Впрочем, молодому Алексею было совсем не очевидно, чем же он на самом деле собирается заниматься. Как и многих его ровесников, заставших поздний СССР, его привлекало нонконформистское творчество и самовыражение. Куделин занялся искусством: музыкой и живописью. Как живописец, он сотрудничал с сообществом «Колдовские художники», основанным Николаем Копейкиным, Андреем Кагадеевым и Владимиром Медведевым. Алексей называет себя «почетным членом» общества, принимал участие в его групповых выставках.
«Колдовские» организовывали перформансы, занимались кино, литературой и музыкой. Алексей Куделин утверждает, что у него нет слуха, но он тоже стал музыкантом. Основал коллектив со специфическим названием «Эбонитовый колотун» и группу «Вася Ложкин и какие-то люди», выпустил несколько дисков с названиями явно из панк-культуры – например, «Дед Пихто». Сам он, впрочем, замечает, что «панковский стиль и все такое – это для молодых». Но, похоже, немного лукавит. Дух иронического нонконформизма пронизывает все, что делал и делает Вася Ложкин – как 20 лет назад, так и сейчас.