ТОП БОГАТЫХ Республики Башкортостан

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.
Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.
«АЛЛМАТ»
«БЕРЕЗКА»
«ИСКОЖ»
«ИСКОЖ-ИНВЕСТ»
«КОМПАНИЯ „РИА“»
«САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ»
«САЛАВАТСТЕКЛО»
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
«СТК»
«ТЕСКА-ИСКОЖ»
«УЗЭМИК»
«УК „ВИДИНЕЕВСКАЯ“»
«УК ИП „БЕЛКАМ“»
Владелец 75% компании «Салаватстекло», которая является одним из лидеров на рынке стекла в России. Султанов Радик Ирекович фигурировал в тройке лидеров прошлогоднего рейтинга самых богатых предпринимателей Башкирии. Абсолютный лидер рейтинга-2022 по активам и прибыли.
«АГАВА-ФАРМ»
«АЛВИК»
«АЛИАС»
«АПТЕКА АС ФАРМЛЕНД»
«АПТЕКА „ДИАНА“»
«АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ»
«АПТЕКА ФАРМАРТ+»
«АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 1»
«АПТЕКИ 36,6»
«АПТЕКИ КАЗАНИ»
«АПТЕКИ САМАРЫ»
«АПТЕКИ СЕВЕРА»
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ „ЮЖНЫЙ УРАЛ“»
«АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АС ФАРМЛЕНД»
«АРТА-ФАРМ»
«БАШМЕДСЕРВИС»
«БАШМЕДСНАБ»
«БАШФАРМ»«ВИТА ПЛЮС»
«ВИТА»
«ВИТАМИНКА+»
«ВИТАМИНКА»
«ВОСТОК СЕРВИС»
«ГАММА+»
«ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»
«ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ДОКТОР ФАРМ»
«ДОЛИНАФАРМ»
«ИНТЕГРАЛ — ФАРМ»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»
«КРОХА»
«ЛДЦ „ФАРМЛЕНД“»
«ЛЕВЗЕЯ»
«МАСТЕР-ЭКСКЛЮЗИВ»
«НОВОШКОЛА»
«ОПТИФАРМ»
«ОТТО»
«ПАНТЕОН»
«ПЛАНТ-ФАРМА»
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»
«РОМАШКИ»
«СИМИЛИА»
«СКС»
«СОФИЯ»
«СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ»
«ТВОЙ ДОКТОР»
«ТУРГОЯК»
«ТФ „БАШМЕДСЕРВИС“»
«ТФК»
«ФАБРИК КОСМЕТИК»
«ФАБРИК ПРОДАКШН»
«ФАРМАРТ ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ФАРМЛЕНД АК-ТАУ»
«ФАРМЛЕНД+»
«ФАРМЛЕНД»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ+»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ЗАУРАЛЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ЗЛАТОУСТ»
«ФАРМЛЕНД-ИЖЕВСК»
«ФАРМЛЕНД-ИРЕМЕЛЬ»
«ФАРМЛЕНД-МЕЖГОРЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ОРЕНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-САМАРА»
«ФАРМЛЕНД-СЕВЕР»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ ЦЕНТР»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ+»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ»
«ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР»
«ФИРМА „ИКА“»
«ФК „ОРЕНЛЕК“»
«ФЛОРИЯ СЕРВИС»
«ФЛОРИЯ-УФА»
«ФМЛАБ»
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
«ФФ „ИЛЬЯ“»
«ЦГА»«ЧАДОЛЕНД»
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
«ЮЖУРАЛЛЕССТРОЙ»
Муров Олег Радикович владеет большей долей аптечной сети «Фармленд» и является председателем совета директоров. Рост показателей связан, в том числе, с приобретением и открытием компанией новых аптек в Москве и Подмосковье, а также за счет прямых контрактов с фармпроизводителями.
«ГАЗХИМТЕХНОЛОДЖИ»
«НЗНП ИНЖИНИРИНГ»
«НИПИ НГ „ПЕТОН“»
«НПП „ТЕХПРОЕКТ“»
«ПЕТОН ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«ПЕТОН ОЙЛ»
«ПЕТОН ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»
«ПЕТОН ТЕХНОЛОДЖИ»
«РОУЗВУД ШИППИНГ»
«ТД НЗНП»
АО «УНПА»
«ЮГ ЭНЕРГО»
«ЮГ ТРАНС-НЗНП»
Гендиректор НИПИ НГ «Петон» Мнушкин Игорь Анатольевич владеет большей частью компании. Лидер рейтинга-2021. «Петон» активно сотрудничает с «Газпромом», благодаря заказам от которого в 2015-2016 гг. превратилась из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке импортозамещения в сфере газопереработки и газохимии.
«АВАНГАРД»
«АГРОФИРМА ВОЗРОЖДЕНИЕ»
АГРОФИРМА САЛАВАТ
СП «МАКСИМОВКА»
ООО «СП УРОЖАЙ»
МФ «УРОЖАЙ»
Рафикова Гульнара Азатовна - почти полноправная владелица ряда крупных республиканских сельскохозяйственных предприятий. Как и в рейтинге прошлого года, по-прежнему самая богатая из предпринимательниц. Совокупная чистая прибыль ее компаний только за 2021 год составила 1,39 млрд руб.
«АГАВА-ФАРМ»
«АЛВИК»
«АЛИАС»
«АПТЕКА АС ФАРМЛЕНД»
«АПТЕКА „ДИАНА“»
«АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ»
«АПТЕКА ФАРМАРТ+»
«АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 1»
«АПТЕКИ 36,6»
«АПТЕКИ КАЗАНИ»
«АПТЕКИ САМАРЫ»
«АПТЕКИ СЕВЕРА»
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ „ЮЖНЫЙ УРАЛ“»
«АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АС ФАРМЛЕНД»
«АРТА-ФАРМ»
«БАШМЕДСЕРВИС»
«БАШМЕДСНАБ»
«БАШФАРМ»«ВИТА ПЛЮС»
«ВИТА»
«ВИТАМИНКА+»
«ВИТАМИНКА»
«ВОСТОК СЕРВИС»
«ГАММА+»
«ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»
«ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ДОКТОР ФАРМ»
«ДОЛИНАФАРМ»
«ИНТЕГРАЛ — ФАРМ»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»
«КРОХА»
«ЛДЦ „ФАРМЛЕНД“»
«ЛЕВЗЕЯ»
«МАСТЕР-ЭКСКЛЮЗИВ»
«НОВОШКОЛА»
«ОПТИФАРМ»
«ОТТО»
«ПАНТЕОН»
«ПЛАНТ-ФАРМА»
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»
«РОМАШКИ»
«СИМИЛИА»
«СКС»
«СОФИЯ»
«СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ»
«ТВОЙ ДОКТОР»
«ТУРГОЯК»
«ТФ „БАШМЕДСЕРВИС“»
«ТФК»
«ФАБРИК КОСМЕТИК»
«ФАБРИК ПРОДАКШН»
«ФАРМАРТ ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ФАРМЛЕНД АК-ТАУ»
«ФАРМЛЕНД+»
«ФАРМЛЕНД»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ+»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ЗАУРАЛЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ЗЛАТОУСТ»
«ФАРМЛЕНД-ИЖЕВСК»
«ФАРМЛЕНД-ИРЕМЕЛЬ»
«ФАРМЛЕНД-МЕЖГОРЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ОРЕНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-САМАРА»
«ФАРМЛЕНД-СЕВЕР»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ ЦЕНТР»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ+»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ»
«ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР»
«ФИРМА „ИКА“»
«ФК „ОРЕНЛЕК“»
«ФЛОРИЯ СЕРВИС»
«ФЛОРИЯ-УФА»
«ФМЛАБ»
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
«ФФ „ИЛЬЯ“»
«ЦГА»«ЧАДОЛЕНД»
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
«ЮЖУРАЛЛЕССТРОЙ»
Кальметьева Аделя Рустэмовна — жена председателя совета директоров «Фармленд» Олега Мурова. Возглавляет компанию с 1997 года, владеет меньшей частью аптечной сети. Суммарная выручка за прошлый год составила около 14,5 млн руб.
