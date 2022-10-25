ТОП БОГАТЫХ Республики Башкортостан

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Республики Башкортостан

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Mkset составил рейтинг самых богатых предпринимателей в Республике Башкортостан.

В рейтинг вошли местные бенефициары крупнейших компаний, зарегистрированных в Башкирии. Выборка осуществлялась по основным финансовым показателям предприятий, опубликованных в открытых реестрах, - чистым активам, чистой прибыли и выручке. Отметим, что редакция исключала из рейтинга организации с участием государства, а также федеральные холдинги и предприятия с собственниками из других городов России и иных стран.

При составлении рейтинга не учитывалось личное имущество, недвижимость и другие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. Добавим, что в итоговом списке могут оказаться лишь номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

КАК СЧИТАЛИ

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.

Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.

Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. 

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

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Добро пожаловать, Оксимирон
#62
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
Компании
Активы
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ

ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,

Добро пожаловать, Оксимирон

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Био
Добро пожаловать, Рустам
#62
В РЕИТИНГЕ БОГАТЫХ ТАТАРСТАНА
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Добро пожаловать, Радик
#01

РАдик Султанов

Компании
Активы
+23,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
06▲
+9,5 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
01▲
29 807 295 730
сумма активов
01▲

РАдик Султанов

«АЛЛМАТ»
«БЕРЕЗКА»
«ИСКОЖ»
«ИСКОЖ-ИНВЕСТ»
«КОМПАНИЯ „РИА“»
«САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ»
«САЛАВАТСТЕКЛО»
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
«СТК»
«ТЕСКА-ИСКОЖ»
«УЗЭМИК»
«УК „ВИДИНЕЕВСКАЯ“»
«УК ИП „БЕЛКАМ“»

Добро пожаловать, Радик

Владелец 75% компании «Салаватстекло», которая является одним из лидеров на рынке стекла в России. Султанов Радик Ирекович фигурировал в тройке лидеров прошлогоднего рейтинга самых богатых предпринимателей Башкирии. Абсолютный лидер рейтинга-2022 по активам и прибыли.

Био
Добро пожаловать, Олег
#02

Олег Муров

Компании
Активы
+23,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
07▲
+1,1 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
07▲
5 531 356 554
сумма активов
03▲

Олег Муров

«АГАВА-ФАРМ»
«АЛВИК»
«АЛИАС»
«АПТЕКА АС ФАРМЛЕНД»
«АПТЕКА „ДИАНА“»
«АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ»
«АПТЕКА ФАРМАРТ+»
«АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 1»
«АПТЕКИ 36,6»
«АПТЕКИ КАЗАНИ»
«АПТЕКИ САМАРЫ»
«АПТЕКИ СЕВЕРА»
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ „ЮЖНЫЙ УРАЛ“»
«АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АС ФАРМЛЕНД»
«АРТА-ФАРМ»
«БАШМЕДСЕРВИС»
«БАШМЕДСНАБ»
«БАШФАРМ»«ВИТА ПЛЮС»
«ВИТА»
«ВИТАМИНКА+»
«ВИТАМИНКА»
«ВОСТОК СЕРВИС»
«ГАММА+»
«ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»
«ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ДОКТОР ФАРМ»
«ДОЛИНАФАРМ»
«ИНТЕГРАЛ — ФАРМ»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»
«КРОХА»
«ЛДЦ „ФАРМЛЕНД“»
«ЛЕВЗЕЯ»
«МАСТЕР-ЭКСКЛЮЗИВ»
«НОВОШКОЛА»
«ОПТИФАРМ»
«ОТТО»
«ПАНТЕОН»
«ПЛАНТ-ФАРМА»
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»
«РОМАШКИ»
«СИМИЛИА»
«СКС»
«СОФИЯ»
«СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ»
«ТВОЙ ДОКТОР»
«ТУРГОЯК»
«ТФ „БАШМЕДСЕРВИС“»
«ТФК»
«ФАБРИК КОСМЕТИК»
«ФАБРИК ПРОДАКШН»
«ФАРМАРТ ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ФАРМЛЕНД АК-ТАУ»
«ФАРМЛЕНД+»
«ФАРМЛЕНД»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ+»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ЗАУРАЛЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ЗЛАТОУСТ»
«ФАРМЛЕНД-ИЖЕВСК»
«ФАРМЛЕНД-ИРЕМЕЛЬ»
«ФАРМЛЕНД-МЕЖГОРЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ОРЕНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-САМАРА»
«ФАРМЛЕНД-СЕВЕР»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ ЦЕНТР»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ+»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ»
«ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР»
«ФИРМА „ИКА“»
«ФК „ОРЕНЛЕК“»
«ФЛОРИЯ СЕРВИС»
«ФЛОРИЯ-УФА»
«ФМЛАБ»
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
«ФФ „ИЛЬЯ“»
«ЦГА»«ЧАДОЛЕНД»
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
«ЮЖУРАЛЛЕССТРОЙ»

Добро пожаловать, Олег

Муров Олег Радикович владеет большей долей аптечной сети «Фармленд» и является председателем совета директоров. Рост показателей связан, в том числе, с приобретением и открытием компанией новых аптек в Москве и Подмосковье, а также за счет прямых контрактов с фармпроизводителями.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#03

Игорь Мнушкин

Компании
Активы
+24 млрд ₽
выручка за 2021 г.
05▲
+1,1 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
06▲
3 907 526 542
сумма активов
07▲

Игорь Мнушкин

«ГАЗХИМТЕХНОЛОДЖИ»
«НЗНП ИНЖИНИРИНГ»
«НИПИ НГ „ПЕТОН“»
«НПП „ТЕХПРОЕКТ“»
«ПЕТОН ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«ПЕТОН ОЙЛ»
«ПЕТОН ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ»
«ПЕТОН ТЕХНОЛОДЖИ»
«РОУЗВУД ШИППИНГ»
«ТД НЗНП»
АО «УНПА»
«ЮГ ЭНЕРГО»
«ЮГ ТРАНС-НЗНП»

Добро пожаловать, Игорь

Гендиректор НИПИ НГ «Петон» Мнушкин Игорь Анатольевич владеет большей частью компании. Лидер рейтинга-2021. «Петон» активно сотрудничает с «Газпромом», благодаря заказам от которого в 2015-2016 гг. превратилась из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке импортозамещения в сфере газопереработки и газохимии.

Био
Добро пожаловать, Гульнара
#04

гульнара Рафикова

Компании
Активы
+4,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
27▲
+1,3 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
04▲
5 763 661 075
сумма активов
02▲

гульнара Рафикова

«АВАНГАРД»
«АГРОФИРМА ВОЗРОЖДЕНИЕ»
АГРОФИРМА САЛАВАТ
СП  «МАКСИМОВКА»
ООО «СП УРОЖАЙ»
МФ «УРОЖАЙ»

Добро пожаловать, Гульнара

Рафикова Гульнара Азатовна - почти полноправная владелица ряда крупных республиканских сельскохозяйственных предприятий. Как и в рейтинге прошлого года, по-прежнему самая богатая из предпринимательниц. Совокупная чистая прибыль ее компаний только за 2021 год составила 1,39 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Аделя
#05

Аделя Кальметьева

Компании
Активы
+14,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
09▲
+691 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
11▲
2 860 605 746
сумма активов
13▲

Аделя Кальметьева

«АГАВА-ФАРМ»
«АЛВИК»
«АЛИАС»
«АПТЕКА АС ФАРМЛЕНД»
«АПТЕКА „ДИАНА“»
«АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ»
«АПТЕКА ФАРМАРТ+»
«АПТЕКА ЭКОНОМИЯ 1»
«АПТЕКИ 36,6»
«АПТЕКИ КАЗАНИ»
«АПТЕКИ САМАРЫ»
«АПТЕКИ СЕВЕРА»
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ „ЮЖНЫЙ УРАЛ“»
«АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АС ФАРМЛЕНД»
«АРТА-ФАРМ»
«БАШМЕДСЕРВИС»
«БАШМЕДСНАБ»
«БАШФАРМ»«ВИТА ПЛЮС»
«ВИТА»
«ВИТАМИНКА+»
«ВИТАМИНКА»
«ВОСТОК СЕРВИС»
«ГАММА+»
«ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»
«ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ДОКТОР ФАРМ»
«ДОЛИНАФАРМ»
«ИНТЕГРАЛ — ФАРМ»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС»
«ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»
«КРОХА»
«ЛДЦ „ФАРМЛЕНД“»
«ЛЕВЗЕЯ»
«МАСТЕР-ЭКСКЛЮЗИВ»
«НОВОШКОЛА»
«ОПТИФАРМ»
«ОТТО»
«ПАНТЕОН»
«ПЛАНТ-ФАРМА»
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»
«РОМАШКИ»
«СИМИЛИА»
«СКС»
«СОФИЯ»
«СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ»
«ТВОЙ ДОКТОР»
«ТУРГОЯК»
«ТФ „БАШМЕДСЕРВИС“»
«ТФК»
«ФАБРИК КОСМЕТИК»
«ФАБРИК ПРОДАКШН»
«ФАРМАРТ ДЕШЕВАЯ АПТЕКА»
«ФАРМЛЕНД АК-ТАУ»
«ФАРМЛЕНД+»
«ФАРМЛЕНД»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН+»
«ФАРМЛЕНД-БАШКОРТОСТАН»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ+»
«ФАРМЛЕНД-ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ЗАУРАЛЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ЗЛАТОУСТ»
«ФАРМЛЕНД-ИЖЕВСК»
«ФАРМЛЕНД-ИРЕМЕЛЬ»
«ФАРМЛЕНД-МЕЖГОРЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-ОРЕНБУРГ»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ+»
«ФАРМЛЕНД-ПОВОЛЖЬЕ»
«ФАРМЛЕНД-САМАРА»
«ФАРМЛЕНД-СЕВЕР»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ+»
«ФАРМЛЕНД-ТЮМЕНЬ»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ ЦЕНТР»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ+»
«ФАРМЛЕНД-УРАЛ»
«ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР»
«ФИРМА „ИКА“»
«ФК „ОРЕНЛЕК“»
«ФЛОРИЯ СЕРВИС»
«ФЛОРИЯ-УФА»
«ФМЛАБ»
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
«ФФ „ИЛЬЯ“»
«ЦГА»«ЧАДОЛЕНД»
«ЮЖНЫЙ УРАЛ»
«ЮЖУРАЛЛЕССТРОЙ»

Добро пожаловать, Аделя

Кальметьева Аделя Рустэмовна — жена председателя совета директоров «Фармленд» Олега Мурова. Возглавляет компанию с 1997 года, владеет меньшей частью аптечной сети. Суммарная выручка за прошлый год составила около 14,5 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Анатолий
#06

анатолий Бондарук

Компании
Активы
+4,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
24▲
+1 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
09▲
5 039 685 943
сумма активов
04▲

анатолий Бондарук

«АГИДЕЛЬ+»
«АГИДЕЛЬ»
«ГРУППА „СЕЛЕНА“»
ФИРМА «ДОМА РУСИ»
«ДРУЖБА»
«ДУЛЁВ РУЧЕЙ»
«ЗАВОД „СЕЛЕНА“»
«ИЛИШ-АГРО»
«КВАДРО»
«КОРОЛЁВСКАЯ УПАКОВКА»
«ЛПК „СЕЛЕНА“»
«ПОЛИЭФ ИНВЕСТ»
«СЕЛЕНА-НЕФТЕХИМ»
«СЕЛЕНА-ПЛАСТИК»
«ТД „БАСВУЛ“»
«ТД „КОРОЛЕВСКАЯ УПАКОВКА“»

Добро пожаловать, Анатолий

Бондарук Анатолий Моисеевич — экс-сенатор от Башкортостана, совладелец ряда производств строительных материалов в Башкирии и Московской области. Будучи гендиректором нефтехимической компании «Селена», которая базируется в Московской области, в середине 2000-х был приглашен первым президентом РБ Муртазой Рахимовым в Благовещенск для реанимирования и налаживания работы ранее законсервированного завода «Полиэф». Совладелец благовещенского завода теплоизоляционных материалов «Агидель», который приносит существенную часть доходов.

