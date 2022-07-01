Как правильно готовиться
к беременности и родам
Подготовка к беременности и родам – важный этап для каждой семьи. Эксперты в области эндокринологии, гинекологии, флебологии, стоматологии, МРТ-диагностики и УЗИ-исследований рассказали Mkset, почему так важно посетить медицинских специалистов еще до наступления беременности и на что обратить внимание будущим родителям.
Самым известным врачом-акушером Башкирии на сегодня, пожалуй, является Римма Амировна Утяшева , депутат Госдумы РФ, мама двоих сыновей, которая более 30 лет проработала в роддоме и приняла несчетное количество родов.

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Кроме того, не лишним будет пройти осмотр некоторых узких специалистов. Отоларинголог проверит, нет ли очагов инфекций, опасных для будущего ребенка. Офтальмолог оценит состояние глаз и решит, не опасны ли для женщины естественные роды (при высокой степени близорукости они могут привести к еще большему ухудшению зрения, поэтому врач порекомендует кесарево сечение).

Не лишней будет консультация кардиолога – обычно у будущих мам снимают электрокардиограмму. Если по итогам процедуры у специалиста возникают какие-то вопросы или сомнения, назначают дополнительные исследования.

Ну, и, конечно, в перечень обязательных медицинских консультаций входит во многом «дежурный» визит к терапевту. Врач еще раз измерит артериальное давление и соберет анамнез.
Кроме того, не лишним будет пройти осмотр некоторых узких специалистов. Отоларинголог проверит, нет ли очагов инфекций, опасных для будущего ребенка. Офтальмолог оценит состояние глаз и решит, не опасны ли для женщины естественные роды (при высокой степени близорукости они могут привести к еще большему ухудшению зрения, поэтому врач порекомендует кесарево сечение).

Не лишней будет консультация кардиолога – обычно у будущих мам снимают электрокардиограмму. Если по итогам процедуры у специалиста возникают какие-то вопросы или сомнения, назначают дополнительные исследования.

Ну, и, конечно, в перечень обязательных медицинских консультаций входит во многом «дежурный» визит к терапевту. Врач еще раз измерит артериальное давление и соберет анамнез.