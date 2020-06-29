Коронавирус спутал все карты. В первую очередь географические. Если вы планировали путешествие, то сейчас придется прокладывать новые маршруты. Преимущественно внутри России.

На самом деле, мы хотели бы подтолкнуть вас к действию. Путешествие всегда наполнено прекрасными чувствами, которые так важно испытать, после двух месяцев заточения. Свобода безделья и дух авантюры, любопытство и осознанность, наслаждение и покой.

Мы собрали для вас лучшие места в российских городах, где нужно побывать и сделать селфи.










Коронавирус спутал все карты. В первую очередь географические. Если вы планировали путешествие, то сейчас придется прокладывать новые маршруты. Преимущественно внутри России.

На самом деле, мы хотели бы подтолкнуть вас к действию. Путешествие всегда наполнено прекрасными чувствами, которые так важно испытать, после двух месяцев заточения. Свобода безделья и дух авантюры, любопытство и осознанность, наслаждение и покой.

Мы собрали для вас лучшие места в российских городах, где нужно побывать и сделать селфи.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПАРК
Парк, разбитый по соседству со Спасо-Преображенским кафедральным собором, — один из самых уютных уголков Абакана. На треугольнике в несколько гектаров земли между улицами Торговой, Кати Перекрещенко и проспектом Дружбы Народов горожане гуляют с детьми, назначают встречи и свидания. В парке есть площадки со спортивными тренажерами, дорожки для скейтеров и роллеров, детские игровые площадки и уютные лавочки у пруда для пожилых… Преображенский — парк для каждого, здесь красиво и очень уютно.

В парке установлены стела в честь меценатов и благотворителей — “Добрый ангел мира”, памятник покровителям семьи святым Петру и Февронии. Важная деталь облика парка — два пруда и фонтаны. Практически у каждого гостя и жителя Абакана есть фотография на фоне одного из фонтанов, сквозь струи которого видны новостройки.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Величественный пятиглавый собор с золотым куполами построен относительно недавно — окончательный облик сформировался к 2006 году. Он возведен в традициях классического православного зодчества. Общая площадь собора составляет 1637 кв. метра, а кресты на куполах находятся на высоте 49,2 метра — это высота 16-этажного дома. Звонница включает в себя пять ярусов и имеет 12 колоколов, самый большой из которых весит 5670 килограммов. По праздникам колокольный перезвон слышен во всех уголках Абакана.

Помимо многочисленных святынь, икон и любимого многими абаканцами хора, у храма есть еще одна особенность — часы с мелодичными курантами, которые подают голос каждую четверть часа. К Рождеству в ограде храма устанавливают украшенную ель. В дни праздников Преображенский собор — самый посещаемый в городе. Храм находится по соседству с Преображенским парком, названным в его честь.
ПАМЯТНИК ДВУКРАТНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ ИВАНУ ЯРЫГИНУ
Памятник прославленному сибирскому борцу открыт совсем недавно — в августе 2013 года в новом сквере на перекрестке улиц Ярыгина и Крылова. Идея установить памятник Ивану Ярыгину в городе, где начиналась его спортивная карьера, принадлежит брату борца Александру.

Монумент высотой почти четыре метра отлит на средства семьи Ярыгиных, фонтан у подножия и сквер по соседству со спортивной площадкой обустроены администрацией Абакана. Рядом проходит улица, названная в честь выдающегося спортсмена. Возле памятника есть несколько беседок, площадка для детей, спортивные тренажеры. По вечерам памятник и фонтан подсвечиваются, к этому времени здесь собираются горожане из соседних домов, много молодежи.
ПАМЯТНИК МЕЧТАТЕЛЮ
Абаканский «Мечтатель» — одна из скульптурных изюминок города. Памятник установлен в 2009 году на центральной улице города — имени Щетинкина — в самом прозаическом месте: в квартале невзрачных пятиэтажных хрущевок. Ее автор, красноярский скульптор Константин Зинич, создал образ человека, выпавшего из суеты окружающей нас повседневности.

Возле памятника никогда не увидишь многочисленной толпы. Но если взгрустнется, нет места лучше, чтобы успокоиться, прийти в себя и снова вернуться к жизни. Поэтому на скамейке рядышком можно часто встретить одинокого человека, пришедшего помолчать в компании с Мечтателем.
ГАЛЕРЕЯ ФОНТАНОВ У МАГАЗИНА «ПАЛАЛАР»
Слово «Палалар» с хакасского переводится как единственный ребенок, один ребенок. Магазин на первом этаже многоэтажки по ул. Щетинкина, 63, изначально планировали сделать аналогом «Детского мира». Впоследствии ассортимент изменился. Остался только фонтан, устроенный перед магазином в 2002 году. Его спроектировали архитекторы Юрий и Владимир Чупины. Сооружение, отдаленно напоминающее фонтаны ВДНХ, состоит из двух фонтанных чаш, в которых оборудованы 10 гидроустановок. Вечером фонтаны подсвечиваются, и в жаркое время годы на скамейках поблизости собираются горожане, чтобы получить удовольствие от общения и уютной прохлады.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Театральная площадь расположена в самом сердце Абакана и названа в честь Русского драматического театра имени Лермонтова, стоящего поблизости. Но украшает ее в большей мере фонтан, а не театр, часть которого в настоящее время скрыта строительными лесами. Реконструкция театра еще не завершена, но площадь не пустует. В дни праздников она становится большой фестивальной площадкой со сценами и павильонами, а в будни остается островком спокойствия, где можно встретиться с друзьями, погулять с детьми.

Фонтанов в Абакане немало, но этот — самый главный. Объем его чаши — 125 кубометров, требуется 2,5 часа, чтобы наполнить ее водой. В летние дни, несмотря на все запреты, в фонтане плещутся мальчишки из соседних домов.
ХРАМ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
Радующий глаз храм находится на перекрестке улиц Пушкина и Маршала Жукова, на въезде в город. Его возведение началось в кризисном 1998 году на пустыре, заросшем бурьяном. Храм строили на пожертвования горожан без малого 10 лет, а для прихожан он был открыт 30 декабря 2007 года.

Самое необычное в этом храме — роспись фасадов. Храм расписан «в шахмат» - так называется древний способ отделки храмовых зданий, который имитирует и подчеркивает архитектурные детали. Именно так, «в шахмат», был расписан знаменитый московский Покровский собор XVI столетия, известный как храм Василия Блаженного. Роспись современными акриловыми красками на стенах храма с расстояния создает рельеф. Во всей наружной отделке причудливо и в то же время гармонично соединяются древние каноны византийского церковного зодчества и новые строительные технологии.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Центр был открыт в июле 2017 года. Архитектурные решения современного модульного здания опираются на национальные хакасские элементы во внешнем оформлении и даже в конструкции. Снаружи и изнутри центр напоминает юрту кочевника. Здание состоит из девяти секторов, четыре из которых имеют отдельный вход. Экспозиционная площадь Хакасского национального краеведческого музея им. Леонида Кызласова составляет 6 тысяч кв. метров. Благодаря уникальной архитектуре помещение делится на зональные пространства, поэтому здесь возможно размещение многочисленных выставочных проектов, которые не мешают друг другу под одной крышей. 

Посетителей Хакасского национального краеведческого музея ждут Зал каменных изваяний, зимний сад, различные по содержанию постоянные и временные экспозиции. Детский музейный центр — особое развивающее пространство, созданное для детей и родителей. Здесь работает мобильный планетарий для младших школьников. На территории центра планируется открыть концертный зал Хакасской республиканской филармонии.
ДВОРЕЦ СПОРТА «АБАКАН»
Спорткомплекс «Абакан» на сегодняшний день — крупнейшее спортивное сооружение в Хакасии. Под его крышей два бассейна: 50-метровый, в котором проводятся соревнования федерального уровня и занимаются плаванием взрослые абаканцы, и детский — безопасный для занятий с малышами.

В спорткомплексе размещены вместительные трибуны и площадки для спортивных соревнований любого профиля — от баскетбола до тяжелой атлетики. Недавно был введен в эксплуатацию крытый легкоатлетический манеж со скалодромом, строится футбольное поле. Комплекс на окраине города стал настоящим центром притяжения для горожан всех возрастов. Любители от мала до велика здесь могут заняться спортом — залы, секции и студии доступны для каждого.

Всех остальных манят прогулки по парку и городской пляж, расположенный рядом.
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Абакан — город не самый большой по площади и численности жителей (около 187 тысяч). Скорее всего, именно этим объясняется любовь абаканцев к малым формам в скульптуре. Каменные и бронзовые жители города дружелюбны и уживчивы. Но есть самые любимые, и среди них — “Маленький принц”, который появился в Абакане на перекрестке улицы Кати Перекрещенко и проспекта Дружбы Народов вместе со своей игрушечной планетой в 2013 году.

Автор, скульптор из Красноярска Андрей Мурзин, бронзовыми буквами еще раз напомнил всем взрослым простую истину о том, что зорко лишь только сердце и самого главного глазами не увидишь.
Left
Right
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПАРК
Парк, разбитый по соседству со Спасо-Преображенским кафедральным собором, — один из самых уютных уголков Абакана. На треугольнике в несколько гектаров земли между улицами Торговой, Кати Перекрещенко и проспектом Дружбы Народов горожане гуляют с детьми, назначают встречи и свидания. В парке есть площадки со спортивными тренажерами, дорожки для скейтеров и роллеров, детские игровые площадки и уютные лавочки у пруда для пожилых… Преображенский — парк для каждого, здесь красиво и очень уютно.

В парке установлены стела в честь меценатов и благотворителей — “Добрый ангел мира”, памятник покровителям семьи святым Петру и Февронии. Важная деталь облика парка — два пруда и фонтаны. Практически у каждого гостя и жителя Абакана есть фотография на фоне одного из фонтанов, сквозь струи которого видны новостройки.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Величественный пятиглавый собор с золотым куполами построен относительно недавно — окончательный облик сформировался к 2006 году. Он возведен в традициях классического православного зодчества. Общая площадь собора составляет 1637 кв. метра, а кресты на куполах находятся на высоте 49,2 метра — это высота 16-этажного дома. Звонница включает в себя пять ярусов и имеет 12 колоколов, самый большой из которых весит 5670 килограммов. По праздникам колокольный перезвон слышен во всех уголках Абакана.

Помимо многочисленных святынь, икон и любимого многими абаканцами хора, у храма есть еще одна особенность — часы с мелодичными курантами, которые подают голос каждую четверть часа. К Рождеству в ограде храма устанавливают украшенную ель. В дни праздников Преображенский собор — самый посещаемый в городе. Храм находится по соседству с Преображенским парком, названным в его честь.
ПАМЯТНИК ДВУКРАТНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ ИВАНУ ЯРЫГИНУ
Памятник прославленному сибирскому борцу открыт совсем недавно — в августе 2013 года в новом сквере на перекрестке улиц Ярыгина и Крылова. Идея установить памятник Ивану Ярыгину в городе, где начиналась его спортивная карьера, принадлежит брату борца Александру.

Монумент высотой почти четыре метра отлит на средства семьи Ярыгиных, фонтан у подножия и сквер по соседству со спортивной площадкой обустроены администрацией Абакана. Рядом проходит улица, названная в честь выдающегося спортсмена. Возле памятника есть несколько беседок, площадка для детей, спортивные тренажеры. По вечерам памятник и фонтан подсвечиваются, к этому времени здесь собираются горожане из соседних домов, много молодежи.
ПАМЯТНИК МЕЧТАТЕЛЮ
Абаканский «Мечтатель» — одна из скульптурных изюминок города. Памятник установлен в 2009 году на центральной улице города — имени Щетинкина — в самом прозаическом месте: в квартале невзрачных пятиэтажных хрущевок. Ее автор, красноярский скульптор Константин Зинич, создал образ человека, выпавшего из суеты окружающей нас повседневности.

Возле памятника никогда не увидишь многочисленной толпы. Но если взгрустнется, нет места лучше, чтобы успокоиться, прийти в себя и снова вернуться к жизни. Поэтому на скамейке рядышком можно часто встретить одинокого человека, пришедшего помолчать в компании с Мечтателем.
ГАЛЕРЕЯ ФОНТАНОВ У МАГАЗИНА «ПАЛАЛАР»
Слово «Палалар» с хакасского переводится как единственный ребенок, один ребенок. Магазин на первом этаже многоэтажки по ул. Щетинкина, 63, изначально планировали сделать аналогом «Детского мира». Впоследствии ассортимент изменился. Остался только фонтан, устроенный перед магазином в 2002 году. Его спроектировали архитекторы Юрий и Владимир Чупины. Сооружение, отдаленно напоминающее фонтаны ВДНХ, состоит из двух фонтанных чаш, в которых оборудованы 10 гидроустановок. Вечером фонтаны подсвечиваются, и в жаркое время годы на скамейках поблизости собираются горожане, чтобы получить удовольствие от общения и уютной прохлады.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Театральная площадь расположена в самом сердце Абакана и названа в честь Русского драматического театра имени Лермонтова, стоящего поблизости. Но украшает ее в большей мере фонтан, а не театр, часть которого в настоящее время скрыта строительными лесами. Реконструкция театра еще не завершена, но площадь не пустует. В дни праздников она становится большой фестивальной площадкой со сценами и павильонами, а в будни остается островком спокойствия, где можно встретиться с друзьями, погулять с детьми.

Фонтанов в Абакане немало, но этот — самый главный. Объем его чаши — 125 кубометров, требуется 2,5 часа, чтобы наполнить ее водой. В летние дни, несмотря на все запреты, в фонтане плещутся мальчишки из соседних домов.
ХРАМ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
Радующий глаз храм находится на перекрестке улиц Пушкина и Маршала Жукова, на въезде в город. Его возведение началось в кризисном 1998 году на пустыре, заросшем бурьяном. Храм строили на пожертвования горожан без малого 10 лет, а для прихожан он был открыт 30 декабря 2007 года.

Самое необычное в этом храме — роспись фасадов. Храм расписан «в шахмат» - так называется древний способ отделки храмовых зданий, который имитирует и подчеркивает архитектурные детали. Именно так, «в шахмат», был расписан знаменитый московский Покровский собор XVI столетия, известный как храм Василия Блаженного. Роспись современными акриловыми красками на стенах храма с расстояния создает рельеф. Во всей наружной отделке причудливо и в то же время гармонично соединяются древние каноны византийского церковного зодчества и новые строительные технологии.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Центр был открыт в июле 2017 года. Архитектурные решения современного модульного здания опираются на национальные хакасские элементы во внешнем оформлении и даже в конструкции. Снаружи и изнутри центр напоминает юрту кочевника. Здание состоит из девяти секторов, четыре из которых имеют отдельный вход. Экспозиционная площадь Хакасского национального краеведческого музея им. Леонида Кызласова составляет 6 тысяч кв. метров. Благодаря уникальной архитектуре помещение делится на зональные пространства, поэтому здесь возможно размещение многочисленных выставочных проектов, которые не мешают друг другу под одной крышей. 

Посетителей Хакасского национального краеведческого музея ждут Зал каменных изваяний, зимний сад, различные по содержанию постоянные и временные экспозиции. Детский музейный центр — особое развивающее пространство, созданное для детей и родителей. Здесь работает мобильный планетарий для младших школьников. На территории центра планируется открыть концертный зал Хакасской республиканской филармонии.
ДВОРЕЦ СПОРТА «АБАКАН»
Спорткомплекс «Абакан» на сегодняшний день — крупнейшее спортивное сооружение в Хакасии. Под его крышей два бассейна: 50-метровый, в котором проводятся соревнования федерального уровня и занимаются плаванием взрослые абаканцы, и детский — безопасный для занятий с малышами.

В спорткомплексе размещены вместительные трибуны и площадки для спортивных соревнований любого профиля — от баскетбола до тяжелой атлетики. Недавно был введен в эксплуатацию крытый легкоатлетический манеж со скалодромом, строится футбольное поле. Комплекс на окраине города стал настоящим центром притяжения для горожан всех возрастов. Любители от мала до велика здесь могут заняться спортом — залы, секции и студии доступны для каждого.

Всех остальных манят прогулки по парку и городской пляж, расположенный рядом.
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Абакан — город не самый большой по площади и численности жителей (около 187 тысяч). Скорее всего, именно этим объясняется любовь абаканцев к малым формам в скульптуре. Каменные и бронзовые жители города дружелюбны и уживчивы. Но есть самые любимые, и среди них — “Маленький принц”, который появился в Абакане на перекрестке улицы Кати Перекрещенко и проспекта Дружбы Народов вместе со своей игрушечной планетой в 2013 году.

Автор, скульптор из Красноярска Андрей Мурзин, бронзовыми буквами еще раз напомнил всем взрослым простую истину о том, что зорко лишь только сердце и самого главного глазами не увидишь.
Left
Right
Left
Right
Памятник князю Владимиру
Адрес: проспект Ватутина, рядом с ТЦ «Владимирский» (ул. Костюкова, 36д)

Скульптура князя Владимира — это, пожалуй, одна из визитных карточек Белгорода. Высота монумента достигает 22,5 метра. Говорят, что памятник можно увидеть практически отовсюду. Так это или нет, сложно судить, но то, что со смотровой площадки, которая находится рядом с монументом, открывается шикарный вид на город — чистая правда. И если подойти к краю смотровой площадки, повыше поднять смартфон и сделать себяшку, на фото будут запечатлены северная и центральная части областного центра во всей своей красе. Особенно если делать селфи на закате.
Набережная реки Везёлки
Адрес: парк Победы, центр Белгорода

Это излюбленное место почитателей природы в каменных джунглях города. Белгородскую набережную по праву можно считать одним из самых красивых проектов в стране. А мест для селфи на 11 километрах — тьма: деревянные террасы, ведущие к реке, гигантская опора ЛЭП в виде орла и льва (особенно хорошо селфи получаются в сумерках, поскольку опора подсвечивается ярким жёлтым светом), амфитеатр на фоне реки. А чего стоит фото, сделанное с моста, соединяющего два берега? Останется только выбрать удачный момент — и крутое фото в вашем арсенале.
Белгородский Арбат, композиция «Сердце»
Адрес: ул. 50-летия Белгородской области

Тем, кто окажется в центре Белгорода, ни в коем случае нельзя пройти мимо Белгородского Арбата. Несмотря на то, что протяжённость пешеходной части Арбата не очень большая, он завораживает. Стилизованные фонари, декоративные деревья, картины художников — остаётся только выбрать правильные ракурсы, и количество невероятных селфи просто зашкалит. И, разумеется, как же не заметить композицию «Сердце»? Селфи можно сделать внутри, рядом или перед композицией, запечатлев на память сочные краски Арбата.
Динопарк
Адрес: ул. Волчанская, 292б

За один поход в динопарк как минимум можно собрать целую коллекцию селфи с динозаврами. Территория парка огромная, и за каждым деревом прячутся давно вымершие создания. Но такие они только с виду. 88 обитателей мезозоя готовы удивить посетителей парка, издавая неистовые крики, леденящие душу. Но лучшее селфи, безусловно, получаются в пасти тираннозавра и в скорлупе гигантского яйца.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
Адрес: Белгород, ул. Попова, 2

Это одна из городских площадок, где необходимо сделать патриотическое селфи. В музее расположена самая крупная в Европе диорама «Огненная дуга». Это гигантское художественное полотно, которое изображает схватку на Курской дуге в июле 1943 года. Площадь картинного холста диорамы — 1 005 кв. м (длина — 67 м, высота — 15 м). Фото на фоне диорамы сразу наберёт сотни лайков от любителей реконструкции военных событий. Но ещё лучше фото получатся около танков, которые расположены у входа в музей. Можно постоять рядом с танком, залезть на него и даже сесть на металлический экспонат.
Парк роз в Строителе
Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, 21

Невероятной красоты парк был создан на месте пустыря всего за три месяца. На голой земле спустя короткое время появились великолепные цветочные композиции. Небольшие тропинки и цветы разных сортов будут здорово смотреться при селфи крупным планом. Если же хочется запечатлеть всю мощь цветущего буйства, можно снять кадр побольше, захватив над собой металлические арки. Жемчужиной парка является монументальная восьмиметровая роза, расположенная в центре. Захватить ее в кадр получится с любой стороны парка.
Дуб в Дубовом
Адрес. Посёлок Дубовое, ул. Лесная, 2

Величественный и могучий дуб, по мнению дендрологов, растёт в Белгородском районе уже более 300 лет. По поверьям, старшее дерево Белгородчины высадили князь Григорий Ромодановский и гетман Богдан Хмельницкий. Дуб символизирует единение поколений и братство народов, живущих в разное время в разных странах. Лучшее фото около дуба можно сделать, сидя на металлической цепи, которая обвивает широкий ствол долгожителя. Не стоит забывать и о кадре с табличкой, на которой отмечен исторический момент высадки дерева.
Филармония
Адрес: ул. Белгородского Полка, 56A

Стеклянные башни Белгородской государственной филармонии — ещё одна визитная карточка Белгорода. На солнце здание переливается всеми оттенками океана, поэтому в это время селфи будут по-особенному яркими. Ракурсы для фото можно подобрать разные: селфи во весь рост под правильным углом «расклонирует» изображение в нескольких стёклах фасада, а если хочется оставить в памяти здание целиком, стоит отойти немного подальше.
Смотровая площадка у БГТУ Шухова
Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Это ещё одно место, откуда можно наблюдать красивый вид на центральную и северную часть города. Стометровая смотровая площадка технологического университета отлично подойдёт для любителей «высоких» селфи. С площадки открывается потрясающий вид на белоснежные здания и зелёную аллею. А вот фото можно сделать с нескольких ракурсов — на фоне памятника или около монокля.
Аэропорт Белгорода
Адрес: Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 166

Воздушные ворота областного центра стали популярны сразу после строительства. Новое здание в традициях индастриал-архитектуры стало излюбленным местом для селфоманов со всего мира. Если отойти немного подальше от центрального входа и поднять камеру немного вверх, то с лёгкостью получится захватить «крылья» аэропорта. По-особенному красиво здание ночью, когда включается иллюминация. Не зря же в строительство аэропорта вложили 5 млрд рублей.
Белгородский замок Utark
Адрес: Белгород, улица Песчаная, 33

Средневековый замок с серыми башнями, зубцы которых вздымаются на берегу Белгородского моря. С виду это здание с тысячелетней историей, но на самом деле к строительству крепости приступили лишь 20 лет назад. Но даже несмотря на это всё помещения замка выдержаны в аутентичном стиле. Подземелья, большие залы с высокими стрельчатыми окнами и трапезные с каминами — разве можно найти лучшее место для селфи? Роскошна крепость и снаружи: несколько снимков на фоне величественных башен — и подборка для косплея «Игры престолов» в вашем смартфоне.
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Памятник князю Владимиру
Адрес: проспект Ватутина, рядом с ТЦ «Владимирский» (ул. Костюкова, 36д)

Скульптура князя Владимира – это, пожалуй, одна из визитных карточек Белгорода. Высота монумента достигает 22,5 метра. Говорят, что памятник можно увидеть практически отовсюду. Так это или нет – сложно судить, но то, что со смотровой площадки, которая находится рядом с монументом, открывается шикарный вид на город – чистая правда. И если подойти к краю смотровой площадки, повыше поднять смартфон и сделать себяшку – на фото будет запечатлена северная и центральная часть областного центра во всей своей красе. Особенно, если делать селфи на закате.