«АГИДЕЛЬ+»
«АГИДЕЛЬ»
«ГРУППА „СЕЛЕНА“»
ФИРМА «ДОМА РУСИ»
«ДРУЖБА»
«ДУЛЁВ РУЧЕЙ»
«ЗАВОД „СЕЛЕНА“»
«ИЛИШ-АГРО»
«КВАДРО»
«КОРОЛЁВСКАЯ УПАКОВКА»
«ЛПК „СЕЛЕНА“»
«ПОЛИЭФ ИНВЕСТ»
«СЕЛЕНА-НЕФТЕХИМ»
«СЕЛЕНА-ПЛАСТИК»
«ТД „БАСВУЛ“»
«ТД „КОРОЛЕВСКАЯ УПАКОВКА“»
Бондарук Анатолий Моисеевич — экс-сенатор от Башкортостана, совладелец ряда производств строительных материалов в Башкирии и Московской области. Будучи гендиректором нефтехимической компании «Селена», которая базируется в Московской области, в середине 2000-х был приглашен первым президентом РБ Муртазой Рахимовым в Благовещенск для реанимирования и налаживания работы ранее законсервированного завода «Полиэф». Совладелец благовещенского завода теплоизоляционных материалов «Агидель», который приносит существенную часть доходов.
«АВТОС»
«АВТОФОРУМ»
«АВТОФОРУМ-КУЗОВНОЙ»
«АРТ-МАЭСТРО»
«БАШАВТОКОМ»
«БАШАВТОКОМ-В»
«БАШАВТОКОМ-Ф»
«БАШАВТОСТРОЙ»
«БЕРШ+»
«ИНТЕР-АВТО»
«ИНТЕР-СЕРВИС»
«КАЛИНА-АВТО»
КЛУБ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
«КАМЕЛИЯ»
«МАЭСТРО»
«НИССАН-СЕРВИС+»
«ПРОФ МАЭСТРО»
«СИМ»
«СТРОЙМОСТИНВЕСТ»
«ТАЙМ-ПРОФ»
«ТРИАЛ ПЛЮС»
АВТОЦЕНТР «ЭСКОРТ»
Пилюгин Михаил Анатольевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансов и экономического анализа» УГАТУ. Председатель совета директоров ГК «Башавтоком» - компании, которая торговала в начале 90-х различной японской техникой, а сейчас является одним из крупнейших автомобильных дилеров в Башкирии.
«АВТОБАЗА 2012»
«АГРАРНЫЕ ТРАДИЦИИ»
«АГРОТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
«ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП»
«ДЗК»
«КАЗАНГУЛОВСКОЕ ОПХ»
«КАНАШ»
«ПРЕМИУМ ГРУПП»
«ЯРИЦА»
Шульга Сергей Андреевич - владелец ряда сельскохозяйственных компаний в Давлекановском районе Башкирии. Замыкает пятерку лидеров по выручке - за 2021 год этот показатель составил 1,24 млрд руб.
«ЗАВОД КСТ»
НПП «ИНТЕХ»
«РОСТ-М»
«СОФИТ»
«ЭНЕРГО КАПИТАЛ»
Молоканов Олег Николаевич владеет несколькими предприятиями по производству электрического и электронного оборудования, наибольший доход приносит НПП «Интех», которое занимается разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции. За год показатели бизнесмена значительно улучшились: если в прошлом году он занимал место в шестом десятке, то по итогам 2021 года занял место в топ-10. Чистая прибыль выросла почти в 9 раз — до 1 млрд руб.
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Ишбаев Гниятулла Гарифуллович - генеральный директор нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Доктор технических наук, профессор УГНТУ за год улучшил свои позиции в рейтинге и поднялся на 16 позиций: ключевые показатели компаний, которые ему принадлежат, увеличились на 200-400 млн руб.
АГРОХОЗЯЙСТВО ИМ. САЛАВАТА
«БАРКРАФТ»
«К-2»
«КОНСАЛТСИТИГРУП»
«КОНЦЕРН „ИНТЕЛ КО“»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕРАЛ»)
«МАСТЕР ОКОН»
ООО «МАСТЕР ОКОН»
«МАСТЕР-СЕРВИС»
«НЕРАЛ-АГРОЦЕНТР»
«НЕРАЛ-ПРОДУКТ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«НОВОЕ ИГЛИНО+»
«ПАВЛОВСКАЯ УСАДЬБА»
«САЛОН „МАСТЕР ОКОН“»
«СТРОЙПРОЕКТ»
«СХП"НЕРАЛ-БУЗДЯК»
«СХП"НЕРАЛ-МАТРИКС»
«СХП"НЕРАЛ-ЧИШМЫ»
«ТУЙМАЗИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
«УФА-КОНСУС»
«УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
«ЦАТ»
Исаев Эрнст Фаритович - экс-министр сельского хозяйства РБ, бывший заместитель премьер-министра правительства РБ. Совладелец ряда крупных республиканских компаний, в том числе гиганта «КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГК «НЕРАЛ») и белебеевского молочного комбината. В рейтинге Mkset за минувший год вылетел за пределы десятки самых богатых предпринимателей Башкирии - в основном за счет, сильного падения выручки: если по итогам 2020 года этот показатель составлял 7,1 млрд руб., то по итогам 2021-го - 2,6 млрд руб.
«АКВАРЕЛЬ»
«АНКЛАВ»
«БОКСПАРКИНГ УФА»
«ВИКТОРИЯ»
«ГАРАНТ»
«ЗМПИ»
«ИСЦ „ПСК-6“»
«МАШТЕХРЕСУРСЫ»
«ПАРК МАШИН ПСК-6»
«ПВ»
«ПП»
«ПРИРОДА»
«ПСК № 6»
«ПСК-6»
ГК «ПСК-6»
«ПСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ПСМУ-1»
«РАЗВОРОТ»
«СЗ „СУ № 11 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ№ 5 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ № 7 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 12 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 13 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 14 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 29 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 8 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 9 „ПСК-6“»
«СМУ „ПСК-6“»
«СПАРЖА»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙИНВЕСТ»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 1 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 16 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 17 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 18 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СФ „ПСК-6“»
«СПОРТ»
«СТРОЙТЕХЦЕНТР „ЭЛЕКТРОАППАРАТ“»
«СУ № 10 „ПСК-6“»
«СУ № 12 „ПСК-6“»
«СУ № 13 „ПСК-6“»
«СУ № 19 „ПСК-6“»
«СУ № 2 „ПСК-6“»
«СУ № 6 „ПСК-6“»
«СУ № 8 „ПСК-6“»
«СУ „ПСК № 6“»
«СУ № 15 „ПСК-6“»
«ТЕХНОУФА»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПСК-6“»
«УПФИ Б»
«УСАДЬБА»
«ФАБРИКА КУХНИ ПСК-6»
«ФОРСАЖ»
«ЦДР»
«ЭЛМОН»
Тарасова Виктория Андреевна — директор «Управляющей компании „ПСК-6“», владеет долями в фирмах-застройщиках. Один из лидеров по числу компаний, в которых является бенефициаром, — по итогам 2021 года их насчитывается 53.
«СП БАЗЫ»
С 1990 года Соколов Вадим Васильевич - гендиректор и полноправный владелец «Сельскохозяйственного предприятия «Базы». Депутат Госсобрания – Курултая РБ, заслуженный работник сельского хозяйства РБ и РФ. За год улучшил свои позиции в рейтинге Mkset, поднявшись из середины списка к первой десятке. При этом существенно изменились только его активы - выросли с 3,9 млрд руб. до 4,6 млрд руб.
