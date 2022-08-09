Человека всегда отличало неравнодушие к проблемам ближнего и желание помочь в трудной ситуации. В Башкирии продолжает развиваться благотворительная деятельность, направленная на помощь людям и животным, на защиту памятников архитектуры и прав жителей республики. В основном, подобные фонды, приюты и организации помогают адаптироваться гражданам к новым реалиям и не оставляют их наедине с проблемами. Однако полный объем работы благотворителей, активных и неравнодушных граждан остается за кадром и известен только ограниченному кругу лиц. Журналисты «Mkset» сделали спецпроект о добрых делах в Башкирии, чтобы наглядно показать неравнодушие жителей республики, которые своими делами поддерживают веру в человечность.
В 2019 году запустили проект «Стоп! Голод». Бесплатно кормят бездомных и малоимущих каждую неделю. Кроме того, создали бесплатный приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Помогают бездомным вернуться к нормальной жизни: восстанавливают документы, покупают билеты домой, одежду, продукты и медикаменты. Предоставляют временное жилье, трудоустраивают. В 2020 году трудоустроили 37 человек, 25 помогли восстановить документы. В 2021 запустили проект – «Приют «Надежда», куда принимают тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни - старики без жилья или люди, освободившиеся из мест лишения свободы.
Запустили проект «Пункт обогрева», где могут оставаться от 20 до 60 человек. В перспективе планируют организовать небольшое предприятие, где клиенты могли бы работать, получая зарплату.
Азамат Зиннуров и Альбина Ишмурзина Руководители проекта «Стоп! Голод»
Фонд поддерживает семьи, в которых растут дети с особенностями развития. Работает по нескольким направлениям: оказывает психологическую помощь мамам особенных детей, юридические консультации, помощь в социально-бытовой сфере детям-инвалидам. Также занимается организацией детского выездного отдыха, праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья и экскурсий. Помогает организовать реабилитацию после перенесенных травм и заболеваний.
Эльвира Набиуллина Основатель фонда «Будь всегда рядом»
Фонд создан при Никольском вокзальном храме. Здесь помогают женщинам с новорожденными и грудными детьми, которым негде жить. Также волонтеры собирают для семей, оказавшихся в сложной ситуации, вещи, лекарства, продукты и предметы первой необходимости. Работают и с выпускниками детдомов, помогая им наладить взрослую жизнь.
Таисия Павлова Руководитель фонда «Объятья»
Дилара Кузнецова - сама мама ребенка с ОВЗ, поэтому не понаслышке знает, как трудно передвигаться таким семьям без автомобиля. Она создала автопомощь для таких семей. Кроме того, организует приезд и размещение врачей из других регионов и стран для консультаций детей-инвалидов.
Дилара Кузнецова Создатель службы автопомощи для семей с детьми с ограниченными возможностями
Оказывают помощь птицам, летучим мышам, ежам, белкам и куньим Уфы. Центр реабилитации содержится за счет собственных средств волонтеров и пожертвований. Отправляют животных на лечение и реабилитацию, подыскивают постоянное место жительства для тех из них, кто никогда не сможет вернуться в дикую природу.
Анастасия Абдрашитова и Мария Синькова Создатели организации, помогающей птицам, летучим мышам и другим диким животным
Олеся Пышкина с 2018 года была региональным представителем ДПСО «Лиза Алерт», в марте 2022 года его команда сформировала региональный отряд. Ежемесячно в Башкирии теряется от 30 до 50 человек. «БашРегионСпас» выезжает на поиски пропавших людей. При участии команды отряда найдены сотни человек проводят лекции и уроки по безопасности для детей и родителей. В феврале 2021 года Олесе Пышкиной вручили медаль МЧС «За содружество во имя спасения».
Олеся Пышкина Руководитель отряда «БашРегионСпас»
В 2012 году в Уфе появилась инициативная группа «Старость в радость». В 2019 году она получила статус автономной некоммерческой организации, а в 2020 году - новое название. Цель фонда – повышение качества жизни пожилых людей. Волонтеры помогают с продуктами, лекарствами и малоимущим одиноким старикам. Устраивает в приюты людей, попавших в сложную ситуацию. Помогает организовать досуг в домах престарелых, на праздник проезжает с концертами и подарками.
Ольга Ремаренко Директор фонда «Дорогие мои старики»
Радмила Сурначева учредила благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» в 2011 году в память о сыне Даниле, умершим от онкозаболевания. Миссия фонда — системная помощь в решении проблем детей с онкологическими заболеваниями и их семей, повышение качества и доступности диагностики, лечения детского рака, реабилитации и паллиативной помощи. Фонд популяризировал донорство крови и костного мозга. Сотрудники помогли привлечь внимание властей к проблемам в области диагностики детского рака (недостаточной онконастороженности среди педиатров), необходимости хосписа для неизлечимых больных. Фонд собирает пожертвования на обследование и лечение, оплачивает билеты и проживание для пациентов.
Радмила Сурначева Основатель благотворительного фонда «Потерь нет»
Организация собирает пожертвования на лечение тяжелобольных людей. Помогает закупать медицинского оборудование для больниц, погорельцам, людям в сложных ситуациях. Фонд одним из первых открыто заявил о необходимости строительства хосписа для паллиативных больных.
Рауфа Рахимова Председатель попечительского совета фонда «Изгелек»
Эльза Маулимшина выступает в защиту памятников архитектуры. Стала инициатором серии субботников в расселенных, но не законсервированных объектах. Во многом благодаря ее активности ряд памятников был принят на госохрану.
Эльза помогла получить жилье десяткам сирот.
«Основная моя деятельность - бесплатная комплексная юридическая поддержка сирот, одиноких матерей и семей с детьми-инвалидами. На эту часть работы я трачу в три раза больше времени, чем на защиту памятников», - говорит она.
Эльза Маулимшина Председатель ВООПИК
Центр помогает беременным и женщинам с детьми, ставшим жертвами семейного насилия. Предоставляет убежище, психологическую поддержку и продуктовую помощь, организует досуг для таких семей.
Социальная гостиница для женщин с детьми, попавших в сложную ситуацию, существует уже несколько лет.
«Адрес гостиницы скрыт, потому что это это убежище. Если женщина поступает после насилия, ей необходимо спрятаться. Потому что семейный насильник, как правило, активно ищет ее и может причинить вред как самой женщине, так и другим проживающим в убежище», — рассказывает Наталья Слободян.
Социальная гостиница — это экстренная помощь. Затем женщине помогают восстановить документы, предоставляют юридические консультации, если это необходимо. После того, как семья «встанет на ноги» (мама найдет работу и жилье), она покидает убежище.
Сотрудники центр начинали с помощи беспризорникам в 90-е. Затем, когда государство решило проблему, продолжили помогать семьям, попавшим в кризисную ситуацию. Центр также занимается профилактикой социального сиротства, организует досуг для женщин с детьми и правовую поддержку.
Наталья Слободян Директор кризисного центра АНО «Возможность»
Много лет содержат приют для бездомных и травмированных животных. Землю для приюта выкупили у города. Фонд существует на пожертвования, в последнее время их катастрофически мало. Постояльцы приюта — в основном взрослые дворняги — живут здесь по нескольку лет до конца своих дней. Сейчас там 200 собак, новых не принимают — некуда. С начала года удалось пристроить всего шесть животных. Волонтеры покупают мясо и ежедневно готовят для них еду.
Алёна Зайнуллина и Елена Жданова Директор и замдиректора фонда «Доброта»
Организовал при храме приют для бездомных, где принимают инвалидов и людей со сложными судьбами. Уже более 18 лет оказывают долговременную помощь бездомным, предоставляя жилье, белье, одежду, пользование баней и душевой, организацию лечения, помощь в оформлении документов: паспорта, временной регистрации и других, восстановлении и оформлении пенсий по возрасту и болезни, восстановлении родственных связей, помощь в устройстве на работу и т.п. Проводит ежегодные миссионерские сплавы по рекам Башкирии. Приход организует летний отдых детей из православных семей.
