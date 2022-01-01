Предприятие производит более 60 наименований товарной продукции, из которых два десятка наименований – это масла моторные, трансмиссионные и специального назначения. В прошлом году объем выпуска масла «Башнефть BS-150» вырос до 2433 тонн (+17%).



«Башнефть-Новойл» – одно из предприятий РФ, которое вырабатывает авиационный керосин для реактивных двигателей и имеет допуск на выпуск авиационного топлива марки Джет А-1 по международному стандарту. В 2020 году завод перешел на производство топлива марки РТ вместо топлива марки ТС-1. Оно полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к топливам для реактивных двигателей высшей категории качества, а по отдельным эксплуатационным свойствам превосходит зарубежные аналоги.