«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»
Совладелец автосалонов в городах и районах Башкирии. По сравнению с рейтингом прошлого года Габдинуров Рустем Кимович поднялся почти на 20 позиций - в том числе за счет роста прибыли (с 222 тыс. руб. до 294 млн руб.)
«АГРОФИРМА „КРАСНЫЙ КЛИН“»
«БАШКИРСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ»
ТД «БАШКИРСКИЙ САХАР»
«КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ»
«КФХ ФАВОРИТ»
«РАЕВСАХАР»
«РАЕВСКАЯ»
«УК ШАРАНАГРО»
«ШАРАНАГРОГАЗ»
Гендиректор группы компаний «Стар Нафта», в которую с лета 2020 года входят компании ООО «Раевсахар» и ООО «Карламанский продукт». После смены руководства в компании «Раевсахар» была проведена модернизация и запланирована реконструкция объемом в 927 млн руб. В результате — попадание Латыпова Мансура Тагировича в рейтинг самых богатых предпринимателей Башкирии.
«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»
Совладелец автосалонов и дилерских центров в городах и районах Башкирии. В рейтинге-2021 Латыпов Риф Фагимович занимал место в середине списка, за минувший год все его ключевые показатели улучшились. Наиболее высокий рост показала выручка: с 2,7 млрд руб. до 3,39 млрд руб.
«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»
Почти наравне с Рифом Латыповым является совладельцем автосалонов и дилерских центров в городах и районах Башкирии. В рейтинге Mkset прошлого года Сабиров Альберт Фидаевич аналогично своему коллеге занимал позицию в середине списка, но в этом году попал в первую двадцатку, улучшив все свои показатели. Наиболее высокий рост показала выручка: с 2,7 млрд руб. до 3,39 млрд руб.
«ПОЛИПЛЕКС»
Гендиректор и полноправный владелец компании «Полиплекс», которая занимается производством сельскохозяйственной упаковки, а также является первым и единственным производителем сенажной сетки в России. За год Починок Сергей Кириллович улучшил свое положение в рейтинге почти на 20 позиций, самый значительный рост показала выручка - с 4,4 млрд руб. до 7,5 млрд руб., при этом чистая прибыль увеличилась лишь на 100 млн руб.
«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЗУБОВО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»
Гордеев Сергей Николаевич — совладелец дилерских центров и сервисов техобслуживания в Башкирии. Лучшая позиция в рейтинге — 28 место по чистой прибыли (297 млн руб.) при выручке в 3,5 млрд руб.
«АВТОПЛАСТ»
УК «АВТОПЛАСТ»
ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«КАМАВТОПЛАСТ»
«МАКСИФОРМ»
«ПК „ДИВО“»
«ПОЛИКАМ»
«ТД „БАШЕВРОКУБ“»
Владеет башкирскими производствами, в том числе компанией «Автопласт», которая является ведущим в России производителем изделий и конструкций из полимерных и композитных материалов. За год Ковшов Андрей Юрьевич улучшил свою позицию в рейтинге на 15 строчек, наиболее существенный рост показала выручка — с 2,9 млрд руб. до 3,8 млрд руб.
«ДЕКА-С»
«МЕДЕЯ»
«МС-ТРЕЙД»
«МСК»
«ОРИОН»
«ПРЕБЕНА-Р.М.»
«ФОРЕСТ»
«ЮЛИЯ»
Директор и совладелец компании «Форест», которая занимается поставками оборудования и крепежа для строительства и отделки, производства деревянной тары, а также окон и дверей. Хлесткин Олег Игоревич — новичок в рейтинге, лучший показатель — 25 место по выручке (351 млн руб.)
АП ИМЕНИ КАЛИНИНА
Полноправный владелец «Агропредприятия им. Калинина» - крупного с/х предприятия с мощностью производства 62 тонны молока в день и с большим земельным банком. Сейчас компания планирует получить грант на расширение материально-технической базы. За год Коваленко Анатолий Николаевич поднялся в рейтинге на 10 позиций, наиболее существенно изменился показатель чистых активов - он вырос с 1,7 млрд руб. до 1,99 млрд руб.
СЗ «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»
«АКВАРЕЛЬ»
СЗ «АСИ-2»
СЗ «АСИ-7»
СЗ «АСИ-8»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ДОМСТРОЙ»
СЗ «ИНВЕСТГРУПП»
«НЕБОСКРЁБ»
«НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ОКНА ТРЕТЬЕГО ТРЕСТА»
«ОПОРА»
СЗ «ПЕРСПЕКТИВА»
«ПРОГРЕСС»
«ПРОГРЕСС-1»
«ПРОГРЕСС-2»
«ПТИ»
СЗ «РЕСПУБЛИКА-5»
«СОСНЫ 20-22»
«СПК „ОАО“ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
СЗ «СТ-ДЕВЕЛОПЕР»
«СТЗ»
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
«СТРОЙГРАД»
СЗ «СТРОЙЦЕНТР»
«ТРЕСТ № 3-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТРЕТИЙ ТРЕСТ-ИНВЕСТ»
УК «ТТ-1»
УК «ТТ-2»
УК «ТТ-3»
УК «ТТ-4»
УК «ТТ-5»
«ТТ-ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТТ-МАРКЕТИНГ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА АГЕНТ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА»
«ТТИ»
СЗ «ЭДИСОН-2»
СЗ «ЯРКИЙ10-2»
СЗ «ЯРКИЙ 10-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-1»
СЗ «ЯРКИЙ 4-2»
СЗ «ЯРКИЙ 4-3»
СЗ «ЯРКИЙ 4-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-5»
СЗ «ЯРКИЙ 4-6»
СЗ «ЯРКИЙ 5-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-1»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-3»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-4»
СЗ «ЯРКИЙ 6-2»
СЗ «ЯРКИЙ 6-3»
СЗ «ЯРКИЙ 7-1»
СЗ «ЯРКИЙ 7-2»
УК «ЯРКИЙ»
Борман Владимир Владимирович практически наравне со своим братом Алексеем Борманом является совладельцем ГК «Третий трест» — крупнейшего застройщика Башкирии. Именно «Третий трест» в свое время занимался строительством Монумента Дружбы, Дворца Спорта, здания Телецентра, Госцирка, стадиона «Динамо», а также многих ЖК и микрорайонов. Лучшая позиция — активы в размере 1,9 млрд руб.
СЗ «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»
«АКВАРЕЛЬ»
СЗ «АСИ-2»
СЗ «АСИ-7»
СЗ «АСИ-8»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ДОМСТРОЙ»
СЗ «ИНВЕСТГРУПП»
«НЕБОСКРЁБ»
«НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ОКНА ТРЕТЬЕГО ТРЕСТА»
«ОПОРА»
СЗ «ПЕРСПЕКТИВА»
«ПРОГРЕСС»
«ПРОГРЕСС-1»
«ПРОГРЕСС-2»
«ПТИ»
СЗ «РЕСПУБЛИКА-5»
«СОСНЫ 20-22»
«СПК „ОАО“ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
СЗ «СТ-ДЕВЕЛОПЕР»
«СТЗ»
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
«СТРОЙГРАД»
СЗ «СТРОЙЦЕНТР»
«ТРЕСТ № 3-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТРЕТИЙ ТРЕСТ-ИНВЕСТ»
УК «ТТ-1»
УК «ТТ-2»
УК «ТТ-3»
УК «ТТ-4»
УК «ТТ-5»
«ТТ-ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТТ-МАРКЕТИНГ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА АГЕНТ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА»
«ТТИ»
СЗ «ЭДИСОН-2»
СЗ «ЯРКИЙ10-2»
СЗ «ЯРКИЙ 10-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-1»
СЗ «ЯРКИЙ 4-2»
СЗ «ЯРКИЙ 4-3»
СЗ «ЯРКИЙ 4-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-5»
СЗ «ЯРКИЙ 4-6»
СЗ «ЯРКИЙ 5-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-1»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-3»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-4»
СЗ «ЯРКИЙ 6-2»
СЗ «ЯРКИЙ 6-3»
СЗ «ЯРКИЙ 7-1»
СЗ «ЯРКИЙ 7-2»
УК «ЯРКИЙ»
Борман Алексей Владимирович практически наравне со своим братом Владимиром Борманом является совладельцем ГК «Третий трест» — крупнейшего застройщика Башкирии. Именно «Третий трест» в свое время занимался строительством Монумента Дружбы, Дворца Спорта, здания Телецентра, Госцирка, стадиона «Динамо», а также многих ЖК и микрорайонов. Лучшая позиция — активы в размере 1,9 млрд руб.