Био
Добро пожаловать, Михаил
#07

михаил Пилюгин

Компании
Активы
+11,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
11▲
+673 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
12▲
2 331 216 850
сумма активов
14▲

михаил Пилюгин

«АВТОС»
«АВТОФОРУМ»
«АВТОФОРУМ-КУЗОВНОЙ»
«АРТ-МАЭСТРО»
«БАШАВТОКОМ»
«БАШАВТОКОМ-В»
«БАШАВТОКОМ-Ф»
«БАШАВТОСТРОЙ»
«БЕРШ+»
«ИНТЕР-АВТО»
«ИНТЕР-СЕРВИС»
«КАЛИНА-АВТО»
КЛУБ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
«КАМЕЛИЯ»
«МАЭСТРО»
«НИССАН-СЕРВИС+»
«ПРОФ МАЭСТРО»
«СИМ»
«СТРОЙМОСТИНВЕСТ»
«ТАЙМ-ПРОФ»
«ТРИАЛ ПЛЮС»
АВТОЦЕНТР «ЭСКОРТ»

Добро пожаловать, Михаил

Пилюгин Михаил Анатольевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансов и экономического анализа» УГАТУ. Председатель совета директоров ГК «Башавтоком» - компании, которая торговала в начале 90-х различной японской техникой, а сейчас является одним из крупнейших автомобильных дилеров в Башкирии.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#08

сергей шульга

Компании
Активы
+3,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
41▲
+1,2 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
05▲
3 995 540 790
сумма активов
06▲

сергей шульга

«АВТОБАЗА 2012»
«АГРАРНЫЕ ТРАДИЦИИ»
«АГРОТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
«ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП»
«ДЗК»
«КАЗАНГУЛОВСКОЕ ОПХ»
«КАНАШ»
«ПРЕМИУМ ГРУПП»
«ЯРИЦА»

Добро пожаловать, Сергей

Шульга Сергей Андреевич - владелец ряда сельскохозяйственных компаний в Давлекановском районе Башкирии. Замыкает пятерку лидеров по выручке - за 2021 год этот показатель составил 1,24 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Олег
#09

Олег Молоканов

Компании
Активы
+6,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
19▲
+1 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
08▲
1 533 149 915
сумма активов
27▲

Олег Молоканов

«ЗАВОД КСТ»
НПП «ИНТЕХ»
«РОСТ-М»
«СОФИТ»
«ЭНЕРГО КАПИТАЛ»

Добро пожаловать, Олег

Молоканов Олег Николаевич владеет несколькими предприятиями по производству электрического и электронного оборудования, наибольший доход приносит НПП «Интех», которое занимается разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции. За год показатели бизнесмена значительно улучшились: если в прошлом году он занимал место в шестом десятке, то по итогам 2021 года занял место в топ-10. Чистая прибыль выросла почти в 9 раз — до 1 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Гниятулла
#10

Гниятулла ишбаев

Компании
Активы
+3,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
38▲
+426 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
20▲
3 451 647 268
сумма активов
08▲

Гниятулла ишбаев

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Гниятулла

Ишбаев Гниятулла Гарифуллович - генеральный директор нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Доктор технических наук, профессор УГНТУ за год улучшил свои позиции в рейтинге и поднялся на 16 позиций: ключевые показатели компаний, которые ему принадлежат, увеличились на 200-400 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Эрнст
#11

Эрнст исаев

Компании
Активы
+2,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
48▲
+538 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
16▲
3 268 398 362
сумма активов
11▲

Эрнст исаев

АГРОХОЗЯЙСТВО ИМ. САЛАВАТА
«БАРКРАФТ»
«К-2»
«КОНСАЛТСИТИГРУП»
«КОНЦЕРН „ИНТЕЛ КО“»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕРАЛ»)
«МАСТЕР ОКОН»
ООО «МАСТЕР ОКОН»
«МАСТЕР-СЕРВИС»
«НЕРАЛ-АГРОЦЕНТР»
«НЕРАЛ-ПРОДУКТ»
«НЕРАЛ-СТРОЙ»
«НОВОЕ ИГЛИНО+»
«ПАВЛОВСКАЯ УСАДЬБА»
«САЛОН „МАСТЕР ОКОН“»
«СТРОЙПРОЕКТ»
«СХП"НЕРАЛ-БУЗДЯК»
«СХП"НЕРАЛ-МАТРИКС»
«СХП"НЕРАЛ-ЧИШМЫ»
«ТУЙМАЗИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
«УФА-КОНСУС»
«УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
«ЦАТ»

Добро пожаловать, Эрнст

Исаев Эрнст Фаритович - экс-министр сельского хозяйства РБ, бывший заместитель премьер-министра правительства РБ. Совладелец ряда крупных республиканских компаний, в том числе гиганта «КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГК «НЕРАЛ») и белебеевского молочного комбината. В рейтинге Mkset за минувший год вылетел за пределы десятки самых богатых предпринимателей Башкирии - в основном за счет, сильного падения выручки: если по итогам 2020 года этот показатель составлял 7,1 млрд руб., то по итогам 2021-го - 2,6 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Виктория
#12

Виктория тарасова

Компании
Активы
+3,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
39▲
+402 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
21▲
2 126 923 469
сумма активов
16▲

Виктория тарасова

«АКВАРЕЛЬ»
«АНКЛАВ»
«БОКСПАРКИНГ УФА»
«ВИКТОРИЯ»
«ГАРАНТ»
«ЗМПИ»
«ИСЦ „ПСК-6“»
«МАШТЕХРЕСУРСЫ»
«ПАРК МАШИН ПСК-6»
«ПВ»
«ПП»
«ПРИРОДА»
«ПСК № 6»
«ПСК-6»
ГК «ПСК-6»
«ПСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ПСМУ-1»
«РАЗВОРОТ»
«СЗ „СУ № 11 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ№ 5 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ № 7 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 12 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 13 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 14 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 29 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 8 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 9 „ПСК-6“»
«СМУ „ПСК-6“»
«СПАРЖА»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙИНВЕСТ»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 1 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 16 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 17 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 18 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СФ „ПСК-6“»
«СПОРТ»
«СТРОЙТЕХЦЕНТР „ЭЛЕКТРОАППАРАТ“»
«СУ № 10 „ПСК-6“»
«СУ № 12 „ПСК-6“»
«СУ № 13 „ПСК-6“»
«СУ № 19 „ПСК-6“»
«СУ № 2 „ПСК-6“»
«СУ № 6 „ПСК-6“»
«СУ № 8 „ПСК-6“»
«СУ „ПСК № 6“»
«СУ № 15 „ПСК-6“»
«ТЕХНОУФА»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПСК-6“»
«УПФИ Б»
«УСАДЬБА»
«ФАБРИКА КУХНИ ПСК-6»
«ФОРСАЖ»
«ЦДР»
«ЭЛМОН»

Добро пожаловать, Виктория

Тарасова Виктория Андреевна — директор «Управляющей компании „ПСК-6“», владеет долями в фирмах-застройщиках. Один из лидеров по числу компаний, в которых является бенефициаром, — по итогам 2021 года их насчитывается 53.

Био
Добро пожаловать, Вадим
#13

Вадим Соколов

Компании
Активы
+1,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
74▲
+645 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
13▲
4 604 560 000
сумма активов
05▲

Вадим Соколов

«СП БАЗЫ»

Добро пожаловать, Вадим

С 1990 года Соколов Вадим Васильевич - гендиректор и полноправный владелец «Сельскохозяйственного предприятия «Базы». Депутат Госсобрания – Курултая РБ, заслуженный работник сельского хозяйства РБ и РФ. За год улучшил свои позиции в рейтинге Mkset, поднявшись из середины списка к первой десятке. При этом существенно изменились только его активы - выросли с 3,9 млрд руб. до 4,6 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Рустем
#14

Рустем Габдинуров

Компании
Активы
+3,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
35▲
+294 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
30▲
1 299 941 642
сумма активов
31▲

Рустем Габдинуров

«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»

Добро пожаловать, Рустем

Совладелец автосалонов в городах и районах Башкирии. По сравнению с рейтингом прошлого года Габдинуров Рустем Кимович поднялся почти на 20 позиций - в том числе за счет роста прибыли (с 222 тыс. руб. до 294 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Мансур
#15

Мансур латыпов

Компании
Активы
+4,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
23▲
+257 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
35▲
1 104 678 750
сумма активов
39▲

Мансур латыпов

«АГРОФИРМА „КРАСНЫЙ КЛИН“»
«БАШКИРСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ»
ТД «БАШКИРСКИЙ САХАР»
«КАРЛАМАНСКИЙ ПРОДУКТ»
«КФХ ФАВОРИТ»
«РАЕВСАХАР»
«РАЕВСКАЯ»
«УК ШАРАНАГРО»
«ШАРАНАГРОГАЗ»

Добро пожаловать, Мансур

Гендиректор группы компаний «Стар Нафта», в которую с лета 2020 года входят компании ООО «Раевсахар» и ООО «Карламанский продукт». После смены руководства в компании «Раевсахар» была проведена модернизация и запланирована реконструкция объемом в 927 млн руб. В результате — попадание Латыпова Мансура Тагировича в рейтинг самых богатых предпринимателей Башкирии.

