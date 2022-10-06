Республика Башкортостан
Республика Башкортостан – край, расположенный на юге Уральских гор. Прекрасная Башкирия славится своими природными богатствами и неповторимым национальным колоритом. За 20 лет здесь многое изменилось к лучшему.

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя
Лидер по уровню инвестиционной привлекательности

Несмотря на то, что Башкирию принято считать «нефтяной республикой», на долю обрабатывающих производств здесь приходится 25%, тогда как добыча полезных ископаемых занимает лишь 11%. Инвесторы охотно заходят в Башкортостан, и тому есть ряд причин: привлекательные условия для ведения бизнеса и грамотное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.


Один из важных факторов развития республики – точки экономического роста. К примеру, особая экономическая зона «Алга». В условиях санкций интерес инвесторов к «Алге» только увеличивается. Так, новый инвестпроект, аналогов которому нет в России, предполагает строительство завода по изготовлению витамина В2 (рибофлавина) общей мощностью 900 тонн в год. Согласно бизнес-плану реализация проекта начнется уже в 2022 году, ввод в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года. Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей.


Развивается спортивное коневодство

В год 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России открылся комплекс «Акбузат». Сейчас это – единственный в стране ипподром с крытым конно-спортивным манежем и четырехуровневой трибуной. Здесь проводятся многочисленные крупные соревнования, победителями в которых зачастую становятся башкирские спортсмены.

Это и не удивительно: для Башкирии конный спорт – это не только спортивное состязание, но и сохранение культурного наследия и национальных традиций.

«Салават Юлаев» играет на роскошной «Уфа-Арене»

Ледовый дворец, по проекту местных архитекторов, построили в 2007 году. Объект обошелся в 80 млн. долларов.

«Уфа-Арена» успела принять матчи молодежной Суперсерии Россия – Канада, молодежного чемпионата мира и Кубка мира по хоккею среди молодежных команд.

Дворец спорта – многофункциональный. Здесь проходили Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола и VI Всемирная Фольклориада.

Гордость Башкирии – геопарк «Янган-тау»

Башкирский геопарк «Янган-тау», на территории которого расположено более 20 геологических объектов, из них три – международного значения, первым в России включен в сеть геопарков ЮНЕСКО. Для геопарка, созданного в 2017 году, это очень важный статус, он позволяет защищать экологию, поддерживать народные промыслы и увеличивает поток туристов. Уникальные геологические объекты – разрез Мечетлино, гора Янгантау с ее гидротермальным феноменом, разрезы Большая Лука и Лаклы, Куселяровские сернистые источники, источник Кургазак и хребет Куратау – уже стали точками притяжения путешественников. Одно из последних предложений по развитию природного геопарка – создание туристического комплекса с визит-центром, глэмпингами и местами отдыха для туристов.

В 2024 году УФА отметит 450-летие

Подготовка к масштабному юбилею началась заранее — со строительства и благоустройства скверов и парков, дорог и общественных пространств, реконструкции знаковых для каждого жителя областной столицы мест. Так, будет продолжено строительство проспекта Салавата Юлаева, открытого в 2007 году. Продолжение проспекта планируется длиной 3,68 км.

Для комфортного передвижения по областному центру реализуются и другие проекты: будет построен мост через реку Белую в сторону Кузнецовского затона. Планируется, что строительство моста вместе с сопутствующей транспортной инфраструктурой завершится до 2027 года.

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