«ИМАР ГРУПП»
«ТЕРМОПОЛИМЕР»
Валиахметов Марат Флюрович — совладелец компании «Термополимер», созданной выходцами из ОАО «Уфаоргсинтез», работавшими над производством полимерных изделий. Компания занимается производством различных полиэтиленовых пленок. Лучшая позиция — 13 место в рейтинге по выручке (8,8 млрд руб.)
«АНТАРЕС»
«ГОРОДСКОЙ САД»
«ИНТЕХИНВЕСТ»
«МЕДИАЛАБ»
РБ «МЕДТЕХНИКА»
«МЕДЭКСПОСЕРВИС»
«ОКБТМ»
«ПМП-М»
«СИГМА»
«ТЕХНОСОФТ»
«ТЭТА»
«ЭНЕРГОГРУПП»
Практически наравне со своей супругой Натальей Поляковой владеет компанией «Медтехника РБ» — крупнейшей сервисной организацией региона, которая обслуживает оборудование в местных медучреждениях. Поляков Дмитрий Владимирович также владеет сетью медлабораторий «Медиалаб». Брат Олега Полякова — совладельца компаний нефтегазового холдинга «Петон», который в свое время выступил сооснователем сети «Медиалаб». За год потерял почти 10 позиций — в основном, за счет сильного падения выручки с 4,7 млрд руб. до 2,1 млрд руб.
«8 МАРТА»
«ГРИН ЛОГИСТИК»
«КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ»
«ЛЮКССТРОЙ»
«МЕДПРОФ»
«НОВАЯ УФА»
«ПЛАНЕТА НЕДВИЖИМОСТЬ»
«СЗ И ТН»
«СЗ СУ-37»
«СЗ СУ-38»
«СЗ СУ-39»
«СЗ СУ-41»
«СЗ СУ-7»
«СЗ СУ-8»
«СЗ СУ-9»
«СЗ ЦБ-14»
«СЗ ЦБ-15»
«СИГМА М»
«СТАНДАРТСТРОЙ»
«СТРОЙЭКСТРА»
«СУ-33»
«СУ-34»
«ФСК АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ»
«ЦВЕТЫ БАШКИРИИ»
«ЭНЕРГИКА»
Баранов Валерий Геннадьевич - владелец ряда строительных компаний республики, председатель общего собрания ГК «ФСК Архстройинвестиции», которая возводит жилые комплексы «Цветы Башкирии», «Планета», «8 Марта». Лучший показатель рейтинга - выручка (4,3 млрд руб.)
«БИЛД»
«ЯНТАРЬ»
Хасанов Рустам Рафаилович — почти полноправный владелец компании «Билд», которая занимается строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий. За 10 лет существования компания успела выйти за пределы Башкирии и запустить проекты в Татарстане, Крыму и Московской области. За минувший год компания значительно увеличила свою прибыль с 27 млн руб. до 453 млн руб., что в том числе позволило предпринимателю попасть в рейтинг.
«УФАГИДРОМАШ»
«ФАДА»
Владелец компании «Уфагидромаш», которая специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования и указывается специалистами как одна из компаний, способных наладить импортозамещающее производство запчастей для бурового оборудования. Янбердин Анвар Шарафуллович в рейтинге немного поднялся по сравнению с прошлогодним списком: при росте выручки с 1,8 млрд руб. до 2 млрд руб. чистая прибыль упала с 260 млн руб. до 175 млн руб.
«ПРОФЕССИОНАЛ»
«САЛЮТ-ТОРГ»
«ТОРГМАСТЕР»
Председатель Совета директоров и руководитель ГК «Батыр» (торговая сеть «Байрам»), а также владелец оптово-логистической компании «Башбакалея», которая специализируется на поставке продуктов питания на рынок Башкирии. По сравнению с прошлогодним рейтингом Гарифуллин Ильдар Мулланурович поднялся из середины списка в первую треть: при росте выручки с 11,4 млрд руб. до 12,2 млрд руб. чистая прибыль предпринимателя остается все такой же относительно низкой (60 млн руб.)
НПФ «ПАКЕР»
НПФ «ПАКЕРНЕФТЕГАЗ»
ОЭМЗ «ТАПАРТ»
НПФ «ТАПАРТЭНЕРДЖИ»
НПФ «ТИМУРНЕФТЕГАЗ»
Совладелец ряда нефтегазовых компаний, полноправный владелец НПФ «Пакер» — компании, основанной отцом предпринимателя, которая с начала 1990-х занимается производством оборудования для нефтяных и газовых скважин. Эта компания совместно с «Татнефтью» построила и запустила опытно-экспериментальный машиностроительный завод «Тапарт», половиной которого владеет Нагуманов Марат Мирсатович. По сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся из середины списка в начало четвертого десятка за счет роста выручки (с 1,6 млрд руб. до 1,9 млрд руб.) и роста чистой прибыли (с 184 млн руб. до 200 млн руб.)
«НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ»
«ПИОНЕР»
Климова Розалия Дамировна впервые в топ-100, благодаря показателям компании «Пионер». Предприятие занимается подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества и за 2021 год в 4-5 раз увеличила свои ключевые показатели. Лучший показатель — 10-е место по чистой прибыли (864 млн руб.)
«ГИМ-КАФЕ»
«ГИМ-КЛИНИКА»
«МЕРКУРИЙТРЕЙД»
«УК „ГИМЦЕНТР“»
«УФИМКАБЕЛЬ»
Депутат Госдумы (2007-2011), гендиректор и почти полноправный владелец компании «Уфимкабель», которая занимается выпуском кабельно-проводниковой продукции, в том числе для нефтегазовой сферы. За минувший год показатели компании серьезно выросли, что позволило Гималетдинову Ильдару Мансуровичу попасть в рейтинг самых богатых бизнесменов Башкирии. Лучший показатель — 18 место по чистой прибыли (477 млн руб.), которая за минувший год выросла примерно в 15 раз.
«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«ГИДРОСТРОЙ»
«ЖК МАРШАЛА ЖУКОВА»
«ЛИДЕР»
«ЛИНКОР-ИНВЕСТ»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«РЕЗУЛЬТАТ»
«СТАНДАРТ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ТРЕУГОЛЬНИК»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»
Сайдашев Рустем Маратович — совладелец автосалонов и дилерских центров, в прошлом — гендиректор «Крупнопанельного домостроения» и председатель Совета директоров ЗАО «Урало-Сибирская инвестиционная компания». Лучшая позиция — 40 место по чистой прибыли (219 млн руб.).
