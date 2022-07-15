Анна Долгарева: химия современной русской поэзии

Точные науки, стихи, литературные премии, работа военкором и помощь животным. Мы поговорили с популярной поэтессой о ее жизненном пути и личной позиции.

И это не первые ее литературные премии. В частности, в 2019 году Долгаревой присудили Григорьевскую поэтическая премию и 1-ю премия VII Международного поэтического конкурса «45-й калибр»,а 2021 - Всероссийскую литературную премию имени А. И. Левитова. Всего у Анны вышло семь сборников стихов и один смешанный сборник с прозой – в нем она писала «мурмуары» своего кота Феликса. Первый – «Хроники внутреннего сгорания» – опубликован в Москве в 2012 году. Седьмой – «Сегодня» – в Твери в 2021 году. Издания были и на родине Анны – в Харькове, и в Луганске. Стихи Анны переводились на сербский и немецкий языки.
Анна Долгарева (псевдоним – Лемерт) – молодая русская поэтесса родом из Харькова. Кроме того – она журналист и последние восемь лет работает как военкор. Весь свой опыт и активную жизненную позицию Анна выражает в стихах – тем и родна многочисленным подписчикам в своих социальных сетях.
Но Долгарева нашла признание не только среди интернет-аудитории. В конце мая 2022 года поэтесса и автор книг Анна Долгарева стала победительницей VII Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», а в начале июня – получила приз читательских симпатий пушкинской премии «Лицей».
Анна Долгарева (псевдоним – Лемерт) – молодая русская поэтесса родом из Харькова. Кроме того – она журналист и последние восемь лет работает как военкор. Весь свой опыт и активную жизненную позицию Анна выражает в стихах – тем и родна многочисленным подписчикам в своих социальных сетях.

Но Долгарева нашла признание не только среди интернет-аудитории. В конце мая 2022 года поэтесса и автор книг Анна Долгарева стала победительницей VII Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», а в начале июня – получила приз читательских симпатий пушкинской премии «Лицей».
Отец Анны – инженер-ракетчик. Это был бы просто факт ее биографии, если бы не влияние, которое профессия отца оказало на дочь. Анна признается, что именно его поездки на Байконур привели к тому, что к ней почти с самого детства пришло понимание важности покорения космоса как глобальной задачи всего человечества и стержневой государствообразующей идеи России. И День космонавтики (12 апреля) для Анны не только один из главных праздников России, но и семейный праздник.
Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:
нет никакого разложения с гнилостным вкусом,
нет внутри человека угасания никакого,
а только мороженое на площади на руках у папы,
запах травы да горячей железной подковы,
березовые сережки, еловые лапы,
только вот это мы носим в себе, Юра.
Интересоваться политикой Анна начала тоже после бесед с отцом, который рассказывал ей о том, что происходит в стране и в мире. Тогда Анна еще не могла предположить, что события, происходящие на мировой политической арене, будут отражаться в ее творчестве, и все свое время она уделяла точным наукам.

Склонность к ним у девушки была с раннего детства: она училась в физико-математическом лицее, а после стала студентом-химикомХарьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Поступила она туда отчасти под давлением родителей: те убеждали Анну, что для журналиста девушка слишком застенчива.
Эта черта не помешала ей стать одной из лучших студенток, Анна Долгарева ездила на международные конференции, публиковала научные статьи с переводом на английский, и у нее были все шансы на успешную научную карьеру в области химии.

Но этого не произошло: наука, по словам Долгаревой, не терпит конкуренции, если заниматься ей всерьез, то ни на что другое (главное – на поэзию, а стихи она начала писать с раннего детства, а позже, во время студенчества, уже серьезно «развернулась» в «Живом Журнале») просто не останется сил и времени… Поэзия стала важнее, и потому с аспирантурой на родном химфаке не сложилось, Анна выбрала другую профессию.
Впрочем, математика и естественные науки пригодились ей позже, и именно в журналистике, куда она попала благодаря своему писательскому опыту – начала с написания заметок на новостных сайтах, а позже стала политическим обозревателем, а после – военкором.

