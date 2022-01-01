АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») также занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан. Акционерное общество управляет дочерними предприятиями — ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передачу электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование, строительство и осуществление комплексной реконструкции энергообъектов.
Группа компаний АО «БЭСК» имеет в собственности магистральные и распределительные электрические сети 0,4-500 кВ общей протяженностью более 89,2 тысячи км, 3 подстанции 500 кВ, 12 подстанций 220 кВ, 254 подстанции 110 кВ, 332 подстанции 35 кВ и 24513 трансформаторных пунктов 0,4/6/10 кВ. Суммарная установленная мощность подстанций — 22866,7 МВ*А.