И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ:
в Уфе открылась уникальная мультимедийная выставка о Великой Отечественной войне
В 2017 году Уфа первой из числа региональных столиц открыла исторический парк «Россия – моя история». Изюминкой стала уникальная дополнительная экспозиция, которая органично вплетает историю Башкортостана в историю страны. Уфимский парк вошел в Книгу рекордов Гиннесса РФ как самый мультимедийный: общая площадь экранов здесь составляет 1,6 тыс. квадратных метров. Всего в стране сейчас насчитывается 23 парка «Россия – моя история»
Прикоснуться к Истории
Исторические парки «Россия – моя история» – не только самый масштабный экспозиционный комплекс страны, но и самый современный. С помощью новейших форм информационных носителей – мультимедийных книг, интерактивных экранов, проекционных купольных конструкций – каждый может буквально оказаться внутри течения истории и своими глазами увидеть весь путь от династии Рюриковичей до наших дней.
Исторический парк по-прежнему остается некоммерческим проектом, его главная цель – культурно-просветительская и образовательная деятельность. Поэтому для учащихся школ и ссузов до 18 лет вход на любую выставку всегда бесплатный, также есть льготы для студентов вузов и пенсионеров. Поскольку экспозиция в парке очень объемная, купленный билет действует в течение всего дня: можно выйти перекусить или отдохнуть и вернуться обратно.
Ради жизни на земле
Новые технологии позволяют нам иначе взглянуть на привычный школьный урок, поход в музей или арт-галерею. Как кинематограф в свое время дополнил театр, а электронные ридеры – бумажные тома, мультимедийные экспозиции расширяют возможности восприятия художественных произведений, делая впечатления более рельефными и глубокими. Это удается и за счет оживляющей анимации, и возможности рассмотреть все детали изображений с помощью интерактивных мониторов, и сопровождающей информации, которая подает фактуру наиболее удобным способом. Именно такой эффект производит открытая в уфимском историческом парке новая мультимедийная выставка «Память Поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», сформированная по следам одноименной экспозиции 2019 года в «Манеже».
Выставка в столице Башкирии вобрала более 200 шедевров живописи российских мастеров XX века, через которые рассказывается тяжелый путь к победе в Великой Отечественной. Это цифровые копии картин из собраний 45 музеев страны, в том числе - Государственной Третьяковской галереи и Русского музея. Отдельный стенд посвящен работам из фондов Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова.
Выставка включает в себя восемь тематических залов. Первая часть рассказывает о ключевых этапах войны – как начались эти трагические события, как воевали на фронте и как выживали оккупированные территории, как жили в тылу, на что были способны люди ради мирного неба над головой и какой оглушительной ценой была добыта Победа. Вторая часть посвящена осмыслению этих событий в живописи послевоенных лет – вплоть до произведений современных художников.
Так, на экспозиции можно увидеть знаменитые произведения художников и скульпторов Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Кукрыниксов, Юрия Пименова, Веры Мухиной, Ильи Глазунова, Евгения Вучетича и других. После встречи с этими картинами у зрителя просто не остается сомнений в том, что война – это абсолютная трагедия, в которой не бывает победителей.
В самом сердце
Примечательно, что ключевые картины, представленные на выставке, не только иллюстрируют исторические события, но и сами стали частью истории. Так, например, одна из лучших картин времен Великой Отечественной – «Фашист пролетел» - написана Аркадием Пластовым в 1942 году. Нехарактерная для художника тема здесь приобретает особую специфику – боль приобретает эпический характер, а трагедия бессмысленной гибели невинного мальчишки показана как нарушение первозданных законов жизни.
Позднее, в 1943 году, эту картину настоял повесить в зале переговоров Сталин во время Тегеранской конференции. По воспоминаниям очевидцев, она поразила Рузвельта и Черчилля и в конечном счете повлияла на их решение открыть второй фронт.
Не менее известен триптих «Александр Невский» Павла Корина. «Обдирая кожу, вылез я из иконописи», - рассказывал о себе художник, и эта родственная связь становится очевидной при изучении знаменитого цикла, который Корин писал под сводки с фронта, грохот зениток и яркий свет режущих небо прожекторов. Центральное место в триптихе занимает Александр Невский – олицетворение воина, в свое время остановившего немецких рыцарей. В его фигуре есть нечто монументальное – в этом изображении просыпается память о древних богатырях, которая подана с иконописной строгостью. Полностью облаченный в доспех воин стоит, опираясь на меч, за спиной вьется стяг и ожидает сражения с врагом, посягнувшим на чужую землю. Враг придет – и погибнет от меча, с которым пришел.
Старые раны
Острая тематика не оставляет художников и в послевоенное время. Так, всесоюзную славу принесла Александру Лактионову картина «Письмо с фронта», написанная вскоре после Победы. Написана она была в Троице-Сергиевой лавре - в стене кремля была когда-то бойница для пушки, а впоследствии устроена большая келья, своего рода общежитие.