Био
Добро пожаловать, Риф
#16

риф латыпов

Компании
Активы
+3,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
36▲
+294 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
31▲
1 299 941 642
сумма активов
32▲

риф латыпов

«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»

Добро пожаловать, Риф

Совладелец автосалонов и дилерских центров в городах и районах Башкирии. В рейтинге-2021 Латыпов Риф Фагимович занимал место в середине списка, за минувший год все его ключевые показатели улучшились. Наиболее высокий рост показала выручка: с 2,7 млрд руб. до 3,39 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Альберт
#17

альберт сабиров

Компании
Активы
+3,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
37▲
+293 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
32▲
1 302 604 230
сумма активов
30▲

альберт сабиров

«АВТОЭКСПО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ВОСТОК»
«АЛЬФА-СЕРВИС ДРАЙВ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЗУБОВО»
«АЛЬФА-СЕРВИС ЛИЗИНГ»
«АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ»
«АЛЬФА-СЕРВИС ПРЕМИУМ»
«АЛЬФА-СЕРВИС»
«АС ФИНАНС»
«УРАЛАВТОКОМ»
«УРАЛ-МОТОРС»
«УФА-АВТО»

Добро пожаловать, Альберт

Почти наравне с Рифом Латыповым является совладельцем автосалонов и дилерских центров в городах и районах Башкирии. В рейтинге Mkset прошлого года Сабиров Альберт Фидаевич аналогично своему коллеге занимал позицию в середине списка, но в этом году попал в первую двадцатку, улучшив все свои показатели. Наиболее высокий рост показала выручка: с 2,7 млрд руб. до 3,39 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#18

Сергей починков

Компании
Активы
+7,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
14▲
+275 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
34▲
696 922 000
сумма активов
51▲

Сергей починков

«ПОЛИПЛЕКС»

Добро пожаловать, Сергей

Гендиректор и полноправный владелец компании «Полиплекс», которая занимается производством сельскохозяйственной упаковки, а также является первым и единственным производителем сенажной сетки в России. За год Починок Сергей Кириллович улучшил свое положение в рейтинге почти на 20 позиций, самый значительный рост показала выручка - с 4,4 млрд руб. до 7,5 млрд руб., при этом чистая прибыль увеличилась лишь на 100 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#19

сергей гордеев

Компании
Активы
+3,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
33▲
+297 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
28▲
915 033 030
сумма активов
41▲

сергей гордеев

«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЗУБОВО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»

Добро пожаловать, Сергей

Гордеев Сергей Николаевич — совладелец дилерских центров и сервисов техобслуживания в Башкирии. Лучшая позиция в рейтинге — 28 место по чистой прибыли (297 млн руб.) при выручке в 3,5 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#20

андрей ковшов

Компании
Активы
+3,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
29▲
+351 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
26▲
707 618 711
сумма активов
50▲

андрей ковшов

«АВТОПЛАСТ»
УК «АВТОПЛАСТ»
ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«КАМАВТОПЛАСТ»
«МАКСИФОРМ»
«ПК „ДИВО“»
«ПОЛИКАМ»
«ТД „БАШЕВРОКУБ“»

Добро пожаловать, Андрей

Владеет башкирскими производствами, в том числе компанией «Автопласт», которая является ведущим в России производителем изделий и конструкций из полимерных и композитных материалов. За год Ковшов Андрей Юрьевич улучшил свою позицию в рейтинге на 15 строчек, наиболее существенный рост показала выручка — с 2,9 млрд руб. до 3,8 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Олег
#21

олег Хлесткин

Компании
Активы
+2,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
46▲
+351 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
25▲
1 161 348 097
сумма активов
35▲

олег Хлесткин

«ДЕКА-С»
«МЕДЕЯ»
«МС-ТРЕЙД»
«МСК»
«ОРИОН»
«ПРЕБЕНА-Р.М.»
«ФОРЕСТ»
«ЮЛИЯ»

Добро пожаловать, Олег

Директор и совладелец компании «Форест», которая занимается поставками оборудования и крепежа для строительства и отделки, производства деревянной тары, а также окон и дверей. Хлесткин Олег Игоревич — новичок в рейтинге, лучший показатель — 25 место по выручке (351 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Анатолий
#22

анатолий коваленко

Компании
Активы
+1,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
68▲
+371 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
23▲
1 999 765 000
сумма активов
17▲

анатолий коваленко

АП ИМЕНИ КАЛИНИНА

Добро пожаловать, Анатолий

Полноправный владелец «Агропредприятия им. Калинина» - крупного с/х предприятия с мощностью производства 62 тонны молока в день и с большим земельным банком. Сейчас компания планирует получить грант на расширение материально-технической базы. За год Коваленко Анатолий Николаевич поднялся в рейтинге на 10 позиций, наиболее существенно изменился показатель чистых активов - он вырос с 1,7 млрд руб. до 1,99 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#23

владимир борман

Компании
Активы
+2,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
44▲
+232 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
36▲
1 307 214 792
сумма активов
28▲

владимир борман

СЗ «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»
«АКВАРЕЛЬ»
СЗ «АСИ-2»
СЗ «АСИ-7»
СЗ «АСИ-8»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ДОМСТРОЙ»
СЗ «ИНВЕСТГРУПП»
«НЕБОСКРЁБ»
«НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ОКНА ТРЕТЬЕГО ТРЕСТА»
«ОПОРА»
СЗ «ПЕРСПЕКТИВА»
«ПРОГРЕСС»
«ПРОГРЕСС-1»
«ПРОГРЕСС-2»
«ПТИ»
СЗ «РЕСПУБЛИКА-5»
«СОСНЫ 20-22»
«СПК „ОАО“ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
СЗ «СТ-ДЕВЕЛОПЕР»
«СТЗ»
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
«СТРОЙГРАД»
СЗ «СТРОЙЦЕНТР»
«ТРЕСТ № 3-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТРЕТИЙ ТРЕСТ-ИНВЕСТ»
УК «ТТ-1»
УК «ТТ-2»
УК «ТТ-3»
УК «ТТ-4»
УК «ТТ-5»
«ТТ-ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТТ-МАРКЕТИНГ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА АГЕНТ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА»
«ТТИ»
СЗ «ЭДИСОН-2»
СЗ «ЯРКИЙ10-2»
СЗ «ЯРКИЙ 10-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-1»
СЗ «ЯРКИЙ 4-2»
СЗ «ЯРКИЙ 4-3»
СЗ «ЯРКИЙ 4-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-5»
СЗ «ЯРКИЙ 4-6»
СЗ «ЯРКИЙ 5-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-1»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-3»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-4»
СЗ «ЯРКИЙ 6-2»
СЗ «ЯРКИЙ 6-3»
СЗ «ЯРКИЙ 7-1»
СЗ «ЯРКИЙ 7-2»
УК «ЯРКИЙ»

Добро пожаловать, Владимир

Борман Владимир Владимирович практически наравне со своим братом Алексеем Борманом является совладельцем ГК «Третий трест» — крупнейшего застройщика Башкирии. Именно «Третий трест» в свое время занимался строительством Монумента Дружбы, Дворца Спорта, здания Телецентра, Госцирка, стадиона «Динамо», а также многих ЖК и микрорайонов. Лучшая позиция — активы в размере 1,9 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#24

Алексей Борман

Компании
Активы
+2,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
43▲
+230 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
37▲
1 305 808 475
сумма активов
29▲

Алексей Борман

СЗ «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»
«АКВАРЕЛЬ»
СЗ «АСИ-2»
СЗ «АСИ-7»
СЗ «АСИ-8»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ДОМСТРОЙ»
СЗ «ИНВЕСТГРУПП»
«НЕБОСКРЁБ»
«НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
«ОКНА ТРЕТЬЕГО ТРЕСТА»
«ОПОРА»
СЗ «ПЕРСПЕКТИВА»
«ПРОГРЕСС»
«ПРОГРЕСС-1»
«ПРОГРЕСС-2»
«ПТИ»
СЗ «РЕСПУБЛИКА-5»
«СОСНЫ 20-22»
«СПК „ОАО“ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ№ 3»
СЗ «СТ-ДЕВЕЛОПЕР»
«СТЗ»
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
«СТРОЙГРАД»
СЗ «СТРОЙЦЕНТР»
«ТРЕСТ № 3-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТРЕТИЙ ТРЕСТ-ИНВЕСТ»
УК «ТТ-1»
УК «ТТ-2»
УК «ТТ-3»
УК «ТТ-4»
УК «ТТ-5»
«ТТ-ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТТ-МАРКЕТИНГ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА АГЕНТ»
«ТТ-ПЛАТФОРМА»
«ТТИ»
СЗ «ЭДИСОН-2»
СЗ «ЯРКИЙ10-2»
СЗ «ЯРКИЙ 10-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-1»
СЗ «ЯРКИЙ 4-2»
СЗ «ЯРКИЙ 4-3»
СЗ «ЯРКИЙ 4-4»
СЗ «ЯРКИЙ 4-5»
СЗ «ЯРКИЙ 4-6»
СЗ «ЯРКИЙ 5-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-1»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-2»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-3»
СЗ «ЯРКИЙ 5А-4»
СЗ «ЯРКИЙ 6-2»
СЗ «ЯРКИЙ 6-3»
СЗ «ЯРКИЙ 7-1»
СЗ «ЯРКИЙ 7-2»
УК «ЯРКИЙ»

Добро пожаловать, Алексей

Борман Алексей Владимирович практически наравне со своим братом Владимиром Борманом является совладельцем ГК «Третий трест» — крупнейшего застройщика Башкирии. Именно «Третий трест» в свое время занимался строительством Монумента Дружбы, Дворца Спорта, здания Телецентра, Госцирка, стадиона «Динамо», а также многих ЖК и микрорайонов. Лучшая позиция — активы в размере 1,9 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Марат
#25

марат Валиахметов

Компании
Активы
+8,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
13▲
+283 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
33▲
360 708 800
сумма активов
70▲

марат Валиахметов

«ИМАР ГРУПП»
«ТЕРМОПОЛИМЕР»

Добро пожаловать, Марат

Валиахметов Марат Флюрович — совладелец компании «Термополимер», созданной выходцами из ОАО «Уфаоргсинтез», работавшими над производством полимерных изделий. Компания занимается производством различных полиэтиленовых пленок. Лучшая позиция — 13 место в рейтинге по выручке (8,8 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#26

дмитрий поляков

Компании
Активы
+2,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
58▲
+498 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
17▲
724 717 660
сумма активов
47▲

дмитрий поляков

«АНТАРЕС»
«ГОРОДСКОЙ САД»
«ИНТЕХИНВЕСТ»
«МЕДИАЛАБ»
РБ «МЕДТЕХНИКА»
«МЕДЭКСПОСЕРВИС»
«ОКБТМ»
«ПМП-М»
«СИГМА»
«ТЕХНОСОФТ»
«ТЭТА»
«ЭНЕРГОГРУПП»

