГАТУ новый вуз возглавил выходец из первого - некогда Вадим Захаров был там проректором по науке. Руководитель крупнейшего высшего учебного заведения в республике по праву находится в рейтинге самых влиятельных людей Башкирии.
За коронавирусные годы власти региона не раз обращались к Валентину Павлову за помощью в затыкании кадровых дыр в системе Минздрава. С этой задачей ректор БГМУ, несмотря на время от времени возникающее недовольство со стороны студентов, весьма успешно справлялся. Однако, в регионе ждут, что острый кадровый голод будет удовлетворен за счет выпускников медуниверситета. Сможет ли Павлов убедить выпускников остаться в системе региональной медицины - большой вопрос. Скандалы в медицине Башкирии, вспыхивающие один за другим этому точно не способствуют.
Выпускник вуза, который сейчас сам возглавляет. Сменил на этом посту своего предшественника Рамиля Бахтизина, который не переизбирался на пост ректора в 2019 году из-за возрастного ценза.
На протяжении всей своей карьеры работал на предприятиях сферы энергетики. Прошел путь от инженера до руководителя предприятия. С 2017 года управляет энергосбытовой компанией республики.
Виктор Лариошкин возглавил компанию в августе 2020 года. На протяжении всего трудового пути занимал различные, в том чисиле руководящие, должности в энергетических компания страны.
Возглавляет компанию с 2015 года. Эксперты традиционно вносят руководителей крупных корпораций в списки влиятельных персон региона.
Представитель КПРФ Александр Ющенко входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Занял должность пресс-секретаря в мае прошлого года. Илья Спиридонов работает на декретной вакансии. Ранее трудился в отделе по освещению деятельности органов государственной власти.
Заняла должность пресс-секретаря правительства республики в феврале прошлого года. Как и ее предшественница, была приглашена на работу из Москвы. Имеет опыт работы в качестве заместителя главного редактора «РБК-Уфа».
Представитель КПРФ в Курултае. Александр Алексеев с 2012 года является индивидуальным предпринимателем. Выходец из Нефтекамска.
Десять лет возглавляет международный аэропорт Уфы. Аэропорт Уфы в 2022 году увеличил доходы на четверть, операционную прибыль в 1,6 раза.
Два раза избиралась депутатом Госдумы от Башкортостана, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр. Официальный спикер на мероприятиях вроде ежегодного послания главы республики.
Депутат Курултая, ранее 16 лет возглавлявший Зианчуринский район республики. Результаты его хозяйствования на территории оказались крайне спорными. «Тяжелое наследство» досталось его преемнику Дамину Юланову.
Депутат Курултая республики, ранее занимавшая должность заместителя прокурора Башкирии. Дочь легендарного певца и художника-любителя, народного артиста Башкортостана Фарита Бикбулатова.
Депутат Курултая шестого созыва. Его влияние по мнению экспертов напрямую связано с медийной активностью. Порой прибегает к откровенному популизму. В январе выкладывал ролик, как сходил в магазин и ужаснулся ценам на продукты в Башкирии.
Уроженец Израиля, многодетный отец - имеет 8 детей. С 1999 года работает главным раввином республики Башкортостан. Активно участвует в акциях в поддержку СВО.
Руководит оппонирующим политике главы региона изданием пруфы.рф. За последний год издание столкнулось с блокировками доступа в госучреждениях, отказом в доступе на многие мероприятия и фактически игнорированием региональными чиновниками журналистов издания. Приходится племянницей покойному первому главе Башкирии Муртазе Рахимову, умершему в январе 2023 года.