По воспоминаниям заслуженного нефтяника России, экс-гендиректора «Башнефти» Ильдара Исхакова, компания в конце 90-х – начале 2000-х годов переживала не лучшие времена:



- Это были годы выживания для всей страны, не только для компании. Дефолт, снижение цены нефти на мировых рынках и другие факторы привели к тому, что мы сократили инвестиционную программу, везде и во всем был введен режим жесткой экономии, останавливали обводненные и нерентабельные скважины.



Он уточняет, что в то время было сложнее, поскольку в нефтяной отрасли происходили частые преобразования, а в самой компании «шли постоянные изменения со стороны Совета директоров в части структуры», менялось подчинение отдельных подразделений – и все это, конечно, сказывалось на темпах работы.



В 2016 году ПАО АНК «Башнефть» вошло в состав одного из гигантов мировой нефтяной промышленности – ПАО «НК «Роснефть». Это ознаменовало новый этап в жизни предприятий группы – новые современные стандарты управления и производства, новые задачи и грандиозные планы.