Добро пожаловать, Дмитрий

Практически наравне со своей супругой Натальей Поляковой владеет компанией «Медтехника РБ» — крупнейшей сервисной организацией региона, которая обслуживает оборудование в местных медучреждениях. Поляков Дмитрий Владимирович также владеет сетью медлабораторий «Медиалаб». Брат Олега Полякова — совладельца компаний нефтегазового холдинга «Петон», который в свое время выступил сооснователем сети «Медиалаб». За год потерял почти 10 позиций — в основном, за счет сильного падения выручки с 4,7 млрд руб. до 2,1 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Валерий
#27

валерий баранов

Компании
Активы
+4,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
26▲
+95 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
57▲
887 279 740
сумма активов
42▲

валерий баранов

«8 МАРТА»
«ГРИН ЛОГИСТИК»
«КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ»
«ЛЮКССТРОЙ»
«МЕДПРОФ»
«НОВАЯ УФА»
«ПЛАНЕТА НЕДВИЖИМОСТЬ»
«СЗ И ТН»
«СЗ СУ-37»
«СЗ СУ-38»
«СЗ СУ-39»
«СЗ СУ-41»
«СЗ СУ-7»
«СЗ СУ-8»
«СЗ СУ-9»
«СЗ ЦБ-14»
«СЗ ЦБ-15»
«СИГМА М»
«СТАНДАРТСТРОЙ»
«СТРОЙЭКСТРА»
«СУ-33»
«СУ-34»
«ФСК АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ»
«ЦВЕТЫ БАШКИРИИ»
«ЭНЕРГИКА»

Добро пожаловать, Валерий

Баранов Валерий Геннадьевич - владелец ряда строительных компаний республики, председатель общего собрания ГК «ФСК Архстройинвестиции», которая возводит жилые комплексы «Цветы Башкирии», «Планета», «8 Марта». Лучший показатель рейтинга - выручка (4,3 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Рустам
#28

рустам Хасанов

Компании
Активы
+2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
60▲
+450 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
19▲
721 281 528
сумма активов
48▲

рустам Хасанов

«БИЛД»
«ЯНТАРЬ»

Добро пожаловать, Рустам

Хасанов Рустам Рафаилович — почти полноправный владелец компании «Билд», которая занимается строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий. За 10 лет существования компания успела выйти за пределы Башкирии и запустить проекты в Татарстане, Крыму и Московской области. За минувший год компания значительно увеличила свою прибыль с 27 млн руб. до 453 млн руб., что в том числе позволило предпринимателю попасть в рейтинг.

Био
Добро пожаловать, Анвар
#29

анвар Янбердин

Компании
Активы
+2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
61▲
+175 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
44▲
1 710 752 000
сумма активов
22▲

анвар Янбердин

«УФАГИДРОМАШ»
«ФАДА»

Добро пожаловать, Анвар

Владелец компании «Уфагидромаш», которая специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования и указывается специалистами как одна из компаний, способных наладить импортозамещающее производство запчастей для бурового оборудования. Янбердин Анвар Шарафуллович в рейтинге немного поднялся по сравнению с прошлогодним списком: при росте выручки с 1,8 млрд руб. до 2 млрд руб. чистая прибыль упала с 260 млн руб. до 175 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Ильдар
#30

Ильдар Гарифуллин

Компании
Активы
+12,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
10▲
+60 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
77▲
939 551 410
сумма активов
40▲

Ильдар Гарифуллин

«ПРОФЕССИОНАЛ»
«САЛЮТ-ТОРГ»
«ТОРГМАСТЕР»

Добро пожаловать, Ильдар

Председатель Совета директоров и руководитель ГК «Батыр» (торговая сеть «Байрам»), а также владелец оптово-логистической компании «Башбакалея», которая специализируется на поставке продуктов питания на рынок Башкирии. По сравнению с прошлогодним рейтингом Гарифуллин Ильдар Мулланурович поднялся из середины списка в первую треть: при росте выручки с 11,4 млрд руб. до 12,2 млрд руб. чистая прибыль предпринимателя остается все такой же относительно низкой (60 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Марат
#31

марат Нагуманов

Компании
Активы
+1,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
63▲
+200 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
42▲
1 671 524 000
сумма активов
23▲

марат Нагуманов

НПФ «ПАКЕР»
НПФ «ПАКЕРНЕФТЕГАЗ»
ОЭМЗ «ТАПАРТ»
НПФ «ТАПАРТЭНЕРДЖИ»
НПФ «ТИМУРНЕФТЕГАЗ»

Добро пожаловать, Марат

Совладелец ряда нефтегазовых компаний, полноправный владелец НПФ «Пакер» — компании, основанной отцом предпринимателя, которая с начала 1990-х занимается производством оборудования для нефтяных и газовых скважин. Эта компания совместно с «Татнефтью» построила и запустила опытно-экспериментальный машиностроительный завод «Тапарт», половиной которого владеет Нагуманов Марат Мирсатович. По сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся из середины списка в начало четвертого десятка за счет роста выручки (с 1,6 млрд руб. до 1,9 млрд руб.) и роста чистой прибыли (с 184 млн руб. до 200 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Розалия
#32

розалия климова

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
87▲
+864 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
10▲
1 259 011 000
сумма активов
33▲

розалия климова

«НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ»
«ПИОНЕР»

Добро пожаловать, Розалия

Климова Розалия Дамировна впервые в топ-100, благодаря показателям компании «Пионер». Предприятие занимается подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества и за 2021 год в 4-5 раз увеличила свои ключевые показатели. Лучший показатель — 10-е место по чистой прибыли (864 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Ильдар
#33

Ильдар Гималетдинов

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
81▲
+477 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
1 171 153 186
сумма активов
34▲

Ильдар Гималетдинов

«ГИМ-КАФЕ»
«ГИМ-КЛИНИКА»
«МЕРКУРИЙТРЕЙД»
«УК „ГИМЦЕНТР“»
«УФИМКАБЕЛЬ»

Добро пожаловать, Ильдар

Депутат Госдумы (2007-2011), гендиректор и почти полноправный владелец компании «Уфимкабель», которая занимается выпуском кабельно-проводниковой продукции, в том числе для нефтегазовой сферы. За минувший год показатели компании серьезно выросли, что позволило Гималетдинову Ильдару Мансуровичу попасть в рейтинг самых богатых бизнесменов Башкирии. Лучший показатель — 18 место по чистой прибыли (477 млн руб.), которая за минувший год выросла примерно в 15 раз.

Био
Добро пожаловать, Рустем
#34

рустем Сайдашев

Компании
Активы
+2,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
49▲
+219 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
40▲
764 357 385
сумма активов
44▲

рустем Сайдашев

«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«ГИДРОСТРОЙ»
«ЖК МАРШАЛА ЖУКОВА»
«ЛИДЕР»
«ЛИНКОР-ИНВЕСТ»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«РЕЗУЛЬТАТ»
«СТАНДАРТ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ТРЕУГОЛЬНИК»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»

Добро пожаловать, Рустем

Сайдашев Рустем Маратович — совладелец автосалонов и дилерских центров, в прошлом — гендиректор «Крупнопанельного домостроения» и председатель Совета директоров ЗАО «Урало-Сибирская инвестиционная компания». Лучшая позиция — 40 место по чистой прибыли (219 млн руб.).

Био
Добро пожаловать, Альберт
#35

альберт Багаутдинов

Компании
Активы
+7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
16▲
+69 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
71▲
432 246 796
сумма активов
61▲

альберт Багаутдинов

«СНЭМА-СЕРВИС»
«СНЭМА-ТОРО»

Добро пожаловать, Альберт

Владелец и председатель совета директоров «СНЭМА-СЕРВИС» — инжиниринговой компании, которая занимается различными работами для предприятий топливно-энергетическом комплекса. Багаутдинов Альберт Нуриманович улучшил положение в рейтинге на 15 позиций: при росте выручки с 5,5 млрд руб. до 7 млрд руб. чистая прибыль все равно остается сравнительно небольшой (69 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Илдус
#36

илдус халитов

Компании
Активы
+816 млн ₽
выручка за 2021 г.
104▲
+352 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
24▲
1 774 042 834
сумма активов
21▲

илдус халитов

«СП АШКАДАРСКИЙ»

Добро пожаловать, Илдус

Директор крупного сельхозпредприятия «Ашкадарский». За год Халитов Илдус Тимерханович улучшил положение в рейтинге, поднявшись из середины списка. Активы выросли с 1,4 млрд руб. до 1,7 млрд руб., чистая прибыль - со 187 млн руб. до 352 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Эдуард
#37

эдуард Фатхлисламов

Компании
Активы
+2,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
53▲
+381 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
22▲
291 548 000
сумма активов
77▲

эдуард Фатхлисламов

«НЕОПОЛИМЕР»

Добро пожаловать, Эдуард

Полноправный владелец компании «Неополимер», которая занимается производством полиэтиленовой пленки, а также поставками полимерного сырья. Фатхлисламов Эдуард Ринатович — новичок рейтинга Mkset, лучший показатель — 22 место по чистой прибыли (381 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Нурихан
#38

нурихан Дильмиев

Компании
Активы
+7,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
15▲
+53 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
82▲
533 608 671
сумма активов
56▲

нурихан Дильмиев

«НГС»
«СНТ»
«ТРИУМФ»

Добро пожаловать, Нурихан

Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович - директор и полноправный владелец компании «Нефтегазстрой», которая занимается сооружением и капитальным ремонтом систем трубопроводного транспорта, обустройством газовых и нефтяных месторождений. Компания участвовала в газификации Камчатского края и сооружении газопровода «Северный поток». Лучшая позиция - 15 место по выручке (7,4 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Ильдар
#39

ильдар халфин

Компании
Активы
+1,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
67▲
+80 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
65▲
1 644 829 716
сумма активов
26▲

ильдар халфин

«АКТИВ»
«АН НЕДРА»
«БУРТЕХРАЗВИТИЕ»
«БУРТИС»
«КВАДРОХОЛДИНГ»
«КИН»
«ММЦ»
«ОКМИЛ»
«ОКТЯБРЬСКОЕ УБР»
«ОРМК»
«ТЕХНОСЕРВИС»
«ТУБИ»
«ЦВЛ И Р»
«ЦВЛ»

Добро пожаловать, Ильдар

Халфин Ильдар Динарович — совладелец ряда нефтяных компаний, в том числе «АН Недра», которая занимается нефтедобычей. Ее выручка за минувший год выросла почти в 10 раз — и это, в том числе, помогло предпринимателю войти в рейтинг. Лучший показатель — 26 место по активам (1,6 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Гузель
#40

Гузель Ахметова

Компании
Активы
+4,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
25▲
+217 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
41▲
212 349 000
сумма активов
93▲

Гузель Ахметова

ООО «НОРТ»
АО «СТН-Б»

Добро пожаловать, Гузель

Ахметова Гузель Рамилевна — полноправная владелица компании «СТН-Б», которая занимается оптовой торговлей строительными материалами. За последние три года выручка компании не падает ниже 4 млрд руб., в этом году этот показатель составил 4,4 млрд руб. (25 место по данному критерию)

Био
Добро пожаловать, Сергей
#41

Сергей Фахретдинов

Компании
Активы
+2,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
47▲
+95 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
58▲
621 750 433
сумма активов
54▲

Сергей Фахретдинов

«ИНТЕСТЕР»
«КСИ»
«НОБИЛИС»
УК «РУСКОМПОЗИТ»
АО «СТЕКЛОНИТ»
«СТЕКЛОНИТ МЕНЕДЖМЕНТ»
«УРАЛЬСКАЯ ГНХК»

Добро пожаловать, Сергей

Создатель одной из первых инвестиционных компаний в Башкортостане. Фахретдинов Сергей Баянович - председатель совета директоров ГК «Рускомпозит», член экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель рабочей группы по совершенствованию госзакупок, член координационного совета Министерства транспорта РФ по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта.

