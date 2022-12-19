По данным Росстата, в третьем квартале 2022 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,4 % в годовом сравнении. Такие данные приводятся в докладе ведомства. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года за девять месяцев текущего реальные доходы населения снизились на 1,7 %.
С точки зрения обычного жителя Башкирии рост цен и подорожание жизни в целом стало очевидным. Индексация зарплат (а она проводится далеко не во всех организациях) не перекрывает возросших расходов. Между тем с точки зрения статистики не все так очевидно. Mkset, опираясь на данные Росстата, изучил изменение цен на ряд товаров и пришел к выводу, что, с учетом повышения среднемесячной зарплаты по региону, некоторые товары, наоборот, стали доступнее для жителей республики.
Мы анализировали данные за сентябрь текущего года, сравнивая их с цифрами официальной статистики за 2021 год. Список, по которому Росстат анализирует индекс стоимости жизни в регионах, достаточно велик. В наше исследование включены 17 наименований наиболее необходимых продуктов, а также водка и сигареты, «набор» бытовой химии первой необходимости из четырех позиций, «тройка» наиболее часто обновляемых и необходимых товаров бытовой техники, лекарства, тарифы на услуги ЖКХ. Также проанализировано изменение стоимости автомобилей и цен на недвижимость. Средняя зарплата в регионе в сентябре 2021 года составляла 40,3 тыс. рублей, а в сентябре 2022 — достигла 46,1 тыс.
В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за этот и прошлый годы, а так же цены по региону за сентябрь 2021 и сентябрь 2022 года. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
В целом нужно отметить, что доступность привычного образа жизни, конечно, снизилась для всех слоев населения — от самых бедных до вполне обеспеченных. Однако менее всего от инфляции пострадали люди с наиболее низкими доходами. Дело в том, что самые бюджетные товары росли в цене медленно. Можно предположить, что это связано с регулятивными механизмами государства.
Быстрее росли цены на так называемую «роскошь» - дорогие продукты, корма для животных, автомобили (здесь к тому же свою роль сыграл и дефицит транспортных средств) и недвижимость.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Башкирии, в 2023 году среднемесячная зарплата в регионе достигнет 46300 рублей. Однако по самым оптимистичным прогнозам инфляция останется на уровне 5,5 %. Реальные денежные доходы населения фактически не увеличатся.
Как видно из нашего исследования, девять из 17 «продуктовых» позиций стали доступнее для покупателей. На одну сентябрьскую зарплату текущего года жители Башкирии смогут приобрести большее количество таких товаров.
Это обусловлено тем, что цены на некоторые продукты за год практически не изменились или выросли незначительно. Например, стоимость яблок практически не изменилась, а лук, морковь, картофель, свежие помидоры и огурцы даже подешевели. Вероятно, динамика цен обусловлена хорошим урожаем нынешнего года, кроме того, производители планомерно наращивают посевные площади для выращивания овощей в закрытом и открытом грунте. Возросшая конкуренция вынуждает снижать цены.
Между тем мы помним рост цен на овощи борщевого набора весной текущего года, когда капуста стала настолько дорогой, что в магазинах ее начали продавать четвертинками кочанов. Можно предположить, что субъективно покупатели все еще воспринимают овощи как дорогой товар, поскольку вынужденно тратили на них весной в два-три раза больше, чем обычно. Между тем расчеты показывают, что на среднюю зарплату в сентябре можно было купить гораздо больше овощей, чем годом ранее. Лидер по увеличившейся доступности — картофель. Благодаря снижению цены с 37 до 24 рублей жители региона могли позволить себе на одну зарплату купить 1847 кг этого продукта, в то время как годом ранее — 1084 кг.
Стоимость гречневой крупы немного увеличилась, но на среднюю зарплату этого товара можно приобрести больше (468 кг против 460 прошлогодних). Цена на яйца и подсолнечное масло выросла совсем чуть-чуть.
Однако на этом «хорошие новости» заканчиваются. Из данных Росстата следует ощутимое для кошелька потребителя подорожание таких товаров, как говядина, сливочное масло, сметана - те продукты, которые у самых бедных слоев населения традиционно считается роскошью и на которых обычно экономят. Если в сентябре прошлого года на среднюю зарплату можно было приобрести 104 килограмма говядины, то в сентябре 2022 года — только 96 килограммов. В случае со сметаной изменение составило 13 кг (уменьшение со 181 до 168 кг). На зарплату в сентябре этого года можно было купить 59 кг сливочного масла, а годом ранее - 63 кг.
