Во имя света и тепла
Чем запомнится энергетикам год 90-летия энергосистемы Башкирии?
Так совпало, что День энергетика отмечается 22 декабря в один из самых коротких световых дней в году. И этот внешний контраст помогает подчеркнуть особую ценность труда людей данной профессии, от которых напрямую зависят уют и комфорт в наших домах.
Если обратиться к истории, то выясняется, что никто не выбирал специально для этой цели «самый короткий и холодный день в году». Впервые профессиональный праздник энергетиков был утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 году в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на 8-ом Всероссийском съезде Советов в 1920 году.
Таким образом, получается, что в этом году официально День энергетика отмечают в 55-й раз!
Уходящий год для отрасли был знаменателен круглой датой – башкирской энергосистеме исполнилось 90 лет. 20 сентября 1931 года состоялся торжественный пуск Уфимской ЦЭС – первой паротурбинной электростанции, переименованной затем в ГЭС-1 и положившей начало системе Башкирэнерго, и был дан переменный ток напряжением 22 кВ по первой линии электропередачи длиной свыше 10 километров.

Почти вековая история отрасли в Башкортостане представляет собой летопись впечатляющих успехов. Сегодня генерирующие, сетевые и сбытовые предприятия башкирской энергосистемы по многим направлениям занимают ведущие позиции в отечественной энергетике и выходят на новый виток своего развития.
энергия жизни
В наши дни установленная электрическая мощность энергосистемы Республики Башкортостан составляет 5498 МВт. Собственные объекты генерации электроэнергии имеют 10 юридических лиц. При этом 80% вырабатываемой ими электроэнергии приходится на долю Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК»). Это одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, сегодня она входит в Группу «Интер РАО».
20
крупных и малых электростанций в составе генерирующих мощностей, на которых успешно эксплуатируются паровые и газовые турбины, газотурбинные установки на базе авиационного двигателя, газопоршневые, гидро- и ветроагрегаты
4 415
МВт – установленная электрическая мощность энергообъектов компании
8 648
Гкал/час – тепловая мощность БГК. Она обеспечивает тепловой энергией промышленность и жилые кварталы в шести городах республики.
Инвестиционная программа БГК направлена, прежде всего, на обеспечение надёжности и повышение эффективности имеющегося оборудования, такие проекты реализуются каждый год.

Мощный импульс для дальнейшего обновления производственных мощностей даёт участие БГК в правительственной программе модернизации тепловых электростанций (КОММод). По итогам конкурсных отборов, прошедших в 2019-2021 годах, в программу включены восемь объектов суммарной установленной мощностью до модернизации 1 356,4 МВт.
Уфимская ТЭЦ-2 – самая мощная ТЭЦ в составе БГК. Обеспечивает теплом почти половину Уфы (часть микрорайонов Инорс и Сипайлово, большую часть микрорайона Черниковка, жилые кварталы вдоль проспекта Октября), а также большое число предприятий.
Так, в течение ближайших пяти лет будут обновлены три энергоблока Кармановской ГРЭС, по одной турбоустановке на уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, двух стерлитамакских ТЭЦ и Приуфимской ТЭЦ в Благовещенске. В результате реализации этих проектов прирост установленной мощности БГК составит 97,4 МВт.
Кармановская ГРЭС, филиал ООО «БГК», – самая мощная электростанция в Башкирии. На её долю приходится более четверти от общереспубликанской выработки электроэнергии.
Но главное – существенно повысятся эффективность и надёжность работы оборудования, а это значит, что потребители – как промышленные, так и население – ещё на несколько десятилетий будут стабильно обеспечены электрической и тепловой энергией.

На первом из проектов, включенных в правительственную программу, – энергоблоке № 3 Кармановской ГРЭС, работы уже идут и завершатся к концу следующего года.

Менеджмент в гармонии с природой
Башкирская генерирующая компания уже несколько лет демонстрирует положительную динамику экологических показателей. Технологический процесс на электростанциях организован таким образом, чтобы не превышать разрешённые нормативы. При этом реализуются масштабные инвестиционные проекты по дальнейшему снижению расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии, сокращается водопотребление на технологические нужды и объёмы образования отходов.

В этом году БГК пошла дальше – одним из первых среди промышленных предприятий Башкортостана вышла на рынок международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate). Компания успешно зарегистрировала в реестре I-REC Павловскую ГЭС и Юмагузинскую ГЭС. Это означает, что электроэнергия, произведённая на этих станциях, соответствует международным экологическим стандартам.
Далее БГК заключила с ООО «Зелёные финансы» договор на выпуск 5300 сертификатов I-REC. Такие сертификаты подтверждают производство электроэнергии от низкоуглеродных источников.
Сертификаты I-REC от башкирской генерации могут быть интересны, прежде всего, компаниям, поддерживающим стандарты ответственного отношения к окружающей среде, стремящимся сократить свой углеродный след, повысить экологичность производственного цикла за счёт его декарбонизации.
Особенность башкирской генерации – разнообразие технологий выработки электроэнергии, в том числе эксплуатация возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На фото: Павловская ГЭС, Юмагузинская ГЭС, ВЭС «Тюпкильды».
Отдавая дань уважения региону, в котором работают, энергетики ежегодно проводят зарыбление Кармановского водохранилища. Так и в этом году в сентябре в водоём было выпущено более двух тонн молоди растительноядных рыб – толстолобика и белого амура средней навеской около 50 г.