Именно точные науки приучили Анну не верить на слово, научили структурировать информацию, раскладывать все «по полочкам». Конечно же, эти навыки, развитые точными науками, пригодились и в работе журналиста и военного корреспондента. При этом во время работы Долгарева не прекращала и не прекращает писать стихи. Она регулярно публикуется на специализированных сайтах, на личных страницах в социальных сетях, выпускает сборники.
Впрочем, математика и естественные науки пригодились ей позже, и именно в журналистике, куда она попала благодаря своему писательскому опыту – начала с написания заметок на новостных сайтах, а позже стала политическим обозревателем, а после – военкором.

Именно точные науки приучили Анну не верить на слово, научили структурировать информацию, раскладывать все «по полочкам». Конечно же, эти навыки, развитые точными науками, пригодились и в работе журналиста и военного корреспондента. При этом во время работы Долгарева не прекращала и не прекращает писать стихи. Она регулярно публикуется на специализированных сайтах, на личных страницах в социальных сетях, выпускает сборники.

Стихи Анны Долгаревой впечатляют читателей с первых же строк, и порой может казаться, что поэт специально «цепляет», хочет получить эмоции, но это не так. Анна говорит о важности журналистского опыта и подхода.
Стихи Анны Долгаревой впечатляют читателей с первых же строк, и порой может казаться, что поэт специально «цепляет», хочет получить эмоции, но это не так. Анна говорит о важности журналистского опыта и подхода.
– Я слишком журналист, слишком пытаюсь запечатлеть то, что вижу, и получается некое «нагнетание». Я фиксирую картинки, которые вижу. Да, оно цепляет, но выход-то должен быть! А если я в данный конкретный момент нахожусь среди ада, откуда я не вижу выхода – я не могу описать этот выход в стихотворении, это будет ложью, если я его не вижу и не чувствую. И, вероятно, именно эта излишняя четкость не на все стихи влияет благотворно.
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Да, Анна почти всегда в зоне боевых действий, на Донбассе. Луганск, Донецк – репортажи оттуда Анна вела с 2015 по 2018 год. Массовая иизвестность к ней пришла в 2016 году, после посвященной ей статьи Захара Прилепина. В 2022 году Долгарева снова вернулась в горячие точки и пишет о том, что видит. Стихи, аналитика, колонки. Каждому формату – свое время и свое место.
– Не о войне мне совершенно точно легче говорить стихами. Но есть моменты, которые очень глубоко меня трогают эмоционально, да, и о них мне очень сложно писать в прозе. Получается только стихами. Потом, когда я через поэзию все это отрефлексирую, могу уже прозой. Аналитику, репортажи с мест событий проще прозой, это все совершенно разные вещи. Я или снимаю видео, или пишу стихи или короткие посты в телеграме, это вопрос ресурса. Статья требует больше времени и больше ресурсов, на стихи я трачу меньше мозга.
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Анна не ставит себе цель поразить читателя, но отмечает, что на поэтических семинарах ей говорили про перегиб с эмоциями. Долгаревой важно описать увиденное, рассказать о происходящем своим читателям. При этом, Долгарева не хочет, чтобы из нее «рисовали» новую Друнину или Ахматову: считает, что ей это пока «не по росту», «не по поэтическому мастерству».
На границе с зоной боевых действий,
рядом с танками самыми могучими в мире,
я сижу на съемной квартире,
я считаю: «раз — и, два — и, три — и, четыре»,
песня лейся да знамя взвейся.
Анна не ставит себе цель поразить читателя, но отмечает, что на поэтических семинарах ей говорили про перегиб с эмоциями. Долгаревой важно описать увиденное, рассказать о происходящем своим читателям. При этом, Долгарева не хочет, чтобы из нее «рисовали» новую Друнину или Ахматову: считает, что ей это пока «не по росту», «не по поэтическому мастерству».