Заметно выросла стоимость пшеничной муки (в сентябре прошлого года одной зарплатой можно было оплатить 1062 кг, а в этом году — 959 кг). Не так серьезно - на хлеб и молоко. Лидеры роста цен — сахар (весной этого года рост цен на него был беспрецедентным, а позже антимонопольщики даже уличили производителей в спекуляциях) и шлифованный рис. Количество килограммов сахара, которого можно было купить на сентябрьскую зарплату 2022 года, уменьшилось на 182: с 843 до 661. Количество килограммов риса уменьшилось с 580 до 465.
- В целом ситуация стабильная. Тревоги здесь нет. Существенно поднимать цены на таком высококонкурентном рынке, как продажа продуктов, невозможно. Некоторые позиции действительно существенно подорожали – но это касается единичных наименований. В то же время ряд товаров наоборот подешевел. Так, произошли сезонные изменения цен на овощи (в дальнейшем ожидается еще больше их снижение), подешевеют и крупы после поступления в магазины продукции, изготовленной из зерна, собранного в этом году.
- По итогам второго квартала 2022 г. по сравнению с первым мы зафиксировали возвращение тенденций потребления к привычным, без эффекта закупок впрок. В продовольственных форматах бакалейные товары, молочная продукция и кондитерские изделия были самыми быстрорастущими категориями во втором квартале.
Последние годы мы видим устойчивый потребительский спрос на дискаунтеры - магазины с базовым ассортиментом качественных товаров по доступной цене. Цены в дискаунтерах в среднем на 15 % ниже, чем на аналогичные позиции в магазинах у дома, при этом в некоторых категориях снижение составляет 30–40 %.
Мы фиксируем рост среднего чека.
Изменение ассортимента есть, но оно не критично для потребителей и связано с трансформацией привычных логистических цепочек, сокращением или уходом с рынка отдельных брендов. Мы максимально замещаем их российскими товарами, расширяем ассортимент текущих поставщиков, заводим новых, запускаем собственные торговые марки. Например, в июле доля импорта в продажах сократилась на 2 % - ее заняли российские производители.
Мы постоянно развиваем ассортимент и актуализируем его в соответствии с покупательскими запросами. Например, по собственным брендам в этом году уже поставили на полки более 650 новинок. Также мы активно развиваем новые каналы поставок из-за рубежа: например, фруктов и овощей.
Водка, хотя и фактически выросла в цене, но купить её на среднюю зарплату стало проще. Сильное изменение стоимости произошло на продукцию импортного производства в высоком ценовом сегменте. В нашем же случае анализируется цена самой обычной водки в магазинах Башкирии. Год назад на среднюю зарплату такой водки можно было купить меньше, чем на зарплату 2022 года. Например, в сентябре 2021 года можно было купить 68 литров водки на зарплату, а спустя год — 71.
- Существенных изменений в структуре потребления мы не видим. Так, продажи не премиальных марок водки остались прежними. Но если брать «Биттер» и джин «Курай», то здесь фиксируется серьезный рост продаж, так как это импортозамещающий товар. Что касается других марок, то изменений нет.
- После объявления карантина в 2020 году, объемы потребления выросли на 35 %. 2021 год был идеальным – средний класс вновь отдыхал за границей, заработали бары и рестораны после простоя. В 2022 году активизировались процессы импортозамещения. Это связано с уходом части европейских операторов с отечественного рынка, надо понимать, что ту продукцию, владельцы которой покинули российский рынок, употребляет максимум 10-15 % населения. Это даже не весь средний класс, который является основным ее потребителем. А преобладающая часть населения даже не заметила их исчезновение. Может быть, обратили внимание, что витрины стали не такими красивыми.
На винодельческим рынке все нормально – импорт поступает, европейские вина привозят. Нет одних брендов, но их заменяют другими. Конечно, никогда вина Китая, Индии, Бразилии и прочих не заменят европейские. Что касается шампанского (Moet & Chandon, Dom Perignon) их заменили продукты других шампанских домов, которые не были такими раскрученными в России. Разницы между ними никакой, только у одних пиар был получше.