Био
Добро пожаловать, Олег
#42

олег поляков

Компании
Активы
+5,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
21▲
+11 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
130▲
3 302 411 738
сумма активов
10▲

олег поляков

«ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НТЦ „ПИК“»
«НТЦ „ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ“»
«ПЕТОН КОНСТРАКШН»
«ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ХИМТЭК»
«ПК ИНЖИНИРИНГ»
«ПРОВАЛВ РУС»
«СИНЭРГО»

Добро пожаловать, Олег

Совладелец ряда компаний холдинга «Петон», экс-руководитель «Уфимкабеля». Поляков Олег Владимирович — брат Дмитрия Полякова, владеющего частью компании «Медтехника РБ» — крупнейшей медсервисной организацией региона. За год потерял в рейтинге 30 позиций за счет падения активов (с 4,1 млрд руб. до 3,3 млрд руб.) и сильного падения прибыли (с 305 млн руб. до 11,8 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Наталья
#43

наталья полякова

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
85▲
+329 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
27▲
464 040 305
сумма активов
60▲

наталья полякова

«МЕДИАЛАБ»
РБ «МЕДТЕХНИКА»
«МЕДЭКСПОСЕРВИС»
«СИНЕРГИЯ»

Добро пожаловать, Наталья

Практически наравне со своим мужем Дмитрием Поляковым Полякова Наталья Викторовна владеет компанией «Медтехника РБ» — крупнейшей сервисной организацией Башкирии, которая обслуживает оборудование в местных медучреждениях. Также владеет сетью медлабораторий «Медиалаб». Несколько улучшила свои позиции за минувший год, хотя при росте активов (с 324 млн руб. до 464 млн руб.) сильно упала выручка (с 2,3 млрд руб. до 1,1 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Марат
#44

Марат Валиуллин

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
86▲
+185 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
43▲
774 076 630
сумма активов
43▲

Марат Валиуллин

«ГЕОИНЖИНИРИНГ»
«ИАЦ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«ИК „ИНТЭКО“»
«ИНТЭКО»
«ПКФ „ГЕОИНЖИНИРИНГ“»
«ПКФ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«СМД „ИНТЭКО“»

Добро пожаловать, Марат

Владелец ряда башкирских нефтесервисных компаний. Валиуллин Марат Салаватович немного улучшил положение в рейтинге и оказался в его первой половине за счет улучшения всех ключевых показателей. Лучший из них - 43 место по прибыли (185,8 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Ренат
#45

ренат Ибрагимов

Компании
Активы
+2,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
54▲
+147 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
47▲
338 896 000
сумма активов
71▲

ренат Ибрагимов

«АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
«ГЕФЕСТ»
«РЕАЛ+»
«СМУ № 8»
«ЦЕНТР ПРО ПЛЮС»
«ЦЕНТР ПРО»

Добро пожаловать, Ренат

Ибрагимов Ренат Фаукатович — генеральный директор и полноправный владелец «Арматурного завода», основное производство которого находится в Благовещенске. Прибыль и выручка компании стабильно растет в течение практически всего своего существования. Лучший показатель — 47 место по чистой прибыли (147 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Филюс
#46

филюс Ишбулатов

Компании
Активы
+933 млн ₽
выручка за 2021 г.
97▲
+81 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
63▲
1 972 935 073
сумма активов
19▲

филюс Ишбулатов

«АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС»
СЗ «АГИДЕЛЬ — ИНВЕСТСТРОЙ»
СЗ «АГИДЕЛЬ-СТРОЙИНВЕСТ»
«АГИДЕЛЬЖИЛСЕРВИС-ЧЕРНИКА»
«АКВАСТРОЙ»
«ДЭНВЕР-ПЛАСТ»
«УФАСТРОЙМОНТАЖ»

Добро пожаловать, Филюс

Ишбулатов Филюс Хамитович — генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой», которая в настоящее время ведет строительство жилых комплексов в районах Уфы — Дёме и Черниковке. Депутат Горсовета Уфы, Заслуженный строитель РБ.

Био
Добро пожаловать, Олеся
#47

олеся гасанова

Компании
Активы
+2,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
45▲
+19 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
121▲
1 984 276 646
сумма активов
18▲

олеся гасанова

«НТЦ „ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ“»
«ПЕТОН ХИМТЭК»
«СИНЭРГО»
«ХИМ ТЕХНОЛОДЖИ»

Добро пожаловать, Олеся

Гасанова Олеся Игоревна - дочь Игоря Мнушкина, гендиректора НИПИ НГ «Петон», замыкающего тройку лидеров рейтинга-2022, а также жена Эдуарда Гасанова - председателя Совета директоров НИПИ НГ «Петон». Соучредитель и совладелец нескольких компаний холдинга «Петон». Немного улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом: при снижении активов (с 2,1 млрд руб. до 1,9 млрд руб.) выросла выручка (с 1,7 млрд руб. до 2,8 млрд руб.).

Био
Добро пожаловать, Эдуард
#48

Эдуард Гасанов

Компании
Активы
+5,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
22▲
+7 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
138▲
1 666 169 785
сумма активов
24▲

Эдуард Гасанов

«ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ»
«НТЦ „ПИК“»
«ПЕТОН КОНСТРАКШН»
«ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
«ПЕТОН ОЙЛ»
«ПЕТОН ТЕХНОЛОДЖИ»
«ПК ИНЖИНИРИНГ»
«ПРОВАЛВ РУС»

Добро пожаловать, Эдуард

Гасанов Эдуард Сарифович - председатель Совета директоров НИПИ НГ «Петон», совладелец ряда компаний холдинга «Петон». Зять Игоря Мнушкина - гендиректора НИПИ НГ «Петон», замыкающего тройку лидеров рейтинга-2022. Основную часть доходов предпринимателя приносит компания «Петон Констракшн». За год потерял 35 позиций рейтинга, поскольку все ключевые показатели существенно снизились, наиболее сильное падение произошло в части прибыли - с 298 млн руб. до 7,1 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#49

алексей Белошицкий

Компании
Активы
+961 млн ₽
выручка за 2021 г.
95▲
+122 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
50▲
749 000 677
сумма активов
45▲

алексей Белошицкий

ООО «ФХС ПОИСК»
ООО «ГЕОСЕЙССЕРВИС»
АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

Добро пожаловать, Алексей

Белошицкий Алексей Васильевич - совладелец компаний «Башнефтегеофизика» и «ФХС Поиск». В свое время работал в «Башнефтегеофизике» главным экономистом, первым замом гендиректора, сейчас является советником генерального директора компании. Потерял несколько позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом из-за падения всех ключевых показателей. Лучший показатель по-прежнему по чистым активам - 45 место (749 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Азат
#50

азат терегулов

Компании
Активы
+6,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
18▲
+65 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▲
171 915 000
сумма активов
101▲

азат терегулов

ООО «ДЕЛЬФИН»

Добро пожаловать, Азат

Терегулов Азат Ильсурович — полноправный владелец и генеральный директор компании «Дельфин», которая занимается крупнооптовой торговлей продуктами из мяса. Компания работает с крупнейшими федеральными и региональными торговыми сетями, среди которых «Окей», «Лента» и «Монетка», а также — по госконтрактам с учреждениями здравоохранения и образования. Лучший показатель — 18 место по выручке (6,2 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Елена
#51

Елена Извольская

Компании
Активы
+6,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
17▲
+64 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
74▲
163 708 666
сумма активов
104▲

Елена Извольская

«УТЁС»
«ЭНЕРГОВЕКТОР»
«ЭНЕРГООЙЛ»
«ЭНЕРГОТРЕЙД»

Добро пожаловать, Елена

Извольская Елена Рафаэльевна — совладелица нескольких предприятий, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Наибольшие доходы приносят компании «Энерговектор», который является официальным дистрибьютором «Роснефть Битум», а также «Энерготрейд», торгующая в оптовом формате моторным топливом, в том числе и авиационным бензином. Лучший показатель — 17 место по выручке (6,6 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Ильгиз
#52

Ильгиз Валиуллин

Компании
Активы
+6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
20▲
+25 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
107▲
363 321 776
сумма активов
69▲

Ильгиз Валиуллин

«АЙТИМОНИТОР»
«БАШКИРДОРСТРОЙ»
«ДОРТРАНССТРОЙ»

Добро пожаловать, Ильгиз

Валиуллин Ильгиз Шарифуллович владеет большей частью ГК «Дортрансстрой», которая более 20 лет занимается строительством и содержанием автодорог федерального и республиканского значения, расположенных на территории Башкирии. Лучшая позиция — 20 место по выручке (6 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Раиль
#53

раиль Фахрисламов

Компании
Активы
+610 млн ₽
выручка за 2021 г.
108▲
+173 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
45▲
724 746 520
сумма активов
46▲

раиль Фахрисламов

ООО «СП КРАСНАЯ БАШКИРИЯ»

Добро пожаловать, Раиль

Фахрисламов Раиль Салаватович — руководитель и владелец большей части сельскохозяйственного предприятия «Красная Башкирия», которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур. Лучшая позиция — 45 место по прибыли (173 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Николай
#54

николай яковлев

Компании
Активы
+2,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
55▲
+161 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
46▲
191 123 900
сумма активов
98▲

николай яковлев

ООО «АРТ-МОТОРС МБ»
ООО «АРТ-МОТОРС ЮГ»

