Башкирия в этом плане почти не отстает. Почти – это потому что здесь тоже есть Telegram каналы и даже «тысячники», но их пока маловато. Анализ статистики позволяет сделать вывод о том, что большинство республиканских каналов приросло населением в течение 2019 года.



Мы планировали ранжировать каналы по комплексу показателей (уровень вовлечения аудитории, индекс цитирования, охватам постов и так далее), но столкнулись с тем, что большинство каналов закрыли статистику (или не открывали) и вообще, не зарегистрированы в tgstat.



Поэтому первый рейтинг телеграм-каналов Башкирии ранжировали по количеству подписчиков. Ниже приводим краткую характеристику Top-10 Telegram каналов, пишущих на башкирскую повестку.

