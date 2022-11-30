Кирилл работает в компании, которая занимается поставками отечественного медоборудования. По его словам, в период пандемии услуги компании были предсказуемо востребованы, а в связи с текущей геополитической ситуацией интерес частных и государственных компаний к импортозамещающей продукции кратно вырос. В этом плане перспективы для развития есть значительные. Как исполнительный директор компании, он работает над расширением зоны продаж, поэтому командировки в другие города (на деловые встречи, переговоры о поставках и т.д.), а также периодические вылеты за границу для него – дело обычное.



Будучи премиальным клиентом Росбанка уже несколько лет, Кирилл привык к тому, что ему доступен бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов как по всему миру, так и по России: комфорт помогает беречь силы в частых поездках. Наш герой с удовольствием отмечает, что после короткого перерыва весной эта услуга сейчас снова доступна. Для прохода в бизнес-залы достаточно обратиться в консьерж-сервис и получить специальный электронный сертификат.



Кирилл часто делегирует консьерж-сервису ряд сопутствующих работе моментов – от бронирования подходящего отеля и подбора удобного билета на самолет до выбора хорошего ресторана в незнакомом городе. Плюс Кирилл, которому приходится на время поездок оставлять жену и маленького сына, активно использует сервис для организации досуга для ребенка и решения бытовых вопросов.