«СНЭМА-СЕРВИС»
«СНЭМА-ТОРО»
Владелец и председатель совета директоров «СНЭМА-СЕРВИС» — инжиниринговой компании, которая занимается различными работами для предприятий топливно-энергетическом комплекса. Багаутдинов Альберт Нуриманович улучшил положение в рейтинге на 15 позиций: при росте выручки с 5,5 млрд руб. до 7 млрд руб. чистая прибыль все равно остается сравнительно небольшой (69 млн руб.)
«СП АШКАДАРСКИЙ»
Директор крупного сельхозпредприятия «Ашкадарский». За год Халитов Илдус Тимерханович улучшил положение в рейтинге, поднявшись из середины списка. Активы выросли с 1,4 млрд руб. до 1,7 млрд руб., чистая прибыль - со 187 млн руб. до 352 млн руб.
«НЕОПОЛИМЕР»
Полноправный владелец компании «Неополимер», которая занимается производством полиэтиленовой пленки, а также поставками полимерного сырья. Фатхлисламов Эдуард Ринатович — новичок рейтинга Mkset, лучший показатель — 22 место по чистой прибыли (381 млн руб.)
«НГС»
«СНТ»
«ТРИУМФ»
Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович - директор и полноправный владелец компании «Нефтегазстрой», которая занимается сооружением и капитальным ремонтом систем трубопроводного транспорта, обустройством газовых и нефтяных месторождений. Компания участвовала в газификации Камчатского края и сооружении газопровода «Северный поток». Лучшая позиция - 15 место по выручке (7,4 млрд руб.)
«АКТИВ»
«АН НЕДРА»
«БУРТЕХРАЗВИТИЕ»
«БУРТИС»
«КВАДРОХОЛДИНГ»
«КИН»
«ММЦ»
«ОКМИЛ»
«ОКТЯБРЬСКОЕ УБР»
«ОРМК»
«ТЕХНОСЕРВИС»
«ТУБИ»
«ЦВЛ И Р»
«ЦВЛ»
Халфин Ильдар Динарович — совладелец ряда нефтяных компаний, в том числе «АН Недра», которая занимается нефтедобычей. Ее выручка за минувший год выросла почти в 10 раз — и это, в том числе, помогло предпринимателю войти в рейтинг. Лучший показатель — 26 место по активам (1,6 млрд руб.)
ООО «НОРТ»
АО «СТН-Б»
Ахметова Гузель Рамилевна — полноправная владелица компании «СТН-Б», которая занимается оптовой торговлей строительными материалами. За последние три года выручка компании не падает ниже 4 млрд руб., в этом году этот показатель составил 4,4 млрд руб. (25 место по данному критерию)
«ИНТЕСТЕР»
«КСИ»
«НОБИЛИС»
УК «РУСКОМПОЗИТ»
АО «СТЕКЛОНИТ»
«СТЕКЛОНИТ МЕНЕДЖМЕНТ»
«УРАЛЬСКАЯ ГНХК»
Создатель одной из первых инвестиционных компаний в Башкортостане. Фахретдинов Сергей Баянович - председатель совета директоров ГК «Рускомпозит», член экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель рабочей группы по совершенствованию госзакупок, член координационного совета Министерства транспорта РФ по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта.
«ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НТЦ „ПИК“»
«НТЦ „ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ“»
«ПЕТОН КОНСТРАКШН»
«ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ХИМТЭК»
«ПК ИНЖИНИРИНГ»
«ПРОВАЛВ РУС»
«СИНЭРГО»
Совладелец ряда компаний холдинга «Петон», экс-руководитель «Уфимкабеля». Поляков Олег Владимирович — брат Дмитрия Полякова, владеющего частью компании «Медтехника РБ» — крупнейшей медсервисной организацией региона. За год потерял в рейтинге 30 позиций за счет падения активов (с 4,1 млрд руб. до 3,3 млрд руб.) и сильного падения прибыли (с 305 млн руб. до 11,8 млн руб.)
«МЕДИАЛАБ»
РБ «МЕДТЕХНИКА»
«МЕДЭКСПОСЕРВИС»
«СИНЕРГИЯ»
Практически наравне со своим мужем Дмитрием Поляковым Полякова Наталья Викторовна владеет компанией «Медтехника РБ» — крупнейшей сервисной организацией Башкирии, которая обслуживает оборудование в местных медучреждениях. Также владеет сетью медлабораторий «Медиалаб». Несколько улучшила свои позиции за минувший год, хотя при росте активов (с 324 млн руб. до 464 млн руб.) сильно упала выручка (с 2,3 млрд руб. до 1,1 млрд руб.)
«ГЕОИНЖИНИРИНГ»
«ИАЦ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«ИК „ИНТЭКО“»
«ИНТЭКО»
«ПКФ „ГЕОИНЖИНИРИНГ“»
«ПКФ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«СМД „ИНТЭКО“»
Владелец ряда башкирских нефтесервисных компаний. Валиуллин Марат Салаватович немного улучшил положение в рейтинге и оказался в его первой половине за счет улучшения всех ключевых показателей. Лучший из них - 43 место по прибыли (185,8 млн руб.)
«АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
«ГЕФЕСТ»
«РЕАЛ+»
«СМУ № 8»
«ЦЕНТР ПРО ПЛЮС»
«ЦЕНТР ПРО»
Ибрагимов Ренат Фаукатович — генеральный директор и полноправный владелец «Арматурного завода», основное производство которого находится в Благовещенске. Прибыль и выручка компании стабильно растет в течение практически всего своего существования. Лучший показатель — 47 место по чистой прибыли (147 млн руб.)
«АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС»
СЗ «АГИДЕЛЬ — ИНВЕСТСТРОЙ»
СЗ «АГИДЕЛЬ-СТРОЙИНВЕСТ»
«АГИДЕЛЬЖИЛСЕРВИС-ЧЕРНИКА»
«АКВАСТРОЙ»
«ДЭНВЕР-ПЛАСТ»
«УФАСТРОЙМОНТАЖ»
Ишбулатов Филюс Хамитович — генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой», которая в настоящее время ведет строительство жилых комплексов в районах Уфы — Дёме и Черниковке. Депутат Горсовета Уфы, Заслуженный строитель РБ.
«НТЦ „ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ“»
«ПЕТОН ХИМТЭК»
«СИНЭРГО»
«ХИМ ТЕХНОЛОДЖИ»
Гасанова Олеся Игоревна - дочь Игоря Мнушкина, гендиректора НИПИ НГ «Петон», замыкающего тройку лидеров рейтинга-2022, а также жена Эдуарда Гасанова - председателя Совета директоров НИПИ НГ «Петон». Соучредитель и совладелец нескольких компаний холдинга «Петон». Немного улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом: при снижении активов (с 2,1 млрд руб. до 1,9 млрд руб.) выросла выручка (с 1,7 млрд руб. до 2,8 млрд руб.).
«ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НТЦ „ПИК“»
«ПЕТОН КОНСТРАКШН»
«ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ОЙЛ»
«ПЕТОН ТЕХНОЛОДЖИ»
«ПК ИНЖИНИРИНГ»
«ПРОВАЛВ РУС»
Гасанов Эдуард Сарифович - председатель Совета директоров НИПИ НГ «Петон», совладелец ряда компаний холдинга «Петон». Зять Игоря Мнушкина - гендиректора НИПИ НГ «Петон», замыкающего тройку лидеров рейтинга-2022. Основную часть доходов предпринимателя приносит компания «Петон Констракшн». За год потерял 35 позиций рейтинга, поскольку все ключевые показатели существенно снизились, наиболее сильное падение произошло в части прибыли - с 298 млн руб. до 7,1 млн руб.
