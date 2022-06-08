Рустэм Хамитов начал исполнять обязанности главы Башкирии в июле 2010 года. Общественно-политическая атмосфера в республике к тому моменту, напитанная суверенитетом, уже становилась душной. Хамитов же ворвался в нее этаким свежим сквозняком, новым, непривычным и чужеродным. В Башкирию он приехал по сути один, без команды, и лепил правительство «из того, что было». Поэтому перестановки в ведомствах, отставки и назначения стали частыми явлениями, пока он управлял регионом. При этом Хамитов так и не смог окружить себя людьми, которым бы полностью доверял.



Его сменщик Радий Хабиров в кадровых вопросах действовал с точностью до наоборот. Он не стеснялся отправлять в отставку ставленников Хамитова, а многие посты отдал «варягам».



“Исход” членов правительства Хамитова начался сразу после смены власти. Что стало с прежней командой спустя годы — выяснил Mkset.



Сам Рустэм Хамитов после отставки стал абсолютно непубличным, исчезнув из политической повестки. Спустя два месяца после ухода с должности главы республики он вошел в совет директоров “Башнефти”. Члены совета директоров получают вознаграждение. Данные за 2021 год пока не опубликованы, однако, как следует из более раннего отчета компании, за 2020 год 10 членам совета директоров выплатили суммарно 9,6 млн рублей. В пересчете на одного сумма составила 960 тыс. рублей.