Роман Хабибуллин Настоятель Крестовоздвиженского храма в Уфе
Фонд работает по нескольким проектам. Обеспечивает подгузниками, детским питанием и косметикой отказников - «больничных» детей. Проводит акцию «Сухая попа», во время которой собирают подгузники — чтобы дети не лежали в мокрых пеленках. Оплачивает нянь для таких малышей, а также детей, которые находятся в больницах одни (воспитанники детдомов, дети, которых органы опеки изъяли из семей и решают их судьбу). Еще один проект — наставничество — помогает подросткам из детских домов найти взрослых друзей, которые помогут адаптироваться к жизни после выпуска из учреждения.
Ольга Власова Директор фонда «Наши дети»
Занимается содействием интеграции детей с инвалидностью в общеобразовательную среду. Организовала службу ранней помощи семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития. Создан инклюзивный Центр семьи и детства «Мы вместе». Дети с синдромом Дауна ставят спектакли в театральной студии «Без маски», занимаются спортом, живут обычной жизнью обычных людей.
Вероника Котельникова Руководитель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие»
Пишет о живом, просвещает жителей Башкирии. Был в числе защитников Куштау. Участвовал в спасении кужановских лиственниц. Ведет просветительскую работу, пишет о живом в Башкирии: растениях и животных редких и широко распространенных. Проводит экскурсии в музее биофака и рассказывает, почему, к примеру, летучих мышей нужно не боятся, а беречь. И что не надо убивать гадюку только за то, что она ядовита.
Михаил Кривошеев Преподаватель биофака БГУ, общественный активист
Вадим Беляков по профессии юрист. В 2012 году основал правозащитную организацию, которая помогает обычным людям решать проблемы, связанные с ЖКХ. Юристы помогают уфимцам разобраться в платежках и системе начисления и отстоять свои права в этой сфере. Вадим Беляков участвовал в создании в Уфе центра энергосбережения, благодаря которому удалось сократить расходы на отопление.
Вадим Беляков Омбудсмен по ЖКХ
Помогает людям без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, освободившимся из мест заключения, участникам боевых действий, матерям-одиночкам. Занимается вопросами социальной адаптации, оказывает правовую поддержку. В организации отмечают, что число людей без определенного места жительства в Уфе увеличивается с каждым годом. Всем им необходима поддержка. Фонд совместно с партнером — организацией «Линия жизни» - содержит социальную гостиницу, куда принимают людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Азат Гайнетдинов Благотворительный фонд социальной адаптации граждан «Дом помощи»
Фонд был создан в мае 2004 года в память о директоре компании «МеталлСервис» Владимире Засове. Сам Засов оказывал помощь медицинским учреждениям, школьным и дошкольным организациям, малообеспеченным, инвалидам и пенсионерам. После его гибели коллеги и друзья решили продолжить благотворительную деятельность. Фонд опекает детские дома, занимается социализацией детей-сирот. Помогает им с покупкой спортивных сооружений и снарядов. Проводит реабилитацию детей-инвалидов и тяжело больных детей.
Рустэм Ташбулатов Директор благотворительного фонда имени Владимира Засова
Фонд подбирает животных, волонтеры лечат их и ищут новых хозяев. Животные, как правило, с проблемами, требующими операций, лечения и реабилитации. Регулярно проводят встречи с собаками, где потенциальные хозяева могут поиграть с животными и выбрать себе питомца.
