Еще одну часть активов, которая работает на доходность предпринимателя, Кирилл использует для инвестирования. По его словам, работа с инвестициями требует опыта, которым он пока что не обладает. Да, конечно, как у премиум-клиента Росбанка у него есть доступ к финансовому консультанту, персональному финансовому планированию, обширной аналитике и соответствующему инструментарию, но это требует определенного погружения и пусть небольшого, но регулярного внимания.
В этой ситуации персональный менеджер посоветовал Кириллу начать с инвестирования через ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Причина в том, что, с одной стороны, предприниматель по-прежнему контролирует свои вложения, с другой – вложенными средствами распоряжаются специально подготовленные эксперты управляющей компании (в данном случае это «Росбанк Капитал»2
).