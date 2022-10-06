Несмотря на то, что Башкирию принято считать «нефтяной республикой», на долю обрабатывающих производств здесь приходится 25%, тогда как добыча полезных ископаемых занимает лишь 11%. Инвесторы охотно заходят в Башкортостан, и тому есть ряд причин: привлекательные условия для ведения бизнеса и грамотное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.Один из важных факторов развития республики – точки экономического роста. К примеру, особая экономическая зона «Алга». В условиях санкций интерес инвесторов к «Алге» только увеличивается. Так, новый инвестпроект, аналогов которому нет в России, предполагает строительство завода по изготовлению витамина В2 (рибофлавина) общей мощностью 900 тонн в год. Согласно бизнес-плану реализация проекта начнется уже в 2022 году, ввод в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2024 года. Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей.