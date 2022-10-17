Мы, вообще, делаем кино, я не боюсь об этом говорить, которое немножко непохоже на жанровое российское кино. Мы пытаемся найти свой язык. Я вообще считаю, что это очень важно. Занимаешься жанровым искусством или авторским, тебе нужно искать свой язык. То, как ты рассказываешь истории. Поэтому мы и работаем нашим коллективом. Мы уже этот язык разрабатываем в такой некой творческой лаборатории. Как мы это снимаем, как мы говорим, как пишем диалоги, как существуем в кадре - целый комплекс всего, чтобы предоставить российскому зрителю какой-то свой взгляд.
Да и потом, кинематограф сам по себе - искусство синтетическое. Он собран из визуальных и аудиальных образов, драматургии, лицедейства, светописи, графики, аттракционов, наблюдений и еще черти чего. Это коллективное искусство. Творческие акты целого ряда авторов, собранные в единую ленту. А раз так, любая лента - это монтаж в широком смысле слова. Здесь отсылаем вас за стройной теорией к Эйзенштейну и другим гениям, которые сложили отечественную киношколу и определили режиссеру заниматься этим конструированием.
ВГИК дал мне фундаментальное образование. Я очень этому рад. Я даже сейчас многие вещи вспоминаю и осознаю по-новому. Там были такие преподаватели! Например, Владимир Яковлевич Бахмутский. Человеку было девяносто лет, он ходил и преподавал зарубежную литературу. Я горд, что учился во ВГИКе у таких мастеров. Считаю, что ВГИК - безусловно один из самых хороших мировых киноинститутов. Мы привыкли относится к себе немного скромно. А у нас на самом деле лучшая театральная школа в мире. «Щепка», «Щука», МХАТ, ГИТИС, да тот же ВГИК! Все это - одни из лучших школ мира. Нам надо этим гордится.
Но все это не повод обольщаться. Объективная реальность показывает, что киношколы требуют модернизации.