Добро пожаловать, Николай

Яковлев Николай Николаевич — владелец двух дилерских центров — официальных дилеров «Мерседес-Бенц». Лучший показатель — 46 место по прибыли (161 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Андрей
#55

андрей тимофеев

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
88▲
+62 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
75▲
1 130 483 332
сумма активов
36▲

андрей тимофеев

«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕГИ-ТРЕЙД»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
«ФМЛАБ»

Добро пожаловать, Андрей

Вместе со своим братом Михаилом Тимофеевым является совладельцем клиники «Меги». Тимофеев Андрей Геннадьевич потерял 30 позиций в рейтинге за минувший год. Наибольший доход по-прежнему приносит компания «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. Лучший показатель - 36 место по активам (1,1 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Олег
#56

олег макаренко

Компании
Активы
+3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
42▲
+42 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
91▲
395 746 500
сумма активов
67▲

олег макаренко

«АВТОЛИДЕР-ВОСТОК»
«АВТОЛИДЕР-ЗАПАД»
«АВТОЛИДЕР-СЕВЕР»
«АВТОЛИДЕР-СЕРВИС»
«АВТОЛИДЕР-ЦЕНТР»
«АВТОЛИДЕР-ЮГ»
«АКВАМАК-ПРОЦЕССИНГ»
«КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
«ПОВОЛЖЬЕСТРОЙИНВЕСТ»
«РЕСТОРАН „ЛЕСНАЯ СКАЗКА“»

Добро пожаловать, Олег

Макаренко Олег Анатольевич — совладелец дилерских центров, которые занимаются продажей и обслуживанием грузовых автомобилей и прицепной техники. Существенную часть доходов приносит компания «Аквамак-Процессинг», которая занимается оптовыми поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке. Лучший показатель — 42 место по выручке (3 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Михаил
#57

михаил тимофеев

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
89▲
+62 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
76▲
1 130 483 332
сумма активов
37▲

михаил тимофеев

«МЕГИ»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МЕГИ-ТРЕЙД»
«МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«СТК»
«СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ МЕГИ»
«ТД МЕГИ»
«ФМЛАБ»

Добро пожаловать, Михаил

Тимофеев Михаил Геннадьевич - совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Андреем Тимофеевым. За минувший год вылетел из топ-20 рейтинга за счет сильного падения прибыли с 881 млн руб. до 62,8 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Аскар
#58

Аскар Валиуллин

Компании
Активы
+907 млн ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+126 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
49▲
578 342 710
сумма активов
55▲

Аскар Валиуллин

«АГИДЕЛЬ ТЮБИНГ»
«ИНТЭКО ТЮБИНГ»
«ПКФ „ГИС НЕФТЕСЕРВИС“»
«ТЕХИНПРОМ»

Добро пожаловать, Аскар

Брат Марата Валиуллина, совладелец производственно-коммерческой фирмы «Гис Нефтесервис», который занимается поставками сервисных услуг, технологий и оборудования в области исследования нефтегазовых скважин. Валиуллин Аскар Салаватович незначительно улучшил свои позиции в рейтинге: выручка увеличилась, а прибыль - упала, хоть и остается лучшим показателем (49 место - 126 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Гюльшат
#59

гюльшат Мулюкова

Компании
Активы
+21 млрд ₽
выручка за 2021 г.
08▲
+44 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
90▲
148 954 000
сумма активов
106▲

гюльшат Мулюкова

«КД-ОЙЛ»

Добро пожаловать, Гюльшат

Мулюкова Гюльшат Ураловна — полноправная владелица компании ООО «КД-Ойл», которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Предприятие стабильно входит в топовую сотню компаний республики последние несколько лет. Все показатели выросли, но относительно других участников рейтинга этого оказалось недостаточно для продвижения в верх списка. Наиболее существенный рост показала выручка — с 15 млрд руб. до 21 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Валерий
#60

Валерий Гатауллин

Компании
Активы
+364 млн ₽
выручка за 2021 г.
121▲
+294 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
29▲
430 098 840
сумма активов
62▲

Валерий Гатауллин

СЗ «ЖК „УМНЫЙ ДОМ ЛИТЕРА 10“»
СЗ «ЖК „УМНЫЙ ДОМ ЛИТЕРА 8“»
СЗ «ИСК „СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ“»

Добро пожаловать, Валерий

Гатауллин Валерий Файзуллович — владелец инвестиционно-строительной компании «Стройфедерация», которая занимается строительством в Уфе умного дома «Гелиос» — согласно информации на сайте, первого многоквартирного дома в России, в котором часть фасада выполнена с применением солнечных панелей, генерирующих электричество. Лучший показатель — 29 место по чистой прибыли (294 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Рустам
#61

Рустам Аллабердин

Компании
Активы
+829 млн ₽
выручка за 2021 г.
102▲
+220 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
39▲
338 108 500
сумма активов
72▲

Рустам Аллабердин

«АРСТРОЙ»
СЗ ЖК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
УК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
СЗ ЖК «ДМИТРИЕВА 1»
СЗ «ЖК НА ДМИТРИЕВА»
СЗ ЖК «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА»
СЗ ЖК «НА ФРОНТОВЫХ БРИГАД»
«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»

Добро пожаловать, Рустам

Аллабердин Рустам Раисович — директор застройщика «Промстроймонтаж». В числе построенных жилых комплексов компании — «Ботанический сад» и «Зеленая роща». Лучший показатель — 39 место по чистой прибыли (220 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Наталья
#62

наталья Шатунова

Компании
Активы
+3,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
30▲
+48 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
86▲
177 784 900
сумма активов
99▲

наталья Шатунова

ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ»

Добро пожаловать, Наталья

Шатунова Наталья Николаевна - почти полноправная владелица компании «ЭКМ Холдинг», которая занимается обеспечением промышленных предприятий кабельной продукцией спецназначения, применяемых на объектах с опасными и агрессивными средами. Компания считается одним из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. Лучший показатель - 30 место по выручке (3,7 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Мидхат
#63

мидхат Абдулманов

Компании
Активы
+565 млн ₽
выручка за 2021 г.
112▲
+137 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
48▲
429 262 886
сумма активов
63▲

мидхат Абдулманов

«АКВА-ТРАНЗИТ»
«КАЛИПСО»
КЛИНИКА «МЕГИ»
«МОБИЛТРЕЙД»
«МЦ МЕГИ»
«НТМ»
«ПОБЕДА»
«РАЗВИТИЕ»
«СМАРТ-КОНСАЛТИНГ»
«ТЕЛЕГРАФ»
«ФМЛАБ»

Добро пожаловать, Мидхат

Совместно с братьями Тимофеевыми Абдулманов Мидхат Мазитович является совладельцем клиники «Меги». Лучший показатель — 48 место по прибыли (137 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Ринат
#64

Ринат Шаяпов

Компании
Активы
+1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
90▲
+108 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
54▲
270 932 965
сумма активов
81▲

Ринат Шаяпов

«АВТО-ПАРТНЕР+»
ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«КАПИТАЛ-ТРЭЙД»
«НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
«НЕФТЕКАМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
СЗ «РУСЛАН+»
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК»
«ФИРМА „АРТ-ТВ“»

Добро пожаловать, Ринат

Шаяпов Ринат Халитович — совладелец различных компаний, наибольший доход приносит завод изотермических конструкций «Интеркуб», который производит сэндвич-панели и сэндвич-конструкции, применяемых как при строительстве, так и в конструкции транспорта. Лучший показатель — 54 место по выручке (108 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Айдар
#65

айдар Мухарлямов

Компании
Активы
+336 млн ₽
выручка за 2021 г.
122▲
+113 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
52▲
695 160 616
сумма активов
52▲

айдар Мухарлямов

ООО ПЛЕМЗАВОД «УРОЖАЙ»

Добро пожаловать, Айдар

Мухарлямов Айдар Зиганшинович - гендиректор и совладелец сельскохозйственного предприятия - племзавода «Урожай». Лучший показатель - 52 место по активам (695 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Раиль
#66

раиль Фахретдинов

Компании
Активы
+2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
62▲
+29 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
103▲
414 924 944
сумма активов
64▲

раиль Фахретдинов

«АЛЬТЕРНАТИВА ЭКСПРЕСС»
«ЗПИ „АЛЬТЕРНАТИВА“»
«ИФК „НАРЫШ-ТАУ“»
ТК «НАРЫШЕВО»

Добро пожаловать, Раиль

Фахретдинов Раиль Камилович - председатель объединения работодателей Октябрьского, депутат Госсобрания - Курултая РБ. Совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». За минувший год положение в рейтинге почти не изменилось: выручка выросла, прибыль уменьшилась. Лучший показатель - 62 место по выручке (2 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Рустем
#67

Рустем Султанов

Компании
Активы
+990 млн ₽
выручка за 2021 г.
94▲
+97 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
56▲
270 173 868
сумма активов
82▲

Рустем Султанов

ЗМК «БАШЕВРОКУБ»
ЗИК «ИНТЕРКУБ»
«МЕГА СТРОЙ»
«СЕВЕРАВТОТРАНС»

Добро пожаловать, Рустем

Султанов Рустем Фидусович — совладелец и генеральный директор компании «СеверАвтоТранс», которая оказывает транспортные услуги, а также предоставляет услуги, связанные с добычей нефти и газа. Совладелец различных компаний, наибольший доход приносит завод изотермических конструкций «Интеркуб», который производит сэндвич-панели и сэндвич-конструкции, применяемых как при строительстве, так и в конструкции транспорта.