Дело в том, что водохранилище было возведено вместе с Кармановской ГРЭС и является для неё прудом-охладителем. Также вода на станции требуется для постоянного восполнения потерь пара и конденсата в цикле выработки электрической энергии.

Соответственно, сбрасываемая станцией тёплая вода приводит к обильному образованию водорослей, что неизбежно нарушает теплообменную функцию водоёма.

За счёт регулярного зарыбления мальками и подросшей молодью белого амура и толстолобика энергетики обеспечивают необходимый уровень биологической очистки воды, так как мальки активно потребляют зоопланктон и за сезон вырастают до размеров взрослой рыбы. Многолетние исследования показали, что этот водоём-охладитель является одним из чистейших в регионе.
Таким образом за последние 10 лет Кармановская ГРЭС закупила и выпустила в водохранилище более 300 тыс. мальков на сумму около 6 млн руб.
Кармановское водохранилище было построено при одноимённой ГРЭС как пруд-охладитель для неё.
Для того чтобы сохранить биологическое разнообразие водохранилища, на водозаборе ГРЭС установлены рыбозащитные устройства, их исправность энергетики периодически проверяют и при необходимости обновляют элементы защиты.

Осенью была завершена модернизация защитных устройств на одной из насосных станций. Суть изменений такова – перед входом в водоприёмный ковш создаётся воздушно-пузырьковая завеса, которая отпугивает, оттесняет рыбу от водозабора, а наплавная запань отводит молодь рыб из зоны водозаборных сооружений. Всё это в комплексе обеспечивает высокую выживаемость рыб и их молоди при попадании в зону влияния водозабора. Подобная конструкция рыбозащитных устройств хорошо себя показала при эксплуатации на похожих водозаборах.

Такое заключение по результатам исследований, проведённых на Кармановском водохранилище, сделал Татарский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
Эффективность рыбозащитных устройств, установленных на береговой насосной станции Кармановской ГРЭС, составляет 86,66%.
Такое заключение по результатам исследований, проведённых на Кармановском водохранилище, сделал Татарский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
Позитивный имидж без напряжения
В этом году Башкирская генерирующая компания впервые в энергосистеме республики открыла свои объекты для промышленного туризма. На сегодня туристы в составе организованных туристических групп активно посещают Павловскую ГЭС, в ближайшее время в маршрут будет включена самая новая и современная Затонская ТЭЦ.

Основная цель – рассказать людям откуда берутся электроэнергия и тепло, показать большую энергетику «изнутри» и, главное, непростой труд энергетиков, который зачастую остаётся скрытым от глаз обывателей. Также посетители смогут убедиться в безопасности и экологичности современного энергопроизводства.
Затонская ТЭЦ – самая современная и молодая ТЭЦ в Башкирии, она введена в эксплуатацию в 2018 году.
Кроме того, экскурсии имеют большое профориентационное значение для школьников и студентов. После экскурсии у кого-то может появиться интерес к профессии энергетика и желание прийти работать на ТЭЦ или ГЭС. А молодёжь в коллективах электростанций ждут. БГК является отличной кадровой школой. Здесь практически на каждую должность создан кадровый резерв, налажена работа с молодыми специалистами. Ежегодно на работу принимаются 20-30 выпускников профильных учебных заведений.

В компании с 2013 года действует молодёжный актив. Участники добровольного объединения проводят экологические, социальные и благотворительные акции, участвуют в образовательных проектах и внедрении системы эффективного производства.
БГК тесно сотрудничает с профильными учеными заведениями. Энергетики проводят ознакомительные экскурсии для молодёжи, принимают их на учебную практику.
Чудо света
АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») также занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан. Акционерное общество управляет дочерними предприятиями — ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передачу электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование, строительство и осуществление комплексной реконструкции энергообъектов.

Группа компаний АО «БЭСК» имеет в собственности магистральные и распределительные электрические сети 0,4-500 кВ общей протяженностью более 89,2 тысячи км, 3 подстанции 500 кВ, 12 подстанций 220 кВ, 254 подстанции 110 кВ, 332 подстанции 35 кВ и 24513 трансформаторных пунктов 0,4/6/10 кВ. Суммарная установленная мощность подстанций — 22866,7 МВ*А.
20 декабря ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» в Демском районе Уфы поставили под напряжение подстанцию 110/10 кВ «Романовка».
Новая подстанция предназначена для обеспечения электроэнергией бытовых и промышленных потребителей Демского района Уфы и Уфимского района Башкирии, включая крупные жилые комплексы.

