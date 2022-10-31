Про будущее говорить всегда, наверное, слишком самонадеянно. А сейчас уж тем более. Я побоюсь прогнозировать, что будет завтра или сегодня вечером, когда я дойду до дома. Но, если представить себе какой-то плюс минус идеальный мир... Возможно, обратно будет уход в более сложные механические вещи. Раньше у меня был период механизмов ради механизмов. Все вещи были достаточно жесткие, более мужские. Потом случился другой период в жизни. Стало больше нежности, больше детей и природы. Но работать со сложными материалами или формами все равно хотелось. Сейчас, возможно, будет момент, когда все это дело уже надо будет совмещать. Может быть пора объединять.



А про ювелирный российский мир...У нас есть сложности и неопределенности пока что, юридические и лицензионные. Я застал время, когда художник, вступив в какой-то творческий союз (московский союз художников (МСХ), как я когда-то вступил), получал разрешение в пробирной инспекции на использование драгметаллов, драгкамней в творческих целях. Это было достаточно приятное время. Потом стало все меняться. Чтобы работать, даже будучи членом МСХ, нужно было открывать ИП, нужно было вставать на учет в пробирную инспекцию. Сразу это влекло за собой учет в «росфинмониторринге», постоянные, практически ежедневные, отчеты, сверки с базами террористов... Это достаточно большая нагрузка, отвлекающая от работы. К счастью, у меня есть кому помочь с этим. Но многие художники ювелиры, с которыми я общаюсь, перестали работать как ювелиры. Многие перестали использовать драгоценные металлы. Кто-то ушел в подполье, кто-то сменил профессию. Просто люди не выдерживают такой бюрократической нагрузки. А с прошлого года у нас ввели систему учета государственного (ГИИС ДМДК). Эта система, через которую нужно проводить каждый шаг, каждую операцию по работе с драгметаллами, драгкамнями.



А со следующего года вроде бы отменяют упрощенную систему налогообложения для ювелиров. Теперь каждый, даже маленький ювелир, который ремонтирует что-то в торговом центре, если он хочет работать легально, должен платить 20% а не 6% налогов, с полной бухгалтерией. Поэтому, опять же, многие люди сдуются и не выдержат такой нагрузки. Возможно, в деле остаются самые упертые. С одной стороны. С другой стороны, бизнес укрупняется.