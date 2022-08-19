Скульптуры Намдакова выставлялись в Государственном русском музее и других музеях мирового уровня, их можно увидеть в разных городах России и Европы. Его масштабная ландшафтная композиция «Трансформация» украшает парк возле Сибирского федерального университета в Красноярске, композиция «Казан» – площадь в центре столицы Татарстана Казани. В 2012 году скульптура Даши «Чингисхан» была временно установлена в Лондоне.



Эта работа и международная известность ее создателя так впечатлили британские власти, что они предложили скульптору и его семье визу Exceptional Talent – визу, которую получают ученые, художники, литераторы и другие одаренные люди, которых британская королева желала бы видеть в числе своих подданных. В 2014 году Намдаков перебрался в Соединенное королевство и получил там признание: он был представлен королеве и герцогу Эдинбургскому, в Великобритании и других странах Европы проходили его персональные выставки, работы Намдакова приобретали музеи и частные коллекционеры.