Ксения Шанаева Директор благотворительного фонда помощи животным «Потеряшки»
Центр поддерживает людей с ограниченными возможностями. Проект начался с инклюзивного фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». Затем появился проект «Погуляй со мной» — для маломобильного человека даже обычная прогулка часто невозможна, на помощь приходят волонтеры. Проект #Уфатактильная направлен на создание условий для занятий тактильной терапией в городской среде и обучение родителей методам тактильной реабилитации в домашних условиях. Организация также оказывает адресную помощь семьям и много внимания уделяет инклюзивным проектам.
Алина Хабирова Руководитель АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры»
В 2019 году запустили проект «Стоп! Голод». Бесплатно кормят бездомных и малоимущих каждую неделю. Кроме того, создали бесплатный приют для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Помогают бездомным вернуться к нормальной жизни: восстанавливают документы, покупают билеты домой, одежду, продукты и медикаменты. Предоставляют временное жилье, трудоустраивают.
В 2020 году трудоустроили 37 человек, 25 помогли восстановить документы. В 2021 запустили проект – «Приют «Надежда», куда принимают тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни - старики без жилья или люди, освободившиеся из мест лишения свободы.
Запустили проект «Пункт обогрева», где могут оставаться от 20 до 60 человек. В перспективе планируют организовать небольшое предприятие, где клиенты могли бы работать, получая зарплату.
Азамат Зиннуров и Альбина Ишмурзина Руководители проекта «Стоп! Голод»
Фонд поддерживает семьи, в которых растут дети с особенностями развития. Работает по нескольким направлениям: оказывает психологическую помощь мамам особенных детей, юридические консультации, помощь в социально-бытовой сфере детям-инвалидам. Также занимается организацией детского выездного отдыха, праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья и экскурсий. Помогает организовать реабилитацию после перенесенных травм и заболеваний.
Эльвира Набиуллина Основатель фонда «Будь всегда рядом»
Фонд создан при Никольском вокзальном храме. Здесь помогают женщинам с новорожденными и грудными детьми, которым негде жить. Также волонтеры собирают для семей, оказавшихся в сложной ситуации, вещи, лекарства, продукты и предметы первой необходимости. Работают и с выпускниками детдомов, помогая им наладить взрослую жизнь.
Таисия Павлова Руководитель фонда «Объятья»
Дилара Кузнецова - сама мама ребенка с ОВЗ, поэтому не понаслышке знает, как трудно передвигаться таким семьям без автомобиля. Она создала автопомощь для таких семей. Кроме того, организует приезд и размещение врачей из других регионов и стран для консультаций детей-инвалидов.
Дилара Кузнецова Создатель службы автопомощи для семей с детьми с ограниченными возможностями
Оказывают помощь птицам, летучим мышам, ежам, белкам и куньим Уфы. Центр реабилитации содержится за счет собственных средств волонтеров и пожертвований. Отправляют животных на лечение и реабилитацию, подыскивают постоянное место жительства для тех из них, кто никогда не сможет вернуться в дикую природу.
Анастасия Абдрашитова и Мария Синькова Создатели организации, помогающей птицам, летучим мышам и другим диким животным
Олеся Пышкина с 2018 года была региональным представителем ДПСО «Лиза Алерт», в марте 2022 года его команда сформировала региональный отряд. Ежемесячно в Башкирии теряется от 30 до 50 человек. «БашРегионСпас» выезжает на поиски пропавших людей. При участии команды отряда найдены сотни человек проводят лекции и уроки по безопасности для детей и родителей. В феврале 2021 года Олесе Пышкиной вручили медаль МЧС «За содружество во имя спасения».
Олеся Пышкина Руководитель отряда «БашРегионСпас»
В 2012 году в Уфе появилась инициативная группа «Старость в радость». В 2019 году она получила статус автономной некоммерческой организации, а в 2020 году - новое название. Цель фонда – повышение качества жизни пожилых людей. Волонтеры помогают с продуктами, лекарствами и малоимущим одиноким старикам. Устраивает в приюты людей, попавших в сложную ситуацию. Помогает организовать досуг в домах престарелых, на праздник проезжает с концертами и подарками.
Ольга Ремаренко Директор фонда «Дорогие мои старики»
Радмила Сурначева учредила благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» в 2011 году в память о сыне Даниле, умершим от онкозаболевания. Миссия фонда — системная помощь в решении проблем детей с онкологическими заболеваниями и их семей, повышение качества и доступности диагностики, лечения детского рака, реабилитации и паллиативной помощи. Фонд популяризировал донорство крови и костного мозга. Сотрудники помогли привлечь внимание властей к проблемам в области диагностики детского рака (недостаточной онконастороженности среди педиатров), необходимости хосписа для неизлечимых больных. Фонд собирает пожертвования на обследование и лечение, оплачивает билеты и проживание для пациентов.
Радмила Сурначева Основатель благотворительного фонда «Потерь нет»
Организация собирает пожертвования на лечение тяжелобольных людей. Помогает закупать медицинского оборудование для больниц, погорельцам, людям в сложных ситуациях. Фонд одним из первых открыто заявил о необходимости строительства хосписа для паллиативных больных.
Рауфа Рахимова Председатель попечительского совета фонда «Изгелек»
Эльза Маулимшина выступает в защиту памятников архитектуры. Стала инициатором серии субботников в расселенных, но не законсервированных объектах. Во многом благодаря ее активности ряд памятников был принят на госохрану.
Эльза помогла получить жилье десяткам сирот.
«Основная моя деятельность - бесплатная комплексная юридическая поддержка сирот, одиноких матерей и семей с детьми-инвалидами. На эту часть работы я трачу в три раза больше времени, чем на защиту памятников», - говорит она.
Эльза Маулимшина Председатель ВООПИК
Центр помогает беременным и женщинам с детьми, ставшим жертвами семейного насилия. Предоставляет убежище, психологическую поддержку и продуктовую помощь, организует досуг для таких семей.
Социальная гостиница для женщин с детьми, попавших в сложную ситуацию, существует уже несколько лет.
«Адрес гостиницы скрыт, потому что это это убежище. Если женщина поступает после насилия, ей необходимо спрятаться. Потому что семейный насильник, как правило, активно ищет ее и может причинить вред как самой женщине, так и другим проживающим в убежище», — рассказывает Наталья Слободян.
Социальная гостиница — это экстренная помощь. Затем женщине помогают восстановить документы, предоставляют юридические консультации, если это необходимо. После того, как семья «встанет на ноги» (мама найдет работу и жилье), она покидает убежище.
Сотрудники центр начинали с помощи беспризорникам в 90-е. Затем, когда государство решило проблему, продолжили помогать семьям, попавшим в кризисную ситуацию. Центр также занимается профилактикой социального сиротства, организует досуг для женщин с детьми и правовую поддержку.
Наталья Слободян Директор кризисного центра АНО «Возможность»
Много лет содержат приют для бездомных и травмированных животных. Землю для приюта выкупили у города. Фонд существует на пожертвования, в последнее время их катастрофически мало. Постояльцы приюта — в основном взрослые дворняги — живут здесь по нескольку лет до конца своих дней. Сейчас там 200 собак, новых не принимают — некуда. С начала года удалось пристроить всего шесть животных. Волонтеры покупают мясо и ежедневно готовят для них еду.
Алёна Зайнуллина и Елена Жданова Директор и замдиректора фонда «Доброта»
Организовал при храме приют для бездомных, где принимают инвалидов и людей со сложными судьбами. Уже более 18 лет оказывают долговременную помощь бездомным, предоставляя жилье, белье, одежду, пользование баней и душевой, организацию лечения, помощь в оформлении документов: паспорта, временной регистрации и других, восстановлении и оформлении пенсий по возрасту и болезни, восстановлении родственных связей, помощь в устройстве на работу и т.п. Проводит ежегодные миссионерские сплавы по рекам Башкирии. Приход организует летний отдых детей из православных семей.
