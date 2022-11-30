Секреты премиум-банкинга
Как заставить деньги работать
В этом году в связи со стремительным развитием событий на рынке и общей макроэкономической ситуацией не раз можно было слышать ироничные высказывания о том, что теперь любое планирование дальше 15 минут уже считается долгосрочным. Тем не менее, вопрос финансовой устойчивости даже в период высокой турбулентности по-прежнему остается крайне актуальным. В таких условиях многие премиальные клиенты ключевых российских банков смогли не только сохранить свои накопления, но и продолжать их вкладывать с выгодой для себя. О своем опыте рассказал Mkset один из премиум-клиентов Росбанка Кирилл Рябаев – житель Уфы, исполнительный директор крупной компании, специализирующейся на медицинском оборудовании.
1
ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УДОБСТВО И КОМФОРТ
Кирилл работает в компании, которая занимается поставками отечественного медоборудования. По его словам, в период пандемии услуги компании были предсказуемо востребованы, а в связи с текущей геополитической ситуацией интерес частных и государственных компаний к импортозамещающей продукции кратно вырос. В этом плане перспективы для развития есть значительные. Как исполнительный директор компании, он работает над расширением зоны продаж, поэтому командировки в другие города (на деловые встречи, переговоры о поставках и т.д.), а также периодические вылеты за границу для него – дело обычное.

Будучи премиальным клиентом Росбанка уже несколько лет, Кирилл привык к тому, что ему доступен бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов как по всему миру, так и по России: комфорт помогает беречь силы в частых поездках. Наш герой с удовольствием отмечает, что после короткого перерыва весной эта услуга сейчас снова доступна. Для прохода в бизнес-залы достаточно обратиться в консьерж-сервис и получить специальный электронный сертификат.

Кирилл часто делегирует консьерж-сервису ряд сопутствующих работе моментов – от бронирования подходящего отеля и подбора удобного билета на самолет до выбора хорошего ресторана в незнакомом городе. Плюс Кирилл, которому приходится на время поездок оставлять жену и маленького сына, активно использует сервис для организации досуга для ребенка и решения бытовых вопросов.
2
Mir Supreme
возможности с бонусами
Поскольку его работа связана с постоянными поездками, у Кирилла есть дебетовая карта Mir Supreme. По словам предпринимателя, у карты есть несколько достоинств, которые для него имеют решающее значение.
Карта работает в рамках национальной платежной системы «Мир»
Карта дает возможность снимать наличные в банкоматах любых банков по всей России без комиссии
Специальные travel-бонусы, которые можно использовать для оплаты нерабочих перелетов во время отпуска с семьей
Иногда Кирилл считает целесообразным вместо travel-бонусов подключать кешбэк. Эту опцию можно выбрать в мобильном приложении. Премиальный пакет услуг дает возможность получать повышенный кешбэк 3% сразу в пяти выбранных категориях и 1% за остальные покупки. Например, по мнению Кирилла, в предпраздничный период стоит подключить категорию «Рестораны». На карту вернется 8% от потраченной суммы (3% от Росбанка и 5% по акции «Достигая максимальных высот»1 от платёжной системы «Мир»).

Но сейчас он в раздумьях, так как планировал поездку в Сочи с семьей и собирается проконсультироваться с персональным менеджером, что выгоднее: travel-бонусы или новая категория повышенного кешбэка – в размере 5% на любые услуги курорта «Роза Хутор»: на оплату ски-пасс, отелей, ресторанов и других сервисов.
Кирилл – опытный бизнесмен, который понимает, что нужно распределять свои активы по разным корзинам.
3
Альтернативная валюта как способ сохранить накопления
В начале весны, когда финансовая система России стала «отворачиваться» от доллара, стало очевидно, что продолжать хранить сбережения в валюте США может быть накладно.

