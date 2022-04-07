Летопись прогресса
Башкирской нефти – 90 лет
В этом году республика отмечает серьезный юбилей – 16 мая исполняется 90 лет нефтяной промышленности в Башкирии. Редакция Mkset предлагает небольшую историческую экскурсию, в которой расскажет, как открытие нефти в Башкирии стремительно изменило облик некогда обычного сельскохозяйственного региона.
Как Урал стал «Вторым Баку»
Курс на индустриализацию, взятый советской властью, менял облик страны, еще несколько десятилетий назад привычную соху предпочитавшей любому трактору. Но эта метаморфоза требовала топлива, причем буквально, а значит – и развития нефтедобычи. На поиски «черного золота» отправляются геологические экспедиции, прощупывающие землю в поисках ценнейшего из ресурсов ХХ века. Одна из таких экспедиций, которую возглавлял инженер-геолог Алексей Блохин, в конце 20-х годов приезжает в район башкирской деревни Ишимбаево.
Башкирские буровики (Ишимбайское месторождение).
Создание разведочных скважин шло с энтузиазмом, несмотря на тяжелые условия – оборудование везли за сотню километров по бездорожью на подводах, запряженных верблюдами. Наконец, 16 мая 1932 года из скважины №702 прорывается долгожданный нефтяной фонтан, первый на востоке страны. Вскоре нефть находят и в соседней скважине. Это открытие кардинально меняет экономику, да и весь жизненный уклад не только Башкирии, но и всего СССР.
– Открытие Ишимбаевского нефтяного месторождения стало поворотным пунктом в становлении всей нефтедобывающей промышленности на Урале. Оно показало, что эта территория располагает огромными резервами для создания новой отрасли промышленности, – писал советский академик Андрей Трофимук, занимавшийся освоением «Второго Баку» – Волго-Уральской нефтегазовой области.
Насосная скважина №1 (бабушка), открывательница Туймазинской угленосной нефти, май 1937.
Уже через два года товарный поезд доставляет первую партию нефти из Ишимбаево в Уфу – по только что проложенной железной дороге. С ноября 1937 года начинается промышленная перекачка по нефтепроводу из Ишимбаево в Уфу. В том же году нефть находят в Туймазинском районе около деревни Нарышево.

1 апреля 1935 года Совет Народных Комисаров БАССР принял постановление №392 о строительстве нефтеперегонного завода в Уфе (ныне Уфимский НПЗ). В этот же периодсоздается трест «Башнефть» – компания, которая на протяжении всех последующих десятилетий будет заниматься нефтяной отраслью на территории республики.
А 20 июня 1938 года АВТ-1 Уфимского нефтеперерабатывающего завода выработала 117 тонн первого уфимского бензина, в июле того же года была пущена риформинг-установка.
Первая установка ЛУМУС,1938 год.
Плечом к плечу на страже Родины
С началом Второй мировой войны Советский Союз пытается успеть сформировать нефтяную промышленность в районах «Второго Баку» на Урале, создав альтернативу хорошо известным нефтяным территориям – Азербайджану, югу России и западной Украине. Отчасти это удается. В 1941 году многие производства и институции эвакуируются в Башкирию, в том числе Наркомат нефтяной промышленности СССР, промышленность экстренно переходит на военные рельсы.

– Сталинград удалось отстоять, в том числе, благодаря стараниям Саратовского и Уфимского нефтеперерабатывающих заводов, – подчеркивает историк, ветеран компании «Башнефть» Энгель Зайнетдинов.
Нефтяное производство в Башкирии не затихает, даже когда мужчины уходят на фронт – их нелегкий труд берут на себя женщины. Согласно архивам, многие труженицы «Башнефти» уже в 1942 году успели стать стахановцами.

– В годы войны учебный комбинат завода (ныне «Башнефть-УНПЗ» – прим.) подготовил более 800 рабочих, из них 470 женщин. В то время скидок не делали никому. Смены были длинные – по 12 часов, зачастую приходилось выстаивать по четыре смены подряд, – рассказывает завотделом научно-просветительской работы Республиканского музея боевой славы Лилия Нурасова, добавляя, что за время войны заслуги нефтяников Башкирии неоднократно отмечались руководством страны.

Во время бурения. Туймазинский промысел
Открытие «жемчужины башкирской нефти» – Кинзебулатовского месторождения в Ишимбайском районе и уникальной девонской нефти в Туймазинском районе стало неоценимым вкладом в Победу над фашистской Германией. Каждый третий советский танк, каждый пятый самолет заправлялись топливом, изготовленным из башкирской нефти, – и этот трудовой подвиг жителей Башкирии невозможно переоценить.

При этом открытые в годы войны месторождения стали одним из залогов успешного формирования послевоенной экономики Башкирии и восстановления всего Советского Союза.

Открытие Девонской нефти.
Общий вид Туймазинского нефтепровода.
Навстречу мирной жизни
В конце 40-х нефтяная промышленность в Башкирии, переходящая в мирное русло, быстро развивается. В течение нескольких лет нефтяники открывают Серафимовское, Шкаповское и богатейшее Арланское месторождение. К слову, именно Арланское месторождение до сих пор дает «Башнефти» больше всего «черного золота» в год. Совершенствование технологий и методов работы, постепенная автоматизация, становление нефтяного образования – все это позволяет башкирским нефтяникам уже в середине 50-х впервые выйти в лидеры СССР по добыче, обогнав признанных мастеров дела – азербайджанцев. Неудивительно, что именно в эти десятилетия нефтяная отрасль региона уверенно ставит рекорд за рекордом.
С. И. Кувыкин, в 1942-57 годах начальник «Башнефтекомбината», объединения «Башнефть».
– Открытие нефти превратило Башкирию из аграрного региона в центр современной индустрии, положило начало развитию многих отраслей промышленности. Появились новые города и поселки. Развивалась инфраструктура, появились рабочие места, учебные заведения. Нефтяная отрасль по сегодняшний день является прочным фундаментом развития республики, – подчеркивает заместитель председателя Совета ветеранов ПАО АНК «Башнефть» Резеда Хафизова.

Со временем в регионе развиваются перерабатывающие и химические производства. Так, в 1951 году начинает работать Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод (ныне «Башнефть-Новойл»), в 1956 году – Уфимский завод синтетического спирта (ныне ПАО «Уфаоргсинтез»), в 1957-м – Черниковский нефтеперерабатывающий завод (ныне крупнейший НПЗ в регионе «Башнефть-Уфанефтехим»).

Развитие отрасли в Башкирии не остается незамеченным: в 1966 году производственное объединение «Башнефть» награждают орденом Ленина за достигнутые успехи и ускоренное освоение новых месторождений.
Когда СССР принимает Олимпийские игры, «Башнефть» добывает уже миллиардную тонну нефти с начала разработки нефтяных месторождений в регионе.
Через тернии к стабильному развитию
По воспоминаниям заслуженного нефтяника России, экс-гендиректора «Башнефти» Ильдара Исхакова, компания в конце 90-х – начале 2000-х годов переживала не лучшие времена:

- Это были годы выживания для всей страны, не только для компании. Дефолт, снижение цены нефти на мировых рынках и другие факторы привели к тому, что мы сократили инвестиционную программу, везде и во всем был введен режим жесткой экономии, останавливали обводненные и нерентабельные скважины.

Он уточняет, что в то время было сложнее, поскольку в нефтяной отрасли происходили частые преобразования, а в самой компании «шли постоянные изменения со стороны Совета директоров в части структуры», менялось подчинение отдельных подразделений – и все это, конечно, сказывалось на темпах работы.

В 2016 году ПАО АНК «Башнефть» вошло в состав одного из гигантов мировой нефтяной промышленности – ПАО «НК «Роснефть». Это ознаменовало новый этап в жизни предприятий группы – новые современные стандарты управления и производства, новые задачи и грандиозные планы.
Сейчас ПАО АНК «Башнефть» остается одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое занимается разведкой и добычей нефти, ее переработкой и сбытом.
Разведка и добыча нефти ведется не только в Башкирии, но и в Оренбургской области, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком АО. Благодаря модернизации нефтеперерабатывающего комплекса компания сохраняет передовые позиции по глубине переработки и выходу светлых нефтепродуктов. Розничная сеть фирменных автозаправочных станций «Башнефти» хорошо узнаваема и успешно пользуется регулярным спросом в 15 регионах страны.