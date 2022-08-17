Знакомимся с премиальным кроссовером из Китая
После того, как европейские и японские автопроизводители приостановили производство и поставки машин в Россию, продажи автомобилей китайских брендов, и без того достаточно существенные, стали активно расти. На этой волне Mkset решил присмотреться к китайским авто премиум-класса, о которых знает не так уж и много автолюбителей. Мы провели тест-драйв внедорожника Exeed VX, машину для испытаний в городских джунглях предоставил официальный дилер EXEED Центр Альфа-Сервис Макарова в Уфе (ул. Адмирала Макарова, 30).
ЭКСТЕРЬЕР
Традиционно встречают по одежке – и в этом плане Exeed VX устраивает царский прием. Длина автомобиля – без малого пять метров! Это по-настоящему большая машина, которая по умолчанию воспринимается как дорогой и престижный автомобиль.
Вся оптика работает на LED-технологиях. Фасеточные фары на хромированной переносице и крупная радиаторная решетка смотрятся очень солидно. Ходовые огни от борта до борта в темноте работают эффектно, повороты отлично подсвечиваются «противотуманками», что редко встретишь даже в нынешнем премиальном сегменте. По умолчанию все модификации Exeed снабжены системой автоматического управления дальним светом.
Кузов изготовлен из стали с двухсторонней оцинковкой, а это значит, что он очень устойчив к коррозии. Под капотом вся начинка машины закрыта специальными крышками.
ИНТЕРЬЕР
Сказать, что в салоне Exeed VX комфортно – ничего не сказать, но придержим эмоции и акцентируем объективно ключевые моменты.

Расположимся в кресле водителя. В первую очередь, хочется отметить, что здесь органично и функционально скомпилирована мозаика решений, привычных для премиум-сегмента. В частности, широкоформатный – действительно большой! – экран без козырька – это два цветных дисплея 12,3 дюймов каждый: здесь объединяются виртуальный щиток приборов с монитором мультимедиа-системы и сенсорным экран климат-контроля. Что касается возможностей «железа», то работает оно очень достойно – на управление отзывается быстро, разрешение у экранов высокое – 1920x720, интерфейс организован интуитивно понятно. Система трехзонного климат-контроля оборудована функциями ионизации и очистки воздуха. Экраны можно настраивать под себя – доступны три варианта дизайна и графики.

Exeed VX обладает полным набором систем подогрева и вентиляции: помимо сидений на первом и втором ряду, есть «грелки» на зеркалах заднего вида, руле, переднем и заднем стеклах и даже форсунках стеклоомывателя, собственные дефлекторы обдува есть на третьем ряду. Учитывая последние снежные зимы, которые заметали Уфу, эти достоинства, безусловно, стоит иметь в виду.

Сиденья и дверные карты богато отделаны (в кожу затянуты даже дверные ручки!). Спинка переднего сиденья позволяет принять полулежачее положение, в топ-комплектации еще и электрорегулировка кресла с настройкой поясничного упора по двум направлениям.

Что касается пассажиров, то они должны быть очарованы простором в салоне – впрочем, чего еще ожидать от семиместного кроссовера? Габариты VX позволяют разместить в салоне три ряда сидений, причем каждое из них – полноценное, пассажирам будет комфортно на любом ряду. Примечательно, что у пассажиров второго ряда есть собственный климатический блок с возможностью регулировки температуры.
Отдельной похвалы заслуживает шумоизоляция: колесные арки, двигатель и ветер изолированы от салона на совесть, даже на высоких скоростях.
В целом, интерьер очень радует глаз – кожа и имитация дерева создают ощущение уюта, да и сами материалы на ощупь исполнены надежно и добротно. Стиля добавляют сенсорные панели, минимализм клавиш, органичные декоративные вставки.
ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
На данный момент Exeed VX с его 249 л.с. – это самый мощный «китаец» в России. Мотор современного семейства Acteco обеспечивает достойную динамику разгона: в городе, особенно вечером, проверить утверждение нереально, но судя по тому, как мы проходили иные участки дороги, заявленные 8,5 секунд до сотни км/ч выглядят не пустой рекламой.
Что касается управления, то здесь все предсказуемо и безопасно. Руль, что называется, легкий, но понимать машину это не мешает. В зависимости от режима движения (эко, нормальный, спортивный) меняется усилие на руле. Тормоза срабатывают без резкости, пропорционально усилию на педали. Полный привод всегда работает в полностью автоматическом режиме.

Тест-драйв показал, что подвеска хорошо ведет себя как на качественных дорогах, так и на разбитых «волнах», хорошо справился VX и с участками бездорожья. И если плавность движения на ровной дороге – поведение ожидаемое, то подчеркнутый комфорт на посредственных дорогах приятно удивляет – подвеска дает внушительную энергоемкость и держит удар.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В Exeed VX встроен адаптивный круиз-контроль с различными второстепенными системами. Например, он позволяет, помимо заданной скорости, удерживать определенную дистанцию до автомобиля перед машиной. Как показала практика, система активируется после достижения скорости 30 км/ч. Также отметим панорамную крышу, камеры кругового обзора с качественной картинкой, целый ряд настроек передних сидений с удобным профилем.
На подоконниках задних дверей можно заметить необычные элементы - это индикаторы системы безопасности, которые при выезде с парковки задним ходом реагируют светом и звуком на приближение сзади велосипедиста, мотоциклиста или машины. Полезная вещь для пассажиров второго и третьего ряда, у которых нет возможностей посмотреть в зеркала заднего вида.
В итоге можно с уверенностью резюмировать, что Exeed VX — удобная, мощная, просторная и динамичная машина с обилием современных наворотов, которая отлично подходит для большой семьи. Сомневаетесь? Запишитесь на тест-драйв – и все почувствуете сами.
Автор: Андрей Королев
Фото: Рустем Гайсин