Через два месяца исполнится ровно два года с «пятницы 13-е»
– дня, который должен был стать черным в судьбе и жизни мессенджера Telegram, но который таковым, как все в курсе, не стал и уже, судя по всему, вряд ли. Именно 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил мессенджер заблокировать.
За эти два года мессенджер ни на один день не прекращал работу. Были некоторые проблемы, связанные с попытками заблокировать его, но страдали от этого чаще сторонние ни в чем не повинные сайты.
В результате у большинства пользователей, несмотря на многочисленные обещания Роскомнадзора, глава которого успешно недавно зарегистрировался в мессенджере, Telegram работает без дополнительных манипуляций типа VPN.