Набережная реки Везёлки
Адрес: парк Победы, центр Белгорода

Это излюбленное место любителей природы в каменных джунглях города. Белгородскую набережную по праву можно считать одним из самых красивых проектов в стране. А мест для селфи на 11 км – тьма: деревянные террасы, ведущие к реке, гигантская опара ЛЭП в виде орла и льва (особенно хорошо селфи получаются в сумерках, поскольку опора подсвечивается ярким жёлтым светом), амфитеатр на фоне реки. А чего стоит фото, сделанное с моста, соединяющего два берега? Останется только выбрать удачный момент – и крутое фото в арсенале.
Белгородский Арбат, композиция «Сердце»
Адрес: ул. 50-летия Белгородской области

Для тех, кто окажется в центре Белгорода, ни в коем случае нельзя пройти мимо Белгородского Арбата. Несмотря на то, что протяжённость пешеходной части Арбата не очень большая, он завораживает. Стилизованные фонари, декоративные деревья, картины художников – остаётся только выбрать правильные ракурсы и количество невероятных селфи просто зашкалит. И, разумеется, как же не заметить композицию «Сердце»? Селфи можно сделать внутри, рядом или перед композицией, запечатлев на память сочные краски Арбата.
Динопарк
Адрес: ул. Волчанская, 292б

За один поход в динопарк, как минимум, можно собрать целую коллекцию селфи динозавров. Территория парка огромная и за каждым деревом прячутся давно вымершие создания. Но такие они только с виду. 88 обитателей мезозоя готовы удивить посетителей парка, издавая неистовые крики, леденящие душу. Но самое лучшее селфи, безусловно, получается в пасти тираннозавра и в скорлупе гигантского яйца.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Адрес: Белгород, ул. Попова, 2

Это одна из городских площадок, где необходимо сделать патриотическое селфи. В музее расположена самая крупная в Европе диорама «Огненная дуга». Это гигантское художественное полотно, которое изображает схватку на Курской дуге в июле 1943 г. Площадь картинного холста диорамы – 1 005 кв. м (длина – 67 м, высота – 15 м). Фото на фоне диорамы сразу наберёт сотни лайков любителей реконструкции военных событий. Но ещё лучше фото получатся около танков, которые расположены у входа в музей. Можно постоять рядом с танком, залезть на него и даже сесть на металлический экспонат.

Парк роз в Строителе

Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, 21

Невероятной красоты парк появился на месте пустыря всего за три месяца. Вместо голой земли спустя короткое время выросли великолепные цветочные композиции. Небольшие тропинки и цветы разных сортов будут здорово смотреться при селфи крупным планом. Если же хочется запечатлеть всю мощь цветущего буйства, можно снять кадр покрупнее, захватив над собой металлические арки. Жемчужиной парка является монументальная восьмиметровая роза, расположенная в центре. Захватить в кадр её получится с любой стороны парка.  

Дуб в Дубовом
Адрес. Посёлок Дубовое, ул. Лесная, 2

Величественный и могучий дуб по определению дендрологов растёт в Белгородском районе уже более 300 лет. По поверьям, старшее дерево Белгородчины высадили князь Григорий Ромодановский и гетман Богдан Хмельницкий. Дуб символизирует единение поколений и братство народов, живущих в разное историческое время в разных странах. Лучшее фото около дуба можно сделать, сидя на металлической цепи, которая обвивает широкий ствол «долгожителя». Не стоит забывать и о кадре с табличкой, на которой замер исторический момент высадки дерева.
Филармония
Адрес: ул. Белгородского Полка, 56A

Стеклянные башни Белгородской государственной филармонии – ещё одна визитная карточка Белгорода. На солнце здание переливается всеми оттенками океана, поэтому в это время селфи будут по-особенному яркими. Ракурсы для фото можно подобрать разные – селфи во весь рост под правильным углом «расклонирует» изображение в нескольких стёклах фасада, а если хочется оставить в памяти здание целиком – стоит отойти немного подальше.
Смотровая площадка у БГТУ Шухова
Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Это ещё одно место, откуда открывает красивый вид на центральную и северную часть города. Стометровая смотровая площадка технологического университета отлично подойдёт для любителей «высоких» селфи. С площадки открывается потрясающий вид на белоснежные здания и зелёную аллею. А вот фото можно сделать с нескольких ракурсов – на фоне памятника или около монокля.
Аэропорт Белгорода
Адрес: Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 166

Воздушные ворота областного центра стали популярны сразу после строительства. Новое здание в традициях индастриал-архитектуры стало излюбленным местом для селфоманов со всего мира. Если отойти немного подальше от центрального входа и поднять камеру немного вверх, то с лёгкостью получится захватить «крылья» аэропорта. По-особенному красиво здание ночью, когда включается иллюминация. Не зря же в строительство аэропорта вложили 5 млрд рублей.
Белгородский замок Utark
Адрес: Белгород, улица Песчаная, 33

Средневековый замок с серыми башнями, зубцы которых вздымаются на берегу Белгородского моря. С виду – это здание с тысячелетней историей, но на самом деле к строительству крепости приступили лишь 20 лет назад. Но даже несмотря на это всё помещения замка выдержаны в аутентичном стиле. Подземелья, большие залы с высокими стрельчатыми окнами, и трапезные с каминами – разве можно найти лучшее места для селфи? Роскошна крепость и снаружи – несколько снимков на фоне величественных башен – и подборка для косплея «Игры престолов» в вашем смартфоне.
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Маяк Эгершельд
Адрес: Улица Токаревский маяк, затем около километра вдоль моря по Токаревской кошке.

Излюбленное место морских прогулок горожан и гостей города. Узкая полоса суши вдаётся далеко в море и оканчивается живописным старым маяком. Маяк действующий и стоит на входе в бухту Золотой Рог. С одной стороны косы открывается вид на морские просторы, с другой на южную часть города и остров Русский.

Лучшее время для селфи: День, вечер. 

Необходимо следить за приливами и отливами. Во время прилива , двести метров перед маяком скрываются под водой.


Площадь Борцов революции
Адрес: Центральная площадь

На площади располагается монумент Борцам за власть советов, состоящий из трёх памятников, Стела «Воинской славы Владивостока», Кафедральный собор, Правительство Приморского края. Самый центр городаа, где можно сделать сразу несколько замечательных селфи, а так же приобрести сувенирную продукцию на память о городе.

Лучшее время: Утро, день, вечер.

Место почти круглосуточно продувается ветрами, необходимо следить за причёской. По утрам и во время тумана довольно холодно.

Железнодорожный вокзал
Адрес: Железнодорожный вокзал Владивосток

Прекрасное  здание, по стилю похожее на Ярославский вокзал в Москве, центральный транспортный хаб города, имеет несколько точек для красивых фото. Здание отделано оригинальными изразцами. Внутри вокзала так же очень красиво – расписные плафоны на потолке, уникальные глиняные японские плиты на полу. Весь вокзальный комплекс наполнен интересными объектами (старый паровоз, колокол, небольшой музей внутри вокзала).

Лучшее время: Круглосуточно. Ночью вокзал имеет художественную подсветку.

Для входа внутрь вокзала, необходимо пройти досмотр. Вокзал действующий.
Морской вокзал
Адрес: улица Нижнепортовая 1

Если обойти вокзальный комплекс со стороны моря, то открывается замечательный вид на Торговый порт, бухту Золотой рог, полуостров Чуркин, и тридцать шестой причал (главную базу ТОФ) Здесь можно сделать множество красивых фото на фоне кораблей у причала, или портовых кранов.

Лучшее время: Утро, день, вечер.
Корабельная набережная
Адрес: Тридцать третий причал, Мемориальный комплекс на корабельной набережной

Место изобилует хорошими точками для фото. Здесь располагается множество памятников - (Солженицину, Илье Муромцу, Первооткрывателям Владивостока, Воинам подводникам). Так же на данной локации располагаются Мемориалы-Музеи Подводная лодка С-56 и Броненосец «Красный вымпел» Рядом с подводной лодкой расположен вечный огонь и мемориальный комплекс памяти павшим в Великой отечественной войне. Неподалёку располагается Триумфальная Арка.

Лучшее время: Круглосуточно.

Практически все достопримечательности имеют красочную ночную подсветку.
Набережная Цесаревича
Адрес: Корабельная набережная 21

Набережная Цесаревича - это прогулочная зона, протянувшаяся вдоль бухты Золотой рог на полтора километра. От причальной стенки открывается интересный вид на полуостров Чуркин, корабли у причальных стенок, Рыбный порт и Золотой мост, одна из опор которого находится в самом начале набережной.

Лучшее время: Круглосуточно.

Вид ночного города смотрится не менее выгодно, чем при свете дня.
Верхняя станция Фуникулёра
Адрес: Перекрёсток улиц Суханова и Аксаковская, Верхняя станция Фуникулёра

С данной точки открывается лучший вид на большую часть города. Фуникулёр располагается практически на вершине сопки, что делает его местоположение наиболее выгодным для фото, Золотого моста и центральной части города.

Лучшее время: День, ночь.

В начале лета очень часты туманы, которые скрывают основные виды.
Владивостокский Арбат
Адрес: Улица Фокина 10

Владивостокский Арбат - это пешеходная улица украшенная несколькими фонтанами и зелёными насаждениями, располагается в старейшей части города, что даёт возможность сделать множество селфи в «старых антуражах». Вечером отсюда часто открываются замечательные виды на морские закаты.

Лучшее время: Вечер, закат.
Набережная Спортивной гавани
Адрес: Спортивная набережная

Излюбленное место прогулок горожан и гостей города вдоль моря. Имеется Центральный цветомузыкальный фонтан, и множество арт-объектов, на фоне которых получаются замечательные селфи. Протяжённость набережной около километра, и практически в каждой точке можно найти удобную неординарную локацию. Вечером здесь открываются прекрасные виды на закаты.

Лучшее время: День, вечер.
Старый дворик ГУМа
Адрес: улица Светланская 33

Локация располагается во дворе центрального ГУМа Владивостока. ГУМ одно из старейших зданий города, что само по себе довольно интересно. Кроме того, внутренний двор наполнен множеством арт-объектов, на фоне которых можно сделать незабываемые фотографии. Арт-объекты сменяются, так что здесь всегда можно найти что-то новое.

Лучшее время: Круглосуточно.

Внутри двора подсветка, которая придаёт месту непередаваемый колорит.
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Маяк Эгершельд
Адрес: Улица Токаревский маяк, затем около километра вдоль моря по Токаревской кошке.

Излюбленное место морских прогулок горожан и гостей города. Узкая полоса суши вдаётся далеко в море и оканчивается живописным старым маяком. Маяк действующий и стоит на входе в бухту Золотой Рог. С одной стороны косы открывается вид на морские просторы, с другой на южную часть города и остров Русский.

Лучшее время для селфи: День, вечер. 

Необходимо следить за приливами и отливами. Во время прилива , двести метров перед маяком скрываются под водой.
Площадь Борцов революции
Адрес: Центральная площадь

На площади располагается монумент Борцам за власть советов, состоящий из трёх памятников, Стела «Воинской славы Владивостока», Кафедральный собор, Правительство Приморского края. Самый центр городаа, где можно сделать сразу несколько замечательных селфи, а так же приобрести сувенирную продукцию на память о городе.

Лучшее время: Утро, день, вечер.

Место почти круглосуточно продувается ветрами, необходимо следить за причёской. По утрам и во время тумана довольно холодно.
Железнодорожный вокзал
Адрес: Железнодорожный вокзал Владивосток

Прекрасное  здание, по стилю похожее на Ярославский вокзал в Москве, центральный транспортный хаб города, имеет несколько точек для красивых фото. Здание отделано оригинальными изразцами. Внутри вокзала так же очень красиво – расписные плафоны на потолке, уникальные глиняные японские плиты на полу. Весь вокзальный комплекс наполнен интересными объектами (старый паровоз, колокол, небольшой музей внутри вокзала).

Лучшее время: Круглосуточно. Ночью вокзал имеет художественную подсветку.

Для входа внутрь вокзала, необходимо пройти досмотр. Вокзал действующий.
Морской вокзал
Адрес: улица Нижнепортовая 1

Если обойти вокзальный комплекс со стороны моря, то открывается замечательный вид на Торговый порт, бухту Золотой рог, полуостров Чуркин, и тридцать шестой причал (главную базу ТОФ) Здесь можно сделать множество красивых фото на фоне кораблей у причала, или портовых кранов.

Лучшее время: Утро, день, вечер.
Корабельная набережная
Адрес: Тридцать третий причал, Мемориальный комплекс на корабельной набережной

Место изобилует хорошими точками для фото. Здесь располагается множество памятников - (Солженицину, Илье Муромцу, Первооткрывателям Владивостока, Воинам подводникам). Так же на данной локации располагаются Мемориалы-Музеи Подводная лодка С-56 и Броненосец «Красный вымпел» Рядом с подводной лодкой расположен вечный огонь и мемориальный комплекс памяти павшим в Великой отечественной войне. Неподалёку располагается Триумфальная Арка.

Лучшее время: Круглосуточно.

Практически все достопримечательности имеют красочную ночную подсветку.
Набережная Цесаревича
Адрес: Корабельная набережная 21

Набережная Цесаревича - это прогулочная зона, протянувшаяся вдоль бухты Золотой рог на полтора километра. От причальной стенки открывается интересный вид на полуостров Чуркин, корабли у причальных стенок, Рыбный порт и Золотой мост, одна из опор которого находится в самом начале набережной.

Лучшее время: Круглосуточно.

Вид ночного города смотрится не менее выгодно, чем при свете дня.
Верхняя станция Фуникулёра
Адрес: Перекрёсток улиц Суханова и Аксаковская, Верхняя станция Фуникулёра

С данной точки открывается лучший вид на большую часть города. Фуникулёр располагается практически на вершине сопки, что делает его местоположение наиболее выгодным для фото, Золотого моста и центральной части города.

Лучшее время: День, ночь.

В начале лета очень часты туманы, которые скрывают основные виды.
Владивостокский Арбат
Адрес: Улица Фокина 10

Владивостокский Арбат - это пешеходная улица украшенная несколькими фонтанами и зелёными насаждениями, располагается в старейшей части города, что даёт возможность сделать множество селфи в «старых антуражах». Вечером отсюда часто открываются замечательные виды на морские закаты.

Лучшее время: Вечер, закат.
Набережная Спортивной гавани
Адрес: Спортивная набережная

Излюбленное место прогулок горожан и гостей города вдоль моря. Имеется Центральный цветомузыкальный фонтан, и множество арт-объектов, на фоне которых получаются замечательные селфи. Протяжённость набережной около километра, и практически в каждой точке можно найти удобную неординарную локацию. Вечером здесь открываются прекрасные виды на закаты.

Лучшее время: День, вечер.
Старый дворик ГУМа
Адрес: улица Светланская 33

Локация располагается во дворе центрального ГУМа Владивостока. ГУМ одно из старейших зданий города, что само по себе довольно интересно. Кроме того, внутренний двор наполнен множеством арт-объектов, на фоне которых можно сделать незабываемые фотографии. Арт-объекты сменяются, так что здесь всегда можно найти что-то новое.

Лучшее время: Круглосуточно.

Внутри двора подсветка, которая придаёт месту непередаваемый колорит.
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Стадион «Волгоград Арена», парк Победы
Адрес: Волгоград, проспект им. В.Л. Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» (ближайший адрес к парку Победы - пр. Ленина, 56Т)

Парк Победы в Волгограде раскинулся у подножия Мамаева кургана. Его центральную аллею венчает светодиодная аллея, в центре которой летом включают «сухой фонтан». Здесь лучше всего сделать селфи сквозь арку на фоне красавца стадиона «Волгоград Арена». И парк, и стадион построили в Волгограде к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Кстати, сам стадион является рекордсменом ФНЛ по посещаемости в сезоне 2019/2020. Поддержать волгоградский «Ротор» на стадион приходят по 30 тысяч болельщиков.


Северный въезд в Волгоград по улице Героев Тулы
Адрес: Волгоград, улица Героев Тулы, д. 5 – это ближайший адрес

Одно из самых показательных мест для селфи в Волгограде – его северные ворота. Въезд в город-герой со стороны Саратова идет как бы с горки. И с железнодорожного моста открывается шикарная панорама на город. Именно отсюда хорошо просматривается один из самых молодых микрорайонов города - Спартановка, видно Волгу и даже монумент «Слава строителям коммунизма» перед плотиной Волжской ГЭС. Добраться сюда можно на 95-м автобусе.
Планетарий
Адрес: Волгоград, улица Гагарина, д. 14

Волгоградский планетарий начал работу в 1954 году. Его к 70-летию Сталина подарили жителям города граждане ГДР. Само здание планетария выполнено в стиле античного храма и расположено в самом конце первой улицы послевоенного Сталинграда. Все «звездное» оборудование было также изготовлено в ГДР и на тот момент являлось самым передовым в мире.

Планетарий также известен тем, что его здание венчает последняя работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир».
Катер «Гаситель»
Адрес: Волгоград, Нулевая Продольная магистраль возле музея «Россия – моя история». Адрес музея – ул. Набережная им. 62-й Армии, 1б

Гуляя по Центральной набережной Волгограда, нельзя просто пройти мимо установленного на постаменте катера «Гаситель». Обязательно сфотографируйте этот легендарный пожарно-спасательный пароход. Он – герой 2-х войн, гражданской и Великой Отечественной. Во время Сталинградской битвы перевозил раненых на левый берег и доставлял боеприпасы в осажденный город. Был дважды потоплен, но его вновь поднимали со дна и возвращали к жизни. В 1974 году «Гаситель» установлен на берегу Волги. Если прогуляться по набережной на север, то вы обязательно увидите еще 2 боевых катера, установленных на берегу – БК-13 и БК-31. Так волгоградцы чтят память речников Волжской военной флотилии, участвовавших в обороне города летом и осенью 1942 года.
Музей-панорама и мельница Гергардта
Адрес: Волгоград, улица маршала Чуйкова, д 47

Единственное здание, которое после войны было решено сохранить в Сталинграде в разрушенном виде – мельница Гергардта. Уже во второй половине 20 века рядом построили музей-панораму «Сталинградская битва». Если сделать снимок одновременно на фоне разрушенной мельницы и современного здания панорамы, то получится настоящая связь поколений. Будьте внимательны! Многие гости города по ошибке принимают руины мельницы за другой известный объект. Повернитесь спиной к Волге, и вы увидите легендарный дом Павлова. Его восстановили сразу после войны. Сейчас это обычная жилая пятиэтажка.
Центр Волгограда – вид с Волги (речной трамвайчик)
Адрес: ул. Набережная им. 62-й Армии, 4

Любой гость Волгограда имеет уникальную возможность побывать на самом крупном речном острове Волги – Сарпинском. Ежедневно на остров из волгоградского речпорта отправляются несколько речных трамвайчиков, стоимость проезда в один конец – 88 рублей. В пути вы можете сделать отличные панорамы Волгограда. Это те самые «открыточные» виды города-героя. Ну, а в ожидании обратного рейса в город, вы сможете часик погулять по Сарпинскому. Здесь расположены 16 маленьких населенных пунктов и постоянно проживают около 1000 человек. А летом остров наполняется дачниками, рыбаками и отдыхающими. Они выбирают остров за великолепные озера и песчаные пляжи на Волге.
Танцующий мост через Волгу
Адрес: Волгоград, мост через Волгу, ближайший адрес - улица маршала Чуйкова, д. 65

Долгое время Волгоград оставался единственным крупным городом на Волге без мостов. После строительства Волжской ГЭС на самом севере города по ее мостовому переходу стало возможным попасть на другой берег реки на автомобиле или электричке. Но ГЭС территориально относится к г. Волжскому, так что формально этот мостовой комплекс не считается волгоградским. Лишь в 1996 году в центре Волгограда началось строительство моста. Возведение только первого комплекса длилось 13 лет, а весь мостовой переход из Волгограда в Волжский не построен до сих пор. Мост через Волгу известен тем, что спустя год после открытия, из-за сильного ветра его перекрытия вошли в резонанс и начали раскачиваться. Асфальт буквально уходил из-под колес автомобилей. С тех пор мост стали называть «танцующим». Особенно эффектные селфи на его фоне получаются в тёмное время суток, когда включают яркую иллюминацию.
Волжская ГЭС
Адрес: точка съемки – Волгоград улица адмирала Ушакова, д. 1

Отличный вид на акваторию Волги и Волжскую ГЭС открывается с высокого берега поселка Нижний Тракторный. Нелишним будет напомнить, что эта ГЭС до сих пор является крупнейшей в Европе. В 50-ых годах прошлого века ее строительство стало причиной появления на карте страны молодого города Волжского, который сейчас является промышленным центром Волгоградской области. Чтобы выбрать отличное место съемки, надо с Первой Продольной магистрали свернуть к реке в сторону лицея им. Слипченко и пройти от него метров 100 к реке. Отсюда полностью видна ГЭС и все речные просторы великой русской реки. Слева от электростанции можно заметить старое русло Волги, сейчас оно полностью перегорожено земляной плотиной. Делать здесь селфи лучше во второй половине дня, чтобы солнце не светило вам в объектив смартфона.
Скоростной подземный трамвай
Адрес: Волгоград, пересечение пр. им. В.И. Ленина и улицы Комсомольской

Волгоградский скоростной трамвай продолжает удивлять гостей города. Ну, казалось бы, трамвай. Ну, современный и быстрый. Но когда составы начинают буквально уходить под землю, у многих начинается оторопь. На самом деле все просто – это что-то среднее между метрополитеном и трамваем. Волгоградцы его так и зовут – метротрам. Сейчас длина этой линии около 17 км, из которых под землей пролегают только 7 км. И на поверхности, и под землей по рельсам «бегают» обычные трамваи. Небольшой лайфхак для гостей – летом в самую жару в центре Волгограда можно просто спуститься под землю на станцию скоростного трамвая и отдохнуть в холодке. Когда будете делать селфи, не подходите близко к краю платформы - поберегите нервы работников метротрама.
Мамаев Курган
Адрес: Локация: Волгоград, Мамаев курган, 48.741967, 44.538121

Главная высота России, высота 102, Мамаев курган. Пожалуй, это основной объект военно-исторического наследия Сталинграда, где должен побывать любой гость современного Волгограда. Самый надежный способ сделать эффектное селфи на фоне монумента Вутетича «Родина-мать зовёт!» - это подняться с Первой Продольной магистрали до аллеи пирамидальных тополей. Не поленитесь, придите рано утром, когда людей будет мало. С этой точки у вас получится захватить в кадр всю скульптуру. А аллея тополей создаст хорошую перспективу.

