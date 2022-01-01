Отдавая дань уважения региону, в котором работают, энергетики ежегодно проводят зарыбление Кармановского водохранилища. Так и в этом году в сентябре в водоём было выпущено более двух тонн молоди растительноядных рыб – толстолобика и белого амура средней навеской около 50 г.



Дело в том, что водохранилище было возведено вместе с Кармановской ГРЭС и является для неё прудом-охладителем. Также вода на станции требуется для постоянного восполнения потерь пара и конденсата в цикле выработки электрической энергии.



Соответственно, сбрасываемая станцией тёплая вода приводит к обильному образованию водорослей, что неизбежно нарушает теплообменную функцию водоёма.



За счёт регулярного зарыбления мальками и подросшей молодью белого амура и толстолобика энергетики обеспечивают необходимый уровень биологической очистки воды, так как мальки активно потребляют зоопланктон и за сезон вырастают до размеров взрослой рыбы. Многолетние исследования показали, что этот водоём-охладитель является одним из чистейших в регионе.