Если говорить о сегодняшнем дне, то в отличии от кризисов 1998, 2008 и 2015 гг., которые шли по классическому сценарию (рост потребления примерно на 5 % крепкого алкоголя, нелегальной продукции, падение потребления винодельческой продукции (вина игристого и пива), в этом году растет потребление всей алкогольной продукции. Есть некая разница с прошлым годом. Тот психологический кризис, который вызван СВО, дает дополнительное потребление алкоголя. В среднем продажи всего алкоголя выросли на 10 %. Пиво и пивных напитков на 3 %, крепких – на 12 %, игристых вообще на треть.
Рост продаж крепкой алкогольной продукции наблюдается с 2020 года. Он происходит на фоне падения продаж винодельческой продукции.
Что касается сигарет, которые для существенной части населения также не являются товаром первой необходимости, то здесь ситуация противоположная. Сигареты с фильтром подорожали, и довольно существенно — это отмечают и сами потребители и Росстат. Рост цен на табачные изделия связан с повышением акцизов и ужесточением контроля за производством такой продукции.
Сигареты в 2022 году действительно стали менее доступными для потребителя на 11 %. В сентябре 2021 года пачка сигарет с фильтром стоила 128 рублей, а в сентябре текущего года — почти 166 рублей. Год назад средней зарплатой можно было оплатить 313 пачек против 278 пачек этого года.
- Если говорить об изменениях на рынке, то нельзя не отметить рост популярности одноразовых электронных систем доставки никотина (электронных сигарет). Тенденция возникла пару лет назад, но сейчас бешено развивается среди молодежи. Так, у законодателя не оказалось рычагов регулирования развития этого рынка с точки зрения ограничений, которые накладываются на потребителей, особенно несовершеннолетних, и с точки зрения сбора налогов.
Помимо этого есть нелегальный табачный рынок, вызывающий беспокойство производителей, законодателей и регулирующих отрасль органов. Любая нелегалка – это убыль в кармане компании, производящей товар легально, обеспечивающий товарооборот. Ну, и курильщик в стране стал молодеть.
Спрос упасть не мог. Он остался прежним, но с тенденцией, что возраст курильщика стал чуть моложе. Спрос будет подрастать сейчас, потому что такой период. Люди курят не потому что реклама, выкладка в магазине, страшные картинки и не потому что что-то стало доступнее, а потому что их к этому подталкивает жизнь. Сейчас даже идет разговор о замене конфет в пайке обратно на сигареты. Потому что парням в окопе конфеты не нужны.
Повышение стоимости на сигареты на 20 % произошло в 2020 году. В 2021 и 2022 году наценка составит 4 %.
По сравнению с 2021 годом даже доступнее стали телевизоры и смартфоны. Если в сентябре 2021 года одной зарплаты хватало на 1,2 телевизора, то в сентябре текущего года — на 1,5 телевизора. Смартфонов год назад можно было купить 4,2, а в 2022 году — 4,6. Эти товары не только стало проще приобрести на подросшую зарплату — даже номинальная их стоимость снизилась. А вот пылесосы стали дороже. И купить эти приборы на среднюю зарплату в регионе стало сложнее. Так, ранее зарплаты хватало на 5,7 электропылесоса, и в 2022 — на 5,4.
- На фоне стабилизации цен и расширения ассортимента в третьем квартале мы видели постепенное восстановление потребления. На данный момент сложно оценить, будут ли актуальны те тренды, которые начали формироваться во втором полугодии, осенью и зимой. Покупатели "М.Видео" и "Эльдорадо" продолжают получать привычную экономию благодаря регулярным акционным предложениям, программам лояльности и обновлённым программам рассрочки без переплат. Ассортимент в большинстве категорий сейчас соответствует тому, что было на начало года, то есть, у пользователей есть выбор по функционалу, брендам, ценовым сегментам. Речь идёт как об уже известных потребителям брендах, так и о новых: компании удалось создать новые логистические цепочки и привлечь новых партнёров-производителей и дистрибьюторов, наладить собственные импортные операции. Так, например, мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии бренд Artel, новый бренд смартфонов Wiko и ноутбуков Thunderobot, появилось отечественное ПО - РЕД ОС и пакет офисных приложений «Р7-Офис», привезли новую линейку iPhone, новые складные модели смартфонов Samsung. Мы также видим усиление позиций китайских и турецких компании, а также производителей из России и СНГ из базового и среднего ценового диапазона. В том числе до шести раз увеличился спрос на бытовую технику наших собственных торговых марок Novex и Hi. То есть ассортимент пополняется как в цифровых категориях, так и в сегменте крупной и мелкой бытовой техники, а цены во многом находится на уровне начала года или даже ниже.