Есть одно но… Волгоградцы очень не любят, когда туристы и гости города проходят половину пути, делают несколько фото и уходят. Здесь так не принято. Пройдите весь путь до вершины кургана, зайдите в пантеон Славы, пройдите вдоль озера слёз… Здесь покоятся десятки тысяч защитников Сталинграда. По сути Мамаев курган – это большое мемориальной кладбище, поэтому здесь не принято шуметь. От подножия самой скульптуры «Родина-мать зовёт!» вы увидите центр современного Волгограда как на ладони. Фотографируйтесь!
Left
Right
Стадион «Волгоград Арена», парк Победы
Адрес: Волгоград, проспект им. В.Л. Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» (ближайший адрес к парку Победы - пр. Ленина, 56Т)

Парк Победы в Волгограде раскинулся у подножия Мамаева кургана. Его центральную аллею венчает светодиодная аллея, в центре которой летом включают «сухой фонтан». Здесь лучше всего сделать селфи сквозь арку на фоне красавца стадиона «Волгоград Арена». И парк, и стадион построили в Волгограде к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Кстати, сам стадион является рекордсменом ФНЛ по посещаемости в сезоне 2019/2020. Поддержать волгоградский «Ротор» на стадион приходят по 30 тысяч болельщиков.
Северный въезд в Волгоград по улице Героев Тулы
Адрес: Волгоград, улица Героев Тулы, д. 5 – это ближайший адрес

Одно из самых показательных мест для селфи в Волгограде – его северные ворота. Въезд в город-герой со стороны Саратова идет как бы с горки. И с железнодорожного моста открывается шикарная панорама на город. Именно отсюда хорошо просматривается один из самых молодых микрорайонов города - Спартановка, видно Волгу и даже монумент «Слава строителям коммунизма» перед плотиной Волжской ГЭС. Добраться сюда можно на 95-м автобусе.
Планетарий
Адрес: Волгоград, улица Гагарина, д. 14

Волгоградский планетарий начал работу в 1954 году. Его к 70-летию Сталина подарили жителям города граждане ГДР. Само здание планетария выполнено в стиле античного храма и расположено в самом конце первой улицы послевоенного Сталинграда. Все «звездное» оборудование было также изготовлено в ГДР и на тот момент являлось самым передовым в мире.

Планетарий также известен тем, что его здание венчает последняя работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир».
Катер «Гаситель»
Адрес: Волгоград, Нулевая Продольная магистраль возле музея «Россия – моя история». Адрес музея – ул. Набережная им. 62-й Армии, 1б

Гуляя по Центральной набережной Волгограда, нельзя просто пройти мимо установленного на постаменте катера «Гаситель». Обязательно сфотографируйте этот легендарный пожарно-спасательный пароход. Он – герой 2-х войн, гражданской и Великой Отечественной. Во время Сталинградской битвы перевозил раненых на левый берег и доставлял боеприпасы в осажденный город. Был дважды потоплен, но его вновь поднимали со дна и возвращали к жизни. В 1974 году «Гаситель» установлен на берегу Волги. Если прогуляться по набережной на север, то вы обязательно увидите еще 2 боевых катера, установленных на берегу – БК-13 и БК-31. Так волгоградцы чтят память речников Волжской военной флотилии, участвовавших в обороне города летом и осенью 1942 года.
Музей-панорама и мельница Гергардта
Адрес: Волгоград, улица маршала Чуйкова, д 47

Единственное здание, которое после войны было решено сохранить в Сталинграде в разрушенном виде – мельница Гергардта. Уже во второй половине 20 века рядом построили музей-панораму «Сталинградская битва». Если сделать снимок одновременно на фоне разрушенной мельницы и современного здания панорамы, то получится настоящая связь поколений. Будьте внимательны! Многие гости города по ошибке принимают руины мельницы за другой известный объект. Повернитесь спиной к Волге, и вы увидите легендарный дом Павлова. Его восстановили сразу после войны. Сейчас это обычная жилая пятиэтажка.
Центр Волгограда – вид с Волги (речной трамвайчик)
Адрес: ул. Набережная им. 62-й Армии, 4

Любой гость Волгограда имеет уникальную возможность побывать на самом крупном речном острове Волги – Сарпинском. Ежедневно на остров из волгоградского речпорта отправляются несколько речных трамвайчиков, стоимость проезда в один конец – 88 рублей. В пути вы можете сделать отличные панорамы Волгограда. Это те самые «открыточные» виды города-героя. Ну, а в ожидании обратного рейса в город, вы сможете часик погулять по Сарпинскому. Здесь расположены 16 маленьких населенных пунктов и постоянно проживают около 1000 человек. А летом остров наполняется дачниками, рыбаками и отдыхающими. Они выбирают остров за великолепные озера и песчаные пляжи на Волге.
Танцующий мост через Волгу
Адрес: Волгоград, мост через Волгу, ближайший адрес - улица маршала Чуйкова, д. 65

Долгое время Волгоград оставался единственным крупным городом на Волге без мостов. После строительства Волжской ГЭС на самом севере города по ее мостовому переходу стало возможным попасть на другой берег реки на автомобиле или электричке. Но ГЭС территориально относится к г. Волжскому, так что формально этот мостовой комплекс не считается волгоградским. Лишь в 1996 году в центре Волгограда началось строительство моста. Возведение только первого комплекса длилось 13 лет, а весь мостовой переход из Волгограда в Волжский не построен до сих пор. Мост через Волгу известен тем, что спустя год после открытия, из-за сильного ветра его перекрытия вошли в резонанс и начали раскачиваться. Асфальт буквально уходил из-под колес автомобилей. С тех пор мост стали называть «танцующим». Особенно эффектные селфи на его фоне получаются в тёмное время суток, когда включают яркую иллюминацию.
Волжская ГЭС
Адрес: точка съемки – Волгоград улица адмирала Ушакова, д. 1

Отличный вид на акваторию Волги и Волжскую ГЭС открывается с высокого берега поселка Нижний Тракторный. Нелишним будет напомнить, что эта ГЭС до сих пор является крупнейшей в Европе. В 50-ых годах прошлого века ее строительство стало причиной появления на карте страны молодого города Волжского, который сейчас является промышленным центром Волгоградской области. Чтобы выбрать отличное место съемки, надо с Первой Продольной магистрали свернуть к реке в сторону лицея им. Слипченко и пройти от него метров 100 к реке. Отсюда полностью видна ГЭС и все речные просторы великой русской реки. Слева от электростанции можно заметить старое русло Волги, сейчас оно полностью перегорожено земляной плотиной. Делать здесь селфи лучше во второй половине дня, чтобы солнце не светило вам в объектив смартфона.
Скоростной подземный трамвай
Адрес: Волгоград, пересечение пр. им. В.И. Ленина и улицы Комсомольской

Волгоградский скоростной трамвай продолжает удивлять гостей города. Ну, казалось бы, трамвай. Ну, современный и быстрый. Но когда составы начинают буквально уходить под землю, у многих начинается оторопь. На самом деле все просто – это что-то среднее между метрополитеном и трамваем. Волгоградцы его так и зовут – метротрам. Сейчас длина этой линии около 17 км, из которых под землей пролегают только 7 км. И на поверхности, и под землей по рельсам «бегают» обычные трамваи. Небольшой лайфхак для гостей – летом в самую жару в центре Волгограда можно просто спуститься под землю на станцию скоростного трамвая и отдохнуть в холодке. Когда будете делать селфи, не подходите близко к краю платформы - поберегите нервы работников метротрама.
Мамаев Курган
Адрес: Локация: Волгоград, Мамаев курган, 48.741967, 44.538121

Главная высота России, высота 102, Мамаев курган. Пожалуй, это основной объект военно-исторического наследия Сталинграда, где должен побывать любой гость современного Волгограда. Самый надежный способ сделать эффектное селфи на фоне монумента Вутетича «Родина-мать зовёт!» - это подняться с Первой Продольной магистрали до аллеи пирамидальных тополей. Не поленитесь, придите рано утром, когда людей будет мало. С этой точки у вас получится захватить в кадр всю скульптуру. А аллея тополей создаст хорошую перспективу.

Есть одно но… Волгоградцы очень не любят, когда туристы и гости города проходят половину пути, делают несколько фото и уходят. Здесь так не принято. Пройдите весь путь до вершины кургана, зайдите в пантеон Славы, пройдите вдоль озера слёз… Здесь покоятся десятки тысяч защитников Сталинграда. По сути Мамаев курган – это большое мемориальной кладбище, поэтому здесь не принято шуметь. От подножия самой скульптуры «Родина-мать зовёт!» вы увидите центр современного Волгограда как на ладони. Фотографируйтесь!
Left
Right
Монумент Дружбы народов
В Ижевске этим памятником любуется каждый житель, его можно видеть из нескольких районов города. В народе скульптуру называют «Лыжи Кулаковой».
Монумент поставили в 1972 году в честь 400-летия признания Удмуртии регионом России. Скульптура представляет собой 46-метровую стелу из двух частей, монумент облицован нержавеющей сталью. На боковых крыльях пилонов на удмуртском и русском языках написаны следующие слова: «Слава великой братской дружбе русского и удмуртского народов». Также на некоторых частях монумента изображена жизнь рабочих. Последний раз памятник реконструировали в 2008 году, тогда же сделали подсветку. Монумент находится между Центральной площадью города и набережной Зодчего Дудина.

Фотографируясь здесь, можно запечатлеть себя на фоне «ижевского моря» и впечатляющей стелы.
Памятник ижевскому крокодилу
Скульптура крокодила во фраке, шляпе-цилиндре и галстуке-бабочке, сидящего на скамье, появилась в городе в 2005 году. Памятник считается произведением постмодернизма и находится на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.

Идея пришла в голову студенту УдГУ Асену Сафиуллину, автору макета. Концепцию памятника разрабатывал историк и культуролог Игорь Кобзев. Статуя отлита из чугуна скульптором Павлом Медведевым. На брусьях скамейки вырезаны имена людей, причастных к ее созданию.

Вообще идея поставить памятник крокодилу в Ижевске не взялась из ниоткуда. В царское времена «ижевскими крокодилами» называли рабочих Ижевского завода за «наградные кафтаны» зеленого цвета. Обязательной частью наряда был головной убор в форме котелка.

А в начале XX века в городе ходила легенда о крокодилах, обитавших в речках Карлутке и Подборенке. Памятник находится на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.

Для самых экзотических селфи можно забраться на колени к крокодилу.
Резиденция президента Удмуртии
Бывшая ложевая мастерская Арсенала ижевского оружейного завода, архитектурный памятник эпохи русского классицизма начала XIX века.

Здание реставрировали в начале 2000 годов, и после реконструкции оно стало одной из достопримечательностей Ижевска, называемой резиденцией президента, хотя в Удмуртии нет ни президента, ни губернатора, а есть глава.

Резиденция находится по адресу: ул. Лихвинцева, 25. Вокруг нее ухоженные лужайки, много скамеек, сквер с яблонями, неподалеку находится и сквер Победы.

У резиденции любит собираться молодежь, часто проводят свадебные фотосессии молодожены. Можно захватить семечек — и стаи городских голубей с охотой вам попозируют.
Главный корпус Ижевского оружейного завода
Завод, заложенный по указу Александра I, построили в первой половине XIX столетия. Здание с часами и башней относится к заводским зданиям редкого адмиралтейского типа, которых в России всего четыре: корпус Воткинского завода, Адмиралтейство и Ижорский завод в Петербурге и главный корпус оружейного завода Ижевска. Строительство вел инженер А. Ф. Дерябин. Здание является объектом культурного наследия, но в настоящий момент выглядит не лучшим образом. Однако у входа на завод туристы смогут увидеть десять колонн и колокольню, передающих дух того времени. Раньше здание венчала триумфальная колонна с бронзовым двуглавым орлом, но после пожара 2018 года шпиль развалился.

Здание располагается по адресу: проезд им. Дерябина, 3.
Свято-Михайловский собор
Православный собор в честь Архангела Михаила построили в самой высокой точке Ижевска, на Красной площади, в 1907 году. После революции здание использовали как краеведческий музей, а в 1937 году снесли. В 2007 году власти решили отстроить храм заново, освятил его патриарх Алексий II.

На площади у собора зимой проводится фестиваль ледяных ангелов и архангелов, а летом жителей радуют цветочные посадки. Церковь находится по адресу: ул. К. Маркса, 222.

Удачные селфи здесь получаются отовсюду — собор чрезвычайно красив. А если зайти с северной его стороны, можно найти там скамью примирения: два поссорившихся человека, присев на нее, вновь сблизятся и помирятся. Благодаря вогнутой форме скамьи, куда бы ни сели поругавшиеся, они все равно будут вместе.
Царь пушка
Скульптуру изготовили на ОАО «Ижсталь» в 2001 году. Проектом руководил гендиректор В. В. Моисеев. Ижевская царь-пушка — копия оригинала в Москве. Памятник находится по адресу: ул. Новоажимова, 6б.

Если подлезть под дуло пушки, можно сделать селфи со львом и даже попробовать засунуть голову ему в пасть.
Музей Калашникова
Ижевск — оружейная столица, поэтому музей имени Калашникова — одна из главных достопримечательностей города. Экскурсоводы расскажут о военной истории города, жизни Михаила Калашникова и его судьбе. Также посетители смогут увидеть ретроспективу производства, новые разработки стрелкового оружия и другие экспозиции. В музее есть тир, где можно пострелять из огнестрельного оружия, а также арбалетный и пневматический тиры.

В конце 2019 года в музее обновили несколько залов. Благодаря новым технологиям посетители увидят экспозицию квартиры Калашникова 1970-х и начала 1980-х годов. А желающие попробуют себя в роли наводчика танка. Музей находится по адресу: ул. Бородина, 19.
Михайловская колонна
Князь Михаил Павлович умер в 1849 году, тогда его брат император Николай I приказал в честь князя соорудить монумент. Памятником стала чугунная колонна, а на ее пике стоит бронзовый ангел с крестом в руках. В 1918 году памятник разрушили, а восстановили только в 2007 году.

В настоящее время высота памятника 19 метров. Облицовка колонны выполнена ярусами, каждый состоит из трех 120-градусных сегментов. Сам диаметр меняется с 1,6 на 1,3 метра. Памятник расположен по адресу: ул. Советская, 1.
Собор Александра Невского
Православный храм построили в первой половине XIX века по идее А. Д. Захарова и С. Е. Дудина. В 1930-х годах в здании открылся кинотеатр «Колосс», так как собор разграбили. В 1990 году храм вернули РПЦ и отреставрировали. Здание находится в историческом центре города. На территории собора самое удачное место для селфи — под колоколом.
Центральная площадь Ижевска
Центральная площадь стала для ижевчан местом прогулок и проведением городских праздников. На площади проходят концерты и народные гуляния, а иногда здесь организуют политические акции. Летом площадь реконструировали, появился сухой фонтан и зоны для прогулок. Площадь располагается в центре города, между улицами Пушкинской и Карла Маркса.

Пройдя по площади, можно спуститься по эспланаде сначала к монументу Дружбы Народов, а затем прямо к набережной Ижевского пруда. Это любимый маршрут гуляющих ижевчан и гостей города.
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Монумент Дружбы народов
В Ижевске этим памятником любуется каждый житель, его можно видеть из нескольких районов города. В народе скульптуру называют «Лыжи Кулаковой».
Монумент поставили в 1972 году в честь 400-летия признания Удмуртии регионом России. Скульптура представляет собой 46-метровую стелу из двух частей, монумент облицован нержавеющей сталью. На боковых крыльях пилонов на удмуртском и русском языках написаны следующие слова: «Слава великой братской дружбе русского и удмуртского народов». Также на некоторых частях монумента изображена жизнь рабочих. Последний раз памятник реконструировали в 2008 году, тогда же сделали подсветку. Монумент находится между Центральной площадью города и набережной Зодчего Дудина.

Фотографируясь здесь, можно запечатлеть себя на фоне «ижевского моря» и впечатляющей стелы.
Памятник ижевскому крокодилу
Скульптура крокодила во фраке, шляпе-цилиндре и галстуке-бабочке, сидящего на скамье, появилась в городе в 2005 году. Памятник считается произведением постмодернизма и находится на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.

Идея пришла в голову студенту УдГУ Асену Сафиуллину, автору макета. Концепцию памятника разрабатывал историк и культуролог Игорь Кобзев. Статуя отлита из чугуна скульптором Павлом Медведевым. На брусьях скамейки вырезаны имена людей, причастных к ее созданию.

Вообще идея поставить памятник крокодилу в Ижевске не взялась из ниоткуда. В царское времена «ижевскими крокодилами» называли рабочих Ижевского завода за «наградные кафтаны» зеленого цвета. Обязательной частью наряда был головной убор в форме котелка.

А в начале XX века в городе ходила легенда о крокодилах, обитавших в речках Карлутке и Подборенке. Памятник находится на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.

Для самых экзотических селфи можно забраться на колени к крокодилу.
Резиденция президента Удмуртии
Бывшая ложевая мастерская Арсенала ижевского оружейного завода, архитектурный памятник эпохи русского классицизма начала XIX века.

Здание реставрировали в начале 2000 годов, и после реконструкции оно стало одной из достопримечательностей Ижевска, называемой резиденцией президента, хотя в Удмуртии нет ни президента, ни губернатора, а есть глава.

Резиденция находится по адресу: ул. Лихвинцева, 25. Вокруг нее ухоженные лужайки, много скамеек, сквер с яблонями, неподалеку находится и сквер Победы.

У резиденции любит собираться молодежь, часто проводят свадебные фотосессии молодожены. Можно захватить семечек — и стаи городских голубей с охотой вам попозируют.
Главный корпус Ижевского оружейного завода
Завод, заложенный по указу Александра I, построили в первой половине XIX столетия. Здание с часами и башней относится к заводским зданиям редкого адмиралтейского типа, которых в России всего четыре: корпус Воткинского завода, Адмиралтейство и Ижорский завод в Петербурге и главный корпус оружейного завода Ижевска. Строительство вел инженер А. Ф. Дерябин. Здание является объектом культурного наследия, но в настоящий момент выглядит не лучшим образом. Однако у входа на завод туристы смогут увидеть десять колонн и колокольню, передающих дух того времени. Раньше здание венчала триумфальная колонна с бронзовым двуглавым орлом, но после пожара 2018 года шпиль развалился.

Здание располагается по адресу: проезд им. Дерябина, 3.
Свято-Михайловский собор
Православный собор в честь Архангела Михаила построили в самой высокой точке Ижевска, на Красной площади, в 1907 году. После революции здание использовали как краеведческий музей, а в 1937 году снесли. В 2007 году власти решили отстроить храм заново, освятил его патриарх Алексий II.

На площади у собора зимой проводится фестиваль ледяных ангелов и архангелов, а летом жителей радуют цветочные посадки. Церковь находится по адресу: ул. К. Маркса, 222.

Удачные селфи здесь получаются отовсюду — собор чрезвычайно красив. А если зайти с северной его стороны, можно найти там скамью примирения: два поссорившихся человека, присев на нее, вновь сблизятся и помирятся. Благодаря вогнутой форме скамьи, куда бы ни сели поругавшиеся, они все равно будут вместе.
Царь пушка
Скульптуру изготовили на ОАО «Ижсталь» в 2001 году. Проектом руководил гендиректор В. В. Моисеев. Ижевская царь-пушка — копия оригинала в Москве. Памятник находится по адресу: ул. Новоажимова, 6б.

Если подлезть под дуло пушки, можно сделать селфи со львом и даже попробовать засунуть голову ему в пасть.
Музей Калашникова
Ижевск — оружейная столица, поэтому музей имени Калашникова — одна из главных достопримечательностей города. Экскурсоводы расскажут о военной истории города, жизни Михаила Калашникова и его судьбе. Также посетители смогут увидеть ретроспективу производства, новые разработки стрелкового оружия и другие экспозиции. В музее есть тир, где можно пострелять из огнестрельного оружия, а также арбалетный и пневматический тиры.

В конце 2019 года в музее обновили несколько залов. Благодаря новым технологиям посетители увидят экспозицию квартиры Калашникова 1970-х и начала 1980-х годов. А желающие попробуют себя в роли наводчика танка. Музей находится по адресу: ул. Бородина, 19.
Михайловская колонна
Князь Михаил Павлович умер в 1849 году, тогда его брат император Николай I приказал в честь князя соорудить монумент. Памятником стала чугунная колонна, а на ее пике стоит бронзовый ангел с крестом в руках. В 1918 году памятник разрушили, а восстановили только в 2007 году.

В настоящее время высота памятника 19 метров. Облицовка колонны выполнена ярусами, каждый состоит из трех 120-градусных сегментов. Сам диаметр меняется с 1,6 на 1,3 метра. Памятник расположен по адресу: ул. Советская, 1.
Собор Александра Невского
Православный храм построили в первой половине XIX века по идее А. Д. Захарова и С. Е. Дудина. В 1930-х годах в здании открылся кинотеатр «Колосс», так как собор разграбили. В 1990 году храм вернули РПЦ и отреставрировали. Здание находится в историческом центре города. На территории собора самое удачное место для селфи — под колоколом.
Центральная площадь Ижевска
Центральная площадь стала для ижевчан местом прогулок и проведением городских праздников. На площади проходят концерты и народные гуляния, а иногда здесь организуют политические акции. Летом площадь реконструировали, появился сухой фонтан и зоны для прогулок. Площадь располагается в центре города, между улицами Пушкинской и Карла Маркса.

