Гостиный Двор

В каждом крупном городе есть свой главный торговый центр. Башкирская столица тому не исключение. Гостиный двор за десятки лет претерпел множество изменений. Его история начинается, на секундочку, с 1812 года!

Гостиный Двор в Уфе потребовался тогда, когда губернское правление перешло из Оренбурга к Уфе в 1802 году и городу потребовался генплан. В 1812—1815 годах велась переписка между Санкт-Петербургом, Оренбургом и Уфой, где и встретился «Гостиный Двор».

С 1825 года в центре площади началось возведение каменного Гостиного Двора по проекту петербургского профессора архитектуры Мельникова. Здание строилось в стиле классицизма и обрело оно окончательный облик лишь спустя 40 лет.

В 1864 в «Журнале присутствия уфимского губернского правления» сообщалось, что большая часть постройки уже готова, а остальная должна быть готова к 1866 году.

В 1941 году в Уфу были эвакуированы Серпуховская ткацкая и Ярцевская прядильная фабрики. Здание Гостиного Двора занимал Уфимский хлопчатобумажный комбинат до начала 1980-х годов. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов распорядился лично сделать из Гостиного двора новую визитную карточку Уфы — начался грандиозный ремонт.

Отметим, что здесь в свое время Юрий Шевчук и группа ДДТ снимали свой клип на песню «Мертвый город».

В новейшей истории развития столицы здесь, хоть и трудно представить, был открытый бассейн с зоной для шашлыков, после его сменили фонтан со скульптурой очаровательной белочки, а сейчас же здесь территория для прогулок и уличных концертов — мест для селфи предостаточно в любое время года. Близ Гостиного двора в Уфе находятся и другие достопримечательности башкирской столицы.