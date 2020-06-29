Театральная площадь — Светомузыкальный фонтан
Адрес: Центр, Ленинский район, улица Горошникова
Одно из любимых мест отдыха тагильчан – сквер от проспекта Ленина и Театральной площади. Светомузыкальный фонтан на набережной городского пруда – Тагильчане любят здесь фотографироваться в обычные дни, но особенно в день свадьбы.
В 2013 году после масштабной реконструкции территория сквера преобразилась. Многоступенчатая лестница на спуске к пруду одета в гранит. В зеленых зонах поставлены десять новых оригинальных скульптурных композиций со звучными названиями: «Ворота счастья», «Семья», «Шалопай», «На лужайке», «Ожидающие», «Шахматисты», «Играющие дети», «Фотограф», «Дерево любви» и «Читатели». Венцом нового сквера, конечно же, стал уникальный для Нижнего Тагила светомузыкальный фонтан. Сегодня обновленный сквер и фонтан являются ярким украшением города Нижний Тагил.