богатейших предпринимателей Башкортостана

Mkset составил рейтинг самых богатых предпринимателей в Республике Башкортостан. В этой работе редакция опиралась на данные системы «Спарк Интерфакс», в частности, нас интересовали чистые активы, чистая прибыль и выручка крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе (т.е. отчетность компаний, опубликованная в открытых реестрах). В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные.
ТОП-100
Игорь Анатольевич Мнушкин
01
Гендиректор НИПИ НГ «Петон», владеет большей частью компании. Лидер топ-списка по выручке за 2020 год среди самых богатых людей Башкирии (118,3 млрд руб.). «Петон» активно сотрудничает с «Газпромом», благодаря заказам от которого в 2015-2016 гг. превратилась из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке импортозамещения в сфере газопереработки и газохимии.
Совладелец компаний «Искож» и «Салаватстекло», который является одним из лидеров на рынке стекла в России. Кроме того, при нем завод УЗЭМИК впервые за несколько лет стал приносить прибыль. С серьезным отрывом лидирует в топ-списке по чистой прибыли (4,3 млрд руб.) и чистым активам (20,5 млрд руб.) собственных компаний.
Уроженец Азербайджана. Для Башкирии интересен, в основном, тем, что в 2019 году перерегистрировал в Уфе московскую компанию ООО «Реилго» (крупный перевозчик нефтеналивных грузов по железной дороге) и, таким образом, вошел в список крупнейших налогоплательщиков республики. В 2020 году ввел в эксплуатацию вагоноремонтный завод на ТОСЭР «Благовещенск». Занимает второе место как по активам (16,6 млрд руб.), так и по выручке (37,3 млрд руб.).
Экс-министр сельского хозяйства РБ, бывший заместитель премьер-министра правительства РБ. Совладелец ряда крупных республиканских компаний, в том числе гиганта «КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГК «НЕРАЛ») и белебеевского молочного комбината.
Наряду с голландской компанией «Schlumberger Investment Services B.V.» совладелец группы компаний «Башнефтегеофизика», которая объединяет башкирские предприятия геофизического сервиса и приборостроения.
3 801 896 117 ₽
cумма активов
6 317 931 390 ₽
выручка за 2020 год
954 884 807 ₽
чистая прибыль за 2020 год
БАЛАНС КОНСАЛТИНГ, ООО БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА, АО ГЕОИНКОН, ООО ГЕОСЕЙССЕРВИС, ООО ГЕОСТРА, ООО НПЦ ГЕОСФЕРА, ООО ГЕОФИЗИКА, АО НПФ МАЯК, ООО СЕРВИС-МАСТЕР, ООО ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА, АО ЦНИПР, ООО
место
08
место
13
место
09
Дамир Фатхуллович Мугинов
06
Совладелец стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Также владеет частью компании ООО «Уралтрубопроводстройпроект», которая занимается проектированием инфрастурктуры особой экономической зоны «Алга». Четвертая позиция среди башкирских предпринимателей по чистым активам (5 млрд руб.).
Бывший начальник главного управления Росгвардии по Москве. Совладелец НИПИ НГ «Петон», а также нескольких крупных ростовских нефтяных предприятий. Несмотря на пандемию, один из лидеров по выручке в топ-списке (30,3 млрд руб.) — возможно, это объясняется тем, что «Петон» реализует для «Газпрома» ряд крупных инвестпроектов.
Уроженец Приморского края, ведущий бизнес в Башкирии. В частности, владеет компанией «Искож-инвест», а также долями в дочерних компаниях, совладелец «Салаватстекло». И хотя по выручке пандемийный год оставил его за пределами двадцатки самых богатых, по чистым активам Руслан Галеев – один из лидеров региона (4,4 млрд руб.)
4 448 418 135 ₽
cумма активов
3 844 551 568 ₽
выручка за 2020 год
903 124 885 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ИСКОЖ-ИНВЕСТ» АО «САЛАВАТСТЕКЛО» ООО «БЕРЕЗКА» ООО «СТК» АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» АО «УЗЭМИК» АО «ИСКОЖ» ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ»
место
09
место
23
место
05
Гульнара Азатовна Рафикова
09
Почти полноправная владелица ряда аграрных фирм в районах республики («СП Урожай», «Агрофирма Салават»). Несмотря на многомиллионные убытки некоторых своих компаний в прошлом году, по чистой прибыли находится в первой десятке среди самых богатых людей Башкирии.
Председатель Совета директоров НИПИ НГ «Петон», совладелец ряда компаний холдинга «Петон». Зять Игоря Мнушкина, лидера рейтинга. Основную часть дохода приносит компания «Петон Констракшн», чья выручка, впрочем, падает с 2018 года.
2 558 490 970 ₽
cумма активов
4 982 929 160 ₽
выручка за 2020 год
298 606 780 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ» ООО «НТЦ «ПИК» ООО «ПЕТОН КОНСТРАКШН» ООО «ПЕТОН МЕХАНИЗАЦИЯ»
место
35
место
17
место
16
Эльмира Малиховна Гиниятуллина
14
Полноправная владелица крестьянско-фермерского хозяйства «Урал», чья выручка резко увеличилась с 2,9 млн руб. в 2019 году до 3,7 млрд руб. в 2020 году.
3 785 000 000 ₽
cумма активов
3 720 000 000 ₽
выручка за 2020 год
301 000 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
КФХ «УРАЛ»
место
34
место
25
место
10
Анатолий Моисеевич Бондарук
15
Экс-сенатор от Башкирии, совладелец ряда производств строительных материалов в Башкирии и Московской области. Одно из наиболее прибыльных предприятий за минувший год – благовещенский завод «Агидель» стал экспортером продукции в Южную Америку.
