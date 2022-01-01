Старые раны

Острая тематика не оставляет художников и в послевоенное время. Так, всесоюзную славу принесла Александру Лактионову картина «Письмо с фронта», написанная вскоре после Победы. Написана она была в Троице-Сергиевой лавре - в стене кремля была когда-то бойница для пушки, а впоследствии устроена большая келья, своего рода общежитие.



Однажды на прогулке художник встретил солдата с перевязанной рукой, опиравшегося при ходьбе на палку. Он искал нужный адрес, чтобы передать фронтовое письмо. Разговорились. Лактионов помог найти нужный дом и стал невольным свидетелем сцены получения долгожданной весточки. Так и определился замысел будущей картины. В качестве модели для солдата Лактионов привлек коллегу художника Владимира Нифонтова – только что вернувшегося с фронта десантника. Прототипом женщины с конвертом стала тетя художника, мальчика и девочки – его сын и дочь, девушка с повязкой дежурного ПВО – его соседка.