ООО «ФХС ПОИСК»
ООО «ГЕОСЕЙССЕРВИС»
АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
Белошицкий Алексей Васильевич - совладелец компаний «Башнефтегеофизика» и «ФХС Поиск». В свое время работал в «Башнефтегеофизике» главным экономистом, первым замом гендиректора, сейчас является советником генерального директора компании. Потерял несколько позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом из-за падения всех ключевых показателей. Лучший показатель по-прежнему по чистым активам - 45 место (749 млн руб.)
ООО «ДЕЛЬФИН»
Терегулов Азат Ильсурович — полноправный владелец и генеральный директор компании «Дельфин», которая занимается крупнооптовой торговлей продуктами из мяса. Компания работает с крупнейшими федеральными и региональными торговыми сетями, среди которых «Окей», «Лента» и «Монетка», а также — по госконтрактам с учреждениями здравоохранения и образования. Лучший показатель — 18 место по выручке (6,2 млрд руб.)
«УТЁС»
«ЭНЕРГОВЕКТОР»
«ЭНЕРГООЙЛ»
«ЭНЕРГОТРЕЙД»
Извольская Елена Рафаэльевна — совладелица нескольких предприятий, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Наибольшие доходы приносят компании «Энерговектор», который является официальным дистрибьютором «Роснефть Битум», а также «Энерготрейд», торгующая в оптовом формате моторным топливом, в том числе и авиационным бензином. Лучший показатель — 17 место по выручке (6,6 млрд руб.)
«АЙТИМОНИТОР»
«БАШКИРДОРСТРОЙ»
«ДОРТРАНССТРОЙ»
Валиуллин Ильгиз Шарифуллович владеет большей частью ГК «Дортрансстрой», которая более 20 лет занимается строительством и содержанием автодорог федерального и республиканского значения, расположенных на территории Башкирии. Лучшая позиция — 20 место по выручке (6 млрд руб.)
ООО «СП КРАСНАЯ БАШКИРИЯ»
Фахрисламов Раиль Салаватович — руководитель и владелец большей части сельскохозяйственного предприятия «Красная Башкирия», которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур. Лучшая позиция — 45 место по прибыли (173 млн руб.)
ООО «АРТ-МОТОРС МБ»
ООО «АРТ-МОТОРС ЮГ»
Яковлев Николай Николаевич — владелец двух дилерских центров — официальных дилеров «Мерседес-Бенц». Лучший показатель — 46 место по прибыли (161 млн руб.)
«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕГИ-ТРЕЙД»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
«ФМЛАБ»
Вместе со своим братом Михаилом Тимофеевым является совладельцем клиники «Меги». Тимофеев Андрей Геннадьевич потерял 30 позиций в рейтинге за минувший год. Наибольший доход по-прежнему приносит компания «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. Лучший показатель - 36 место по активам (1,1 млрд руб.)
«АВТОЛИДЕР-ВОСТОК»
«АВТОЛИДЕР-ЗАПАД»
«АВТОЛИДЕР-СЕВЕР»
«АВТОЛИДЕР-СЕРВИС»
«АВТОЛИДЕР-ЦЕНТР»
«АВТОЛИДЕР-ЮГ»
«АКВАМАК-ПРОЦЕССИНГ»
«КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
«ПОВОЛЖЬЕСТРОЙИНВЕСТ»
«РЕСТОРАН „ЛЕСНАЯ СКАЗКА“»
Макаренко Олег Анатольевич — совладелец дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием грузовых автомобилей и прицепной техники. Существенную часть доходов приносит компания «Аквамак-Процессинг», которая занимается оптовыми поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке. Лучший показатель — 42 место по выручке (3 млрд руб.)
«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕГИ-ТРЕЙД»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
«ФМЛАБ»
Тимофеев Михаил Геннадьевич - совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Андреем Тимофеевым. За минувший год вылетел из топ-20 рейтинга за счет сильного падения прибыли с 881 млн руб. до 62,8 млн руб.)
«АГИДЕЛЬ ТЮБИНГ»
«ИНТЭКО ТЮБИНГ»
«ПКФ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«ТЕХИНПРОМ»
Брат Марата Валиуллина, совладелец производственно-коммерческой фирмы «Гис Нефтесервис», который занимается поставками сервисных услуг, технологий и оборудования в области исследования нефтегазовых скважин. Валиуллин Аскар Салаватович незначительно улучшил свои позиции в рейтинге: выручка увеличилась, а прибыль - упала, хоть и остается лучшим показателем (49 место - 126 млн руб.)
«КД-ОЙЛ»
Мулюкова Гюльшат Ураловна — полноправная владелица компании ООО «КД-Ойл», которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Предприятие стабильно входит в топовую сотню компаний республики последние несколько лет. Все показатели выросли, но относительно других участников рейтинга этого оказалось недостаточно для продвижения в верх списка. Наиболее существенный рост показала выручка — с 15 млрд руб. до 21 млрд руб.
СЗ «ЖК „УМНЫЙ ДОМ ЛИТЕРА 10“»
СЗ «ЖК „УМНЫЙ ДОМ ЛИТЕРА 8“»
СЗ «ИСК „СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ“»
Гатауллин Валерий Файзуллович — владелец инвестиционно-строительной компании «Стройфедерация», которая занимается строительством в Уфе умного дома «Гелиос» — согласно информации на сайте, первого многоквартирного дома в России, в котором часть фасада выполнена с применением солнечных панелей, генерирующих электричество. Лучший показатель — 29 место по чистой прибыли (294 млн руб.)
«АРСТРОЙ»
СЗ ЖК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
УК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
СЗ ЖК «ДМИТРИЕВА 1»
СЗ «ЖК НА ДМИТРИЕВА»
СЗ ЖК «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА»
СЗ ЖК «НА ФРОНТОВЫХ БРИГАД»
«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»
Аллабердин Рустам Раисович — директор застройщика «Промстроймонтаж». В числе построенных жилых комплексов компании — «Ботанический сад» и «Зеленая роща». Лучший показатель — 39 место по чистой прибыли (220 млн руб.)
ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ»
Шатунова Наталья Николаевна - почти полноправная владелица компании «ЭКМ Холдинг», которая занимается обеспечением промышленных предприятий кабельной продукцией спецназначения, применяемых на объектах с опасными и агрессивными средами. Компания считается одним из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. Лучший показатель - 30 место по выручке (3,7 млрд руб.)
«АКВА-ТРАНЗИТ»
«КАЛИПСО»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МОБИЛТРЕЙД»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«ПОБЕДА»
«РАЗВИТИЕ»
«СМАРТ-КОНСАЛТИНГ»
«ТЕЛЕГРАФ»
«ФМЛАБ»
Совместно с братьями Тимофеевыми Абдулманов Мидхат Мазитович является совладельцем клиники «Меги». Лучший показатель — 48 место по прибыли (137 млн руб.)
«АВТО-ПАРТНЕР+»
ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«КАПИТАЛ-ТРЭЙД»
«НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
СЗ «РУСЛАН+»
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
«ФИРМА „АРТ-ТВ“»
Шаяпов Ринат Халитович — совладелец различных компаний, наибольший доход приносит завод изотермических конструкций «Интеркуб», который производит сэндвич-панели и сэндвич-конструкции, применяемых как при строительстве, так и в конструкции транспорта. Лучший показатель — 54 место по выручке (108 млн руб.)
ООО ПЛЕМЗАВОД «УРОЖАЙ»
Мухарлямов Айдар Зиганшинович - гендиректор и совладелец сельскохозйственного предприятия - племзавода «Урожай». Лучший показатель - 52 место по активам (695 млн руб.)
«АЛЬТЕРНАТИВА ЭКСПРЕСС»
«ЗПИ „АЛЬТЕРНАТИВА“»
«ИФК „НАРЫШ-ТАУ“»
ТК «НАРЫШЕВО»
Фахретдинов Раиль Камилович - председатель объединения работодателей Октябрьского, депутат Госсобрания - Курултая РБ. Совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». За минувший год положение в рейтинге почти не изменилось: выручка выросла, прибыль уменьшилась. Лучший показатель - 62 место по выручке (2 млрд руб.)
ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«МЕГА СТРОЙ»
«СЕВЕРАВТОТРАНС»
Султанов Рустем Фидусович — совладелец и генеральный директор компании «СеверАвтоТранс», которая оказывает транспортные услуги, а также предоставляет услуги, связанные с добычей нефти и газа. Совладелец различных компаний, наибольший доход приносит завод изотермических конструкций «Интеркуб», который производит сэндвич-панели и сэндвич-конструкции, применяемых как при строительстве, так и в конструкции транспорта.
«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«КОМПАНИЯ „НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
«РН-КАТ»
Усманов Ильшат Фаритович — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности, а также крупнейшей компанией по производству и поставкам цеолитов (молекулярных сит) на газоперерабатывающие, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Лучший показатель — 55 место по чистой прибыли (97,9 млн руб.)
ООО ТД «АГИДЕЛЬ АВТО»
Гаскаров Вил Шамгулович владеет большей частью Торгового Дома «Агидель Авто», который занимается оптовой продажей запчастей и компонентов для автомобилей импортного и отечественного производства. Лучший показатель — 59 место по выручке (2,1 млрд руб.)
«ВЕРТИКАЛЬ»
«ВСБ»
«ГСФ КПД»
«ДСК КПД»
«ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС»
«КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ»
«КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ»
ТРЕСТ «КПД»
«КРАНЭКС»
«НТК»
«ПРОМЛАЙН»
«РЕГИОН-ТЕНДЕР»
«СЗ „НД — 1.1.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.2.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.3.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.4.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.5.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.5.2 КПД“»
«СЗ „НД — 1.6.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.7.1 КПД“»
«СЗ УКЗ № 6 КПД»
«СЗ- УКЗ № 4 КПД»
«СЗ — УКЗ № 1 КПД»
«СЗ — УКЗ № 10 КПД»
«СЗ — УКЗ № 11 КПД»
«СЗ — УКЗ № 12 КПД»
«СЗ — УКЗ № 13 КПД»
«СЗ — УКЗ № 17 КПД»
«СЗ — УКЗ № 18 КПД»
«СЗ-УКЗ № 7 КПД»
«СЗ — УКЗ № 8 КПД»
«СЗ — УКЗ № 9 КПД»
АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
«ТКС КПД»
«УДСК»
«УКЗ № 3 ОАО КПД»
«УКК» ОАО «КПД»
УММ ОАО КПД«УНР»
Старова Роза Николаевна - совладелица небольших долей компаний, входящих в строительный холдинг «Крупно-панельное домостроение». Лучший показатель - 57 место по чистым активам (527 млн руб.)
«ТЕРМОПОЛИМЕР»
Валиахметова Лена Ахатовна владеет меньшей частью компании «Термополимер», созданной выходцами из ОАО «Уфаоргсинтез», работавшими над производством полимерных изделий. Большей частью компании владеет Марат Валиахметов, занимающий 25 строчку рейтинга. Компания занимается производством различных полиэтиленовых пленок. Лучшая позиция — 56 место в рейтинге по выручке (2,2 млрд руб.)
ООО «КОН-ТРАСТ ПЛЮС»
ООО «КОН-ТРАСТ»
ООО «КСТ»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР „ФОРВАРД“»
ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД»
Рамазанова Наталья Владимировна владеет долями в компаниях, которые занимаются оптовой торговлей различными продуктами. Наибольший доход приносит компания «Форвард-трейд», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов в области потребительских товаров. Лучший показатель - 66 место по выручке (1,7 млрд руб.)
«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»
Хайретдинов Альфред Альфатович - совладелец небольших долей дилерских центров и автосервисов в разных городах Башкирии. Лучший показатель - 66 место по прибыли (76,1 млн руб.)
«АКВАРЕЛЬ»
«АНКЛАВ»
«АРИСТОКРАТ»
«БОКСПАРКИНГ УФА»
«ВИКТОРИЯ»
«ГАРАНТ»
«ЗМПИ»
«ИСЦ „ПСК-6“»
«МАШТЕХРЕСУРСЫ»
«ПАРК МАШИН ПСК-6»
«ПВ»
«ПП»
«ПРИРОДА»
«ПСК № 6»
«ПСК-6»
ГК «ПСК-6»
«ПСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«РАЗВОРОТ»
«СЗ „СУ № 11 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ№ 5 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ № 7 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 12 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 13 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 14 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 29 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 8 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 9 „ПСК-6“»
«СМУ „ПСК-6“»
«СПАРЖА»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙИНВЕСТ»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 1 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 16 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 17 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 18 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СФ „ПСК-6“»
«СПОРТ»
«СТРОЙТЕХЦЕНТР „ЭЛЕКТРОАППАРАТ“»
«СУ № 10 „ПСК-6“»
«СУ № 12 „ПСК-6“»
«СУ № 13 „ПСК-6“»
«СУ № 19 „ПСК-6“»
«СУ № 2 „ПСК-6“»
«СУ № 6 „ПСК-6“»
«СУ № 8 „ПСК-6“»
«СУ „ПСК № 6“»
«СУ № 15 „ПСК-6“»
«ТЕХНОУФА»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПСК-6“»
«УСАДЬБА»
«ФАБРИКА КУХНИ ПСК-6»
«ЦДР»
«ЭНЕРГОСЕРВИС»
Филиппов Олег Игоревич - директор уфимского ООО «ПСК-6», владеет долями в нескольких десятках строительных компаний. В 2018 году был признан самым богатым депутатом Госсобрания – Курултая РБ. Несмотря на рост всех ключевых показателей, в том числе - увеличение выручки до 1 млрд руб., в рейтинге самых богатых предпринимателей региона потерял несколько позиций. Лучший показатель - 78 место по чистой прибыли (60,4 млн руб.)
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Совладелец небольших долей нескольких нефтесервисных компаний. Несмотря на улучшение всех ключевых показателей, в рейтинге Mkset Ташбулатов Рустэм Фидаилович опустился на несколько позиций. Лучший показатель - 58 место по активам (488 млн руб.)
«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«КОМПАНИЯ „НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
«РН-КАТ»
«ТРИ-А»
Тагиров Айдар Шамилевич — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности, а также крупнейшей компанией по производству и поставкам цеолитов (молекулярных сит) на газоперерабатывающие, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Лучший показатель — 60 место по чистой прибыли (92 млн руб.)
ООО «АНТК»
Габдрахманов Айдар Владикович — гендиректор и совладелец «Ассоциации нефтяных торговых компаний», которая в качестве основной деятельности указывает оптовую торговлю моторным топливом, в том числе авиабензином. Лучший показатель — 31 место по выручке (3,7 млрд руб.)
«АВРОРА»
УАК «АГИДЕЛЬ»
«АКТИВ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«ЗАЩИТА»
«ЗСК»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
АО «НИИ „СОЛИТОН“»
«НТЛ»
«НХД»
«ПОДЫМАЛОВСКИЙ ЗАВОД»
«СЗ ЦСИ»
«СОЮЗПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
«СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ-СЕРВИС»
«СЭМЗ»
«ТАН»
«ТДК „ГОСТИНЫЙДВОР“»
«ТРАНСКОМ»
«УК „АРКАДА“»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
«ХИМРЕМОНТ»
Валеев Фанит Фаузелович владелец долей стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». За минувший год потерял более 40 позиций в рейтинге Mkset за счет падения всех показателей, наиболее существенно упала выручка - с 4 млрд руб. до 475 млн руб.