Био
Добро пожаловать, Ильшат
#68

Ильшат Усманов

Компании
Активы
+865 млн ₽
выручка за 2021 г.
101▲
+97 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
55▲
289 170 820
сумма активов
78▲

Ильшат Усманов

«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«КОМПАНИЯ „НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
«РН-КАТ»

Добро пожаловать, Ильшат

Усманов Ильшат Фаритович — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности, а также крупнейшей компанией по производству и поставкам цеолитов (молекулярных сит) на газоперерабатывающие, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Лучший показатель — 55 место по чистой прибыли (97,9 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Вил
#69

Вил Гаскаров

Компании
Активы
+2,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
59▲
+55 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
80▲
174 567 400
сумма активов
100▲

Вил Гаскаров

ООО ТД «АГИДЕЛЬ АВТО»

Добро пожаловать, Вил

Гаскаров Вил Шамгулович владеет большей частью Торгового Дома «Агидель Авто», который занимается оптовой продажей запчастей и компонентов для автомобилей импортного и отечественного производства. Лучший показатель — 59 место по выручке (2,1 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Роза
#70

роза старова

Компании
Активы
+445 млн ₽
выручка за 2021 г.
117▲
+74 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
67▲
527 099 269
сумма активов
57▲

роза старова

«ВЕРТИКАЛЬ»
«ВСБ»
«ГСФ КПД»
«ДСК КПД»
«ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС»
«КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ»
«КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ»
ТРЕСТ «КПД»
«КРАНЭКС»
«НТК»
«ПРОМЛАЙН»
«РЕГИОН-ТЕНДЕР»
«СЗ „НД — 1.1.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.2.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.3.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.4.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.5.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.5.2 КПД“»
«СЗ „НД — 1.6.1 КПД“»
«СЗ „НД — 1.7.1 КПД“»
«СЗ УКЗ № 6 КПД»
«СЗ- УКЗ № 4 КПД»
«СЗ — УКЗ № 1 КПД»
«СЗ — УКЗ № 10 КПД»
«СЗ — УКЗ № 11 КПД»
«СЗ — УКЗ № 12 КПД»
«СЗ — УКЗ № 13 КПД»
«СЗ — УКЗ № 17 КПД»
«СЗ — УКЗ № 18 КПД»
«СЗ-УКЗ № 7 КПД»
«СЗ — УКЗ № 8 КПД»
«СЗ — УКЗ № 9 КПД»
АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
«ТКС КПД»
«УДСК»
«УКЗ № 3 ОАО КПД»
«УКК» ОАО «КПД»
УММ ОАО КПД«УНР»

Добро пожаловать, Роза

Старова Роза Николаевна - совладелица небольших долей компаний, входящих в строительный холдинг «Крупно-панельное домостроение». Лучший показатель - 57 место по чистым активам (527 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Лена
#71

Лена Валиахметова

Компании
Активы
+2,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
56▲
+70 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
68▲
90 177 200
сумма активов
117▲

Лена Валиахметова

«ТЕРМОПОЛИМЕР»

Добро пожаловать, Лена

Валиахметова Лена Ахатовна владеет меньшей частью компании «Термополимер», созданной выходцами из ОАО «Уфаоргсинтез», работавшими над производством полимерных изделий. Большей частью компании владеет Марат Валиахметов, занимающий 25 строчку рейтинга. Компания занимается производством различных полиэтиленовых пленок. Лучшая позиция — 56 место в рейтинге по выручке (2,2 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Наталья
#72

Наталья Рамазанова

Компании
Активы
+1,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
66▲
+41 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
93▲
253 596 380
сумма активов
87▲

Наталья Рамазанова

ООО «КОН-ТРАСТ ПЛЮС»
ООО «КОН-ТРАСТ»
ООО «КСТ»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР „ФОРВАРД“»
ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Наталья

Рамазанова Наталья Владимировна владеет долями в компаниях, которые занимаются оптовой торговлей различными продуктами. Наибольший доход приносит компания «Форвард-трейд», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов в области потребительских товаров. Лучший показатель - 66 место по выручке (1,7 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Альфред
#73

альфред Хайретдинов

Компании
Активы
+898 млн ₽
выручка за 2021 г.
100▲
+76 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
66▲
265 397 046
сумма активов
84▲

альфред Хайретдинов

«АВТОПРЕМЬЕР-М»
«МС АВТО»
«МС МОТОРС ЮГ»
«МС МОТОРС»
«ОЗЕРНОЕ»
«ОЛМАРК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«ТОСКО-ПРОМ»
«ХИМТРЕЙД»
«ЭНЕРДЖИ ОЙЛ»

Добро пожаловать, Альфред
Био

Хайретдинов Альфред Альфатович - совладелец небольших долей дилерских центров и автосервисов в разных городах Башкирии. Лучший показатель - 66 место по прибыли (76,1 млн руб.)

Добро пожаловать, Олег
#74

Олег Филиппов

Компании
Активы
+1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
92▲
+60 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
78▲
285 783 330
сумма активов
80▲

Олег Филиппов

«АКВАРЕЛЬ»
«АНКЛАВ»
«АРИСТОКРАТ»
«БОКСПАРКИНГ УФА»
«ВИКТОРИЯ»
«ГАРАНТ»
«ЗМПИ»
«ИСЦ „ПСК-6“»
«МАШТЕХРЕСУРСЫ»
«ПАРК МАШИН ПСК-6»
«ПВ»
«ПП»
«ПРИРОДА»
«ПСК № 6»
«ПСК-6»
ГК «ПСК-6»
«ПСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
«РАЗВОРОТ»
«СЗ „СУ № 11 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ№ 5 „ПСК-6“»
«СЗ „СУ № 7 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 12 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 13 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 14 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 29 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 8 „ПСК-6“»
«СЗ „СФ № 9 „ПСК-6“»
«СМУ „ПСК-6“»
«СПАРЖА»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙИНВЕСТ»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 1 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 16 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 17 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ № 18 „ПСК-6“»
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СФ „ПСК-6“»
«СПОРТ»
«СТРОЙТЕХЦЕНТР „ЭЛЕКТРОАППАРАТ“»
«СУ № 10 „ПСК-6“»
«СУ № 12 „ПСК-6“»
«СУ № 13 „ПСК-6“»
«СУ № 19 „ПСК-6“»
«СУ № 2 „ПСК-6“»
«СУ № 6 „ПСК-6“»
«СУ № 8 „ПСК-6“»
«СУ „ПСК № 6“»
«СУ № 15 „ПСК-6“»
«ТЕХНОУФА»
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПСК-6“»
«УСАДЬБА»
«ФАБРИКА КУХНИ ПСК-6»
«ЦДР»
«ЭНЕРГОСЕРВИС»

Добро пожаловать, Олег

Филиппов Олег Игоревич - директор уфимского ООО «ПСК-6», владеет долями в нескольких десятках строительных компаний. В 2018 году был признан самым богатым депутатом Госсобрания – Курултая РБ. Несмотря на рост всех ключевых показателей, в том числе - увеличение выручки до 1 млрд руб., в рейтинге самых богатых предпринимателей региона потерял несколько позиций. Лучший показатель - 78 место по чистой прибыли (60,4 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Рустэм
#75

рустэм Ташбулатов

Компании
Активы
+479 млн ₽
выручка за 2021 г.
113▲
+60 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
79▲
488 118 498
сумма активов
58▲

рустэм Ташбулатов

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Рустэм

Совладелец небольших долей нескольких нефтесервисных компаний. Несмотря на улучшение всех ключевых показателей, в рейтинге Mkset Ташбулатов Рустэм Фидаилович опустился на несколько позиций. Лучший показатель - 58 место по активам (488 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Айдар
#76

айдар тагиров

Компании
Активы
+821 млн ₽
выручка за 2021 г.
103▲
+92 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
60▲
251 487 845
сумма активов
88▲

айдар тагиров

«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«КОМПАНИЯ „НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
«РН-КАТ»
«ТРИ-А»

Добро пожаловать, Айдар

Тагиров Айдар Шамилевич — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности, а также крупнейшей компанией по производству и поставкам цеолитов (молекулярных сит) на газоперерабатывающие, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Лучший показатель — 60 место по чистой прибыли (92 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Айдар
#77

айдар Габдрахманов

Компании
Активы
+3,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
31▲
+33 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
99▲
75 227 500
сумма активов
121▲

айдар Габдрахманов

ООО «АНТК»

Добро пожаловать, Айдар

Габдрахманов Айдар Владикович — гендиректор и совладелец «Ассоциации нефтяных торговых компаний», которая в качестве основной деятельности указывает оптовую торговлю моторным топливом, в том числе авиабензином. Лучший показатель — 31 место по выручке (3,7 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Фанит
#78

фанит валеев

Компании
Активы
+475 млн ₽
выручка за 2021 г.
114▲
+45 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
89▲
720 568 807
сумма активов
49▲

фанит валеев

«АВРОРА»
УАК «АГИДЕЛЬ»
«АКТИВ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«ЗАЩИТА»
«ЗСК»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
АО «НИИ „СОЛИТОН“»
«НТЛ»
«НХД»
«ПОДЫМАЛОВСКИЙ ЗАВОД»
«СЗ ЦСИ»
«СОЮЗПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
«СТЕРЛИТАМАКСТРОЙ-СЕРВИС»
«СЭМЗ»
«ТАН»
«ТДК „ГОСТИНЫЙДВОР“»
«ТРАНСКОМ»
«УК „АРКАДА“»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
«ХИМРЕМОНТ»

Добро пожаловать, Фанит

Валеев Фанит Фаузелович владелец долей стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». За минувший год потерял более 40 позиций в рейтинге Mkset за счет падения всех показателей, наиболее существенно упала выручка - с 4 млрд руб. до 475 млн руб.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#79

ирина сергеевна

Компании
Активы
+3,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
32▲
+33 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
100▲
75 227 500
сумма активов
122▲

ирина сергеевна

ООО «АНТК»

Добро пожаловать, Ирина

Сергеева Ирина Петровна — гендиректор и совладелец «Ассоциации нефтяных торговых компаний», которая в качестве основной деятельности указывает оптовую торговлю моторным топливом, в том числе авиабензином. За минувший год потеряла немногим более 10 позиций, хотя все ключевые показатели выросли. Лучший показатель — 32 место по выручке (3,7 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Айдар
#80

айдар Насибуллин

Компании
Активы
+1,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
73▲
+15 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
125▲
474 865 704
сумма активов
59▲

айдар Насибуллин

«ГРУППА „РГТ“»
«НПК „АСГАРД“»
«НПП „НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ“»
«ТД-НГИ»
«ЮНИЭКОПРОМ»

Добро пожаловать, Айдар

Насибуллин Айдар Расимович - гендиректор НПП «Нефтегазинжиниринг», которое оказывает услуги предприятиям нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности, в том числе - производит и поставляет оборудование. Лучший показатель - 59 место по активам (474 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Айрат
#81

айрат Валиахметов

Компании
Активы
+3,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
28▲
+35 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
97▲
50 809 000
сумма активов
134▲

айрат Валиахметов

ООО «ГЕОРЕСУРС»

Добро пожаловать, Айрат

Валиахметов Айрат Флюрович — полноправный владелец компании «Георесурс», которая занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Лучший показатель — 28 место по выручке 3,9 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Анжела
#82

Анжела Сафарова

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
79▲
+69 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
69▲
76 000 400
сумма активов
119▲

Анжела Сафарова

«УРАЛЬСКИЙ ЛЕС»

Добро пожаловать, Анжела

Сафарова Анжела Юлаевна владеет частью компании «Уральский лес», которая занимается производством пиломатериалов из древесного сырья, добытого в Башкирии. Лучший показатель — 69 место по прибыли (69,2 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Николай
#83

Николай Новохатский

Компании
Активы
+608 млн ₽
выручка за 2021 г.
109▲
+121 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
51▲
130 253 000
сумма активов
108▲

