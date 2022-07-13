Платок как произведение искусства:
дизайнер из России исследовала русский авангард и вышла в финал конкурса Hermès
Художница Ольга Никич с молодых лет искала собственную нишу – свое направление, в котором можно соединить эстетику графики и прагматику повседневных вещей. Так родился бренд olganikich – платки из натурального шелка с авторскими принтами, оригинальные футболки, капсульные коллекции аксессуаров для музеев и авиакомпаний.
Ольга Никич – художница и дизайнер, член семьи известного советского художника Анатолия Никич-Криличевского. Она закончила Московский технологический институт по специальности «Художник декоративно-прикладного искусства» и со студенческих лет занималась графическим дизайном.
Ольга сознательно выбрала себе прикладную профессию, а не путь художника-академиста. Но она считает, что для человека, который собирается профессионально заниматься дизайном, образование важно в смысле получения технических навыков, умения структурировать информацию, знать, где можно найти нужные и интересные материалы, что смотреть и как оценивать, интерпретировать.
Думаю, что можно стать хорошим дизайнером и без образования, но у человека должно быть базовое чувство гармонии и красоты, без этого даже образование не поможет, – утверждает Никич.
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Дизайнер отмечает, что в наши дни образование не ограничивается вузом, поскольку жизнь быстро меняется: дизайнерам приходится постоянно учиться – и новым программам, и новым тенденциям в дизайне.
Молодые годы художницы пришлись на «лихие» 1990-е. Заказов было мало, и знакомые советовали Ольге сменить профессию. Но, по ее словам, Никич просто не могла жить без своей работы, даже если не было клиентов:
Я люблю мое дело и много работала “в стол”, пока не смогла найти собственную нишу.
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Ниша нашлась в 2012 году, когда Ольга основала собственный бренд аксессуаров olganikich, который производит платки-каре из натурального шелка с оригинальными принтами. В дизайне этих платков лаконичные геометрические мотивы переплетаются с фигуративными, образуя оригинальные и моментально узнаваемые сюжетные композиции.
В коллекции olganikich много дизайнов с мотивами, словно заимствованными в СССР: звезды, высотки, павильон «Космос» на ВДНХ. По словам дизайнера, ей очень нравится агиттекстиль 1920-1930-х, приемы текстильных художников того времени, а также мотивы советской архитектуры. «Это мое визуальное окружение, история: все-таки Советский Союз просуществовал почти 75 лет, оставив после себя монументальное наследие, которое сложно игнорировать, – утверждает Ольга. – Я родилась еще в СССР, так что это и моя личная история тоже. Платок по мотивам павильона “Космос” – один из моих бестселлеров. Те, кто бывал на ВДНХ в советском детстве, помнят это очень ярко и немного ностальгируют, поэтому дизайн так популярен».
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Ольга считает, что платок – это арт-объект сродни картине или гравюре. Его можно оформить в раму или лайтбокс, чтобы украсить интерьер.
Платок как аксессуар существует тысячелетия и будет существовать, наверное, столько, сколько будет существовать человечество , – утверждает дизайнер. – Он не теряет актуальности со сменой модных течений. Его носят не только женщины, но и мужчины.
Кроме собственных коллекций, Ольга разрабатывает уникальные дизайны для индивидуальных и корпоративных заказов. В ее портфолио – не только платки, но и одежда, аксессуары и сувениры в корпоративном стиле. Одним из самых запомнившихся дизайнеру заказов был проект для конкурса дизайна сувениров амстердамского Rijksmuseum: толстовки с вышивкой и аппликацией для слабовидящих людей. Никич нашла интересный ход, представляя вышивку как носитель не только цветовой информации, но и разных рельефов, которые такие люди могут «рассмотреть» пальцами.
Иногда приходится слышать, что платок – это устаревшая вещь и скоро совсем выйдет из обихода. Никич не согласна с этим мнением.
Среди других клиентов Ольги Никич – «Альфабанк», «Интеко», Dove, J&T Bank, Государственный исторический музей, Музей Кино, «Транснефть», авиакомпания S7, музей-заповедник «Царицыно». По словам дизайнера, она охотно участвую в таких коллаборациях, потому что ей интересно реализовывать свой дизайн не только на шелке, но и на других материалах и носителях.

Корпорации предлагают мне темы, за которые в обычной жизни, в своих личных проектах я бы ни за что не взялась: например, платок с мотивом авиатурбин для S7, – рассказывает Ольга. – Это, как теперь говорят, интересный челлендж. Задача держит тебя в тонусе, заставляет искать какие-то новые выразительные и изобразительные пути». Техзадание художница обычно разрабатывает совместно с клиентами, основываясь на их пожеланиях. «Это тоже часть работы дизайнера: оформить неопределенно высказанные пожелания во что-то понятное и мне, и заказчику. Но иногда, получив первый вариант дизайна, клиенты дают смешные комментарии», – рассказывает Ольга.

Редкие аксессуары из корпоративных коллекций и ограниченных выпусков пополняют коллекции музеев современного и прикладного искусства. Платки olganikich не исключение: они есть в коллекциях Музея истории русского платка и шали и Московского музея дизайна. Платок «Трактористка» в 2018 году получил премию конкурса Музея декоративно-прикладного искусства «Придумано и сделано в России».
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Аксессуары из лимитированных серий часто становятся объектом коллекционирования и инвестиций. В мире есть, например, клубы увлеченных коллекционеров каре Hermès. Эта французская компания регулярно проводит конкурс дизайна платков Le Grand Prix du Carré Hermès, в котором могут принять участие все желающие – и профессиональные художники, и просто любители.
В 2019 году Ольга Никич, по ее словам, «набралась смелости», отправила свои дизайны на этот конкурс и вошла в сотню финалистов, которых жюри выбрало из 5500 участников из разных стран мира. «Конкурс помог мне понять важные вещи о себе и моих работах, добавил уверенности в своих способностях. Плюс это был интересный опыт общения с брендом мирового уровня», – вспоминает дизайнер.

В будущем, по мнению Никич, в производстве аксессуаров чаще станут использоваться переработанные материалы, а к традиционной функциональности добавится больше декоративности и игры. «Но главная задача дизайнера остается прежней: делать жизнь чуточку привлекательнее», – заключает Ольга.
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