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Ради жизни на земле
Новые технологии позволяют нам иначе взглянуть на привычный школьный урок, поход в музей или арт-галерею. Как кинематограф в свое время дополнил театр, а электронные ридеры – бумажные тома, мультимедийные экспозиции расширяют возможности восприятия художественных произведений, делая впечатления более рельефными и глубокими. Это удается и за счет оживляющей анимации, и возможности рассмотреть все детали изображений с помощью интерактивных мониторов, и сопровождающей информации, которая подает фактуру наиболее удобным способом. Именно такой эффект производит открытая в уфимском историческом парке новая мультимедийная выставка «Память Поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», сформированная по следам одноименной экспозиции 2019 года в «Манеже».
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Не менее известен триптих «Александр Невский» Павла Корина. «Обдирая кожу, вылез я из иконописи», - рассказывал о себе художник, и эта родственная связь становится очевидной при изучении знаменитого цикла, который Корин писал под сводки с фронта, грохот зениток и яркий свет режущих небо прожекторов. Центральное место в триптихе занимает Александр Невский – олицетворение воина, в свое время остановившего немецких рыцарей. В его фигуре есть нечто монументальное – в этом изображении просыпается память о древних богатырях, которая подана с иконописной строгостью. Полностью облаченный в доспех воин стоит, опираясь на меч, за спиной вьется стяг и ожидает сражения с врагом, посягнувшим на чужую землю. Враг придет – и погибнет от меча, с которым пришел.