Николай Новохатский

ООО «АСТ»

Добро пожаловать, Николай

Новохатский Николай Александрович владеет половиной территориальной электросетевой организации «АСТ», которая была создана в процессе консолидации электросетевых активов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Лучший показатель — 51 место по прибыли (121 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Андрей
#84

андрей балута

Компании
Активы
+398 млн ₽
выручка за 2021 г.
119▲
+50 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
84▲
405 761 056
сумма активов
65▲

андрей балута

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Андрей

Балута Андрей Григорьевич — совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». При том, что все ключевые показатели выросли, за минувший год потерял 10 позиций. Лучший показатель — 65 место по активам (405 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Ольга
#85

ольга Сучкова

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
80▲
+69 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
70▲
76 000 400
сумма активов
120▲

ольга Сучкова

«УРАЛЬСКИЙ ЛЕС»

Добро пожаловать, Ольга

Сучкова Ольга Александровна владеет частью компании «Уральский лес», которая занимается производством пиломатериалов из древесного сырья, добытого в Башкирии. Лучший показатель — 70 место по прибыли (69,2 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Евгений
#86

евгений Миннибаев

Компании
Активы
+81 млн ₽
выручка за 2021 г.
145▲
+68 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
72▲
647 115 200
сумма активов
53▲

евгений Миннибаев

АКАДЕМИЯ ВЭГУ
«НПО „ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ“»

Добро пожаловать, Евгений

Миннибаев Евгений Кадырович - основатель и ректор Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права. Лучший показатель - 53 место по активам (647 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Анжелина
#87

анжелина Тулибаева

Компании
Активы
+1,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
72▲
+84 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
62▲
42 656 800
сумма активов
137▲

анжелина Тулибаева

ПО «СБМ»
«ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ»
«ЦТМ-МЕДИЦИНА»
«ЦУМО»

Добро пожаловать, Анжелина

Тулибаева Анжелла Зиафовна — совладелица долей производственного объединения «Современные битумные материалы» и медцентра «ЦТМ-Медицина». Лучший показатель — 62 место по прибыли (84,9 млн руб.).

Био
Добро пожаловать, Магдан
#88

магдан Хусаинов

Компании
Активы
+398 млн ₽
выручка за 2021 г.
120▲
+50  млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
85▲
405 761 056
сумма активов
66▲

магдан Хусаинов

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Магдан

Хусаинов Магдан Маснавиевич - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». При том, что все ключевые показатели выросли, за минувший год потерял больше 10 позиций. Лучший показатель - 66 место по активам (405 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Эдуард
#89

эдуард Сайпанов

Компании
Активы
+618 млн ₽
выручка за 2021 г.
107▲
+113 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
53▲
113 650 800
сумма активов
112▲

эдуард Сайпанов

«ОРБИТА»

Добро пожаловать, Эдуард

Сайпанов Эдуард Александрович владеет частью уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 53 место по прибыли (113,5 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Артем
#90

артур камаев

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
84▲
+26 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
106▲
269 984 692
сумма активов
83▲

артур камаев

«ЗПИ „АЛЬТЕРНАТИВА“»
«ИНТЕРЬЕР»
«ИФК „НАРЫШ-ТАУ“»
«НАРЫШЕВО»
«ОПТОРС»
«РОЯЛ»
«РУСПЛАСТТОРГ»
«СТРОЙЦЕНТР»
«ХОЗЯЮШКА»

Добро пожаловать, Артур

Камаев Артур Айратович - совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». При том, что все ключевые показатели выросли, в рейтинге самых богатых предпринимателей РБ потерял 18 позиций. Лучший рост показала выручка - с 1 млрд руб. до 1,2 млрд руб.

Био
Добро пожаловать, Эльвир
#91

Эльвир Рахматуллин

Компании
Активы
+739 млн ₽
выручка за 2021 г.
106▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
81▲
204 611 445
сумма активов
95▲

Эльвир Рахматуллин

«ИСХЗК»
«КНТ-КАТ»
«РН-КАТ»
«СЗК»
ПКФ «КНТ-ПЛАСТ»
ПКФ «КНТ-ПЛАСТ»

Добро пожаловать, Эльвир

Рахматуллин Эльвир Маратович — совладелец Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов — одного из двух производств компании «КНТ» Групп, которая является производителем катализаторов для нефтегазовой промышленности. Лучший показатель — 81 место по прибыли (54,5 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Дамир
#92

Дамир Мугинов

Компании
Активы
+2,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
57▲
-14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
213▼
3 232 131 497
сумма активов
12▲

Дамир Мугинов

«АВРОРА»
УАК «АГИДЕЛЬ»
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«ВЕКТОР»
«ГАЗХИМ»
«ДУВАНЕЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
«ЗСК»
«КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
АО «НИИ „СОЛИТОН“»
«ПАТЕНТ»
«СЭМЗ»
«ТД „ТАУ“»
«ТДК „ГОСТИНЫЙДВОР“»
«УК „АРКАДА“»
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
«УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ»
ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ»
«ЮМАГУЗИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ»

Добро пожаловать, Дамир

Мугинов Дамир Фатхуллович - совладелец стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Также владеет частью компании ООО «Уралтрубопроводстройпроект», которая занимается проектированием инфраструктуры особой экономической зоны «Алга». За минувший год опустился из первой десятки рейтинга в последнюю - за счет сильного падения активов (с 5 млрд руб. до 3,2 млрд руб.) и выручки (с 8 млрд руб. до 2,2 млрд руб.), при этом прибыль сменилась убытком.

Био
Добро пожаловать, Рустем
#93

рустем Насыров

Компании
Активы
+3,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
34▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
127▲
64 106 000
сумма активов
126▲

рустем Насыров

ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ»
ООО «НОВАЯ УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ТИМЕРТАУ»

Добро пожаловать, Рустем

Насыров Рустем Мидхатович — полноправный владелец «Новой уральской компании», которая проектирует и строит крупные гражданские объекты в УрФО и Центральной России, в том числе инфекционные госпитали, поликлиники и инфраструктурные объекты для газоперерабатывающей отрасли. Лучший показатель — 34 место по выручке (3,5 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Марат
#94

Марат Уметбаев

Компании
Активы
+472 млн ₽
выручка за 2021 г.
115▲
+92 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
59▲
105 952 100
сумма активов
116▲

Марат Уметбаев

«ИНКОР КОМПАНИ»
«КВАНТУМ»
«ОРБИТА»

Добро пожаловать, Марат

Уметбаев Марат Гайсович — совладелец уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 59 место по прибыли (92 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Андрей
#95

Андрей Сандаков

Компании
Активы
+318 млн ₽
выручка за 2021 г.
124▲
+40 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
94▲
324 073 186
сумма активов
73▲

Андрей Сандаков

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Андрей

Сандаков Андрей Валерьевич - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Несмотря на небольшой рост всех ключевых показателей, потерял в рейтинге больше 10 позиций за минувший год. Лучший показатель - 73 место по активам (324 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Юлия
#96

Юлия Онегова

Компании
Активы
+1,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
69▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
128▲
201 934 622
сумма активов
96▲

Юлия Онегова

ООО «ИВО-СТРОЙ»
ООО «КОН-ТРАСТ ПЛЮС»
ООО «КОН-ТРАСТ»
ООО «ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ФОРВАРД-ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Юлия

Онегова Юлия Владимировна владеет долями в компаниях, которые занимаются оптовой торговлей различными продуктами. Наибольший доход приносит доля в компании «Форвард-трейд», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов в области потребительских товаров. Лучший показатель - 69 место по выручке (1,6 млрд руб.)

Био
Добро пожаловать, Ахмет
#97

ахмет Ишмухаметов

Компании
Активы
+3,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
40▲
-126 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
215▼
1 115 104 000
сумма активов
38▲

ахмет Ишмухаметов

«АЛЬТИНВЕСТ»
«ОЙЛ-СЕРВИС»

Добро пожаловать, Ахмет

Ишмухаметов Ахмет Валиахметович - самый богатый депутат Башкирии. Владелец нефтедобывающей компании «Ойл-Сервис» и производства гидравлического и пневматического оборудования «Альтинвест». За минувший год опустился из первой половины списка в его конец за счет падения всех ключевых показателей, в том числе прибыль превратилась в убыток.

Био
Добро пожаловать, Радик
#98

радик Ташбулатов

Компании
Активы
+318 млн ₽
выручка за 2021 г.
125▲
+40 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
95▲
324 073 186
сумма активов
74▲

радик Ташбулатов

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Радик

Ташбулатов Радик Фидаилович - брат Рустэма Ташбулатова (75 место в рейтинге), совладелец небольших долей нескольких нефтесервисных компаний. Лучшая позиция - 74 место по активам (324 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Алексей
#99

Алексей Служаев

Компании
Активы
+464 млн ₽
выручка за 2021 г.
116▲
+85 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
61▲
85 238 100
сумма активов
118▲

Алексей Служаев

«ОРБИТА»

Добро пожаловать, Алексей

Служаев Алексей Александрович — совладелец уфимской компании «Орбита», которая занимается оптовой торговлей пластмассами и резиной в первичных формах. Лучший показатель — 61 место по прибыли (85 млн руб.)

Био
Добро пожаловать, Алик
#100

Алик Янбухтин

Компании
Активы
+318 млн ₽
выручка за 2021 г.
126▲
+40 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
96▲
324 073 186
сумма активов
75▲

Алик Янбухтин

«АБЗАК»
«АЛКОМ»
НПП «БУРИНТЕХ»
«БУРИНТЕХ-АКТИВ»

Добро пожаловать, Алик

Янбухтин Алик Гиратович - совладелец нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Несмотря на рост всех ключевых показателей, потерял 20 строк в рейтинге самых богатых предпринимателей Башкирии. Лучший показатель - 75 место по активам (324 млн руб.)

Био

В общей сложности чистые активы топ-100 богатых нижегородцев составили 120,5 млрд рублей, выручка – 760 млрд рублей, чистая прибыль – 34,7 млрд рублей.

Олег Дерипаска:

На данный момент Олег Дерипаска занимает 50 место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1700 млн долларов. Причем за год он скатился на 13 строчек вниз. В мае 2022-го санкции США в отношении «Группы ГАЗ» Дерипаски вступили в силу, хотя их введение долгое время откладывалось. Кстати, спрос на автомобили «Горьковского автозавода» упал, также значительно уменьшились продажи. Кроме того, из-за санкций на территории предприятия перестали собирать Volkswagen и Skoda.

Безусловно, Дерипаска является богатейшим уроженцем Нижегородской области. Но подсчитать доходы олигарха достаточно сложно, так как многие его компании зарегистрированы не в России. Поэтому NewsNN вынес бизнесмена за пределы топ-100 богатых людей Нижегородской области.