– Стихи – это личный голос, потому что не могу молчать. Но когда меня окружает что-то кроме войны – я пишу не про войну. Я изначально не хотела, чтобы меня сводили к военной поэзии.
– Стихи – это личный голос, потому что не могу молчать. Но когда меня окружает что-то кроме войны – я пишу не про войну. Я изначально не хотела, чтобы меня сводили к военной поэзии.
из радуги над озером, из глубокого омута, из шишек и мхов,
из запаха земли и лежалых листьев,
из воздуха, что на рассвете прозрачен и почти бирюзов,
из нор, из которых ушли лисы,

из неяркого вереска, из обкатанных водою камней,
из говна, натурально, и веток
зарождается нечто, что будет дрожать во мне,
как сплетение света.

как дерево из семечки, как птенец, вылетающий из гнезда,
зарождается, трогает за сердце, щекочет суставы.
север мой, север, матовая твоя вода,
север мой, осень, горчичные травы.

камни в ручье ледяные, как леденцы,
зачерпнешь умыться воды, половину выльешь.
и по утренней росе приходят мои мертвецы,
и летят гуси-лебеди, и солнце несут на крыльях.
Анна ни на кого не оглядывается. Она просто живет и делает то, что считает важным. Например, помогает донецкому приюту «Кошкин Дом». Кстати ее кот Феликс – оттуда, и часть денег со своих концертов Анна перечисляет кошкам, нуждающимся в помощи.
Анна ни на кого не оглядывается. Она просто живет и делает то, что считает важным. Например, помогает донецкому приюту «Кошкин Дом». Кстати ее кот Феликс – оттуда, и часть денег со своих концертов Анна перечисляет кошкам, нуждающимся в помощи.

Долгарева активно ведет социальные сети, у нее много подписчиков, живо откликающихся и на посты о помощи животным. Но, конечно, есть и хейтеры.
Долгарева активно ведет социальные сети, у нее много подписчиков, живо откликающихся и на посты о помощи животным. Но, конечно, есть и хейтеры.
– С травлей я столкнулась еще в 2015 году, когда впервые поехала на Донбасс. Сейчас это, скорее, связано с моим попаданием в шорт-лист премии «Лицей»: некоторые даже писали, что если Долгарева получит ее – то это конец премии. Но я получила только зрительскую. А так… Тяжело. Я тот человек, который спокойно, даже с нервяком, воспринимает похвалу, а хулу (по формуле «хулу и похвалу приемли равнодушно») воспринимаю остро. Это действительно тяжело. В 2015 было совсем чудовищно, я чувствовала себя загнанной. А сейчас меня все же поддерживают некоторые вещи, есть опора. Но соцсети не хотела закрыть. Я – интроверт, мне тяжело общаться с людьми лично, но при этом мне нужно делиться эмоциями и мыслями. Соцсети – такая отдушина, через которую я могу поговорить с людьми, это для меня очень важно.
– С травлей я столкнулась еще в 2015 году, когда впервые поехала на Донбасс. Сейчас это, скорее, связано с моим попаданием в шорт-лист премии «Лицей»: некоторые даже писали, что если Долгарева получит ее – то это конец премии. Но я получила только зрительскую. А так… Тяжело. Я тот человек, который спокойно, даже с нервяком, воспринимает похвалу, а хулу (по формуле «хулу и похвалу приемли равнодушно») воспринимаю остро. Это действительно тяжело. В 2015 было совсем чудовищно, я чувствовала себя загнанной. А сейчас меня все же поддерживают некоторые вещи, есть опора. Но соцсети не хотела закрыть.
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Я – интроверт, мне тяжело общаться с людьми лично, но при этом мне нужно делиться эмоциями и мыслями. Соцсети – такая отдушина, через которую я могу поговорить с людьми, это для меня очень важно.

На своих страницах в социальных сетях Анна Долгарева, по ее собственному выражению, «производит смыслы». Стихи, личные записи, фотографии, заметки военкора – она просто делится своей жизнью и тем, что видит вокруг. Анна предельно искренняя – и потому оторваться от ее текстов невозможно.
На своих страницах в социальных сетях Анна Долгарева, по ее собственному выражению, «производит смыслы». Стихи, личные записи, фотографии, заметки военкора – она просто делится своей жизнью и тем, что видит вокруг. Анна предельно искренняя – и потому оторваться от ее текстов невозможно.
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