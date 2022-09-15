Я из тех счастливых людей, что выбрали профессию, о которой мечтали с детства, – вспоминает дизайнер. – Мама называла меня “жуком-короедом” за то, что я вырезала ножницами “одежду” из штор. Семья видела меня журналистом, ведь династия – это всегда красиво (отец Виктории, Владимир Токмань, был главным редактором советского журнала “Студенческий меридиан”. – прим. ред.). Но они тепло меня поддержали в моем выборе, хотя и сердились за шторы и прочие подобные творческие опусы.



Технические, ремесленные навыки, полученные Викторией в училище, очень помогли ей, когда она решила учиться дальше и выбрала ведущий «модный» вуз СССР – тот самый, который сейчас называется Московский государственный текстильный университет имени А.Н.Косыгина (среди его выпускников – Вячеслав (Слава) Зайцев, Денис Симачев, Григорий (Гриша) Брускин, Оксана Ярмольник). С первых же коллекций молодого дизайнера проявился ее интерес к национальным мотивам в моде.