- С конца февраля российский рынок охватил ажиотажный спрос, вызванный неопределённостью на фоне резкой девальвации рубля и напряжённой геополитической обстановки. Дополнительным фактором стали заявления иностранных компаний об уходе с российского рынка, из-за чего произошло сокращение предложения на внутреннем рынке. В результате, цены значительно поднялись на широкий перечень товаров, включая продукты питания, электронику и бытовую технику, недвижимость. Так, например, электроника подорожала в 2–2,5 раза при том, что доллар укрепился лишь на 30–35%. Но в результате усиления мер валютного контроля, более широкому использованию рубля в международных расчётах произошёл разворот на валютном рынке, и российская валюта существенно укрепилась, что на фоне снижения спроса привело к стабилизации цен. Но из-за проблем в сфере международной логистики, в частности отказа крупных перевозчиков от доставки грузов в российские порты, ограничений прямого экспорта на российский рынок, цены установились на уровне примерно на 10 % выше, чем в начале года, несмотря на более повышение курса рубля. Для более точной оценки текущей ситуации в сфере ритейла следует рассмотреть рынок в разрезе двух крупных сегментов, продовольственном и непродовольственном, что обусловлено различной эластичностью спроса.
После увеличения стоимости автомобилей их доступность — как импортных, так и отечественных - снизилась. В 2021 году на зарплату можно было выкупить 0,056 отечественного автомобиля, а годом спустя — 0,048. С иномарками ситуация еще более печальная. В этом сегменте произошло снижение с 0,033 до 0,024. То есть, чтобы накопить на импортный автомобиль, понадобится откладывать все зарплату в течение почти 3,5 лет.
- На рынке новых автомобилей сократился выбор. По сути, сейчас выбирать приходится из китайцев, Lada и УАЗа. Из отечественных моделей все попадают под условия госпрограммы, из китайцев – одна (Haval Jolion). Параллельный импорт растет, но его возможности не способны закрыть образовавшиеся потери из-за санкций. Такие машины не имеют заводской гарантии. Если мы вспомним историю российского авторынка, то в кризисные периоды люди покупают больше подержанных автомобилей. В последние семь-восемь лет на один новый автомобиль приходилось три-четыре проданных с пробегом. В апреле этот показатель достиг одного к пяти, в один из месяцев вообще вышло так, что на один новый пришлось 12 подержанных автомобилей. В последние восемь месяцев на два новых автомобиля приходится 13 купленных на вторичном рынке. С ростом экономики спрос сместится в сторону новых авто. На вторичке сейчас больше выбора и цены ниже.
В 2022 году средняя цена нового автомобиля достигла 2,29 млн рублей. Это на 22 % больше, чем годом ранее. По данным за август, 55 % новых автомобилей россияне приобретают в автокредит. В начале года доля проникновения кредитных машин на рынке была 49 %. Скорее всего, этот показатель будет расти, поскольку продолжает действовать льготная госпрограмма. Вместе с потребительскими кредитами доля таких машин на рынке может составлять 80-90 %.
- Продажи новых автомобилей сократились примерно на 60 %. Вторичный рынок также снижается, если сравнивать с прошлым годом, но раз в пять медленнее, а в сравнении с весной этого года и вовсе растёт. В целом, всё довольно плохо в сравнении с прошлым годом, но «оттепель», если сравнивать с весной.
Средняя цена подержанных автомобилей начинает расти (хотя какое-то время с начала кризиса снижалась). Плюс возник дефицит новых автомобилей, из-за чего снизилась доля покупок в трейд-ин. Плюс покупательская способность также продолжает снижаться. Результат неутешительный — дилеры стали зарабатывать на автомобилях в 2-4 раза меньше в сравнении с началом кризиса.
В целом на рынке преимущественно остались доступными для покупки только отечественные и китайские бренды. Самыми обсуждаемыми стали уход Renault и Nissan. Возникают большие проблемы с оригинальными запчастями. Казалось бы, параллельный импорт должен был помочь, но вторичные санкции и общие логистические сложности не позволяют закупать большие объёмы.
Подорожание отмечено во всей группе товаров бытовой химии, хотя все они — очень бюджетные позиции. Наиболее критичен рост цен на хозяйственное мыло. В сентябре 2021 года в среднюю зарплату «вмещалась» стоимость 1116 200-граммовых пачек. За год их количество уменьшилось до 787. Но и остальные позиции: шампунь, зубная паста и щетка — заметно подорожали. Зарплаты этого года достаточно для покупки 485 зубных щеток, а в прошлом — хватало на 594 штуки. Флакон шампуня также стал недоступнее для потребителя. Если зарплаты прошлого года хватало на покупку 297 упаковок такого товара, то теперь — только на 258. В 2021 году можно было приобрести 448 тюбиков зубной пасты на зарплату, а через год — 367.
- Рынок меняется, цены тоже будут продолжать меняться. Но жители РФ демонстрируют большую, чем у жителей других стран, способность адаптироваться к экономическим и социальным проблемам. GFK называют это привычкой к кризису.
Даже в спокойные годы житель Европы потреблял около 16 килограммов в год товаров бытовой химии. Житель нашей страны – вдвое меньше.
Брендозависимость у данного сегмента не сильная, так что можно прогнозировать расширение сферы использования хозяйственного мыла, и товаров без упаковки.
А проблема должна решаться с помощью государства - импортозамещение, помощь российским производителям.
Procter&Gamble (США) - лидер российского рынка, занимающий почти 30%, уходит с торговыми марками Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet, Mr. Propper. Также Henkel Group (Германия) - почти 17 % рынка - объявила об уходе.
Автомобильное топливо всех видов стало доступнее, хотя номинальная цена демонстрирует рост. Так, на зарплату в сентябре прошлого года можно было купить 838 литров дизельного топлива или 901 литр автомобильного бензина марки АИ-92, или 841 литр марки АИ-95. Год спустя — 872, 987 и 921 литр соответственно.
Вместе с тем уменьшилась доступность общественного транспорта — вероятно, это произошло из-за значительности подорожания проезда, ведь тарифы пересматриваются достаточно редко. Так, число доступных на одну зарплату поездок в автобусе уменьшилось с 1530 до 1625, в трамвае — с 1985 до 1715, троллейбусе — с 2033 до 1773.
- Наиболее значимые события произошли после начала СВО. Из-за перебоев с поставками топлива на экспорт на внутреннем рынке образовался профицит, что последние месяцы давило на оптовые цены в РФ. Также отметим работу демпферного механизма, благодаря которому цены не росли даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть.
Во многом из-за этих факторов цены в рознице с начала года практически не увеличились (особенно если сравнивать с общим уровнем инфляции). Полагаем, что после введения эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродукты (которое будет введено 5 февраля) профицит на внутреннем рынке может усилиться, что продолжит давить как на оптовые, так и на розничные цены внутри РФ. Отметим, что практически весь рост цен на топливо (и особенно на дизель) с августа 2021 года по август 2022 года пришелся на вторую половину 2021 года, когда наблюдался локальный дефицит дизеля.
Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть в РФ в 2022 году может снизиться на 2,3 % (г/г).
Стала доступнее, с учетом изменившейся средней зарплаты, и большая часть лекарств из нашего списка. Отметим, что в перечень включены шесть позиций недорогих препаратов. Такие лекарства, как нимесулид, левомеколь, аллохол и поливитамины стали доступнее. Лидер здесь — мазь левомеколь, раньше зарплаты хватало на покупку 238 40-граммовых тюбика, теперь же — на 270.
А вот корвалол и валидол подорожали. Количество упаковок, доступных для покупки на одну зарплату в сентябре уменьшилось с 1482 до 1278. С валидолом аналогичная ситуация — снижение с 1003 до 951 упаковки.
- Большинство крупных фармацевтических компаний анонсировало лишь ограничение или прекращение поставок БАД и медицинских изделий (например, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Gilead), но большинство лекарственных препаратов как поставлялись, так и будут поставляться. При этом ряд крупных международных фармкомпаний (таких как Pfizer, Novartis, Eli Lilly, AbbVie, MSD) либо прекратили инвестиции, либо досрочно свернули проведение в России клинических исследований новых лекарственных препаратов, что ставит под угрозу возможность выхода в будущем на российский рынок ряда перспективных лекарств, в том числе от заболеваний, считающихся сейчас неизлечимыми. Часть компаний (таких как Bristol-Myers Squibb, Reckitt Benckiser) приняла решение продать свой бизнес в России или передать его местным игрокам. При этом ряд брендов (около 50 наименований лекарственных препаратов) были исключены из оборота на территории РФ, что является обычной практикой и, как правило, связано с отменой регистрационного удостоверения и исключением из государственного реестра лекарственных средств (как по инициативе владельца регистрационного удостоверения, так и по инициативе регулятора).
