Второй нефтеперерабатывающий завод «Башнефти» – «Башнефть-Уфанефтехим». Это самый крупный НПЗ в Башкирии, мощность которого составляет 9,5 миллиона тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает смеси западносибирских сернистых нефтей, арланских высокосернистых нефтей и газоконденсата.
В производственной цепи завода работают десятки технологических установок, осуществляющих полный цикл от подготовки нефтяного сырья до получения широкого спектра продуктов, включая моторные топлива стандарта Евро-5 и продукцию нефтехимии.