Пройдя по площади, можно спуститься по эспланаде сначала к монументу Дружбы Народов, а затем прямо к набережной Ижевского пруда. Это любимый маршрут гуляющих ижевчан и гостей города.
Left
Right
Граффити на стене дома по улице Гагарина
Адрес: ул.Гагарина, 107

Меценаты благоустроили двор в жилом районе со сталинской архитектурой, где в советское время жил сын Иосифа Сталина Василий. У этого двора большая история, в нем жили летчики-испытатели, авиаконструкторы, инженеры и директора Казанского авиационного завода. Сам двор называют “Авиатор”, потому что все в нем связано с небом. Здесь и скульптуры самолетов, и информационные таблички с историями о местных летчиках. А на стене одного из домов появилось граффити — летящий самолет. Напротив есть специальная площадка, на которую можно поставить телефон и сделать селфи.
Вид с Казанского Кремля на набережную
Адрес: начало улицы Кремлевской (примерно 2)

С восточной стены Казанского кремля открывается вид на набережную Казанки, новый жилой комплекс, Дворец земледельцев и отреставрированный собор Казанской иконы Божьей Матери. На площадке стоят туристические бинокли, с их помощью можно увидеть архитектуру в деталях. Если вы дошли до Казанского кремля, то не забудьте сфотографироваться с мечетью Кул-Шариф, падающей башней Сююмбике и сделать селфи с видом на Волгу с западной стены.
Памятник эчпочмаку
Адрес: Туфана Миннуллина, 14,56

Памятник эчпочмаку расположен в национальном комплексе «Туган Авылым». В переводе с татарского «эчпочмак» — треугольник. Скульптура самого знаменитого татарского пирожка с мясом и картошкой стала излюбленным местом для селфи. И если вы побывали в Татарстане и не попробовали его на вкус, то ваша поездка не будет полноценной. Лучшие селфи с эчпочмаком получаются днем, но вечерами памятник тоже подсвечивается. Сам комплекс стилизован под татарскую деревню, на его площади можно купить сувениры, попробовать национальную кухню и посмотреть на исторический быт.
Кремлевская набережная
Адрес: улица Федосеевская, 1

С Кремлевской набережной открывается вид на противоположный берег Казанки. Меняя ракурс, в кадр можно захватить «Чашу», два колеса обозрения, дамбу. Если пройти дальше, то можно дойти до моста «Миллениум». Также приятно наблюдать отсюда за закатами. Летом на набережной можно взять напрокат велосипеды, ролики и даже нанять рикшу. А в новогодние каникулы здесь помимо светящихся оленей, каруселей и рождественских открыток можно увидеть самый длинный каток в Европе. На всем пути протяженностью 1200 метров над головой любителей коньков, как Млечный Путь, горит дорожка из гирлянд.
«Чаша»
Адрес: Сибгата Хакима, 4

Центр семьи «Казань» расположен на набережной Казанки. Горожане называют его просто «Чаша». Такое обиходное название связано с тем, что здание выполнено в форме традиционного татарского казана, стоящего на треноге, — символа достатка в доме. В самом здании располагается Дворец бракосочетаний. Его охраняют зиланты, а на крыше работает смотровая площадка, с которой открывается хороший вид как на старую часть города, так и на новую. В центре площадки расположена памятная табличка, на которую посетители бросают монетки и загадывают желания.
Лебедевский мост
Адрес: соединяет улицы Джалиля и Гиззата

Лебедевский мост, или «мост слез» — один из самых старинных мостов Казани, соединяющий две стороны, разделенные протоком Булак. Он очень долго был единственным в городе мостом из камня. Особенно красивые фотографии получаются на закате. С одной стороны будет виден казанский цирк, построенный в форме летающей тарелки, а с другой — весь каскад фонтанов. Вечером они подсвечиваются. В Булаке всегда плавает много уточек, поэтому захватите с собой корм.
Фонтан на озере Кабан
Адрес: улица Татарстан, 1

Со стороны театра имени Галиаскера Камала в озере Кабан летом работает большой фонтан. Рядом с ним можно сделать селфи, на котором будет видна и новая благоустроенная набережная. Днем в солнечную погоду над фонтаном видна радуга, а вечером на заднем фоне — освещенный парк и "красное дерево". Хорошие фотографии получаются с любой стороны озера. Слева на фоне окажутся разноцветные деревянные и каменные домики, дающие возможность познакомиться с историей татар, их обычаями, культурой и устоями, а справа в кадре откроется сама набережная и парк Тысячелетия.
Колокольня Богоявленского собора
Адрес: Баумана 78, корпус 2

Колокольня Богоявленского собора на центральной пешеходной улице Баумана — любимое место для селфи среди туристов. Ее высота составляет 74 метра, а внутри находятся 14 колоколов. Можно как подняться на вершину здания, сделав фото на фоне красивого вида на центр города, так и сфотографироваться на фоне колокольни. Если вы хотите сделать фото без лишних туристов, то стоит обойти башню с обратной стороны, тогда в кадр попадет и сам собор, в котором крестили Федора Шаляпина.
Пляж «Локомотив»
Адрес: ближайшая остановка — «Железнодорожный вокзал» (Привокзальная площадь,1)

Полуостров «Локомотив» — расположенный в центре города пляж, с которого открывается вид на Волгу. Самые удачные кадры получаются на закате. Рядом работает яхт-клуб «Локомотив», где всегда припарковано множество лодок, катеров и небольших яхт — селфи получаются не хуже, чем в Абу-Даби. Если вы решите прогуляться по пляжу, не забудьте захватить удобную обувь — пляж песчаный. Там же можно поиграть в волейбол.

 Театр кукол «Экият»
Адрес: Петербургская, 57

Театр кукол «Экият», построенный в историческом центре города, больше напоминает сказочный замок из мультфильма. Это не случайно: название театра образовано от татарского слова «әкият» — «сказка». Благодаря такому необычному виду он стал излюбленным местом для селфи. «Экият» считают самым красивым детским театром в России. Чтобы в кадр попало все здание, стоит отойти подальше. На площадке у театра в теплое время года проходит фестиваль цветов, поэтому в кадр можно захватить и огромный букет, лежащий на поляне, и розовый кабриолет, припаркованный у здания.

А если вы подниметесь на второй этаж (это можно сделать, не заходя в театр, по боковой лестнице), то сможете вблизи рассмотреть всю красоту фасада и сделать селфи на фоне Маленького принца, стоящего на балконе с раскинутыми руками.

Left
Right
Граффити на стене дома по улице Гагарина
Адрес: ул.Гагарина, 107

Меценаты благоустроили двор в жилом районе со сталинской архитектурой, где в советское время жил сын Иосифа Сталина Василий. У этого двора большая история, в нем жили летчики-испытатели, авиаконструкторы, инженеры и директора Казанского авиационного завода. Сам двор называют “Авиатор”, потому что все в нем связано с небом. Здесь и скульптуры самолетов, и информационные таблички с историями о местных летчиках. А на стене одного из домов появилось граффити — летящий самолет. Напротив есть специальная площадка, на которую можно поставить телефон и сделать селфи.
Вид с Казанского Кремля на набережную
Адрес: начало улицы Кремлевской (примерно 2)

С восточной стены Казанского кремля открывается вид на набережную Казанки, новый жилой комплекс, Дворец земледельцев и отреставрированный собор Казанской иконы Божьей Матери. На площадке стоят туристические бинокли, с их помощью можно увидеть архитектуру в деталях. Если вы дошли до Казанского кремля, то не забудьте сфотографироваться с мечетью Кул-Шариф, падающей башней Сююмбике и сделать селфи с видом на Волгу с западной стены.
Памятник эчпочмаку
Адрес: Туфана Миннуллина, 14,56

Памятник эчпочмаку расположен в национальном комплексе «Туган Авылым». В переводе с татарского «эчпочмак» — треугольник. Скульптура самого знаменитого татарского пирожка с мясом и картошкой стала излюбленным местом для селфи. И если вы побывали в Татарстане и не попробовали его на вкус, то ваша поездка не будет полноценной. Лучшие селфи с эчпочмаком получаются днем, но вечерами памятник тоже подсвечивается. Сам комплекс стилизован под татарскую деревню, на его площади можно купить сувениры, попробовать национальную кухню и посмотреть на исторический быт.
Кремлевская набережная
Адрес: улица Федосеевская, 1

С Кремлевской набережной открывается вид на противоположный берег Казанки. Меняя ракурс, в кадр можно захватить «Чашу», два колеса обозрения, дамбу. Если пройти дальше, то можно дойти до моста «Миллениум». Также приятно наблюдать отсюда за закатами. Летом на набережной можно взять напрокат велосипеды, ролики и даже нанять рикшу. А в новогодние каникулы здесь помимо светящихся оленей, каруселей и рождественских открыток можно увидеть самый длинный каток в Европе. На всем пути протяженностью 1200 метров над головой любителей коньков, как Млечный Путь, горит дорожка из гирлянд.
«Чаша»
Адрес: Сибгата Хакима, 4

Центр семьи «Казань» расположен на набережной Казанки. Горожане называют его просто «Чаша». Такое обиходное название связано с тем, что здание выполнено в форме традиционного татарского казана, стоящего на треноге, — символа достатка в доме. В самом здании располагается Дворец бракосочетаний. Его охраняют зиланты, а на крыше работает смотровая площадка, с которой открывается хороший вид как на старую часть города, так и на новую. В центре площадки расположена памятная табличка, на которую посетители бросают монетки и загадывают желания.
Лебедевский мост
Адрес: соединяет улицы Джалиля и Гиззата

Лебедевский мост, или «мост слез» — один из самых старинных мостов Казани, соединяющий две стороны, разделенные протоком Булак. Он очень долго был единственным в городе мостом из камня. Особенно красивые фотографии получаются на закате. С одной стороны будет виден казанский цирк, построенный в форме летающей тарелки, а с другой — весь каскад фонтанов. Вечером они подсвечиваются. В Булаке всегда плавает много уточек, поэтому захватите с собой корм.
Фонтан на озере Кабан
Адрес: улица Татарстан, 1

Со стороны театра имени Галиаскера Камала в озере Кабан летом работает большой фонтан. Рядом с ним можно сделать селфи, на котором будет видна и новая благоустроенная набережная. Днем в солнечную погоду над фонтаном видна радуга, а вечером на заднем фоне — освещенный парк и "красное дерево". Хорошие фотографии получаются с любой стороны озера. Слева на фоне окажутся разноцветные деревянные и каменные домики, дающие возможность познакомиться с историей татар, их обычаями, культурой и устоями, а справа в кадре откроется сама набережная и парк Тысячелетия.
Колокольня Богоявленского собора
Адрес: Баумана 78, корпус 2

Колокольня Богоявленского собора на центральной пешеходной улице Баумана — любимое место для селфи среди туристов. Ее высота составляет 74 метра, а внутри находятся 14 колоколов. Можно как подняться на вершину здания, сделав фото на фоне красивого вида на центр города, так и сфотографироваться на фоне колокольни. Если вы хотите сделать фото без лишних туристов, то стоит обойти башню с обратной стороны, тогда в кадр попадет и сам собор, в котором крестили Федора Шаляпина.
Пляж «Локомотив»
Адрес: ближайшая остановка — «Железнодорожный вокзал» (Привокзальная площадь,1)

Полуостров «Локомотив» — расположенный в центре города пляж, с которого открывается вид на Волгу. Самые удачные кадры получаются на закате. Рядом работает яхт-клуб «Локомотив», где всегда припарковано множество лодок, катеров и небольших яхт — селфи получаются не хуже, чем в Абу-Даби. Если вы решите прогуляться по пляжу, не забудьте захватить удобную обувь — пляж песчаный. Там же можно поиграть в волейбол.

 Театр кукол «Экият»
Адрес: Петербургская, 57

Театр кукол «Экият», построенный в историческом центре города, больше напоминает сказочный замок из мультфильма. Это не случайно: название театра образовано от татарского слова «әкият» — «сказка». Благодаря такому необычному виду он стал излюбленным местом для селфи. «Экият» считают самым красивым детским театром в России. Чтобы в кадр попало все здание, стоит отойти подальше. На площадке у театра в теплое время года проходит фестиваль цветов, поэтому в кадр можно захватить и огромный букет, лежащий на поляне, и розовый кабриолет, припаркованный у здания.

А если вы подниметесь на второй этаж (это можно сделать, не заходя в театр, по боковой лестнице), то сможете вблизи рассмотреть всю красоту фасада и сделать селфи на фоне Маленького принца, стоящего на балконе с раскинутыми руками.

Left
Right
«Молекула»
Одним из ярких мест Петрозаводска является фонтан «Молекула» на Студенческом бульваре, который расположился прямо напротив главного корпуса ПетрГУ. Необычная композиция была построена в середине 90-х годов и состоит из трех элементов: фонтана, скульптуры в форме многогранника молекулы фуллерена и стелы с парусником. Автор объекта выбрал именно этот вид молекулы неслучайно: молекулярное соединение фуллерен было обнаружено в уникальном целебном минерале шунгите, который добывается только в Карелии. Горожане любят бывать здесь с детьми, а гости Петрозаводска стараются сфотографироваться рядом с необычной конструкцией.
«Победа»
Еще один объект для селфи — инсталляция «Победа» в сквере «Вечный Огонь» на площади Ленина. Десятиметровая конструкция появилась там совсем недавно — в преддверии Дня Победы. Инсталляцию создали совместно с жителями карельской столицы, арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Это очень значимый объект, и не запечатлеть его невозможно.
«Комар»
Интересное селфи выйдет с монументом «Комар», который находится на улице Калинина, 1. Самый большой в мире памятник комару длиной 9 метров и высотой 5,5 метра открыли на территории бывшего Онежского тракторного завода, ныне Петровской слободы, в 2019 году. Арт-объект, сделанный из гусеничного трактора, посвящен уходящей истории города, а также одному из главных символов карельских лесов.
Дворец бракосочетаний
Еще одно место для селфи — красочное обновленное здание местного отдела ЗАГС, Дворец бракосочетания на улице Еремеева. Он расположился в одном из самых пейзажных мест города — на берегу Онежского озера. То что надо для красивых селфи. Это здание привлекает многих туристов, а некоторые молодожены даже приезжают сюда из других регионов. Сейчас торжества во дворце не проводятся, поэтому здание по большей части пустует.
Левашовский бульвар
На набережной Онежского озера, прямо в центре Петрозаводска, расположились Левашовский бульвар и всеми любимая ротонда. Сам бульвар даже является объектом культурного наследия местного значения. А ротонда, хоть и намного моложе бульвара, все же стала одним из символов Петрозаводска и местом проведения свадебного ритуала: молодожены, выходя из Дворца бракосочетания, расположенного рядом, фотографируются и угощаются шампанским под сводом ротонды.
Каменный карьер
Популярностью для селфи пользуется и каменный карьер на Ключевском шоссе. Здесь среди камней и скал расположилось небольшое озерцо, а вокруг — маленький лес и жилой микрорайон. Раньше в карьере добывали камень и щебень, а теперь он — место для прогулок петрозаводчан. Объяснять, почему здесь получаются красивые фото, даже не стоит — и так все понятно!
Музыкальный театр
Седьмое место для селфи — Музыкальный театр Карелии или площадь Кирова. В этом году театр отмечает свое 65-летие, ведь построен он был в 1955 году. Фотографии здесь популярны уже давно, многим нравится здание с колоннами, которое построено по образцу Большого театра в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. А на самой площади Кирова кипит вся жизнь Петрозаводска, ведь зачастую именно здесь проводятся городские торжества.
Берег Онежского озера
Движемся дальше — берег Онежского озера. Ну а кто не любит фото на фоне необъятного водоема? Селфи здесь особенно прекрасны на закате или рассвете. Для фото с Онегой в Петрозаводске есть несколько мест: пляж «Пески» вдоль Соломенского шоссе, а также сама набережная в центре города. Там расположилось множество интересных монументов — «Рыбаки», «Пирамида» и другие.
«Курган»
Отличное селфи выйдет и на территории спорткомплекса «Курган» на Кукковке. Это место пользуется особой популярностью у спортсменов — зимой здесь катаются на лыжах, а летом бегают, катаются на велосипедах и занимаются другими активностями. Ну а особенно красивые фото здесь получаются на одной из самых высоких точек «Кургана» — с видом на лесные массивы.
Граффити на стадионе за бывшим кинотеатром «Победа»
Последнее место для селфи в Петрозаводске — необычное граффити на стадионе за бывшим кинотеатром «Победа» на проспекте Ленина. Таких мест в карельской столице раньше было больше, но сейчас их единицы. Поэтому ловите момент!
Бонус: гостиница «Космос»
Гуляя по набережной, можно сфотографироваться напротив гостиницы «Космос». Бывший Onego Palace открылся на набережной в Петрозаводске в 2010 году. Застройщиком выступил бизнесмен Ралиф Сафин, а в 2015 году объект перешел компании АФК «Система». Высокое здание с большими окнами и лестницей станет прекрасным фоном для вашего селфи.
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«Молекула»
Одним из ярких мест Петрозаводска является фонтан «Молекула» на Студенческом бульваре, который расположился прямо напротив главного корпуса ПетрГУ. Необычная композиция была построена в середине 90-х годов и состоит из трех элементов: фонтана, скульптуры в форме многогранника молекулы фуллерена и стелы с парусником. Автор объекта выбрал именно этот вид молекулы неслучайно: молекулярное соединение фуллерен было обнаружено в уникальном целебном минерале шунгите, который добывается только в Карелии. Горожане любят бывать здесь с детьми, а гости Петрозаводска стараются сфотографироваться рядом с необычной конструкцией.
«Победа»
Еще один объект для селфи — инсталляция «Победа» в сквере «Вечный Огонь» на площади Ленина. Десятиметровая конструкция появилась там совсем недавно — в преддверии Дня Победы. Инсталляцию создали совместно с жителями карельской столицы, арт-объект составлен из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Это очень значимый объект, и не запечатлеть его невозможно.
«Комар»
Интересное селфи выйдет с монументом «Комар», который находится на улице Калинина, 1. Самый большой в мире памятник комару длиной 9 метров и высотой 5,5 метра открыли на территории бывшего Онежского тракторного завода, ныне Петровской слободы, в 2019 году. Арт-объект, сделанный из гусеничного трактора, посвящен уходящей истории города, а также одному из главных символов карельских лесов.
Дворец бракосочетаний
Еще одно место для селфи — красочное обновленное здание местного отдела ЗАГС, Дворец бракосочетания на улице Еремеева. Он расположился в одном из самых пейзажных мест города — на берегу Онежского озера. То что надо для красивых селфи. Это здание привлекает многих туристов, а некоторые молодожены даже приезжают сюда из других регионов. Сейчас торжества во дворце не проводятся, поэтому здание по большей части пустует.
Левашовский бульвар
На набережной Онежского озера, прямо в центре Петрозаводска, расположились Левашовский бульвар и всеми любимая ротонда. Сам бульвар даже является объектом культурного наследия местного значения. А ротонда, хоть и намного моложе бульвара, все же стала одним из символов Петрозаводска и местом проведения свадебного ритуала: молодожены, выходя из Дворца бракосочетания, расположенного рядом, фотографируются и угощаются шампанским под сводом ротонды.
Каменный карьер
Популярностью для селфи пользуется и каменный карьер на Ключевском шоссе. Здесь среди камней и скал расположилось небольшое озерцо, а вокруг — маленький лес и жилой микрорайон. Раньше в карьере добывали камень и щебень, а теперь он — место для прогулок петрозаводчан. Объяснять, почему здесь получаются красивые фото, даже не стоит — и так все понятно!
Музыкальный театр
Седьмое место для селфи — Музыкальный театр Карелии или площадь Кирова. В этом году театр отмечает свое 65-летие, ведь построен он был в 1955 году. Фотографии здесь популярны уже давно, многим нравится здание с колоннами, которое построено по образцу Большого театра в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге. А на самой площади Кирова кипит вся жизнь Петрозаводска, ведь зачастую именно здесь проводятся городские торжества.
Берег Онежского озера
Движемся дальше — берег Онежского озера. Ну а кто не любит фото на фоне необъятного водоема? Селфи здесь особенно прекрасны на закате или рассвете. Для фото с Онегой в Петрозаводске есть несколько мест: пляж «Пески» вдоль Соломенского шоссе, а также сама набережная в центре города. Там расположилось множество интересных монументов — «Рыбаки», «Пирамида» и другие.
«Курган»
Отличное селфи выйдет и на территории спорткомплекса «Курган» на Кукковке. Это место пользуется особой популярностью у спортсменов — зимой здесь катаются на лыжах, а летом бегают, катаются на велосипедах и занимаются другими активностями. Ну а особенно красивые фото здесь получаются на одной из самых высоких точек «Кургана» — с видом на лесные массивы.
Граффити на стадионе за бывшим кинотеатром «Победа»
Последнее место для селфи в Петрозаводске — необычное граффити на стадионе за бывшим кинотеатром «Победа» на проспекте Ленина. Таких мест в карельской столице раньше было больше, но сейчас их единицы. Поэтому ловите момент!
Бонус: гостиница «Космос»
Гуляя по набережной, можно сфотографироваться напротив гостиницы «Космос». Бывший Onego Palace открылся на набережной в Петрозаводске в 2010 году. Застройщиком выступил бизнесмен Ралиф Сафин, а в 2015 году объект перешел компании АФК «Система». Высокое здание с большими окнами и лестницей станет прекрасным фоном для вашего селфи.
Left
Right
Кремль
Кремль — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Нижнего Новгорода. Он был построен еще в начале XVI века и с тех пор является неотъемлемой частью города. Ансамбль кремля состоит из 13 башен высотой до 30 метров, а также стен общей протяженностью 2080 метров. При этом самые красивые селфи получаются возле Борисоглебской башни, к которой можно попасть с Нижне-Волжской набережной.
Чкаловская лестница
Рядом с кремлем располагается еще одна значимая достопримечательность Нижнего Новгорода — Чкаловская лестница. Ее построили на Волжском откосе в 1943–1949 годах в честь победы в Сталинградской битве и изначально назвали Сталинградской. Однако из-за того, что лестница начинается у памятника летчику Валерию Чкалову, ее переименовали в Чкаловскую. Лестница состоит из 680 ступенек, и если делать селфи у подножия, то получится оригинальный вид.
Нижне-Волжская набережная
Адрес: площадь Маркина, 15а, около Речного вокзала

Нижне-Волжская набережная является одной из самых длинных улиц столицы Приволжья. Ее протяженность составляет около 3 км. Набережная идет вдоль Волги от Канавинского моста до Казанского съезда. Данное место любят местные жители и туристы, потому что здесь можно покататься на велосипеде, самокате, неспешно прогуляться, подышать речным воздухом и сделать красивые селфи с видом на реку.
Набережная Федоровского
Нижний Новгород уже давно получил народное звание столицы закатов. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить набережную Федоровского. Отсюда открывается фантастический вид на слияние Оки и Волги, Канавинский мост, храм Александра Невского и стадион «Нижний Новгород». При этом на самой набережной располагаются памятники писателям Максиму Горькому и Жюлю Верну. Самые красивые селфи здесь получаются на закате.
Нижегородская ярмарка
Адрес: улица Совнаркомовская, 13

Нижегородская ярмарка долгое время являлась самым крупным торговым комплексом Российской империи. Ее построили в начале XIX века на низком берегу Оки. Здесь торговали тканями, металлами, рыбой, чаем и многим другим. В настоящий момент ярмарка остается важным выставочным комплексом. На ее территории проводятся различные конференции и форумы. При этом Главный ярмарочный дом стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Нижнего Новгорода. На его фоне получаются отличные селфи с разных ракурсов и в любое время дня и года.
Пакгаузы на Стрелке
Адрес: мыс Стрелка

Еще одним ярмарочным наследием Нижнего Новгорода стали пакгаузы. Эти железные конструкции остались от павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. При этом пакгаузы долго оставались недоступными для горожан. Только в 2018 году из них сделали настоящий арт-объект. После чего там стали проводить культурные мероприятия, во время которых нижегородцы могут поближе рассмотреть конструкции. Однако и издалека удается сделать хорошие селфи.
Стадион «Нижний Новгород»
Адрес: улица Бетанкура, 1a