Даже если и имело место появление новых брендов или игроков на фармрынке, все это могло остаться в тени возможного ухода с российского рынка крупных международных фармкомпаний и их препаратов.
Доступнее (с учетом увеличившейся средней зарплаты) стали услуги ЖКХ. Объективнее показатели выросли, однако на среднюю зарплату жители Башкирии могли позволить себе в сентябре больше отопления, холодной и горячей воды, электроэнергии и особенно — газа. То же касается и платы за жилье в государственном и муниципальном жилфонде.
Покупка жилья также стала дорогим удовольствием – более всего цены на первичном рынке, но и «вторичка» также выросла в цене. Квадрат жилплощади в новостройке за год подорожал с 72 тыс. рублей до почти 105 тыс. Если в сентябре прошлого года на зарплату можно было купить 0,55 квадратного метра жилья в таком доме, то в этом году — только 0,4 кв. м. На вторичном рынке ситуация схожая. Но в этом сегменте жилья подорожало не так сильно. Год назад можно было купить 0,55 кв. м на среднюю зарплату, а в текущем году — 0,51 кв. м.
- По аналитике, с января по сентябрь 2022 на рынке Уфы, стоимость кв. м выросла на 35 %, а средний чек за квартиру увеличился на 50 %. Такой рост объясняется повышенным спросом на двух- и трехкомнатные квартиры и увеличением средней площади покупаемых квартир. Что является отголосками прошлогодней самоизоляции.
Что касается ипотечных сделок, то здесь мы видим увеличение доли с 69 % в январе до 86 % в сентябре 2022 года. Такой рост обусловлен введением ипотечных программ с субсидированием от застройщиков со ставкой от 0,01 %, именно на них пришёлся основной объём одобренных ипотек. Также поддержали рынок и программы с государственным субсидированием «льготная» и «семейная» ипотека.
Объём продаж на рынке недвижимости снизился в среднем на 50 %. Что будет дальше прогнозировать сложно, так как помимо ипотечных ставок, сейчас на рынок новостроек оказывают влияние и другие внешние факторы, которые сложно предугадать.
- Аналитики Российской Гильдии Риэлторов отмечают, что летом и в начале осени 2022 года рынок адаптировался к новым условиям. В этот период произошло следующее:
Снижение ключевой ставки с 11 % (конец мая 2022) до 8 % (август 2022).
Замедленное восстановление спроса за счет снижения ставок по ипотеке вслед за динамикой ключевой ставки, но до уровня зима-2022 так и не восстановился. Наиболее активным месяцем по динамике спроса по сравнению с предыдущими месяцами лета оказался август месяц.
Объемы жилищного строительства МНЖ в РФ по сравнению с весной 2022 г. выросли на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,5 %.
Пересмотр проектов с точки зрения класса качества жилых проектов:
увеличение объема проектов «стандарт» - класса, в т.ч. подкласса «малогабаритного» жилья;
увеличение доли малоформатного жилья в проектах более высокого класса качества (пересмотр квартирографии проекта);
Увеличение объемов предложения на вторичке - успеть продать до падения рынков (психология продавцов – ФЛ), основные цели – приобретение более современного жилья и расширение комнатности / площади, прежде всего, для семей с детьми;
Замедление роста цен по отношению к периоду зимы 2022 года, вплоть до стагнационных явлений на локальных рынков (динамика цен в летние месяцы от +/- 0,3 до +/- 2%).
Несмотря на такие явления, летом 2022 года в большинстве городов падения цен не произошло. В последнюю декаду сентября торг между покупателем и продавцом увеличился до 2,5 – 8% в большинстве крупнейших городов РФ (в августе не превышал 1,5-3%), однако, пока на средний ценник предложения существенного влияния это не оказало. Например, по итогам сентября, на вторичном рынке Москвы средняя цена составила 266 498 руб./кв.м, изменение за месяц не превысило 2% по падению, а на вторичном рынке Екатеринбурга – 100 000 руб./ кв.м, изменение 0,5%.