Однажды на прогулке художник встретил солдата с перевязанной рукой, опиравшегося при ходьбе на палку. Он искал нужный адрес, чтобы передать фронтовое письмо. Разговорились. Лактионов помог найти нужный дом и стал невольным свидетелем сцены получения долгожданной весточки. Так и определился замысел будущей картины. В качестве модели для солдата Лактионов привлек коллегу художника Владимира Нифонтова – только что вернувшегося с фронта десантника. Прототипом женщины с конвертом стала тетя художника, мальчика и девочки – его сын и дочь, девушка с повязкой дежурного ПВО – его соседка.

Б. Неменский. "Безымянная высота"
Неизгладимое впечатление производит картина Бориса Неменского «Безымянная высота».

- Я шел пешком, с полной выкладкой солдата-художника. Шел долго, устал. И сел на торчащий из-под снега то ли камень, то ли пенек пожевать сухарь и дать ногам отдохнуть. Неожиданно заметил, что поземка прямо подо мной колышет траву. Но трава зимой не мягкая, колыхаться от лёгкого ветра не может. Всмотрелся, встал. Оказалось, что я сижу на мертвом немецком солдате — почти полностью занесенном. Колыхались рыжеватые волос. Перевернул ещё не вмерзший в снег труп и увидел совсем мальчишеское лицо, чем-то даже похожее на мое. Меня просто пронзило током. Мне двадцать. Ему, наверное, столько же. Фашист? Виновник выжженных сел, разрушенных городов?
Эта история долго не давала покоя художнику, но только в 1960 году он решился воплотить идею в жизнь. Так родилась картина, на которой лежат убитые солдаты. Один — в светлой застиранной гимнастерке, лицом к небу и в перевернутом распятье. Другой - подоткнув под себя руку, уткнулся носом. Как отмечают искусствоведы, они достоверны как солдаты, но можно заметить, как при этом они похожи на уснувших детей.
Б. Неменский. "Память Смоленской земли"
Не меньше поражает, казалось бы, простой натюрморт Бориса Неменского «Память Смоленской земли». Дело в том, что художник долгое время не обращался к этому жанру, но однажды бывшие ученики привезли из-под Смоленска пробитую солдатскую каску и горсть стреляных гильз. Художник вспомнил треснувший печной чугунок, который видел в уцелевшей печке выжженной дотла русской деревни. Так на картине появились два похожих по форме металлических предмета: один как отголосок мирной жизни, другой - из пламени войны. Как на пьедестале, стоят они на доске столешницы – как лаконичный памятник минувшей трагедии.
С этими и многими другими знаковыми картинами, отражающими нерв тех трагических событий, можно познакомиться на выставке «Память Поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в уфимском историческом парке «Россия – моя история». Экспозиция работает до 8 ноября. Для посетителей возможно платное экскурсионное сопровождение, группы – не более 5 человек.
Открытая площадка
Напомним, исторический парк «Россия – моя история» в Уфе открыт к сотрудничеству и готов помочь с реализацией на своих площадках социально-общественных проектов – круглых столов и дискуссий, клубных встреч и семинаров, фестивалей и отчетных мероприятий, творческих мастер-классов и открытых уроков. Для конференций есть зал (до 50 человек) с проектором, микрофоном и необходимым звуковым оборудованием. Также парк готов предоставить две галереи в фойе и закрытую витрину для организации выставок фотографий, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.