Стадион «Нижний Новгород» является главным спортивным объектом города. Его возвели к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стадион вмещает 45 тысяч болельщиков и имеет поле площадью 7140 кв. м. Однако он используется не только для спортивных состязаний. Так, нижегородский комплекс стал площадкой для музыкальных концертов и спектаклей. Конечно, сейчас из-за пандемии на территорию стадиона не пускают, однако и на его фоне можно сделать впечатляющее селфи.
Под Борским мостом
Адрес: около дома №8 корпус 3 на Волжской Набережной

Борский мост пересекает Волгу и соединяет Нижний Новгород с Бором. Его протяженность составляет 1608 метров. Отличительной особенностью переправы являются арочные конструкции, которые подсвечиваются в темное время суток. Из-за этого Борский мост стал одним из популярных мест для любителей селфи. Действительно, на его фоне получаются красивые кадры, особенно на закате.
Озеро Земснаряд
Адрес: около дома №18д на улице Смирнова

Озеро Земснаряд образовалось на месте бывшего песчаного карьера. Там добывали ископаемые в 40–60-х годах XX века. Сейчас территория вокруг озера стала любимым местом для отдыха нижегородцев. Также на берегу водоема можно встретить рыбаков, они ловят окуней, щук и карасей. С озера открывается замечательный вид на закатное солнце, с которым можно сделать красивое селфи на природе.
 Щелоковский хутор
Адрес: Третье озеро, на карте оно называется «Третье Щелковское озеро»

Лесопарк «Щелковский хутор» — это одна из крупнейших зеленых зон Нижнего Новгорода. В 60-е годы XX века на его территории создали каскад из трех озер. Спустя десятилетие в парке также появился музей архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья под открытым небом. Сейчас «Щелковский хутор»пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Они приезжают сюда за чистым воздухом и интересными селфи.
Left
Right
Кремль
Кремль — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Нижнего Новгорода. Он был построен еще в начале XVI века и с тех пор является неотъемлемой частью города. Ансамбль кремля состоит из 13 башен высотой до 30 метров, а также стен общей протяженностью 2080 метров. При этом самые красивые селфи получаются возле Борисоглебской башни, к которой можно попасть с Нижне-Волжской набережной.
Чкаловская лестница
Рядом с кремлем располагается еще одна значимая достопримечательность Нижнего Новгорода — Чкаловская лестница. Ее построили на Волжском откосе в 1943–1949 годах в честь победы в Сталинградской битве и изначально назвали Сталинградской. Однако из-за того, что лестница начинается у памятника летчику Валерию Чкалову, ее переименовали в Чкаловскую. Лестница состоит из 680 ступенек, и если делать селфи у подножия, то получится оригинальный вид.
Нижне-Волжская набережная
Адрес: площадь Маркина, 15а, около Речного вокзала

Нижне-Волжская набережная является одной из самых длинных улиц столицы Приволжья. Ее протяженность составляет около 3 км. Набережная идет вдоль Волги от Канавинского моста до Казанского съезда. Данное место любят местные жители и туристы, потому что здесь можно покататься на велосипеде, самокате, неспешно прогуляться, подышать речным воздухом и сделать красивые селфи с видом на реку.
Набережная Федоровского
Нижний Новгород уже давно получил народное звание столицы закатов. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить набережную Федоровского. Отсюда открывается фантастический вид на слияние Оки и Волги, Канавинский мост, храм Александра Невского и стадион «Нижний Новгород». При этом на самой набережной располагаются памятники писателям Максиму Горькому и Жюлю Верну. Самые красивые селфи здесь получаются на закате.
Нижегородская ярмарка
Адрес: улица Совнаркомовская, 13

Нижегородская ярмарка долгое время являлась самым крупным торговым комплексом Российской империи. Ее построили в начале XIX века на низком берегу Оки. Здесь торговали тканями, металлами, рыбой, чаем и многим другим. В настоящий момент ярмарка остается важным выставочным комплексом. На ее территории проводятся различные конференции и форумы. При этом Главный ярмарочный дом стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Нижнего Новгорода. На его фоне получаются отличные селфи с разных ракурсов и в любое время дня и года.
Пакгаузы на Стрелке
Адрес: мыс Стрелка

Еще одним ярмарочным наследием Нижнего Новгорода стали пакгаузы. Эти железные конструкции остались от павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. При этом пакгаузы долго оставались недоступными для горожан. Только в 2018 году из них сделали настоящий арт-объект. После чего там стали проводить культурные мероприятия, во время которых нижегородцы могут поближе рассмотреть конструкции. Однако и издалека удается сделать хорошие селфи.
Стадион «Нижний Новгород»
Адрес: улица Бетанкура, 1a

Стадион «Нижний Новгород» является главным спортивным объектом города. Его возвели к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стадион вмещает 45 тысяч болельщиков и имеет поле площадью 7140 кв. м. Однако он используется не только для спортивных состязаний. Так, нижегородский комплекс стал площадкой для музыкальных концертов и спектаклей. Конечно, сейчас из-за пандемии на территорию стадиона не пускают, однако и на его фоне можно сделать впечатляющее селфи.
Под Борским мостом
Адрес: около дома №8 корпус 3 на Волжской Набережной

Борский мост пересекает Волгу и соединяет Нижний Новгород с Бором. Его протяженность составляет 1608 метров. Отличительной особенностью переправы являются арочные конструкции, которые подсвечиваются в темное время суток. Из-за этого Борский мост стал одним из популярных мест для любителей селфи. Действительно, на его фоне получаются красивые кадры, особенно на закате.
Озеро Земснаряд
Адрес: около дома №18д на улице Смирнова

Озеро Земснаряд образовалось на месте бывшего песчаного карьера. Там добывали ископаемые в 40–60-х годах XX века. Сейчас территория вокруг озера стала любимым местом для отдыха нижегородцев. Также на берегу водоема можно встретить рыбаков, они ловят окуней, щук и карасей. С озера открывается замечательный вид на закатное солнце, с которым можно сделать красивое селфи на природе.
 Щелоковский хутор
Адрес: Третье озеро, на карте оно называется «Третье Щелковское озеро»

Лесопарк «Щелковский хутор» — это одна из крупнейших зеленых зон Нижнего Новгорода. В 60-е годы XX века на его территории создали каскад из трех озер. Спустя десятилетие в парке также появился музей архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья под открытым небом. Сейчас «Щелковский хутор»пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Они приезжают сюда за чистым воздухом и интересными селфи.
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Right
Аллея Славы – Фонтан
Адрес: пересечение Ленинградского и Дзержинского проспектов).

Светомузыкальный фонтан находится на площади Славы в самом сердце Дзержинского района. Фонтан, отличающейся особой красотой, полюбился горожанам как место для селфи.
Площадь стала главным прогулочным местом жителей района. Аллея Славы имеет большое значение и долгую историю, как памятник трудовой и боевой славы Уралвагонзавода. Мемориал торжественно открыли еще в далеком 1968-м году. Чуть позднее был построен и сам фонтан.

В 2014 году состоялось открытие полностью реконструированного комплекса Аллеи Славы, включающего в себя мемориальную часть, детскую площадку, светомузыкальный фонтан и скейт-парк. Место примечательно тем, что является, по сути, малым музеем под открытым небом.
Парк культуры и отдыха — Пионерский сквер
Адрес: Дзержинский район

Пионерский сквер на Вагонке стал любимым местом прогулок местных жителей после его реставрации в 2019 году. Жители города смогли оценить, как изменился сквер Пионерский после полугодового ремонта. Центром притяжения в обновленном сквере стал фонтан, который украшают фигуры лягушек из латуни. Очень красивое место для фотографий, которое пользуется спросом из-за необычных земноводных, размещенных в чаше фонтана.

Также здесь установлена скульптура пионера с горном, разбиты газоны и цветники. Для поклонников шахмат в сквере оборудованы беседки, две игровые площадки и поле для мини-футбола с искусственным покрытием.
Берег Тагильского пруда — Дом-маяк
Дом с маяком на берегу пруда, построен семьей художников. По-настоящему потрясающее красотой место. Маяк стал одной из достопримечательностей города, хотя на самом деле является частной собственностью и его территория закрыта от свободного посещения. На фоне необычного дома проводят целые фотосессии. Особенно это место полюбили новобрачные.

Сам маяк – не муляж, к его башне установлен фонарь, который работает и может осуществлять задачи, которые выполняет настоящий маяк. Рядом установлен большой корабельный якорь. Чтобы увидеть этот потрясающий дом, люди съезжаются с разных городов, а тагильчане считают это место одной из главных достопримечательностей своего города.
Набережная Тагильского пруда — Ротонда
Адрес: на берегу пруда по улице Горошникова

Изящная ротонда расположилась в одном из самых живописных мест Нижнего Тагила – на берегу Тагильского пруда на аллее Победителей на возвышении из декоративных камней. Оттуда открывается красивейший вид на водоем. Ротонда, как ее называют «Храм любви» или по-другому «Тагильская Лагуна», больше всего полюбилась гуляющим парочкам и новобрачным как место для селфи.

На территории набережной располагается множество разнообразных игровых и спортивных зон, оригинальных светильников и скульптур. Прохожим особенно нравится расположение общепита на набережной, с красивыми видами на водоем. Набережная сплошь покрыта цветами и деревьями, что создает в этом месте особую атмосферу.
Театральная площадь — Светомузыкальный фонтан
Адрес: Центр, Ленинский район, улица Горошникова

Одно из любимых мест отдыха тагильчан – сквер от проспекта Ленина и Театральной площади. Светомузыкальный фонтан на набережной городского пруда – Тагильчане любят здесь фотографироваться в обычные дни, но особенно в день свадьбы.

В 2013 году после масштабной реконструкции территория сквера преобразилась. Многоступенчатая лестница на спуске к пруду одета в гранит. В зеленых зонах поставлены десять новых оригинальных скульптурных композиций со звучными названиями: «Ворота счастья», «Семья», «Шалопай», «На лужайке», «Ожидающие», «Шахматисты», «Играющие дети», «Фотограф», «Дерево любви» и «Читатели». Венцом нового сквера, конечно же, стал уникальный для Нижнего Тагила светомузыкальный фонтан. Сегодня обновленный сквер и фонтан являются ярким украшением города Нижний Тагил.
Историко-краеведческий музей — первый паровоз Черепановых
Адрес: улица Ленина, 1

Одна из главных местных достопримечательностей, полюбившаяся тагильчанам за свою уникальность. Селфи на его фоне получаются особенными, необычными. Монумент имеет особое историческое значение не только для города, но и для страны в целом, так как является первым паровозом в России.

Здание бывшего главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых, в котором сейчас располагаются выставочные залы, является памятником архитектуры федерального значения. Музей был построен в 1833 году.
Лисья гора — сторожевая башня
Адрес: Природно-ландшафтный парк Лисья гора, недалеко от тагильского пруда

Лисья гора – главный узнаваемый символ Нижнего Тагила. Не так давно отреставрированная сторожевая башня, ставшая музеем, который к слову признан самым маленьким музеем России, одно из самых любимых мест для селфи тагильчан. С лисьей горы открывается потрясающий вид на весь город. Особенно красивые фотографии получаются в темное время суток, когда город озаряется ночными огнями. Также с горы можно лицезреть тагильский пруд, который местные жители с иронией называют «Тагильское море». Особенно хорошо видна набережная и парк Бондина, городской цирк и колесо обозрения. Подъем и спуск на гору состоит из широких каменных ступеней для удобства.
Парк Народный — Красное сердце
Адрес: у моста по улице Красноармейская

Парк «Народный» был благоустроен в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2022 годы». Парк является отличным местом для прогулок и семейного отдыха, в котором можно прогуляться, или прокатиться на велосипеде по асфальтированным дорожкам на берегу реки с утками. В парке есть множество горок, качелей и тренажеров.

Само сердце появилось в первой половине 2019 года. Скульптура представляет собой двойное красное сердце высотой почти два метра, выполненное из металла. Фигура получила название «Love», и полюбилась горожанами как отличное место для селфи. Сердечко очень удачно расположилось у моста по улице Красноармейская, откуда открывается вид на все красоты парка.
Арт-объект­ - «Я люблю Нижний Тагил»
Адрес: улица Пархоменко, 37

Стелла «Я люблю Нижний Тагил» полюбилась как местным жителям, так и приезжим. Необычная современная композиция привлекает прохожих сделать фото на нее фоне. Арт-объект был установлен сравнительно недавно, во второй половине 2018 года. Конструкция временно стояла на площади перед КДК «Современник». После решено было поставить его у Дворца молодежи. Место было выбрано не случайно, именно здесь проходят важные городские мероприятия.

Стела «Я люблю Нижний Тагил» весит 400 кг, на её изготовление ушло десять дней. Новый символ второго по величине города Свердловской области транспортировали из Екатеринбурга.
Нижнетагильский драматический театр имени — Чеховский сквер
Адрес: проспект Ленина, 33


В конце 2019 года за драматическим театром появился Артистический сквер, который сразу полюбился горожанам как романтичное место для селфи и фотоссесий. «Кружевные» качели, скамья, часы и столик с креслами разработала театральная художница Надежда Осипова.

«Артистический сквер подразумевает под собой синтез искусств. А орнамент ар-деко лучше всего передает многогранность декоративности. Так нашлись переплетения цветов и орнаментов, выполненные в ковке, как образ крепкого и одновременно трогательного и нежного Урала. Сквер мне виделся как романтичное место, где можно отдохнуть, вдохновиться, покататься на качелях, поиграть в шахматы или назначить место для свидания», – рассказала Надежда Осипова.

Изящная уличная мебель выполнена в стиле чеховской эпохи. Чеховский сквер коллектив театра оборудовал на средства гранта благотворительного проекта «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Новое культурное пространство – подарок горожанам к началу празднования 300-летия Нижнего Тагила.
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Аллея Славы – Фонтан
Адрес: пересечение Ленинградского и Дзержинского проспектов).

Светомузыкальный фонтан находится на площади Славы в самом сердце Дзержинского района. Фонтан, отличающейся особой красотой, полюбился горожанам как место для селфи.
Площадь стала главным прогулочным местом жителей района. Аллея Славы имеет большое значение и долгую историю, как памятник трудовой и боевой славы Уралвагонзавода. Мемориал торжественно открыли еще в далеком 1968-м году. Чуть позднее был построен и сам фонтан.

В 2014 году состоялось открытие полностью реконструированного комплекса Аллеи Славы, включающего в себя мемориальную часть, детскую площадку, светомузыкальный фонтан и скейт-парк. Место примечательно тем, что является, по сути, малым музеем под открытым небом.
Парк культуры и отдыха — Пионерский сквер
Адрес: Дзержинский район

Пионерский сквер на Вагонке стал любимым местом прогулок местных жителей после его реставрации в 2019 году. Жители города смогли оценить, как изменился сквер Пионерский после полугодового ремонта. Центром притяжения в обновленном сквере стал фонтан, который украшают фигуры лягушек из латуни. Очень красивое место для фотографий, которое пользуется спросом из-за необычных земноводных, размещенных в чаше фонтана.

Также здесь установлена скульптура пионера с горном, разбиты газоны и цветники. Для поклонников шахмат в сквере оборудованы беседки, две игровые площадки и поле для мини-футбола с искусственным покрытием.
Берег Тагильского пруда — Дом-маяк
Дом с маяком на берегу пруда, построен семьей художников. По-настоящему потрясающее красотой место. Маяк стал одной из достопримечательностей города, хотя на самом деле является частной собственностью и его территория закрыта от свободного посещения. На фоне необычного дома проводят целые фотосессии. Особенно это место полюбили новобрачные.

Сам маяк – не муляж, к его башне установлен фонарь, который работает и может осуществлять задачи, которые выполняет настоящий маяк. Рядом установлен большой корабельный якорь. Чтобы увидеть этот потрясающий дом, люди съезжаются с разных городов, а тагильчане считают это место одной из главных достопримечательностей своего города.
Набережная Тагильского пруда — Ротонда
Адрес: на берегу пруда по улице Горошникова

Изящная ротонда расположилась в одном из самых живописных мест Нижнего Тагила – на берегу Тагильского пруда на аллее Победителей на возвышении из декоративных камней. Оттуда открывается красивейший вид на водоем. Ротонда, как ее называют «Храм любви» или по-другому «Тагильская Лагуна», больше всего полюбилась гуляющим парочкам и новобрачным как место для селфи.

На территории набережной располагается множество разнообразных игровых и спортивных зон, оригинальных светильников и скульптур. Прохожим особенно нравится расположение общепита на набережной, с красивыми видами на водоем. Набережная сплошь покрыта цветами и деревьями, что создает в этом месте особую атмосферу.
Театральная площадь — Светомузыкальный фонтан
Адрес: Центр, Ленинский район, улица Горошникова

Одно из любимых мест отдыха тагильчан – сквер от проспекта Ленина и Театральной площади. Светомузыкальный фонтан на набережной городского пруда – Тагильчане любят здесь фотографироваться в обычные дни, но особенно в день свадьбы.

В 2013 году после масштабной реконструкции территория сквера преобразилась. Многоступенчатая лестница на спуске к пруду одета в гранит. В зеленых зонах поставлены десять новых оригинальных скульптурных композиций со звучными названиями: «Ворота счастья», «Семья», «Шалопай», «На лужайке», «Ожидающие», «Шахматисты», «Играющие дети», «Фотограф», «Дерево любви» и «Читатели». Венцом нового сквера, конечно же, стал уникальный для Нижнего Тагила светомузыкальный фонтан. Сегодня обновленный сквер и фонтан являются ярким украшением города Нижний Тагил.
Историко-краеведческий музей — первый паровоз Черепановых
Адрес: улица Ленина, 1

Одна из главных местных достопримечательностей, полюбившаяся тагильчанам за свою уникальность. Селфи на его фоне получаются особенными, необычными. Монумент имеет особое историческое значение не только для города, но и для страны в целом, так как является первым паровозом в России.

Здание бывшего главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых, в котором сейчас располагаются выставочные залы, является памятником архитектуры федерального значения. Музей был построен в 1833 году.
Лисья гора — сторожевая башня
Адрес: Природно-ландшафтный парк Лисья гора, недалеко от тагильского пруда

Лисья гора – главный узнаваемый символ Нижнего Тагила. Не так давно отреставрированная сторожевая башня, ставшая музеем, который к слову признан самым маленьким музеем России, одно из самых любимых мест для селфи тагильчан. С лисьей горы открывается потрясающий вид на весь город. Особенно красивые фотографии получаются в темное время суток, когда город озаряется ночными огнями. Также с горы можно лицезреть тагильский пруд, который местные жители с иронией называют «Тагильское море». Особенно хорошо видна набережная и парк Бондина, городской цирк и колесо обозрения. Подъем и спуск на гору состоит из широких каменных ступеней для удобства.
Парк Народный — Красное сердце
Адрес: у моста по улице Красноармейская

Парк «Народный» был благоустроен в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2022 годы». Парк является отличным местом для прогулок и семейного отдыха, в котором можно прогуляться, или прокатиться на велосипеде по асфальтированным дорожкам на берегу реки с утками. В парке есть множество горок, качелей и тренажеров.

Само сердце появилось в первой половине 2019 года. Скульптура представляет собой двойное красное сердце высотой почти два метра, выполненное из металла. Фигура получила название «Love», и полюбилась горожанами как отличное место для селфи. Сердечко очень удачно расположилось у моста по улице Красноармейская, откуда открывается вид на все красоты парка.
Арт-объект­ - «Я люблю Нижний Тагил»
Адрес: улица Пархоменко, 37

Стелла «Я люблю Нижний Тагил» полюбилась как местным жителям, так и приезжим. Необычная современная композиция привлекает прохожих сделать фото на нее фоне. Арт-объект был установлен сравнительно недавно, во второй половине 2018 года. Конструкция временно стояла на площади перед КДК «Современник». После решено было поставить его у Дворца молодежи. Место было выбрано не случайно, именно здесь проходят важные городские мероприятия.

Стела «Я люблю Нижний Тагил» весит 400 кг, на её изготовление ушло десять дней. Новый символ второго по величине города Свердловской области транспортировали из Екатеринбурга.
Нижнетагильский драматический театр имени — Чеховский сквер
Адрес: проспект Ленина, 33


В конце 2019 года за драматическим театром появился Артистический сквер, который сразу полюбился горожанам как романтичное место для селфи и фотоссесий. «Кружевные» качели, скамья, часы и столик с креслами разработала театральная художница Надежда Осипова.

«Артистический сквер подразумевает под собой синтез искусств. А орнамент ар-деко лучше всего передает многогранность декоративности. Так нашлись переплетения цветов и орнаментов, выполненные в ковке, как образ крепкого и одновременно трогательного и нежного Урала. Сквер мне виделся как романтичное место, где можно отдохнуть, вдохновиться, покататься на качелях, поиграть в шахматы или назначить место для свидания», – рассказала Надежда Осипова.

