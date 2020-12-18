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Все участники проекта #бв_уфа по номинациям
Материнство
Номинация «Культура»
Взрослые
Абрамчук Ксения
https://vk.com/wall-25307495_48971

Ахмеров Вадим
https://vk.com/wall-25307495_49022

Баишева (Янгирова) Лилия
https://vk.com/wall-25307495_50113

Байбурина Иляна
https://vk.com/wall-25307495_48981

Белоусова Елена
https://vk.com/wall-25307495_50169

Богомолов Сергей
https://vk.com/wall-25307495_48984

Ведерникова Татьяна
https://vk.com/wall-25307495_48926

Давлетханов Дмитрий
https://vk.com/wall-25307495_49709

Дегавцов Сергей
https://vk.com/wall-25307495_48916

Заинчуковский Вадим
https://vk.com/wall-25307495_49353

Захаров Алексей
https://vk.com/wall-25307495_49628
Ибрагимова Гузель
https://vk.com/wall-25307495_48996

Камалетдинова Кристина
https://vk.com/wall-25307495_48909

Козинец Марина
https://vk.com/wall-25307495_49323

Кузнецова Клавдия
https://vk.com/wall-25307495_50108

Кузьмин Радимир
https://vk.com/wall-25307495_49594

Кутлугильдин Алексей
https://vk.com/wall-25307495_49395

Надыргулов Сагадаткирай
https://vk.com/wall-25307495_48976

Назаров Юрий
https://vk.com/wall-25307495_49885

Саетгареев Айдар
https://vk.com/wall-25307495_49541

Сафиева Эвелина
https://vk.com/wall-25307495_49313

Сахипов Венер
https://vk.com/wall-25307495_49970
Симененко Елена
https://vk.com/wall-25307495_49334

Степанов Эдуард
https://vk.com/wall-25307495_50174

Устинова Александра
https://vk.com/wall-25307495_50118

Фатхлисламов Айдар
https://vk.com/wall-25307495_49891

Хайретдинова Альбина
https://vk.com/wall-25307495_49341

Хафизов Тагир
https://vk.com/wall-25307495_49372

Цыбулина Лидия
https://vk.com/wall-25307495_48993

Шахмеев Газинур
https://vk.com/wall-25307495_48894

Ямилова Наиля
https://vk.com/wall-25307495_49002
Дети
Абзалетдинова Илина
https://vk.com/wall-25307495_49530

Ахметьянов Амир
https://vk.com/wall-25307495_50347

Белозерова Милена
https://vk.com/wall-25307495_50083

Вишнев Егор
https://vk.com/wall-25307495_48930

Галиахмедов Ахат
https://vk.com/wall-25307495_49556

Гильфанов Артур
https://vk.com/wall-25307495_50223

Еленкина Анастасия
https://vk.com/wall-25307495_49288

Житникова Есения
https://vk.com/wall-25307495_49913

Исламова Айсылу
https://vk.com/wall-25307495_50134

Ишкулова Аделина
https://vk.com/wall-25307495_49059
Карташова Арина
https://vk.com/wall-25307495_49385

Макарова Дарья
https://vk.com/wall-25307495_49946

Мирсаева Амина
https://vk.com/wall-25307495_49606

Насыров Арслан
https://vk.com/wall-25307495_50283

Низамова Милана
https://vk.com/wall-25307495_48893

Нургалиев Наиль
https://vk.com/wall-25307495_49534

Рахимова Камила
https://vk.com/wall-25307495_49619

Салимьянова Инесса
https://vk.com/wall-25307495_49249

Санкина Влада
https://vk.com/wall-25307495_48886

Саттаров Ильяс
https://vk.com/wall-25307495_48946
Симонян Карен
https://vk.com/wall-25307495_49581

Суворова Екатерина
https://vk.com/wall-25307495_48874

Султанова Карина
https://vk.com/wall-25307495_50256

Хазиева Ирина
https://vk.com/wall-25307495_49563

Халяпов Данил
https://vk.com/wall-25307495_50409

Шайдуллина Румяна
https://vk.com/wall-25307495_49531

Шкуренков Максим
https://vk.com/wall-25307495_50248

Тимофеева Дарья
https://vk.com/wall-25307495_51247
Номинация «Спорт и киберспорт»
Взрослые
Алтынбаева Минниса
https://vk.com/wall-25307495_50324

Андреянов Алексей
https://vk.com/wall-25307495_49013

Бабин Антон
https://vk.com/wall-25307495_49029

Бухаров Владимир
https://vk.com/wall-25307495_49840

Галиуллин Рамиль
https://vk.com/wall-25307495_49841

Городничев Олег
https://vk.com/wall-25307495_49571

Демях Стелла
https://vk.com/wall-25307495_50155

Дубровский Анатолий
https://vk.com/wall-25307495_48622

Егорова Евгения
https://vk.com/wall-25307495_48942
Затонский Тихон
https://vk.com/wall-25307495_50080

Иванова Ирина
https://vk.com/wall-25307495_49063

Казакова Ирина
https://vk.com/wall-25307495_48958

Кармаева Инна
https://vk.com/wall-25307495_50014

Киселева Алеся
https://vk.com/wall-25307495_48979

Козлов Александр
https://vk.com/wall-25307495_49005

Макарова Валентина
https://vk.com/wall-25307495_50126

Матвеева Оксана
https://vk.com/wall-25307495_49838

Невзоров Никита
https://vk.com/wall-25307495_48633
Пескарёв Андрей
https://vk.com/wall-25307495_49377