Частично или полностью владеет рядом строительных компаний. Полноправный владелец строительной фирмы «Цветы Башкирии», которая после нескольких лет убытков в 2020 году принесла чистую прибыль в размере 756 млн руб. – скорее всего, это связано с началом продаж в одноименном жилом комплексе.
Наибольший доход приносят доли в сети медлабораторий «Медиалаб» и компании «Медтехника РБ», крупнейшей сервисной организации, которая обслуживает медучреждения республики. Брат Олега Полякова, совладельца компаний холдинга «Петон», который в свое время выступил сооснователем компании «Медиалаб».
Владеет долями компаний, занятых в различных сферах (строительство, производство, грузовые перевозки и т.д.). Наибольшую прибыль принесло ОАО «Синтез-Каучук», которое, впрочем, почти вдвое снизило объемы прибыли по сравнению с 2019 годом (361 млн против 719 млн руб.).
Совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Андреем Тимофеевым. Наибольший доход – от компании «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. По показателю чистой прибыли открывает вторую десятку топ-списка (881 млн руб.)
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистых активов открывает второй десяток самых богатых предпринимателей республики.
1 782 867 923 ₽
cумма активов
2 497 206 007 ₽
выручка за 2020 год
411 390 480 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А» ООО «ФХС ПОИСК» АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС « ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ» ООО НПЦ «ГЕОСТРА» ООО «ГЕОСФЕРА» ООО «МАЯК» ООО «СЕРВИС-МАСТЕР» ООО «ЦНИПР» АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА» АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
23
место
45
место
20
Юрий Васильевич Козлов
21
Через долю в компании «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») владеет долями крупных региональных компаний, в том числе — белебеевского молочного комбината. По каждому из показателей открывает третий десяток башкирских олигархов.
Основатель и генеральный директор ГК «Жилстройинвест», которая занимается строительством элитного жилья. Несмотря на то, что в нашей выборке самых прибыльных негосударственных компаний его ТСК «Дружба» находится за пределами первой сотни, в общем рейтинге Рабис Салихов входит в 25 самых богатых людей республики по активам и прибыли, которую он получает через владение долями компаний.
Совладелец клиники «Меги» вместе со своим братом Михаилом Тимофеевым. Наибольший доход – от компании «Медстальконструкция», которая производит медицинское оборудование и инструменты. По показателю чистой прибыли занимает 11 место в топ-списке (881 млн руб.).
Генеральный директор нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Лучший показатель - 14 место в топ-списке по чистым активам (3 млрд руб.)
3 022 602 805 ₽
cумма активов
2 905 452 001 ₽
выручка за 2020 год
255 489 017 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО НПП «БУРИНТЕХ» ООО «АБЗАК» АЛКОМ, ООО ООО «БУРИНТЕХ-АКТИВ»
место
41
место
38
место
14
Рустем Явдатович Адиев
27
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистой прибыли находится на 25 месте среди самых богатых предпринимателей республики, по выручке – на 47-м.
1 679 566 443 ₽
cумма активов
2 380 396 102 ₽
выручка за 2020 год
367 113 265 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А» ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС « АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ» ООО НПЦ «ГЕОСТРА» ООО «ГЕОСФЕРА» ООО «МАЯК» ООО «СЕРВИС-МАСТЕР» ООО «ЦНИПР» АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА» АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
25
место
47
место
22
Марат Фанильевич Фаттахов
28
Член совета директоров компании «Уфанет» и холдинга «Озна». Одна из дочерних компаний «Озна-Измерительные Системы» принесла в прошлом году Марату Фаттахову почти треть всей его прибыли (112 млн руб.) – по этому показателю он занимает 32 место в топ-списке.
Сын Явдата Адиева, также владеющий долей «Башнефтегеофизики». Доли ее дочерних компаний приносят ему наибольший доход. По показателям чистой прибыли находится на 26 месте среди самых богатых предпринимателей республики, по выручке – на 48-м.
1 662 903 655 ₽
cумма активов
2 352 598 836 ₽
выручка за 2020 год
363 232 886 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРИ, А» ООО " ГЕОСЕЙССЕРВИС « АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» ООО «БАЛАНС КОНСАЛТИНГ» ООО НПЦ «ГЕОСТРА» ООО «ГЕОСФЕРА» ООО «МАЯК» ООО «СЕРВИС-МАСТЕР» ООО «ЦНИПР» АО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА» АО НПФ «ГЕОФИЗИКА»
место
26
место
48
место
23
Андрей Владимирович Иванютин
30
Уроженец Москвы, полноправный владелец компании «Комбинат рабочей одежды», у которой всего за три года прибыль выросла с 13 тыс. руб. до 832,8 млн руб.
294 719 000 ₽
cумма активов
3 887 416 000 ₽
выручка за 2020 год
832 819 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «КРО»
место
12
место
22
место
67
Марат Анатольевич Мусин
31
Полноправный владелец компании «Климатехсервис», которая занимается торговлей бытовой техникой. При крайне низких активах компания за год резко увеличила прибыль (с 2,2 млн до 1,4 млрд руб.) и выручку (с 36,6 млн руб. до 18,5 млрд руб.), по этим показателям она занимает 4 и 4 место в нашем рейтинге соответственно.
3 510 000 ₽
cумма активов
18 502 288 000 ₽
выручка за 2020 год
1 449 536 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «КЛИМАТЕХСЕРВИС»
место
04
место
04
место
99
Фанит Фаузелович Валеев
32
Владелец долей стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». Лучший показатель в рейтинге - 21 место по выручке (4 млрд руб.).