Изящная уличная мебель выполнена в стиле чеховской эпохи. Чеховский сквер коллектив театра оборудовал на средства гранта благотворительного проекта «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Новое культурное пространство – подарок горожанам к началу празднования 300-летия Нижнего Тагила.
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Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
НОВАТ — визитная карточка города, крупнейший музыкальный театр России. Здание обладает оригинальной архитектурной формой, оно считается символом и гордостью всей Сибири. В этом году театр был оснащен уникальной подсветкой, поэтому особенно эффектно теперь смотрится после заката. Мощный культурный кластер, где плодотворно работают филармония, консерватория, специальная музыкальная школа
Центр информационных технологий
«Гуси», как их называют в народе, построены относительно недавно, меньше 10 лет назад. Мало кто в Новосибирске знает, какими информационными технологиями знаменит Центр, но архитектор творчески подошел к разработке дизайна здания. Очень впечатляет своей необычностью. Внутри расположен технопарк.
Лавочка-шпаргалка
Оригинальный арт-объект рядом с главным корпусом Новосибирского государственного университета. Колоритная скамейка в виде студенческого hand made — шпаргалки. Памятник интересно рассматривать, он навевает воспоминания о студенческом времени. Можно проверить свою память на остаточные знания. Милый и крайне позитивный арт-объект.
Новосибирский областной театр кукол
Новосибирский областной театр кукол работает в городе с 1933 года. Здание напоминает сказочный домик. Исторический фасад украшен витражами. Уже сформировалась традиция: приходить на спектакль надо заранее. Сначала полюбоваться необычной архитектурой театра, а потом внутри до спектакля посмотреть выставку музея кукол.
Бугринский мост
Третий автодорожный мост через Обь, построен в 2014 году. Четвертый в мире по протяжённости одного пролёта мост. Его проектировщик удостоен премии FIDIC Award of Merit 2016. Современная конструкция делает мост очень узнаваемым объектом. Особенно красиво он выглядит со смотровой площадки в Бугринской роще. Новосибирцы его ласково называют «красный кокошник у красавицы Оби».
Музей мировой погребальной культуры
Музей расположен на территории городского крематория, который сам по себе весьма примечателен размерами и ухоженностью. Основатель музея Сергей Якушин многие годы коллекционирует все, что связано с темой ухода человека из земной жизни и великой культуры памятования. Музей мировой погребальной культуры еще называют Историко-художественным музеем смерти.
Новосибирский метромост
Семипролётный крытый метромост через Обь, соединяющий станции «Студенческая» и «Речной вокзал» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. Общая длина составляет 2145 м. Самый длинный крытый метромост в мире, открыт в 1986 году. Лучший обзор на это уникальное сооружение открывается с Михайловской набережной. Вечером мост оригинально подсвечивается.
Скульптурная Композиция Место Принятия Решений
Недалеко от театра «Красный факел», у входа в банк, в 2013 году была установлена скульптурная композиция «Место принятия решений» в честь столетнего юбилея Коммерческого клуба, базировавшегося здесь с 1914 по 1918 годы. Металлическая яблоня символизирует Михайловский сад. Композиция оснащена QR-кодом, а количество посетивших это место подсчитывают датчики, статистика которых отражает популярность объекта.
Гвоздь-памятник
Один из самых новых арт-объектов города, появился в 2018 году. Вбитый в землю гвоздь-памятник имеет в высоту три метра и содержит две большие надписи с двух сторон. Одна сторона гласит: «Будь сильным», вторая — «Забей на всё». Слоганы прекрасно передают атмосферу студенческого городка. Новосибирцы называют этот арт-объект «памятником нигилистам».
Скульптурная композиция «Сибирские просторы»
Архитектурно-художественная композиция «Сибирские просторы» расположена возле дома Ленина через дорогу от сквера Героев. Установлена была в 2008 году, накануне празднования 115-летия Новосибирска. Четыре шестиметровых соболя поддерживают золотистую полусферу, стилизованную под купол оперного театра, что символизирует единство исторического прошлого, настоящего и будущего Новосибирска. Композиция отражает историю присоединения Сибири к России, подчеркивает принадлежность области к одной из самых богатых земель в мире.
Left
Right
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
НОВАТ — визитная карточка города, крупнейший музыкальный театр России. Здание обладает оригинальной архитектурной формой, оно считается символом и гордостью всей Сибири. В этом году театр был оснащен уникальной подсветкой, поэтому особенно эффектно теперь смотрится после заката. Мощный культурный кластер, где плодотворно работают филармония, консерватория, специальная музыкальная школа
Центр информационных технологий
«Гуси», как их называют в народе, построены относительно недавно, меньше 10 лет назад. Мало кто в Новосибирске знает, какими информационными технологиями знаменит Центр, но архитектор творчески подошел к разработке дизайна здания. Очень впечатляет своей необычностью. Внутри расположен технопарк.
Лавочка-шпаргалка
Оригинальный арт-объект рядом с главным корпусом Новосибирского государственного университета. Колоритная скамейка в виде студенческого hand made — шпаргалки. Памятник интересно рассматривать, он навевает воспоминания о студенческом времени. Можно проверить свою память на остаточные знания. Милый и крайне позитивный арт-объект.
Новосибирский областной театр кукол
Новосибирский областной театр кукол работает в городе с 1933 года. Здание напоминает сказочный домик. Исторический фасад украшен витражами. Уже сформировалась традиция: приходить на спектакль надо заранее. Сначала полюбоваться необычной архитектурой театра, а потом внутри до спектакля посмотреть выставку музея кукол.
Бугринский мост
Третий автодорожный мост через Обь, построен в 2014 году. Четвертый в мире по протяжённости одного пролёта мост. Его проектировщик удостоен премии FIDIC Award of Merit 2016. Современная конструкция делает мост очень узнаваемым объектом. Особенно красиво он выглядит со смотровой площадки в Бугринской роще. Новосибирцы его ласково называют «красный кокошник у красавицы Оби».
Музей мировой погребальной культуры
Музей расположен на территории городского крематория, который сам по себе весьма примечателен размерами и ухоженностью. Основатель музея Сергей Якушин многие годы коллекционирует все, что связано с темой ухода человека из земной жизни и великой культуры памятования. Музей мировой погребальной культуры еще называют Историко-художественным музеем смерти.
Новосибирский метромост
Семипролётный крытый метромост через Обь, соединяющий станции «Студенческая» и «Речной вокзал» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. Общая длина составляет 2145 м. Самый длинный крытый метромост в мире, открыт в 1986 году. Лучший обзор на это уникальное сооружение открывается с Михайловской набережной. Вечером мост оригинально подсвечивается.
Скульптурная Композиция Место Принятия Решений
Недалеко от театра «Красный факел», у входа в банк, в 2013 году была установлена скульптурная композиция «Место принятия решений» в честь столетнего юбилея Коммерческого клуба, базировавшегося здесь с 1914 по 1918 годы. Металлическая яблоня символизирует Михайловский сад. Композиция оснащена QR-кодом, а количество посетивших это место подсчитывают датчики, статистика которых отражает популярность объекта.
Гвоздь-памятник
Один из самых новых арт-объектов города, появился в 2018 году. Вбитый в землю гвоздь-памятник имеет в высоту три метра и содержит две большие надписи с двух сторон. Одна сторона гласит: «Будь сильным», вторая — «Забей на всё». Слоганы прекрасно передают атмосферу студенческого городка. Новосибирцы называют этот арт-объект «памятником нигилистам».
Скульптурная композиция «Сибирские просторы»
Архитектурно-художественная композиция «Сибирские просторы» расположена возле дома Ленина через дорогу от сквера Героев. Установлена была в 2008 году, накануне празднования 115-летия Новосибирска. Четыре шестиметровых соболя поддерживают золотистую полусферу, стилизованную под купол оперного театра, что символизирует единство исторического прошлого, настоящего и будущего Новосибирска. Композиция отражает историю присоединения Сибири к России, подчеркивает принадлежность области к одной из самых богатых земель в мире.
Left
Right
Привокзальная площадь, граффити «Обнимашки»
Железнодорожный вокзал — место встреч и расставаний. Именно поэтому омский художник Марат Абишев решил превратить расположенное здесь здание распределительной подстанции в арт-объект. На здании изображена обнимающаяся пара. Согласно замыслу автора, четкого указания на то, как нужно воспринимать ее, нет. Кто-то увидит брата с сестрой, а кто-то — мужа с женой. Просто люди вместе. Здесь и сейчас.
Иртышская набережная
Знаменитая Иртышская набережная Омска. Главная прогулочная улица города, расположенная на берегу реки. Построена в середине XX века. К нулевым она уже утратила свою красоту, в связи с чем было принято решение полностью ее реконструировать. В 2008 году омичи увидели обновленную набережную — пешеходные дорожки, смотровые площадки, лесенки, клумбы и турники для занятий спортом.
Сквер 30-летия ВЛКСМ у транспортной академии, табличка «Я люблю Омск»
Сквер им. 30-летия ВЛКСМ — один из старейших. Заложен весной 1949 года на месте бывшего товарного двора городской железнодорожной ветки. В 2015–2016 проведена его масштабная реконструкция. Здесь находится фонтан «Изобилие», игровая площадка, литературная беседка, а также надпись из двухметровых букв «Я люблю Омск».
Любинский проспект, скульптура «Любочка»
Знаменитая улица Ленина (в народе — Любинский проспект) на участке от Соборной площади до Юбилейного моста. Свое название улица получила от рощи, названной в честь жены генерал-губернатора Любови Гасфорд, любимицы местных жителей. Проспект постепенно застраивался, и сейчас от рощи уже ничего не осталось. Зато появились красивые здания, сохранившие свое обаяние до сегодняшнего дня. Здесь находятся различные скульптуры, с которыми любят фотографироваться как гости города, так и сами омичи: «Сантехник Степаныч», «Омский городовой» и, конечно, сама Любовь Гасфорд («Любочка»).
Театр Драмы на Любинском проспекте
Омский академический театр драмы — старейший театр города, одно из красивейших зданий Омска. Был основан в 1874 году, а нынешнее здание построено в 1905-м. Здание театра является объектом культурного наследия РФ. Раскрепованные фасады, купола сложных форм, собранные попарно колонны, затейливые лучковые фронтоны — все это Омский академический театр драмы. Его главным украшением является скульптура «Крылатый гений». При дневном свете театр выглядит очень красиво, а вечером включенная иллюминация придает ему особый колорит.
Омская крепость – памятник культуры федерального значения
Омская крепость — главная достопримечательность города. Сторожевое укрепление Сибирской линии было возведено в XVIII–XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников. Именно со строительства крепости началась история Омска.
Тарские ворота
Тарские ворота Омской крепости — один из архитектурных символов Омска. Располагаются на Спартаковской улице, между Первомайским и Выставочным скверами. Здесь любят фотографироваться молодожены и туристы. У омичей есть поверье: если пропрыгать внутри ворот от начала до конца на одной ноге и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Успенский кафедральный собор в центре города
Успенский кафедральный собор. Главная достопримечательность центра города. Во времена советской власти был разрушен, восстановлен в начале ХХI века на средства, специально собранные горожанами. На Соборной площади проходят главные городские праздники и торжественные мероприятия.
Единственная станция так и не построенного метро в Омске у библиотеки им. Пушкина
Единственная станция омского метрополитена у библиотеки им. Пушкина. Строительство подземки началось в 1992 году, но впоследствии ни одна ветка так и не была запущена. В данный момент система метрополитена законсервирована. Единственное напоминание о метро в Омске — подземный переход с буквой М. 
Парк Зеленый остров, скамейка «Омичу все по плечу»
«Зеленый остров» — один из главных городских парков, именно здесь отмечают местный праздник «День омича». В 2017 году благодаря горожанам, пришедшим на праздник, организаторам удалось собрать деньги на создание лавочки «Омичу все по плечу». Арт-объект был установлен в парке и вскоре стал одним из любимых мест для отдыха и селфи.
Left
Right
Привокзальная площадь, граффити «Обнимашки»
Железнодорожный вокзал — место встреч и расставаний. Именно поэтому омский художник Марат Абишев решил превратить расположенное здесь здание распределительной подстанции в арт-объект. На здании изображена обнимающаяся пара. Согласно замыслу автора, четкого указания на то, как нужно воспринимать ее, нет. Кто-то увидит брата с сестрой, а кто-то — мужа с женой. Просто люди вместе. Здесь и сейчас.
Иртышская набережная
Знаменитая Иртышская набережная Омска. Главная прогулочная улица города, расположенная на берегу реки. Построена в середине XX века. К нулевым она уже утратила свою красоту, в связи с чем было принято решение полностью ее реконструировать. В 2008 году омичи увидели обновленную набережную — пешеходные дорожки, смотровые площадки, лесенки, клумбы и турники для занятий спортом.
Сквер 30-летия ВЛКСМ у транспортной академии, табличка «Я люблю Омск»
Сквер им. 30-летия ВЛКСМ — один из старейших. Заложен весной 1949 года на месте бывшего товарного двора городской железнодорожной ветки. В 2015–2016 проведена его масштабная реконструкция. Здесь находится фонтан «Изобилие», игровая площадка, литературная беседка, а также надпись из двухметровых букв «Я люблю Омск».
Любинский проспект, скульптура «Любочка»
Знаменитая улица Ленина (в народе — Любинский проспект) на участке от Соборной площади до Юбилейного моста. Свое название улица получила от рощи, названной в честь жены генерал-губернатора Любови Гасфорд, любимицы местных жителей. Проспект постепенно застраивался, и сейчас от рощи уже ничего не осталось. Зато появились красивые здания, сохранившие свое обаяние до сегодняшнего дня. Здесь находятся различные скульптуры, с которыми любят фотографироваться как гости города, так и сами омичи: «Сантехник Степаныч», «Омский городовой» и, конечно, сама Любовь Гасфорд («Любочка»).
Театр Драмы на Любинском проспекте
Омский академический театр драмы — старейший театр города, одно из красивейших зданий Омска. Был основан в 1874 году, а нынешнее здание построено в 1905-м. Здание театра является объектом культурного наследия РФ. Раскрепованные фасады, купола сложных форм, собранные попарно колонны, затейливые лучковые фронтоны — все это Омский академический театр драмы. Его главным украшением является скульптура «Крылатый гений». При дневном свете театр выглядит очень красиво, а вечером включенная иллюминация придает ему особый колорит.
Омская крепость – памятник культуры федерального значения
Омская крепость — главная достопримечательность города. Сторожевое укрепление Сибирской линии было возведено в XVIII–XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников. Именно со строительства крепости началась история Омска.
Тарские ворота
Тарские ворота Омской крепости — один из архитектурных символов Омска. Располагаются на Спартаковской улице, между Первомайским и Выставочным скверами. Здесь любят фотографироваться молодожены и туристы. У омичей есть поверье: если пропрыгать внутри ворот от начала до конца на одной ноге и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Успенский кафедральный собор в центре города
Успенский кафедральный собор. Главная достопримечательность центра города. Во времена советской власти был разрушен, восстановлен в начале ХХI века на средства, специально собранные горожанами. На Соборной площади проходят главные городские праздники и торжественные мероприятия.
Единственная станция так и не построенного метро в Омске у библиотеки им. Пушкина
Единственная станция омского метрополитена у библиотеки им. Пушкина. Строительство подземки началось в 1992 году, но впоследствии ни одна ветка так и не была запущена. В данный момент система метрополитена законсервирована. Единственное напоминание о метро в Омске — подземный переход с буквой М. 
Парк Зеленый остров, скамейка «Омичу все по плечу»
«Зеленый остров» — один из главных городских парков, именно здесь отмечают местный праздник «День омича». В 2017 году благодаря горожанам, пришедшим на праздник, организаторам удалось собрать деньги на создание лавочки «Омичу все по плечу». Арт-объект был установлен в парке и вскоре стал одним из любимых мест для отдыха и селфи.
Left
Right
Мост через Урал (граница Европы и Азии)
Самый, пожалуй, узнаваемый символ Оренбурга — легендарный пешеходный мост через реку Урал, по которому можно попасть из Европы в Азию (и обратно). Связывает южную и северную части города. Неизменное место селфи для путешественников и просто гостей города.

Сам мост и набережную Урала сейчас капитально реконструируют, и она претендует на звание одной из красивейших в России.
Остатки Оренбургской крепости XVIII века
Сторожевая башня и остатки крепостной каменной стены времён пугачёвского восстания. Расположены на высоком берегу Урала. Именно отсюда отгоняли войска губернатора Рейнсдорпа мятежных казаков Емельяна Пугачёва. Преодолеть вал и крепостные сооружения Пугачёв так и не смог.

Ныне тут располагается городской музей.
Казанский собор Оренбурга
Это новодел — построен в новом микрорайоне сравнительно недавно. Однако в его архитектурном облике прослеживаются элементы легендарного Казанского собора XIX века, взорванного в Оренбурге в 30-х годах прошлого столетия. В своё время этот собор был крупнейшим на Урале, и в нём преклонял колени цесаревич Николай — будущий последний российский император Николай II.
Аллея Победы
Оренбург в Великую Отечественную войну был глубоким тылом. Здесь располагались госпитали, куда привозили на лечение раненых с фронта. Монумент воздвигнут рядом с воинским кладбищем, где покоятся умершие от ран бойцы. Здесь же горит самый известный в Оренбурге вечный огонь.
Памятник казачеству
Оренбуржье исторически — казачий край. Совсем недавно была проведена реконструкция территории вокруг старейшего Кафедрального собора города и установлен памятник оренбургскому казачеству.
Кафедральный собор — один из немногих храмов области, которые сохраняли своё предназначение даже во времена советской власти.
Башня с часами на улице Советской Оренбурга
Одно из излюбленных мест селфи гостей города и путешественников. Во время боя часов открываются дверцы и появляются чугунные фигурки.
Красная площадь и памятник Петру Первому в Оренбурге
Живописный участок набережной Урала. Памятник первому российскому императору установлен в честь его идеи основать город на границе Европы и Азии. Воплотить замысел великого Петра удалось только во времена его дочери, императрицы Елизаветы.
Здание Банка взаимного кредита
Первое здание банка, построенное специально для этих целей в Оренбургской губернии. Это здание — одно из немногих — сохранило не только архитектурный облик XIX века, но и функционал. Вот уже более полутора веков здесь располагаются финансовые учреждения. Сейчас — региональное управление Банка России.
Культурно-этнографический комплекс «Национальная деревня» в Оренбурге
Включает в себя 10 воссозданных национальных подворий, музеев культуры народов, населяющих Оренбуржье, и ресторанов национальной кухни.
Здесь же располагается один из самых больших фонтанов в городе.
Улица Советская (ранее Николаевская)
Главное место для прогулок горожан и гостей города. В обычное время здесь собирается немало артистов, художников, творческих людей. Но на самоизоляции улица пустынна — редкие прохожие появляются тут, а уж об уличных выступлениях и речи пока нет.
Left
Right
Мост через Урал (граница Европы и Азии)
Самый, пожалуй, узнаваемый символ Оренбурга — легендарный пешеходный мост через реку Урал, по которому можно попасть из Европы в Азию (и обратно). Связывает южную и северную части города. Неизменное место селфи для путешественников и просто гостей города.

Сам мост и набережную Урала сейчас капитально реконструируют, и она претендует на звание одной из красивейших в России.
Остатки Оренбургской крепости XVIII века
Сторожевая башня и остатки крепостной каменной стены времён пугачёвского восстания. Расположены на высоком берегу Урала. Именно отсюда отгоняли войска губернатора Рейнсдорпа мятежных казаков Емельяна Пугачёва. Преодолеть вал и крепостные сооружения Пугачёв так и не смог.

Ныне тут располагается городской музей.
Казанский собор Оренбурга
Это новодел — построен в новом микрорайоне сравнительно недавно. Однако в его архитектурном облике прослеживаются элементы легендарного Казанского собора XIX века, взорванного в Оренбурге в 30-х годах прошлого столетия. В своё время этот собор был крупнейшим на Урале, и в нём преклонял колени цесаревич Николай — будущий последний российский император Николай II.
Аллея Победы
Оренбург в Великую Отечественную войну был глубоким тылом. Здесь располагались госпитали, куда привозили на лечение раненых с фронта. Монумент воздвигнут рядом с воинским кладбищем, где покоятся умершие от ран бойцы. Здесь же горит самый известный в Оренбурге вечный огонь.
Памятник казачеству
Оренбуржье исторически — казачий край. Совсем недавно была проведена реконструкция территории вокруг старейшего Кафедрального собора города и установлен памятник оренбургскому казачеству.
Кафедральный собор — один из немногих храмов области, которые сохраняли своё предназначение даже во времена советской власти.
Башня с часами на улице Советской Оренбурга
Одно из излюбленных мест селфи гостей города и путешественников. Во время боя часов открываются дверцы и появляются чугунные фигурки.
Красная площадь и памятник Петру Первому в Оренбурге
Живописный участок набережной Урала. Памятник первому российскому императору установлен в честь его идеи основать город на границе Европы и Азии. Воплотить замысел великого Петра удалось только во времена его дочери, императрицы Елизаветы.
Здание Банка взаимного кредита
Первое здание банка, построенное специально для этих целей в Оренбургской губернии. Это здание — одно из немногих — сохранило не только архитектурный облик XIX века, но и функционал. Вот уже более полутора веков здесь располагаются финансовые учреждения. Сейчас — региональное управление Банка России.
Культурно-этнографический комплекс «Национальная деревня» в Оренбурге
Включает в себя 10 воссозданных национальных подворий, музеев культуры народов, населяющих Оренбуржье, и ресторанов национальной кухни.
Здесь же располагается один из самых больших фонтанов в городе.
Улица Советская (ранее Николаевская)
Главное место для прогулок горожан и гостей города. В обычное время здесь собирается немало артистов, художников, творческих людей. Но на самоизоляции улица пустынна — редкие прохожие появляются тут, а уж об уличных выступлениях и речи пока нет.
Left
Right
Стела «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»
Адрес: Театральная площадь

Стела - памятник федерального значения, узнаваемый символ Ростова и один из самых высоких монументов России. Ее высота составляет 72 метра, поэтому фотографироваться лучше издали, с начала Театральной площади. Сверху стела увенчана 100-тонным навершием в виде носа корабля. Со стороны Дона памятник украшает скульптура крылатой богини Ники, с Театральной площади - макет ордена Отечественной войны I-ой степени.
Фонтан “Атланты” на Театральной площади 
Адрес: Театральный пр., 42б

Этот фонтан считается крупнейшим в городе. Он появился по проекту скульптора Евгения Вутеча в 1936 году, когда власти облагораживали территорию около нового театра имени Горького. Центральные фигуры фонтана - атланты (их также называют “мужики” или “дядьки”) на постаменте, которые держат чашу с бьющими вверх струями. Атлантов окружают фигурки черепах и лягушек, которые в 70-е года исчезали. Их вернули на свои места около 20 лет назад.
Здание Государственного банка 
Адрес: пр. Соколова, 22а

Это трехэтажное здание относится к стилю неоклассицизм, его построили в 1913-1915 по проекту академика архитектуры Мариана Перетятковича. Строение украшено наличиниками, рельефным поясом другими элементами. На фасаде вверху - скульптурная композиция с фигурами римских богов, двуглавых орлов и знаменами. За годы существования здание не изменило назначение, сейчас здесь находится отделение Центробанка.
Скульптурная композиция “Львы” 
Адрес: площадь Советов

Огромные львы относятся к архитектурно-скульптурной композиции, расположенной по оси от здания Государственного банка. Помимо львов туда входят фонтан, лестницы и балюстрады. Ее авторами стали архитектор Л. А. Дитрих и скульптор К. Вейде.

Однако это не единственные скульптуры львов в Ростове: с фигурами животных также можно сфотографироваться на Пушкинской. Правда, там они значительно меньше по размеру.
Администрация города Ростова-на-Дону (Семашко, Большая Садовая)
Адрес: Большая Садовая ул., 47

Здание построено для городской Думы и Управы по дворцовому типу, оно сочетает монументальность форм и изящность декоративных элементов. Автором проекта стал академик Александр Померанцев, его идеи воплотились в 1899 году. 

Строение украшают множество деталей: фигуры античных богинь, барочная лепнина, капители (верх колонн) с женскими головками. Во время последней реставрации его перекрасили из белого цвета в бежевый и вернули утраченные элементы декора. Сегодня здесь работают сотрудники администрации Ростова и городские депутаты. 
Фонтаны в парке имени Горького
Адрес: Большая Садовая ул., 45

С главной аллеи парка можно увидеть аллею с ротондой (небольшим зданием с куполом), фонтаном и скульптурами. Несмотря на то, что сейчас фонтаны не работают, с этого места открывается удачный общий план. Если спуститься вниз, то можно сделать неплохие кадры со скульптурами.