Консультации с персональным менеджером – еще одна услуга для премиального сегмента – обрисовали непростую картину:
С одной стороны, резкое укрепление рубля вело к тому, что одна и та же сумма в долларах снижалась в цене.
С другой – перевод сбережений в рублевый эквивалент тоже не рассматривался как панацея: гиперинфляция могла сильно уменьшить фактический объем средств, плюс эксперты неоднократно озвучивали риски девальвации рубля.
В результате консультаций Кирилл решил перевести часть своих накоплений в валюту стран ближнего зарубежья и Азии – дирхамы ОАЭ.
В настоящее время это самая стабильная валюта, при этом курс ее неизменен уже 25 лет и привязан к курсу США – 3,6725 дирхам за доллар. Сравнительно с китайским юанем или турецкими лирами курс валюты Эмиратов предсказуем и устойчив – и это было удачным, хоть и не самым очевидным решением в данной ситуации.

По словам Кирилла, у него далеко не всегда есть возможность отслеживать аналитику, которая помогает лучше понимать изменение рынка валюты, а также самостоятельно прогнозировать нюансы финансовой ситуации в России.
В этом контексте специалист банка, который может изложить обстановку на рынке, оказывается необходим, особенно – в случае таких неординарных обстоятельств.
4
Накопительный счет и пассивный источник дохода
Другую часть своих активов Кирилл использует в качестве пассивного источника дохода: эти средства он держит на накопительном счёте #Акционный . Здесь механика понятна и многим уже знакома: каждый месяц на счёт поступает 9,5% от фактического среднемесячного остатка на счете.

Однако стоит сделать небольшое отступление. По словам предпринимателя, в выборе банка для него одним из ключевых моментов была надежность. Кирилл отмечает, что в критической ситуации этой весной Росбанк был крайне внимателен к нему – не только на словах, но и на деле доказав, что банк всесторонне понимает «боль» клиента и делает все от него зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию.
Все это в совокупности привело Кирилла к решению остаться премиальным клиентом Росбанка и, в том числе, оставить часть активов на накопительном счете.
5
Инвестиционные инструменты
Еще одну часть активов, которая работает на доходность предпринимателя, Кирилл использует для инвестирования. По его словам, работа с инвестициями требует опыта, которым он пока что не обладает. Да, конечно, как у премиум-клиента Росбанка у него есть доступ к финансовому консультанту, персональному финансовому планированию, обширной аналитике и соответствующему инструментарию, но это требует определенного погружения и пусть небольшого, но регулярного внимания.

В этой ситуации персональный менеджер посоветовал Кириллу начать с инвестирования через ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Причина в том, что, с одной стороны, предприниматель по-прежнему контролирует свои вложения, с другой – вложенными средствами распоряжаются специально подготовленные эксперты управляющей компании (в данном случае это «Росбанк Капитал»2 ).
1
Нижняя планка по сумме инвестиций здесь является одной из самых низких в линейке банка
2
А прибыль от таких вложений больше, чем от депозитных доходов
3
Если клиент решит вывести средства, то свои паи он может продать в любое время без дополнительных потерь
По словам Кирилла, на этом поле он осваивает инвестиционную деятельность, анализируя, как вкладывают его средства специалисты. Росбанк в этом смысле, считает предприниматель, заинтересован в том, чтобы не просто управлять средствами клиента, но и его самого в обозримой перспективе сделать экспертом, поясняя риски и выгоды. Конечно, не факт, что сложные инвестиционные продукты будут пользоваться спросом у предпринимателя в ближайшее время.
Тем не менее инвестиции – это тонкая работа с рисками, в том числе и в кризисное время; последнее десятилетие говорит о том, что в России это становится важной и перспективной частью финансовой грамотности для всех, кто планирует развивать свой бизнес при любых обстоятельствах.
1 Общий срок проведения акции: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее: https://privetmir.ru/supreme/

2 Услуга оказывается ООО УК «РБ Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал» а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК «РБ Капитал» информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

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