Всего, помимо ПС «Романовка», за последние шесть лет АО «БЭСК» построило и ввело в эксплуатацию девять подстанций мощностью 35-110 кВ и одну подстанцию мощностью 220 кВ.

Введение новых энергообъектов и целенаправленная комплексная модернизация электросетевого оборудования, регулярно проводимая в АО «БЭСК», являются неотъемлемой частью главной задачи электросетевиков – обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.
Делать жизнь светлее – наша работа.
Свободный ток на службе прогресса
Рост количества электромобилей и повышающийся спрос на соответствующую зарядную инфраструктуру не прошли мимо внимания АО «БЭСК». Осенью этого года компания открыла в Уфе первые три электрозаправки мощностью 60 кВт. На сегодняшний день это самые мощные работающие зарядные станции в республике, которые позволяют зарядить электромобиль примерно за 20 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Электрозаправки расположены на набережной реки Белой, ул. Ибрагимова, 86 и Трамвайная,1. Сейчас на этих станциях электромобили можно зарядить совершенно бесплатно.

В дальнейшем АО «БЭСК» планирует развивать электромобильную инфраструктуру и строить новые станции быстрой зарядки.
«Зеленый свет» новому высокотехнологичному направлению.
С 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии перешла от граждан и организаций к энергокомпаниям, а именно к гарантирующим поставщикам электроэнергии и сетевым организациям. В зону ответственности ООО «Башкирэнерго» вошла установка или замена электросчетчиков всем потребителям за исключением многоквартирных домов, которые в свою очередь перешли в компетенцию Башэлектросбыта.

Это позволило снять ответственность с потребителей за установку и обслуживание счетчиков и усилить работу по пресечению неучтенного потребления электроэнергии.

«Умный» прибор учета регулярно передает показания в программный комплекс «Энергосфера», который включает в себя специальный веб-кабинет, доступный на сайте ООО «Башкирэнерго». Он предоставляет абонентам возможность получать точные показания потребления электроэнергии. Таким образом, потребители всегда смогут контролировать уровень нагрузки. Между тем, действующими приборами учета старого образца по-прежнему можно будет пользоваться до окончания срока их эксплуатации или поверки. Замена таких счетчиков полностью ложится на гарантирующих поставщиков электроэнергии и сетевые компании.
За последние годы ООО «Башкирэнерго» установило около 320 тыс. приборов учета СУЭЭ(М), из них – 20 тыс. в этом году. На сегодня доля «умных» приборов учета достигла 40 % от всех счетчиков. В энергосистеме РФ это один из лучших показателей.
Снимаем ответственность с потребителей.
Энергия мира и созидания
ООО «Башкирэнерго» ежегодно принимает меры по предотвращению гибели птиц на энергообъектах от воздействия электрического тока. Для этого при проектировании, строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи 0,4 и 6-10 кВ используется самонесущий изолированный провод СИП. Он имеет специальную изоляционную оболочку, которая обеспечивает надежную защиту птиц от поражения электротоком. В текущем году на ВЛ 6-10 кВ смонтировано 36,7 км провода СИП, на ВЛ 0,4 кВ – 103,3 км.
Еще одним из способов минимизировать риск поражения птиц электрическим током и повысить надежность работы электрических сетей является установка птицезащитных устройств (ПЗУ).
В 2021 году в ООО «Башкирэнерго» на ВЛ 6-10 кВ и ТП-6-10/0,4 кВ установлено 664 комплекта ПЗУ. На опорах ВЛ 35 кВ и выше – 3 325 антиприсадных устройства. В следующем году запланировано приобрести и установить еще 2652 ПЗУ.

В первую очередь птицезащитные устройства устанавливаются на ЛЭП в местах скопления, перелетов, гнездования и массовой миграции птиц.
Применение ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии - от аварийных отключений, вызванных коротким замыканием из-за жизнедеятельности пернатых.
Жители республики в новогоднюю ночь могут не беспокоиться за свет в своих домах. В Новый год из-за повышенного потребления электроэнергии на сети накладывается дополнительная нагрузка, поэтому персонал ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК», находящийся на дежурстве, приложит все усилия, чтобы потребители не почувствовали никаких неудобств с электроснабжением. Пока большинство будет сидеть за праздничным столом и смотреть новогодние телевизионные представления, часть оперативного персонала ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» в составе смены диспетчеров и оперативно-выездных бригад будет находиться на круглосуточном дежурстве. Именно им предстоит обеспечивать бесперебойное электроснабжение жителей Башкирии в эту праздничную ночь, а в случае необходимости – оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Все под контролем.
Редакция Mkset искренне поздравляет энергетиков с их профессиональным праздником и юбилеем башкирской энергосистемы!