Парк имени Горького - старейший в городе, он основан в 1813 году. Здесь также стоит обратить внимание на скульптуру цветочницы, с которой тоже можно сфотографироваться, и открытую сцену. 

Мозаика в переходе 
Адрес: Будённовский просп., 12А

Мозаики в подземных переходах - одна из визитных карточек Ростова, их создавали в течение трех лет – с 1979 по 1982 годы. В переходе на Московской четыре входа, панно здесь представлены на несколько тем. В частности, изображены работающие красногвардейцы, казаки из “Тихого Дона” Михаила Шолохова, современная жизнь Дона.

Помимо этого места в Ростове также украшены переход на Кировском проспекте, на Университетском переулке, на Ворошиловском проспекте, на Буденновском проспекте в месте пересечения с Большой Садовой.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 
Адрес: улица Станиславского, 58

Этот собор считается главным православным храмом города и одним из основных памятников Ростова. С 1766 года на этом месте возводили несколько деревянных церквей, каменное здание здесь появилось в 1854—1860 годах по типовому проекту архитектора Константина Тона, который также спроектировал храм Христа Спасителя в Москве. В плане собор выглядит как равноконечный крест, над ним возвышается пять куполов, установленных на световых барабанах разного диаметра.
Скульптура "Индустриальное сердце"
Адрес: Набережная Ростова-на-Дону (координаты: 47.214213, 39.717698)

Арт-объект - железное сердце с шестеренками - появилось на набережной Ростова в 2014 году. Скульптура говорит о том, что донская столица является сердцем индустрии Юга России. Здесь лучше фотографироваться вечером, потому что в это время включается подсветка. 

Кроме этого,удачные фотографии на набережной можно сделать около механического гармониста и металлических журавлей. 
Смотровая площадка в сквере Седова 
Адрес: ул. Седова, 21

В этом месте открывается хороший вид на Дон, стадион “Ростов Арена” и пляж на левом берегу. Кроме этого, можно рассмотреть набережную и Парамоновские склады - сооружения XIX века купцов Максимова и Парамонова. Особенно удачными кадры получаются на закате.

На обзорной площадке также есть скульптура, на которую новобрачные вешают замки со своими именами.
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Right
Стела «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»
Адрес: Театральная площадь

Стела - памятник федерального значения, узнаваемый символ Ростова и один из самых высоких монументов России. Ее высота составляет 72 метра, поэтому фотографироваться лучше издали, с начала Театральной площади. Сверху стела увенчана 100-тонным навершием в виде носа корабля. Со стороны Дона памятник украшает скульптура крылатой богини Ники, с Театральной площади - макет ордена Отечественной войны I-ой степени.
Фонтан “Атланты” на Театральной площади 
Адрес: Театральный пр., 42б

Этот фонтан считается крупнейшим в городе. Он появился по проекту скульптора Евгения Вутеча в 1936 году, когда власти облагораживали территорию около нового театра имени Горького. Центральные фигуры фонтана - атланты (их также называют “мужики” или “дядьки”) на постаменте, которые держат чашу с бьющими вверх струями. Атлантов окружают фигурки черепах и лягушек, которые в 70-е года исчезали. Их вернули на свои места около 20 лет назад.
Здание Государственного банка 
Адрес: пр. Соколова, 22а

Это трехэтажное здание относится к стилю неоклассицизм, его построили в 1913-1915 по проекту академика архитектуры Мариана Перетятковича. Строение украшено наличиниками, рельефным поясом другими элементами. На фасаде вверху - скульптурная композиция с фигурами римских богов, двуглавых орлов и знаменами. За годы существования здание не изменило назначение, сейчас здесь находится отделение Центробанка.
Скульптурная композиция “Львы” 
Адрес: площадь Советов

Огромные львы относятся к архитектурно-скульптурной композиции, расположенной по оси от здания Государственного банка. Помимо львов туда входят фонтан, лестницы и балюстрады. Ее авторами стали архитектор Л. А. Дитрих и скульптор К. Вейде.

Однако это не единственные скульптуры львов в Ростове: с фигурами животных также можно сфотографироваться на Пушкинской. Правда, там они значительно меньше по размеру.
Администрация города Ростова-на-Дону (Семашко, Большая Садовая)
Адрес: Большая Садовая ул., 47

Здание построено для городской Думы и Управы по дворцовому типу, оно сочетает монументальность форм и изящность декоративных элементов. Автором проекта стал академик Александр Померанцев, его идеи воплотились в 1899 году. 

Строение украшают множество деталей: фигуры античных богинь, барочная лепнина, капители (верх колонн) с женскими головками. Во время последней реставрации его перекрасили из белого цвета в бежевый и вернули утраченные элементы декора. Сегодня здесь работают сотрудники администрации Ростова и городские депутаты. 
Фонтаны в парке имени Горького
Адрес: Большая Садовая ул., 45

С главной аллеи парка можно увидеть аллею с ротондой (небольшим зданием с куполом), фонтаном и скульптурами. Несмотря на то, что сейчас фонтаны не работают, с этого места открывается удачный общий план. Если спуститься вниз, то можно сделать неплохие кадры со скульптурами.

Парк имени Горького - старейший в городе, он основан в 1813 году. Здесь также стоит обратить внимание на скульптуру цветочницы, с которой тоже можно сфотографироваться, и открытую сцену. 

Мозаика в переходе 
Адрес: Будённовский просп., 12А

Мозаики в подземных переходах - одна из визитных карточек Ростова, их создавали в течение трех лет – с 1979 по 1982 годы. В переходе на Московской четыре входа, панно здесь представлены на несколько тем. В частности, изображены работающие красногвардейцы, казаки из “Тихого Дона” Михаила Шолохова, современная жизнь Дона.

Помимо этого места в Ростове также украшены переход на Кировском проспекте, на Университетском переулке, на Ворошиловском проспекте, на Буденновском проспекте в месте пересечения с Большой Садовой.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 
Адрес: улица Станиславского, 58

Этот собор считается главным православным храмом города и одним из основных памятников Ростова. С 1766 года на этом месте возводили несколько деревянных церквей, каменное здание здесь появилось в 1854—1860 годах по типовому проекту архитектора Константина Тона, который также спроектировал храм Христа Спасителя в Москве. В плане собор выглядит как равноконечный крест, над ним возвышается пять куполов, установленных на световых барабанах разного диаметра.
Скульптура "Индустриальное сердце"
Адрес: Набережная Ростова-на-Дону (координаты: 47.214213, 39.717698)

Арт-объект - железное сердце с шестеренками - появилось на набережной Ростова в 2014 году. Скульптура говорит о том, что донская столица является сердцем индустрии Юга России. Здесь лучше фотографироваться вечером, потому что в это время включается подсветка. 

Кроме этого,удачные фотографии на набережной можно сделать около механического гармониста и металлических журавлей. 
Смотровая площадка в сквере Седова 
Адрес: ул. Седова, 21

В этом месте открывается хороший вид на Дон, стадион “Ростов Арена” и пляж на левом берегу. Кроме этого, можно рассмотреть набережную и Парамоновские склады - сооружения XIX века купцов Максимова и Парамонова. Особенно удачными кадры получаются на закате.

На обзорной площадке также есть скульптура, на которую новобрачные вешают замки со своими именами.
Left
Right
Фонтан «Купающиеся дети» 
Лето — время фонтанов, но из-за ограничений их все еще не запустили. Однако это не значит, что с ними нельзя сделать фото. Один из самых старых фонтанов Ставрополя «Мальчик и девочка с кувшином» расположился в начале знаменитого Ставропольского бульвара генерала Ермолова. Он построен после окончания Великой Отечественной войны.

В народе он имеет несколько вариантов названий, например «Купающиеся дети». Хотя многие его в шутку называют «Писающий мальчик» или «Девочка мальчику на мозги капает».

Большим плюсом фонтана является его расположение — прогулка по тенистой аллее, удобные лавочки тоже могут послужить прекрасным поводом для отдыха и селфи на память о летнем Ставрополе.
Каскадные рыбы
 Другой фонтан, сильно выделяющийся из общей массы чаш и цветов, —
«Дельфины» на проспекте Октябрьской Революции, недалеко от Крепостной горы. 
 Декоративная стенка каскадных «чудо-рыб» была построена в Ставрополе еще в 1954 году. Фонтанная группа состоит из семи небольших фонтанов в виде рыб и входит в список памятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной охране. 

К слову, если заглянуть в старые фотоальбомы жителей Ставрополя, то с вероятность 90% можно найти там фотографии с «Дельфинами» — еще одно доказательство того, что фонтан любим и взрослыми и детьми, тем более что рыбок совсем несложно «оседлать».
Каскадные фонтаны у Ангела 
А вот новые каскадные фонтаны, идущие от монумента «Ангел-хранитель града креста» к проспекту Октябрьской Революции, пока не радуют местных жителей освежающими брызгами и инсталляциями с разноцветной электрической подсветкой, которые хороши и в жару, и во время ночных прогулок.

Но пустые фонтанные чаши не отменяют красоты этого места. Небольшой участок с ярким и запоминающимся архитектурным ансамблем может стать потрясающим фоном для селфи.

В первой половине дня для создания фото стоит искать ракурсы со стороны ТЦ «Галерея», а вот в вечернее время можно запечатлеть себя не только на фоне красивых домов, но и с ангелом-хранителем, «летящим» по закатному небу.  
Знак «Я люблю Ставрополь»
Здесь же, в центре краевой столицы, в самом низу каскадных фонтанов, расположился знак «Я люблю Ставрополь». В последнее время такие знаки стали появляться во многих городах — от столиц и до совсем небольших провинциальных городков. 

Так у некоторых любителей путешествовать появилась новая традиция — собирать не магнитики на холодильник, а фотографии со знаками городов.

Зеленые фигуры на Александровской площади
Зеленые фигуры на Александровской площади появились несколько лет назад во время цветочного фестиваля. Но они так приглянулись жителям, что их решили не убирать. Динозавр, медведь, лев, красавица в шляпке за роялем и многие другие.

Тут каждый сможет найти партнера для фотосессии по своему вкусу. Можно побыть серьезным или подурачиться, поиграть с ракурсами или оседлать фигуру.
Граффити со слоном на стадионе
Для любителей современного уличного искусства в Ставрополе тоже существует немало красочных локаций. В прошлом году одну из стен Стадиона «Динамо» превратили в холст для уличных художников. Картины сохранились до сих пор, и их там немало.

У стены восточной трибуны жители и гости города могут сфотографироваться с одним из символов региона.

«Ставрополье — родина слонов» — так звучит один из слоганов. Все потому что на территории региона, в том числе и в краевом центре, нашли более сотни останков самых разных древних слонов. В Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве хранятся два полных скелета южного слона из пяти имеющихся во всем мире.

Но пока музеи закрыты, посмотреть на настоящих ставропольских слонов не получится, зато можно сделать отличные снимки с нарисованными слонами, гуляющими по пшеничным полям.
Ночное граффити
Не так давно в Ставрополе появилось новое интересное граффити, многие уже успели сделать с ним фотографии, но всем остальным сейчас выпал отличный шанс сфотографироваться без очереди.

На стене бывшего кинотеатра «Орленок», между проспектом Октябрьской Революции и стадионом «Динамо», изображены прекрасные девушки в цветах. Здесь и днем можно получить интересные селфи, если немного поиграть с перспективой, но ночью место становится особенно волшебным.

Воспользовавшись фотоаппаратом с длинной выдержкой и штативом, можно получить оригинальные снимки себя на фоне светящихся картин во всю стену бывшего кинотеатра. Возможно, шедевр не получится с первой попытки, но опыт будет достаточно интересным.
Парк военной техники «Патриот» на Российском проспекте
В прошлом году на Российском проспекте открыли парк военной техники «Патриот», где можно залезть на танк и потрогать вертолет, а в процессе изучить историю разных образцов военной техники на специальных экранах и сделать несколько удачных снимков — достаточно лишь проявить немного фантазии. 

В парке представлены почти два десятка образцов техники времен СССР и современных экспонатов Вооруженных сил Российской Федерации. И каждый может стать отличным фоном для фотосессии, особенно если выбрать правильный наряд.

Приходить в парк лучше рано утром или ближе к вечеру, когда яркое солнце не сильно засвечивает фотографии. 
Свето-музыкальный фонтан «Россия»
Сооружение такого масштаба и назначения — уникальное явление в городе. За 180-летнюю историю ставропольских фонтанов такого глобального проекта еще не было. На строительство сооружения понадобилось 1200 куб. м бетона, около 180 тонн гранита для облицовки и 17 тонн мозаичной плитки. 

В центре композиции — огромная 38-метровая чаша, которую окружают восемь женских скульптур, символизирующих федеральные округа и Россию. В обычное время фонтан работает в двух режимах: днем это источник влаги, которой так не хватает Юго-Западному району, а ночью он превращается в произведение светомузыкального искусства. 

А пока ставропольчане продолжают сидеть на самоизоляции, «Россия» работает только как обычный фонтан и в половину силы. Но это не мешает ей стать интересным фоном для селфи.
Инопланетяне
А когда надоели достопримечательности, фонтаны и памятники, можно свернуть с людной центральной улицы и найти что-то не менее интересное. Небольшое граффити с изображением неопознанного летающего объекта позволяет разыграться фантазии и научиться видеть красоту во всем, даже в быстром рисунке неизвестного художника.

Найти летающую тарелку можно свернув с улицы Советской на улицу Клары Цеткин — она нарисована слева на стене из ракушечника. 
Left
Right
Фонтан «Купающиеся дети» 
Лето — время фонтанов, но из-за ограничений их все еще не запустили. Однако это не значит, что с ними нельзя сделать фото. Один из самых старых фонтанов Ставрополя «Мальчик и девочка с кувшином» расположился в начале знаменитого Ставропольского бульвара генерала Ермолова. Он построен после окончания Великой Отечественной войны.

В народе он имеет несколько вариантов названий, например «Купающиеся дети». Хотя многие его в шутку называют «Писающий мальчик» или «Девочка мальчику на мозги капает».

Большим плюсом фонтана является его расположение — прогулка по тенистой аллее, удобные лавочки тоже могут послужить прекрасным поводом для отдыха и селфи на память о летнем Ставрополе.
Каскадные рыбы
 Другой фонтан, сильно выделяющийся из общей массы чаш и цветов, —
«Дельфины» на проспекте Октябрьской Революции, недалеко от Крепостной горы. 
 Декоративная стенка каскадных «чудо-рыб» была построена в Ставрополе еще в 1954 году. Фонтанная группа состоит из семи небольших фонтанов в виде рыб и входит в список памятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной охране. 

К слову, если заглянуть в старые фотоальбомы жителей Ставрополя, то с вероятность 90% можно найти там фотографии с «Дельфинами» — еще одно доказательство того, что фонтан любим и взрослыми и детьми, тем более что рыбок совсем несложно «оседлать».
Каскадные фонтаны у Ангела 
А вот новые каскадные фонтаны, идущие от монумента «Ангел-хранитель града креста» к проспекту Октябрьской Революции, пока не радуют местных жителей освежающими брызгами и инсталляциями с разноцветной электрической подсветкой, которые хороши и в жару, и во время ночных прогулок.

Но пустые фонтанные чаши не отменяют красоты этого места. Небольшой участок с ярким и запоминающимся архитектурным ансамблем может стать потрясающим фоном для селфи.

В первой половине дня для создания фото стоит искать ракурсы со стороны ТЦ «Галерея», а вот в вечернее время можно запечатлеть себя не только на фоне красивых домов, но и с ангелом-хранителем, «летящим» по закатному небу.  
Знак «Я люблю Ставрополь»
Здесь же, в центре краевой столицы, в самом низу каскадных фонтанов, расположился знак «Я люблю Ставрополь». В последнее время такие знаки стали появляться во многих городах — от столиц и до совсем небольших провинциальных городков. 

Так у некоторых любителей путешествовать появилась новая традиция — собирать не магнитики на холодильник, а фотографии со знаками городов.

Зеленые фигуры на Александровской площади
Зеленые фигуры на Александровской площади появились несколько лет назад во время цветочного фестиваля. Но они так приглянулись жителям, что их решили не убирать. Динозавр, медведь, лев, красавица в шляпке за роялем и многие другие.

Тут каждый сможет найти партнера для фотосессии по своему вкусу. Можно побыть серьезным или подурачиться, поиграть с ракурсами или оседлать фигуру.
Граффити со слоном на стадионе
Для любителей современного уличного искусства в Ставрополе тоже существует немало красочных локаций. В прошлом году одну из стен Стадиона «Динамо» превратили в холст для уличных художников. Картины сохранились до сих пор, и их там немало.

У стены восточной трибуны жители и гости города могут сфотографироваться с одним из символов региона.

«Ставрополье — родина слонов» — так звучит один из слоганов. Все потому что на территории региона, в том числе и в краевом центре, нашли более сотни останков самых разных древних слонов. В Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве хранятся два полных скелета южного слона из пяти имеющихся во всем мире.

Но пока музеи закрыты, посмотреть на настоящих ставропольских слонов не получится, зато можно сделать отличные снимки с нарисованными слонами, гуляющими по пшеничным полям.
Ночное граффити
Не так давно в Ставрополе появилось новое интересное граффити, многие уже успели сделать с ним фотографии, но всем остальным сейчас выпал отличный шанс сфотографироваться без очереди.

На стене бывшего кинотеатра «Орленок», между проспектом Октябрьской Революции и стадионом «Динамо», изображены прекрасные девушки в цветах. Здесь и днем можно получить интересные селфи, если немного поиграть с перспективой, но ночью место становится особенно волшебным.

Воспользовавшись фотоаппаратом с длинной выдержкой и штативом, можно получить оригинальные снимки себя на фоне светящихся картин во всю стену бывшего кинотеатра. Возможно, шедевр не получится с первой попытки, но опыт будет достаточно интересным.
Парк военной техники «Патриот» на Российском проспекте
В прошлом году на Российском проспекте открыли парк военной техники «Патриот», где можно залезть на танк и потрогать вертолет, а в процессе изучить историю разных образцов военной техники на специальных экранах и сделать несколько удачных снимков — достаточно лишь проявить немного фантазии. 

В парке представлены почти два десятка образцов техники времен СССР и современных экспонатов Вооруженных сил Российской Федерации. И каждый может стать отличным фоном для фотосессии, особенно если выбрать правильный наряд.

Приходить в парк лучше рано утром или ближе к вечеру, когда яркое солнце не сильно засвечивает фотографии. 
Свето-музыкальный фонтан «Россия»
Сооружение такого масштаба и назначения — уникальное явление в городе. За 180-летнюю историю ставропольских фонтанов такого глобального проекта еще не было. На строительство сооружения понадобилось 1200 куб. м бетона, около 180 тонн гранита для облицовки и 17 тонн мозаичной плитки. 

В центре композиции — огромная 38-метровая чаша, которую окружают восемь женских скульптур, символизирующих федеральные округа и Россию. В обычное время фонтан работает в двух режимах: днем это источник влаги, которой так не хватает Юго-Западному району, а ночью он превращается в произведение светомузыкального искусства. 

А пока ставропольчане продолжают сидеть на самоизоляции, «Россия» работает только как обычный фонтан и в половину силы. Но это не мешает ей стать интересным фоном для селфи.
Инопланетяне
А когда надоели достопримечательности, фонтаны и памятники, можно свернуть с людной центральной улицы и найти что-то не менее интересное. Небольшое граффити с изображением неопознанного летающего объекта позволяет разыграться фантазии и научиться видеть красоту во всем, даже в быстром рисунке неизвестного художника.

Найти летающую тарелку можно свернув с улицы Советской на улицу Клары Цеткин — она нарисована слева на стене из ракушечника. 
Left
Right
Новин Квартал
Адрес: ул.Киртбая 24/1

«Россия или Европа?»

Прогуливаясь по ЖК Новин квартал, можно почувствовать себя в каком-нибудь европейском городе: узкие, длинные аллеи, велодорожки, минималистичные магазинчики и дома с панорамными окнами и французскими балкончиками навевают атмосферу Европы.

Данный квартал стал излюбленным местом для фотосессий у сургутской молодежи и многих фотографов, поскольку в Сургуте мало где можно поймать частичку запада.
ДК Нефтяник
Адрес: Югорский Тракт, 5

«На грани прошлого и  будущего»

Оказавшись около ДК Нефтяник, можно оценить все величие этого памятника культуры. На первый взгляд, здание отличается стилистикой советского брутализма. Однако, если прийти на площадь вечером или ночью, можно увидеть как все здание переливается неоновыми цветами. Это является отличительной чертой данного монумента и стоит того, чтобы сделать на его фоне красивое селфи.

Слева от ДК располагается площадь, отдаленно напоминающая Московский Парк Горького. Гуляя по площади, можно наткнуться на символичный топиарий в виде различных музыкальных инструментов, к которому выстраивается целая очередь, чтобы сделать оригинальные фотографии и селфи.

Памятник Нефтяникам
Адрес: ул. Энтузиастов 36


«Дань подвигу нефтяникам округа»

Памятник Нефтяникам – особое культурно-значимое место. Оно располагается практически в центре города Сургута, что тоже очень символично. На открытии этого памятника в 2016 году, Губернатор Югры Наталья Комарова отметила: «Теперь, благодаря этой скульптуре, символичный нефтяной фонтан все-таки забьет в сердце Сургута…». А местные жители не могли не заметить сходство с логотипом одной из сетей быстрого питания. Рассматривая этот монумент, можно увидеть 5 нефтяных струй и 11 фигур из бронзы - представители разных профессий: геолог, геодезист, электромонтер, бурильщики, инженер, строитель, водитель, повар, оператор по добыче нефти и газа, а также сварщик.
Площадь у памятника стало любимым местом для семейных прогулок и катания на велосипеде, а летом вся площадь цветет сиренью.

Школа изучения иностранных языков «Биг Бен» 
Адрес: ул. Островского 8/1

«Британский акцент»

Сама школа открылась в 1997 году, а такое оригинальное здание получила 2004 году. Архитектурное решение имеет прямую отсылку к лондонскому Биг Бену, хоть и не является его точной копией.  Уникальность этого здания заключается в том, что больше нигде в мире нет копии оригинального Биг Бена, а Сургут стал счастливым обладателем таковой. Наверное, это единственное готическое здание в городе, которое спряталось среди «хрущевок» и новостроек. А поэтому заслуживает внимания и красивых фотографий на его фоне.
Стена граффити за ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Адрес: Югорский тракт 38, около остановки

«Неофициальный памятник Кандинскому»

На первый взгляд, это обычная стена, изрисованная «каракулями». Кто-то может подумать, что это проявление вандализма, для кого-то это является искусством. Но на самом деле, в этих «каракулях» зашифровано высказывание русского художника и теоретика изобразительного искусства – Василия Кандинского: «Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством». Примечательно то, что данное граффити является самой большой каллиграфией в России, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каллиграфия выполнена в июле 2018 года художником Ромой Бантиком в рамках фестиваля «Гаражи», темой которого стали  Будущее и Город Будущего.