Роман Хабибуллин Настоятель Крестовоздвиженского храма в Уфе
Фонд работает по нескольким проектам. Обеспечивает подгузниками, детским питанием и косметикой отказников - «больничных» детей. Проводит акцию «Сухая попа», во время которой собирают подгузники — чтобы дети не лежали в мокрых пеленках. Оплачивает нянь для таких малышей, а также детей, которые находятся в больницах одни (воспитанники детдомов, дети, которых органы опеки изъяли из семей и решают их судьбу). Еще один проект — наставничество — помогает подросткам из детских домов найти взрослых друзей, которые помогут адаптироваться к жизни после выпуска из учреждения.
Ольга Власова Директор фонда «Наши дети»
Занимается содействием интеграции детей с инвалидностью в общеобразовательную среду. Организовала службу ранней помощи семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития. Создан инклюзивный Центр семьи и детства «Мы вместе». Дети с синдромом Дауна ставят спектакли в театральной студии «Без маски», занимаются спортом, живут обычной жизнью обычных людей.
Вероника Котельникова Руководитель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие»
Пишет о живом, просвещает жителей Башкирии. Был в числе защитников Куштау. Участвовал в спасении кужановских лиственниц. Ведет просветительскую работу, пишет о живом в Башкирии: растениях и животных редких и широко распространенных. Проводит экскурсии в музее биофака и рассказывает, почему, к примеру, летучих мышей нужно не боятся, а беречь. И что не надо убивать гадюку только за то, что она ядовита.
Михаил Кривошеев Преподаватель биофака БГУ, общественный активист
Вадим Беляков по профессии юрист. В 2012 году основал правозащитную организацию, которая помогает обычным людям решать проблемы, связанные с ЖКХ. Юристы помогают уфимцам разобраться в платежках и системе начисления и отстоять свои права в этой сфере. Вадим Беляков участвовал в создании в Уфе центра энергосбережения, благодаря которому удалось сократить расходы на отопление.
Вадим Беляков Омбудсмен по ЖКХ
Помогает людям без определенного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, освободившимся из мест заключения, участникам боевых действий, матерям-одиночкам. Занимается вопросами социальной адаптации, оказывает правовую поддержку. В организации отмечают, что число людей без определенного места жительства в Уфе увеличивается с каждым годом. Всем им необходима поддержка. Фонд совместно с партнером — организацией «Линия жизни» — содержит социальную гостиницу, куда принимают людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Азат Гайнетдинов Благотворительный фонд социальной адаптации граждан «Дом помощи»
Фонд был создан в мае 2004 года в память о директоре компании «МеталлСервис» Владимире Засове. Сам Засов оказывал помощь медицинским учреждениям, школьным и дошкольным организациям, малообеспеченным, инвалидам и пенсионерам. После его гибели коллеги и друзья решили продолжить благотворительную деятельность. Фонд опекает детские дома, занимается социализацией детей-сирот. Помогает им с покупкой спортивных сооружений и снарядов. Проводит реабилитацию детей-инвалидов и тяжело больных детей.
Рустэм Ташбулатов Директор благотворительного фонда имени Владимира Засова
Фонд подбирает животных, волонтеры лечат их и ищут новых хозяев. Животные, как правило, с проблемами, требующими операций, лечения и реабилитации. Регулярно проводят встречи с собаками, где потенциальные хозяева могут поиграть с животными и выбрать себе питомца.
Ксения Шанаева Директор благотворительного фонда помощи животным «Потеряшки»
Центр поддерживает людей с ограниченными возможностями. Проект начался с инклюзивного фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». Затем появился проект «Погуляй со мной» — для маломобильного человека даже обычная прогулка часто невозможна, на помощь приходят волонтеры. Проект #Уфатактильная направлен на создание условий для занятий тактильной терапией в городской среде и обучение родителей методам тактильной реабилитации в домашних условиях. Организация также оказывает адресную помощь семьям и много внимания уделяет инклюзивным проектам.
Алина Хабирова Руководитель АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры»