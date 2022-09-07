«Коты – это коммерческий продукт»
Популярный художник-примитивист Вася Ложкин – о своих персонажах, известности и доходах от искусства
Вася Ложкин (настоящее имя – Алексей Куделин) родился в Подмосковье в 1976 году. Его юность пришлась на «лихие 1990-е», и, как и вся страна в это время, молодой человек на какое-то время оказался на распутье. Он учился в Московском государственном педагогическом университете имени Ленина и на юридическом факультете, но юристом так и не стал. На вопрос, почему так случилось, художник отвечает в присущей ему резкой и категоричной манере: «Потому что я не собирался работать юристом. Это же очевидно».
Впрочем, молодому Алексею было совсем не очевидно, чем же он на самом деле собирается заниматься. Как и многих его ровесников, заставших поздний СССР, его привлекало нонконформистское творчество и самовыражение. Куделин занялся искусством: музыкой и живописью. Как живописец, он сотрудничал с сообществом «Колдовские художники», основанным Николаем Копейкиным, Андреем Кагадеевым и Владимиром Медведевым. Алексей называет себя «почетным членом» общества, принимал участие в его групповых выставках.
«Колдовские» организовывали перформансы, занимались кино, литературой и музыкой. Алексей Куделин утверждает, что у него нет слуха, но он тоже стал музыкантом. Основал коллектив со специфическим названием «Эбонитовый колотун» и группу «Вася Ложкин и какие-то люди», выпустил несколько дисков с названиями явно из панк-культуры – например, «Дед Пихто». Сам он, впрочем, замечает, что «панковский стиль и все такое – это для молодых». Но, похоже, немного лукавит. Дух иронического нонконформизма пронизывает все, что делал и делает Вася Ложкин – как 20 лет назад, так и сейчас.
Эта эстетика мне перестала нравиться, когда появился так называемый “Калифорнийский панк” (более ритмичный, мелодичный, нежели классический панк-рок, что вызывает неприятие у представителей классической панк-культуры. – прим. ред. ). Сейчас вот панки выступают против войны, за экологию или там вегетарианство, за мультикультурализм и толерантность , – иронически замечает музыкант и художник.
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С 2013 года мастер организует персональные экспозиции: первая из них состоялась в Московском доме художника на Крымском валу (ныне – «Новая Третьяковка»). Позже с узнаваемыми персонажами Васи Ложкина (желтыми котами, суровыми на вид правоохранителями, сердитыми бабками, агрессивными зайцами, явно пьющими мужичками и свинорылыми существами, которым и вовсе трудно подобрать название) познакомились не только москвичи и петербуржцы, но и жители Ярославля, Сочи, Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода и других российских городов.

За границей персональная выставка мастера прошла в Праге в 2018 году. Экспозиция разместилась в самом центре столицы Чехии – на любимой туристами Вацлавской площади. Художник привез в Прагу более 60 полотен. Некоторые из них остались в Европе – в частных собраниях местных коллекционеров.

В 2021 году Вася Ложкин представил свои работы на выставке современного искусства Artcontact в Стамбуле. Хитом экспозиции стала картина с моментально узнаваемыми котами, летящими над заливом Золотой рог.
У большинства граждан своеобразные ложкинские герои вызывают смех и прочие положительные эмоции, но, разумеется, есть и недовольные зрители.

Мне иногда говорят, что я “рисую карикатуру на русский народ”. Это вообще бред. Какой народ? Я рисую мультипликационных персонажей, – утверждает Вася Ложкин. – И не только наших, но и “свино-европейцев”, “антирусских содомитов” и “американских шпионов”. Кто этого не знает или не видит, тот просто не знаком с моим творчеством.
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Ложкин категорически не согласен с теми, кто находит людей и животных на его полотнах безобразными:

Мои герои такие, какие мне нравятся. Я стараюсь делать красивые вещи. А те люди без фантазии, кто считает, что мои картины уродливые, – ничего не понимают в красоте. Ибо для многих “красиво” означает просто “похоже”.
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Многие сюжеты Васи Ложкина словно сошли со страниц какого-то сатирического журнала. Но сам художник с таким «обвинением» категорически не согласен:

Сатирик возвышает себя над обществом. Для меня это неприемлемо. Гордыней попахивает. Я вообще сатирой и юмором не занимаюсь изначально, не люблю что-то высмеивать. Ну, бывает, что-то смешное нарисую. Но это не самоцель.

На вопрос о стиле своих работ художник отвечает:

Наверное, примитивизм. Название мне нравится. А вообще особо не заморачиваюсь.


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Невозможно не заметить значительного преобладания котиков над всеми прочими ложкинскими персонажами – как антропоморфными, так и зооморфными.

Коты – коммерческий продукт, – признает Ложкин. – Хороший и модный. Как айфон .

Коммерческий компонент искусства художника совершенно не смущает:

Слава – это хорошо. Она помогает зарабатывать деньги. Я – производитель картин. Известный. Чем известней производитель, тем лучше.
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На вопрос, на какой известной площадке ему хотелось бы выставляться, Вася Ложкин отвечает шутливо:

В Русском музее. Но у них в гардероб нельзя сдать лыжи: так написано на специальной табличке. Поэтому зимой я туда не хожу. Выставку устрою летом. Среди почитателей моего творчества много лыжников: будет печально, если они придут, а их не пустят.
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