После открытия арт-объекта, стена стала обязательным местом для фотографии у сургутской молодежи.
Мост на перекрестке «Энергетиков-Гагарина»
Адрес: пересечение ул. Энергетиков и ул. Гагарина

«Уголок природы в городских джунглях»

Мост соединяет 2 части города – центр и 25 микрорайон. Под мостом протекает река Сайма, а с моста открывается красивый панорамный вид на такие достопримечательности как Старый Сургут, Театр СурГУ и Парк на Сайме. На закате виды приобретают особую атмосферу умиротворенности, когда небо «горит пожаром», а от воды исходит прохлада.  Данная локация нашла место в телефонах для фотографий у многих местных жителей.
Сквер Геологов
Адрес: около Преображенского Храма

«Сосны и комсомольцы»

Этот сквер основан в 2003 году, но привлекательным он стал относительно недавно. Данный сквер отличается длинными аллеями и обустроенными площадками для отдыха. Между аллеями красуются массивные сосны, а между ними – гирлянды. В сквере есть лестничные спуски к реке Сайма, а в его центре располагается монумент Первым Комсомольцам города. Вечером сосны подсвечиваются разноцветными лампами, и сквер становится похож на сказочный лес.
Статуя Будды
Адрес: ул. Югорская 38/1

«Неприметный, но значимый»

В 2014 году около одного из жилых домов на улице Югорской появилось особе место для сургутских последователей буддизма – статуя Будды. Статую установил известный в городе правозащитник, руководитель организации «Правоведы» Альберт Леонов. Поставить памятник он решил после посещения буддистских храмов в Бурятии, где ему рассказали, что буддисты пришли на север задолго до христиан. А сама статуя была привезена прямиком из Тибета. Возле статуэтки люди, оставляя монетки, загадывают самые сокровенные желания.

В вечернее время на месте статуи включается подсветка и локация становится магической и притягательной, особенно для фотографий.
Скульптура "Индустриальное сердце"
Адрес: ул. Терешковой 1

«Широка река»

Речной порт города Сургута является самым крупным в Ханты-Мансийском автономном округе. При его участии создавалась вся нефтяная, энергетическая и строительная индустрия.

Речной порт – традиционное место для выпускных и свадебных фотографий, а также для вело- и автопрогулок. Основной частью речпорта является двухуровневая  длинная набережная, на которой люди отдыхают, устраивают пикники и просто фотографируются. Также на набережной можно встретить яркий топиарий, на котором написано «Я люблю Сургут». С набережной открывается обзорный вид на главную реку округа – Обь.
ЖК Литератор
Адрес: ул. Ивана Захарова 15

«60 параллель»

Еще один недавно построенный квартал Сургута отличается своеобразной фотогеничностью. Только аналогии можно провести с некоторыми районами северной столицы – Санкт-Петербурга, который находится на одной широте с Сургутом.  Сам квартал небольшой, но даже там можно найти интересные места для селфи. Например,  большая надпись «Я люблю Сургут», которая ярко светится в темное время суток.
Памятник сгущенке
Адрес: ул. Быстринская 22

«Сладкая часть города»

Этот интересный арт-объект появился в 2014 году и изначально задумывался как афишная тумба. Но власти города решили дать отдельную жизнь этой задумке, и таким образом в Сургуте появился «сладкий» памятник. Занимательный факт – монумент в 30 раз больше обычной  банки сгущенки. Скульптура расположена возле городского Центра молодежного дизайна. Она стала местом для оригинальных и веселых фотографий.
Left
Right
Новин Квартал
Адрес: ул.Киртбая 24/1

«Россия или Европа?»

Прогуливаясь по ЖК Новин квартал, можно почувствовать себя в каком-нибудь европейском городе: узкие, длинные аллеи, велодорожки, минималистичные магазинчики и дома с панорамными окнами и французскими балкончиками навевают атмосферу Европы.

Данный квартал стал излюбленным местом для фотосессий у сургутской молодежи и многих фотографов, поскольку в Сургуте мало где можно поймать частичку запада.
ДК Нефтяник
Адрес: Югорский Тракт, 5

«На грани прошлого и  будущего»

Оказавшись около ДК Нефтяник, можно оценить все величие этого памятника культуры. На первый взгляд, здание отличается стилистикой советского брутализма. Однако, если прийти на площадь вечером или ночью, можно увидеть как все здание переливается неоновыми цветами. Это является отличительной чертой данного монумента и стоит того, чтобы сделать на его фоне красивое селфи.

Слева от ДК располагается площадь, отдаленно напоминающая Московский Парк Горького. Гуляя по площади, можно наткнуться на символичный топиарий в виде различных музыкальных инструментов, к которому выстраивается целая очередь, чтобы сделать оригинальные фотографии и селфи.

Памятник Нефтяникам
Адрес: ул. Энтузиастов 36


«Дань подвигу нефтяникам округа»

Памятник Нефтяникам – особое культурно-значимое место. Оно располагается практически в центре города Сургута, что тоже очень символично. На открытии этого памятника в 2016 году, Губернатор Югры Наталья Комарова отметила: «Теперь, благодаря этой скульптуре, символичный нефтяной фонтан все-таки забьет в сердце Сургута…». А местные жители не могли не заметить сходство с логотипом одной из сетей быстрого питания. Рассматривая этот монумент, можно увидеть 5 нефтяных струй и 11 фигур из бронзы - представители разных профессий: геолог, геодезист, электромонтер, бурильщики, инженер, строитель, водитель, повар, оператор по добыче нефти и газа, а также сварщик.
Площадь у памятника стало любимым местом для семейных прогулок и катания на велосипеде, а летом вся площадь цветет сиренью.

Школа изучения иностранных языков «Биг Бен» 
Адрес: ул. Островского 8/1

«Британский акцент»

Сама школа открылась в 1997 году, а такое оригинальное здание получила 2004 году. Архитектурное решение имеет прямую отсылку к лондонскому Биг Бену, хоть и не является его точной копией.  Уникальность этого здания заключается в том, что больше нигде в мире нет копии оригинального Биг Бена, а Сургут стал счастливым обладателем таковой. Наверное, это единственное готическое здание в городе, которое спряталось среди «хрущевок» и новостроек. А поэтому заслуживает внимания и красивых фотографий на его фоне.
Стена граффити за ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Адрес: Югорский тракт 38, около остановки

«Неофициальный памятник Кандинскому»

На первый взгляд, это обычная стена, изрисованная «каракулями». Кто-то может подумать, что это проявление вандализма, для кого-то это является искусством. Но на самом деле, в этих «каракулях» зашифровано высказывание русского художника и теоретика изобразительного искусства – Василия Кандинского: «Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством». Примечательно то, что данное граффити является самой большой каллиграфией в России, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каллиграфия выполнена в июле 2018 года художником Ромой Бантиком в рамках фестиваля «Гаражи», темой которого стали  Будущее и Город Будущего.

После открытия арт-объекта, стена стала обязательным местом для фотографии у сургутской молодежи.
Мост на перекрестке «Энергетиков-Гагарина»
Адрес: пересечение ул. Энергетиков и ул. Гагарина

«Уголок природы в городских джунглях»

Мост соединяет 2 части города – центр и 25 микрорайон. Под мостом протекает река Сайма, а с моста открывается красивый панорамный вид на такие достопримечательности как Старый Сургут, Театр СурГУ и Парк на Сайме. На закате виды приобретают особую атмосферу умиротворенности, когда небо «горит пожаром», а от воды исходит прохлада.  Данная локация нашла место в телефонах для фотографий у многих местных жителей.
Сквер Геологов
Адрес: около Преображенского Храма

«Сосны и комсомольцы»

Этот сквер основан в 2003 году, но привлекательным он стал относительно недавно. Данный сквер отличается длинными аллеями и обустроенными площадками для отдыха. Между аллеями красуются массивные сосны, а между ними – гирлянды. В сквере есть лестничные спуски к реке Сайма, а в его центре располагается монумент Первым Комсомольцам города. Вечером сосны подсвечиваются разноцветными лампами, и сквер становится похож на сказочный лес.
Статуя Будды
Адрес: ул. Югорская 38/1

«Неприметный, но значимый»

В 2014 году около одного из жилых домов на улице Югорской появилось особе место для сургутских последователей буддизма – статуя Будды. Статую установил известный в городе правозащитник, руководитель организации «Правоведы» Альберт Леонов. Поставить памятник он решил после посещения буддистских храмов в Бурятии, где ему рассказали, что буддисты пришли на север задолго до христиан. А сама статуя была привезена прямиком из Тибета. Возле статуэтки люди, оставляя монетки, загадывают самые сокровенные желания.

В вечернее время на месте статуи включается подсветка и локация становится магической и притягательной, особенно для фотографий.
Скульптура "Индустриальное сердце"
Адрес: ул. Терешковой 1

«Широка река»

Речной порт города Сургута является самым крупным в Ханты-Мансийском автономном округе. При его участии создавалась вся нефтяная, энергетическая и строительная индустрия.

Речной порт – традиционное место для выпускных и свадебных фотографий, а также для вело- и автопрогулок. Основной частью речпорта является двухуровневая  длинная набережная, на которой люди отдыхают, устраивают пикники и просто фотографируются. Также на набережной можно встретить яркий топиарий, на котором написано «Я люблю Сургут». С набережной открывается обзорный вид на главную реку округа – Обь.
ЖК Литератор
Адрес: ул. Ивана Захарова 15

«60 параллель»

Еще один недавно построенный квартал Сургута отличается своеобразной фотогеничностью. Только аналогии можно провести с некоторыми районами северной столицы – Санкт-Петербурга, который находится на одной широте с Сургутом.  Сам квартал небольшой, но даже там можно найти интересные места для селфи. Например,  большая надпись «Я люблю Сургут», которая ярко светится в темное время суток.
Памятник сгущенке
Адрес: ул. Быстринская 22

«Сладкая часть города»

Этот интересный арт-объект появился в 2014 году и изначально задумывался как афишная тумба. Но власти города решили дать отдельную жизнь этой задумке, и таким образом в Сургуте появился «сладкий» памятник. Занимательный факт – монумент в 30 раз больше обычной  банки сгущенки. Скульптура расположена возле городского Центра молодежного дизайна. Она стала местом для оригинальных и веселых фотографий.
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Тюменская набережная
На первом месте — Тюменская набережная. С 2012 года она выполняет важную функцию по укреплению берега. Место располагает к спокойным прогулкам и является уникальным инженерным решением. Это единственная в России набережная спроектированная на четырех уровнях. Отсюда открывается прекрасный вид на историческую часть областной столицы. В самом начале набережной располагается красивый Свято-Троицкий мужской монастырь.
«Мост Влюбленных»
Одним из центральных элементов городской архитектуры является «Мост Влюбленных». Его строительство началось в июне 1985 года. Новый вантовый мост был открыт через два года. Его опоры оснащены сложной осветительной системой, подсветка не мешал проходящим по реке судам, но хорошо подходит для вечерних фотографий. Здесь очень часто проводятся свадебные фотосессии.
Спасская церковь
Спасская церковь — один из старейших храмов в Тюмени. Первое упоминание о здании датируется 1624 годом. Построен храм в уникальном стиле с преобладанием элементов сибирского барокко. На сегодня храм является объектом культурного наследия России. Сейчас храм реставрируют и в результате раскопок в нем обнаружено предполагаемое захоронение бывшего городского головы и купца Андрея Текутьева.
«Арка Цветного бульвара»
В центре города расположена «Арка Цветного бульвара». Арт-объект находится около ЦУМа. Отсюда можно увидеть большое 52-метровое колесо обозрения и сделать фото для Instagram из географического центра Тюмени. Вечером весь бульвар усыпан множеством огней большого города. Здесь проходят фестивали, ярмарки и концерты.
«Железный мотоцикл»
Железный мотоцикл на Цветном бульваре выполнен в натуральную величину и весит почти 250 килограмм. Необычный байк делали шесть тюменских мастеров на протяжении месяца. Достопримечательность появилась в центре города в мае 2012 года. Любители мототехники отметят отсутствие здесь заводских деталей, а любители селфи воспользуются мотоциклом для новых и красивых фото. Место для сбора и выставок тюменский байкеров.
Памятник бездомной собаке
На улице Орджоникидзе, около Цветного бульвара, располагается памятник бездомной собаке. Здесь же находится ЦУМ. Рядом с бронзовой дворнягой стоит тарелка с копилкой, куда горожане могут жертвовать деньги для собачьего приюта. За 2010 год памятник смог собрать почти 440 тыс. рублей, а все деньги ушли на несколько дополнительных вольеров для животных. Для селфи можно подержать собаку за лапу и на счастье потереть ей нос.
«Лавка влюбленных»
На Аллее молодоженов расположена «Лавка влюбленных». Она появилась в городе в 2018 году. Внешне арт-объект напоминает «скамью примирения», тут изображены два железных сердца на фоне согнутых фонарных столбов. Место отдыха довольно популярное у горожан. Летом и осенью здесь получаются хорошие снимки на фоне зелёных деревьев и парка.
Драматический театр
На площади 400-летия Тюмени располагается самый большой драматический театр России. Он был построен в 1858 году, ежегодно здесь проходят форумы, конкурсы, фестивали и концерты. В ноябре 2016 году в здании театра прошел селфи-квест. Мероприятие состоялось после показала спектакля «Доходное место» в рамках «Ночи искусств». Рядом со зданием Тюменского драматического театра городские власти размещают сезонные арт-объекты. В этом году здесь располагается малая архитектурная форма, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Дерево счастья»
В 2013 году в сквере на площади Борцов революции появилось «Дерево счастья», его ещё называют «Денежным деревом». Сюда, по задумке городской администрации, должны приезжать молодожены в день свадьбы. Рядом полукругом расположены арочные ворота. Место хорошо подходит для удачного фото в соцсети или просто на память. Объект находится в исторической части Тюмени, в границах улиц Республики, Тургенева и Володарского. Здесь высажен небольшой сад и устроены места отдыха для горожан и их детей. «Дерево счастья» стало не только самым фотографируемым предметом площади, но и вошло в топ самых необычных скульптур в Тюмени.
«Песочные часы»
Самым новым объектом для селфи в нашем списке являются «Песочные часы» в сквере Тюменская слобода. В зоне активного отдыха располагается скейт-парк, архитектурные формы, и новые жилые здания областной столицы. Особое внимание в сквере уделили озеленению, здесь высажено более тысячи саженцев.
Left
Right
Тюменская набережная
На первом месте — Тюменская набережная. С 2012 года она выполняет важную функцию по укреплению берега. Место располагает к спокойным прогулкам и является уникальным инженерным решением. Это единственная в России набережная спроектированная на четырех уровнях. Отсюда открывается прекрасный вид на историческую часть областной столицы. В самом начале набережной располагается красивый Свято-Троицкий мужской монастырь.
«Мост Влюбленных»
Одним из центральных элементов городской архитектуры является «Мост Влюбленных». Его строительство началось в июне 1985 года. Новый вантовый мост был открыт через два года. Его опоры оснащены сложной осветительной системой, подсветка не мешал проходящим по реке судам, но хорошо подходит для вечерних фотографий. Здесь очень часто проводятся свадебные фотосессии.
Спасская церковь
Спасская церковь — один из старейших храмов в Тюмени. Первое упоминание о здании датируется 1624 годом. Построен храм в уникальном стиле с преобладанием элементов сибирского барокко. На сегодня храм является объектом культурного наследия России. Сейчас храм реставрируют и в результате раскопок в нем обнаружено предполагаемое захоронение бывшего городского головы и купца Андрея Текутьева.
«Арка Цветного бульвара»
В центре города расположена «Арка Цветного бульвара». Арт-объект находится около ЦУМа. Отсюда можно увидеть большое 52-метровое колесо обозрения и сделать фото для Instagram из географического центра Тюмени. Вечером весь бульвар усыпан множеством огней большого города. Здесь проходят фестивали, ярмарки и концерты.
«Железный мотоцикл»
Железный мотоцикл на Цветном бульваре выполнен в натуральную величину и весит почти 250 килограмм. Необычный байк делали шесть тюменских мастеров на протяжении месяца. Достопримечательность появилась в центре города в мае 2012 года. Любители мототехники отметят отсутствие здесь заводских деталей, а любители селфи воспользуются мотоциклом для новых и красивых фото. Место для сбора и выставок тюменский байкеров.
Памятник бездомной собаке
На улице Орджоникидзе, около Цветного бульвара, располагается памятник бездомной собаке. Здесь же находится ЦУМ. Рядом с бронзовой дворнягой стоит тарелка с копилкой, куда горожане могут жертвовать деньги для собачьего приюта. За 2010 год памятник смог собрать почти 440 тыс. рублей, а все деньги ушли на несколько дополнительных вольеров для животных. Для селфи можно подержать собаку за лапу и на счастье потереть ей нос.
«Лавка влюбленных»
На Аллее молодоженов расположена «Лавка влюбленных». Она появилась в городе в 2018 году. Внешне арт-объект напоминает «скамью примирения», тут изображены два железных сердца на фоне согнутых фонарных столбов. Место отдыха довольно популярное у горожан. Летом и осенью здесь получаются хорошие снимки на фоне зелёных деревьев и парка.
Драматический театр
На площади 400-летия Тюмени располагается самый большой драматический театр России. Он был построен в 1858 году, ежегодно здесь проходят форумы, конкурсы, фестивали и концерты. В ноябре 2016 году в здании театра прошел селфи-квест. Мероприятие состоялось после показала спектакля «Доходное место» в рамках «Ночи искусств». Рядом со зданием Тюменского драматического театра городские власти размещают сезонные арт-объекты. В этом году здесь располагается малая архитектурная форма, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Дерево счастья»
В 2013 году в сквере на площади Борцов революции появилось «Дерево счастья», его ещё называют «Денежным деревом». Сюда, по задумке городской администрации, должны приезжать молодожены в день свадьбы. Рядом полукругом расположены арочные ворота. Место хорошо подходит для удачного фото в соцсети или просто на память. Объект находится в исторической части Тюмени, в границах улиц Республики, Тургенева и Володарского. Здесь высажен небольшой сад и устроены места отдыха для горожан и их детей. «Дерево счастья» стало не только самым фотографируемым предметом площади, но и вошло в топ самых необычных скульптур в Тюмени.
«Песочные часы»
Самым новым объектом для селфи в нашем списке являются «Песочные часы» в сквере Тюменская слобода. В зоне активного отдыха располагается скейт-парк, архитектурные формы, и новые жилые здания областной столицы. Особое внимание в сквере уделили озеленению, здесь высажено более тысячи саженцев.
Left
Right
Гостиный Двор
В каждом крупном городе есть свой главный торговый центр. Башкирская столица тому не исключение. Гостиный двор за десятки лет претерпел множество изменений. Его история начинается, на секундочку, с 1812 года!
Гостиный Двор в Уфе потребовался тогда, когда губернское правление перешло из Оренбурга к Уфе в 1802 году и городу потребовался генплан. В 1812—1815 годах велась переписка между Санкт-Петербургом, Оренбургом и Уфой, где и встретился «Гостиный Двор».
С 1825 года в центре площади началось возведение каменного Гостиного Двора по проекту петербургского профессора архитектуры Мельникова. Здание строилось в стиле классицизма и обрело оно окончательный облик лишь спустя 40 лет.
В 1864 в «Журнале присутствия уфимского губернского правления» сообщалось, что большая часть постройки уже готова, а остальная должна быть готова к 1866 году.
В 1941 году в Уфу были эвакуированы Серпуховская ткацкая и Ярцевская прядильная фабрики. Здание Гостиного Двора занимал Уфимский хлопчатобумажный комбинат до начала 1980-х годов. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов распорядился лично сделать из Гостиного двора новую визитную карточку Уфы — начался грандиозный ремонт.
Отметим, что здесь в свое время Юрий Шевчук и группа ДДТ снимали свой клип на песню «Мертвый город».
В новейшей истории развития столицы здесь, хоть и трудно представить, был открытый бассейн с зоной для шашлыков, после его сменили фонтан со скульптурой очаровательной белочки, а сейчас же здесь территория для прогулок и уличных концертов — мест для селфи предостаточно в любое время года. Близ Гостиного двора в Уфе находятся и другие достопримечательности башкирской столицы.
Творческое пространство «Арт-Квадрат»
Новая точка притяжения на карте Уфы — здесь тусуется вся прогрессивная молодежь столицы и других городов республики. Именно это место показывают всем гостям города, когда хотят доказать, что «Уфа тоже в тренде и здесь есть, на что посмотреть».

«Арт-КВАДРАТ» — это городской центр с различными магазинами и шоурумами, кафе и барами, смарт-офисами, ремесленными мастерскими и художественными салонами.

В пространстве городского центра проходят развлекательные, образовательные, творческие и социальные мероприятия самых разных форматов:
• театральные постановки
• поэтические и музыкальные вечера
• лектории
• спортивные соревнования
• городские и федеральные события

Ну а самое главное — здесь огромный простор для селфи!
Новая уфимская набережная
С новой набережной реки Агидель (или Белой) связано множество крупных скандалов, касающихся, в основном, конечно, финансов — еще бы, на ее строительство в свое время было выделено до 11 млрд рублей. Уфимцы то и дело задаются вопросом — а стоило ли оно того? Но, судя по всему, стоило, иначе как объяснить толпы гуляющей радостной молодежи здесь по вечерам? Убедитесь сами!
Олимпик Парк
Зимой Олимпик Парк — место притяжения для всех сноубордистов республики. Летом же здесь работают различные спортивные зоны для детей и взрослых, рестораны и кафе с прекрасным видом на реку и лес с высоты, но главной изюминкой места является роскошный сказочный дворец, у которого так часто любят сниматься молодожены.
Парк Победы
Думаем, что нет особых причин объяснять, почему уфимский Парк Победы - одна из главных достопримечательностей башкирской столицы. Открыт в 1947 году.

Парк, который пережил в этом году реконструкцию, находится на берегу реки Белой. Здесь открывается прекрасный вид. Парк является традиционным местом народных гуляний. Сюда приезжают школьники на «последний звонок» и молодожёны. Зимой на склоне за парком действует небольшая горнолыжная трасса. В Парке Победы покоится дважды герой Советского Союза Муса Гареев, здесь находится Музей боевой славы и крупнейший в стране памятник труженикам тыла, памятники героям Матросову и Губайдуллину, легендарный Т-34 и другие танки, пулеметы, а также БТР. О Парке можно говорить много, но лучше — один раз увидеть!
Площадь двух
Еще одно творческое место на карте города находится за Молодежным театром Уфы. Площадка для талантливых коллективов, уличных театров, музыкантов, певцов, танцоров и просто творческих людей. Здесь находится Арт-объект «Я люблю тебя УФА» - одна из самых фотографируемых достопримечательностей города!
Сад Салавата Юлаева
В разные времена носил названия «