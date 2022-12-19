Как видно из нашего исследования, девять из 17 «продуктовых» позиций стали доступнее для покупателей. На одну сентябрьскую зарплату текущего года жители Башкирии смогут приобрести большее количество таких товаров.



Это обусловлено тем, что цены на некоторые продукты за год практически не изменились или выросли незначительно. Например, стоимость яблок практически не изменилась, а лук, морковь, картофель, свежие помидоры и огурцы даже подешевели. Вероятно, динамика цен обусловлена хорошим урожаем нынешнего года, кроме того, производители планомерно наращивают посевные площади для выращивания овощей в закрытом и открытом грунте. Возросшая конкуренция вынуждает снижать цены.



Между тем мы помним рост цен на овощи борщевого набора весной текущего года, когда капуста стала настолько дорогой, что в магазинах ее начали продавать четвертинками кочанов. Можно предположить, что субъективно покупатели все еще воспринимают овощи как дорогой товар, поскольку вынужденно тратили на них весной в два-три раза больше, чем обычно. Между тем расчеты показывают, что на среднюю зарплату в сентябре можно было купить гораздо больше овощей, чем годом ранее. Лидер по увеличившейся доступности — картофель. Благодаря снижению цены с 37 до 24 рублей жители региона могли позволить себе на одну зарплату купить 1847 кг этого продукта, в то время как годом ранее — 1084 кг.



Стоимость гречневой крупы немного увеличилась, но на среднюю зарплату этого товара можно приобрести больше (468 кг против 460 прошлогодних). Цена на яйца и подсолнечное масло выросла совсем чуть-чуть.



Однако на этом «хорошие новости» заканчиваются. Из данных Росстата следует ощутимое для кошелька потребителя подорожание таких товаров, как говядина, сливочное масло, сметана - те продукты, которые у самых бедных слоев населения традиционно считается роскошью и на которых обычно экономят. Если в сентябре прошлого года на среднюю зарплату можно было приобрести 104 килограмма говядины, то в сентябре 2022 года — только 96 килограммов. В случае со сметаной изменение составило 13 кг (уменьшение со 181 до 168 кг). На зарплату в сентябре этого года можно было купить 59 кг сливочного масла, а годом ранее - 63 кг.



Заметно выросла стоимость пшеничной муки (в сентябре прошлого года одной зарплатой можно было оплатить 1062 кг, а в этом году — 959 кг). Не так серьезно - на хлеб и молоко. Лидеры роста цен — сахар (весной этого года рост цен на него был беспрецедентным, а позже антимонопольщики даже уличили производителей в спекуляциях) и шлифованный рис. Количество килограммов сахара, которого можно было купить на сентябрьскую зарплату 2022 года, уменьшилось на 182: с 843 до 661. Количество килограммов риса уменьшилось с 580 до 465.