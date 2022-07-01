Кроме того, не лишним будет пройти осмотр некоторых узких специалистов. Отоларинголог проверит, нет ли очагов инфекций, опасных для будущего ребенка. Офтальмолог оценит состояние глаз и решит, не опасны ли для женщины естественные роды (при высокой степени близорукости они могут привести к еще большему ухудшению зрения, поэтому врач порекомендует кесарево сечение).



Не лишней будет консультация кардиолога – обычно у будущих мам снимают электрокардиограмму. Если по итогам процедуры у специалиста возникают какие-то вопросы или сомнения, назначают дополнительные исследования.



Ну, и, конечно, в перечень обязательных медицинских консультаций входит во многом «дежурный» визит к терапевту. Врач еще раз измерит артериальное давление и соберет анамнез.