ООО «АНТК»
Сергеева Ирина Петровна — гендиректор и совладелец «Ассоциации нефтяных торговых компаний», которая в качестве основной деятельности указывает оптовую торговлю моторным топливом, в том числе авиабензином. За минувший год потеряла немногим более 10 позиций, хотя все ключевые показатели выросли. Лучший показатель — 32 место по выручке (3,7 млрд руб.)
«ГРУППА „РГТ“»
«НПК „АСГАРД“»
«НПП „НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ“»
«ТД-НГИ»
«ЮНИЭКОПРОМ»
Насибуллин Айдар Расимович - гендиректор НПП «Нефтегазинжиниринг», которое оказывает услуги предприятиям нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности, в том числе - производит и поставляет оборудование. Лучший показатель - 59 место по активам (474 млн руб.)
ООО «ГЕОРЕСУРС»
Валиахметов Айрат Флюрович — полноправный владелец компании «Георесурс», которая занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Лучший показатель — 28 место по выручке 3,9 млрд руб.)
«УРАЛЬСКИЙ ЛЕС»
Сафарова Анжела Юлаевна владеет частью компании «Уральский лес», которая занимается производством пиломатериалов из древесного сырья, добытого в Башкирии. Лучший показатель — 69 место по прибыли (69,2 млн руб.)
ООО «АСТ»
Новохатский Николай Александрович владеет половиной территориальной электросетевой организации «АСТ», которая была создана в процессе консолидации электросетевых активов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Лучший показатель — 51 место по прибыли (121 млн руб.)
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Балута Андрей Григорьевич — совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». При том, что все ключевые показатели выросли, за минувший год потерял 10 позиций. Лучший показатель — 65 место по активам (405 млн руб.)
«УРАЛЬСКИЙ ЛЕС»
Сучкова Ольга Александровна владеет частью компании «Уральский лес», которая занимается производством пиломатериалов из древесного сырья, добытого в Башкирии. Лучший показатель — 70 место по прибыли (69,2 млн руб.)
АКАДЕМИЯ ВЭГУ
«НПО „ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ“»
Миннибаев Евгений Кадырович - основатель и ректор Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права. Лучший показатель - 53 место по активам (647 млн руб.)
ПО «СБМ»
«ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ»
«ЦТМ-МЕДИЦИНА»
«ЦУМО»
Тулибаева Анжелла Зиафовна — совладелица долей производственного объединения «Современные битумные материалы» и медцентра «ЦТМ-Медицина». Лучший показатель — 62 место по прибыли (84,9 млн руб.).
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Хусаинов Магдан Маснавиевич - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». При том, что все ключевые показатели выросли, за минувший год потерял больше 10 позиций. Лучший показатель - 66 место по активам (405 млн руб.)
«ОРБИТА»
Сайпанов Эдуард Александрович владеет частью уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 53 место по прибыли (113,5 млн руб.)
«ЗПИ „АЛЬТЕРНАТИВА“»
«ИНТЕРЬЕР»
«ИФК „НАРЫШ-ТАУ“»
«НАРЫШЕВО»
«ОПТОРС»
«РОЯЛ»
«РУСПЛАСТТОРГ»
«СТРОЙЦЕНТР»
«ХОЗЯЮШКА»
Камаев Артур Айратович - совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». При том, что все ключевые показатели выросли, в рейтинге самых богатых предпринимателей РБ потерял 18 позиций. Лучший рост показала выручка - с 1 млрд руб. до 1,2 млрд руб.
«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«РН-КАТ»
«СЗК»
ПКФ «КНТ-ПЛАСТ»
ПКФ «КНТ-ПЛАСТ»
Рахматуллин Эльвир Маратович — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности. Лучший показатель — 81 место по прибыли (54,5 млн руб.)
«АВРОРА»
УАК «АГИДЕЛЬ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ГАЗХИМ»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«ЗСК»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
АО «НИИ „СОЛИТОН“»
«ПАТЕНТ»
«СЭМЗ»
«ТД „ТАУ“»
«ТДК „ГОСТИНЫЙДВОР“»
«УК „АРКАДА“»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»
«ЮМАГУЗИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
Мугинов Дамир Фатхуллович - совладелец стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Также владеет частью компании ООО «Уралтрубопроводстройпроект», которая занимается проектированием инфраструктуры особой экономической зоны «Алга». За минувший год опустился из первой десятки рейтинга в последнюю - за счет сильного падения активов (с 5 млрд руб. до 3,2 млрд руб.) и выручки (с 8 млрд руб. до 2,2 млрд руб.), при этом прибыль сменилась убытком.
ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ»
ООО «НОВАЯ УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ТИМЕРТАУ»
Насыров Рустем Мидхатович — полноправный владелец «Новой уральской компании», которая проектирует и строит крупные гражданские объекты в УрФО и Центральной России, в том числе инфекционные госпитали, поликлиники и инфраструктурные объекты для газоперерабатывающей отрасли. Лучший показатель — 34 место по выручке (3,5 млрд руб.)
«ИНКОР КОМПАНИ»
«КВАНТУМ»
«ОРБИТА»
Уметбаев Марат Гайсович — совладелец уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 59 место по прибыли (92 млн руб.)
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Сандаков Андрей Валерьевич - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Несмотря на небольшой рост всех ключевых показателей, потерял в рейтинге больше 10 позиций за минувший год. Лучший показатель - 73 место по активам (324 млн руб.)
ООО «ИВО-СТРОЙ»
ООО «КОН-ТРАСТ ПЛЮС»
ООО «КОН-ТРАСТ»
ООО «ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД»
Онегова Юлия Владимировна владеет долями в компаниях, которые занимаются оптовой торговлей различными продуктами. Наибольший доход приносит доля в компании «Форвард-трейд», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов в области потребительских товаров. Лучший показатель - 69 место по выручке (1,6 млрд руб.)
«АЛЬТИНВЕСТ»
«ОЙЛ-СЕРВИС»
Ишмухаметов Ахмет Валиахметович - самый богатый депутат Башкирии. Владелец нефтедобывающей компании «Ойл-Сервис» и производства гидравлического и пневматического оборудования «Альтинвест». За минувший год опустился из первой половины списка в его конец за счет падения всех ключевых показателей, в том числе прибыль превратилась в убыток.
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Ташбулатов Радик Фидаилович - брат Рустэма Ташбулатова (75 место в рейтинге), совладелец небольших долей нескольких нефтесервисных компаний. Лучшая позиция - 74 место по активам (324 млн руб.)
«ОРБИТА»
Служаев Алексей Александрович — совладелец уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 61 место по прибыли (85 млн руб.)
«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»
Янбухтин Алик Гиратович - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Несмотря на рост всех ключевых показателей, потерял 20 строк в рейтинге самых богатых предпринимателей Башкирии. Лучший показатель - 75 место по активам (324 млн руб.)
В общей сложности чистые активы топ-100 богатых нижегородцев составили 120,5 млрд рублей, выручка – 760 млрд рублей, чистая прибыль – 34,7 млрд рублей.
Олег Дерипаска:
На данный момент Олег Дерипаска занимает 50 место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1700 млн долларов. Причем за год он скатился на 13 строчек вниз. В мае 2022-го санкции США в отношении «Группы ГАЗ» Дерипаски вступили в силу, хотя их введение долгое время откладывалось. Кстати, спрос на автомобили «Горьковского автозавода» упал, также значительно уменьшились продажи. Кроме того, из-за санкций на территории предприятия перестали собирать Volkswagen и Skoda.
Безусловно, Дерипаска является богатейшим уроженцем Нижегородской области. Но подсчитать доходы олигарха достаточно сложно, так как многие его компании зарегистрированы не в России. Поэтому NewsNN вынес бизнесмена за пределы топ-100 богатых людей Нижегородской области.