Пудовкин Андрей
https://vk.com/wall-25307495_48937

Семикашин Игорь
https://vk.com/wall-25307495_49401

Соколов Виталий
https://vk.com/wall-25307495_49546

Хасаншина Ирина
https://vk.com/wall-25307495_49297

Хафизова Гульнара
https://vk.com/wall-25307495_48906

Хуснуллин Ильнур
https://vk.com/wall-25307495_50185

Шарова Марина
https://vk.com/wall-25307495_48898
Дети
Ахмадуллин Даян
https://vk.com/wall-25307495_50368

Банников Семён
https://vk.com/wall-25307495_50123

Ванян Гарегин
https://vk.com/wall-25307495_50142

Газиев Амир
https://vk.com/wall-25307495_48880

Гайнцев Денис
https://vk.com/wall-25307495_48933

Гафаров Дамир
https://vk.com/wall-25307495_50266

Гафарова Амелия
https://vk.com/wall-25307495_48990


Губайдуллина Алина
https://vk.com/wall-25307495_50304

Давлетов Даниил
https://vk.com/wall-25307495_49909

Давыдов Тимур
https://vk.com/wall-25307495_49887


Кояшова Мелисса
https://vk.com/wall-25307495_50430
Крылова Алеся
https://vk.com/wall-25307495_49883

Лаптева Ульяна
https://vk.com/wall-25307495_49622

Лебединцев Александр
https://vk.com/wall-25307495_49345

Наконечный Роман
https://vk.com/wall-25307495_50172

Нигматуллин Виталий
https://vk.com/wall-25307495_49406

Никлагина Алёна
https://vk.com/wall-25307495_50175

Пестряева Аделина
https://vk.com/wall-25307495_49565

Пигасов Георгий
https://vk.com/wall-25307495_49227

Смагулов Давлат
https://vk.com/wall-25307495_49997

Тихонова Эвелина
https://vk.com/wall-25307495_50127

Утякаев Фарис
https://vk.com/wall-25307495_49230
Файзуллин Билал
https://vk.com/wall-25307495_50388

Халиуллина Айзиля
https://vk.com/wall-25307495_49999

Хуснуллин Урал
https://vk.com/wall-25307495_50182

Шагиева Амира
https://vk.com/wall-25307495_49989

Шайхиева Дилара
https://vk.com/wall-25307495_49612

Шайхисламова Сагида
https://vk.com/wall-25307495_49880

Шайхисламова Салима
https://vk.com/wall-25307495_49878

Шамов Данил
https://vk.com/wall-25307495_49276

Юлдыбаева Юлия
https://vk.com/wall-25307495_48878
Номинация «Наука и образование»
Взрослые
Валиахметов Сергей
https://vk.com/wall-25307495_48920
Ермолаева Марина
https://vk.com/wall-25307495_48973
Дети
Усманова Юлия
https://vk.com/wall-25307495_50239
Номинация «Общественная деятельность»
Взрослые
Аминев Артур
https://vk.com/wall-25307495_50105

Аминева Жизель
https://vk.com/wall-25307495_50091

Валеахметова Гульнара
https://vk.com/wall-25307495_50087

Габдрахманов Артур
https://vk.com/wall-25307495_49018

Зарипова Лейсан
https://vk.com/wall-25307495_48882
Зиновьев Александр
https://vk.com/wall-25307495_49268

Каюмова Диана
https://vk.com/wall-25307495_49921

Лаур Елена
https://vk.com/wall-25307495_48962

Маргамов Владимир
https://vk.com/wall-25307495_50157

Москвина Ольга
https://vk.com/wall-25307495_50170
Ростова Наталья
https://vk.com/wall-25307495_48625

Сафронова Регина
https://vk.com/wall-25307495_49980

Чернышева Ольга
https://vk.com/wall-25307495_50102
Дети
Ахмадуллина Алина
﻿https://vk.com/wall-25307495_50397
Качелаева Камилла
https://vk.com/wall-25307495_49550
Номинация «Профессионалы»
Взрослые
Асылбаев Альберт
https://vk.com/wall-25307495_49041

Ганиев Тахир
https://vk.com/wall-25307495_50146
Козырев Петр
https://vk.com/wall-25307495_48892

Миронюк Яков
https://vk.com/wall-25307495_50160
Мусина Светлана
https://vk.com/wall-25307495_49234

Салова Юлия
https://vk.com/wall-25307495_50165
Номинация «Материнство»
Бикбулатова Зинфира
https://vk.com/wall-25307495_50129

Горбунова Елена
https://vk.com/wall-25307495_50099
Масалимова Гульнара
https://vk.com/wall-25307495_50158

Миронюк Руфина
https://vk.com/wall-25307495_50161
Ронжина Вера
https://vk.com/wall-25307495_50279
Исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис». Учредитель и Председатель правления БФПТД «Потерь нет». В составе общественного Совета по правам человека при Главе РБ. В составе общественного совета при Министерстве здравоохранения РБ
Радмила Сурначева
Директор центра социальных технологий "Ломая барьеры"
Алина Хабирова
Координатор Молодежки ОНФ в Республике Башкортостан. Член Регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан
Тимур Абдрашитов
Инвалид по слуху, программист, сео-специалист. Создатель информационного ресурса для людей с ОВЗ www.inva.news. Обладатель Премии Рунета в 2006 и 2012 годах, Гран-при конкурса «Интеграция 2007», победитель конкурса социально-значимых инициатив в номинации «Общество» в 2007 году
Александр Жученко
Врач-психотерапевт Республиканского детского психоневрологического санатория «Акбузат», руководитель психолого-логопедической службы. Член регионального штаба ОНФ
Василий Ланговой
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