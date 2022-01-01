Telegram жив – в Башкирии тоже:
Top-10 республиканских каналов в мессенджере
Через два месяца исполнится ровно два года с «пятницы 13-е» – дня, который должен был стать черным в судьбе и жизни мессенджера Telegram, но который таковым, как все в курсе, не стал и уже, судя по всему, вряд ли. Именно 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил мессенджер заблокировать.

За эти два года мессенджер ни на один день не прекращал работу. Были некоторые проблемы, связанные с попытками заблокировать его, но страдали от этого чаще сторонние ни в чем не повинные сайты.

В результате у большинства пользователей, несмотря на многочисленные обещания Роскомнадзора, глава которого успешно недавно зарегистрировался в мессенджере, Telegram работает без дополнительных манипуляций типа VPN.
Telegram – это не только и не столько мессенджер, но и вполне самостоятельная и более чем серьезная площадка для создания и распространения информации, прежде всего, общественно-политического характера. С этим нельзя не считаться. И если раньше говорили: «Если тебя нет в интернете, то тебя нет вообще», то сегодня, видимо, справедливее говорить так: «Если тебя нет в Telegram, то какой смысл вообще».
Башкирия в этом плане почти не отстает. Почти – это потому что здесь тоже есть Telegram каналы и даже «тысячники», но их пока маловато. Анализ статистики позволяет сделать вывод о том, что большинство республиканских каналов приросло населением в течение 2019 года.

Мы планировали ранжировать каналы по комплексу показателей (уровень вовлечения аудитории, индекс цитирования, охватам постов и так далее), но столкнулись с тем, что большинство каналов закрыли статистику (или не открывали) и вообще, не зарегистрированы в tgstat.

Поэтому первый рейтинг телеграм-каналов Башкирии ранжировали по количеству подписчиков. Ниже приводим краткую характеристику Top-10 Telegram каналов, пишущих на башкирскую повестку.
«Главный политический ТГ-канал Башкирии ПолитКурай», @PolitKurai
Главным политическим он (администраторы) назвали себя сами, этот статус висит в описании канала. Но судя по тому, что в Башкирии это самый многочисленный канал – 7217 подписчиков на момент написания материала. Более 5 тысяч из них подписались на канал в течение 2019 года.

Суммарный охват за все время существования канала – 1,4 миллиона.

«ПолитКурай» пробует формировать политическую повестку для Башкирии, ищет отражение федеральных новостей на местной арене.

Вообще, складывается впечатление, что это классический провластный канал, созданный для отчета руководителя регионального внутриполитического блока. Его задача – формировать смыслы, трактовать события. Его цель – доминировать.
«Хроники абсурда.
Республика Башкортостан» @RaspadRadiya
В описании также значится: «Период распада Радия 2018-…». Кто не в курсе (полагаем, есть такие люди), Радий – это глава Башкирии Радий Хабиров, пришедший, точнее, вернувшийся в родную Башкирию властвовать, потому что счастье работать дома, как раз в 2018 году. Канал, судя по всему, планирует вести летопись событий, а может быть, даже их хронологию, от них можно ожидать.

Из контента видна идеологическая позиция авторов - канал ведут явные оппозиционеры. Например, новость о конституционной реформе, проводимой в настоящее время в стране, сопровождена эмоциональным «пошли вы в…».

Количество подписчиков на момент написания материала 1119 человек. На этом все – статистика канала, к сожалению, зарыта.
«Провокаторша.
Уфа и весь мир. Matur Zubi»
@MaturZubi.
На сегодня на канал подписаны 1116 человек, большинство из которых, 926, пришли в течение 2019 года. Суммарный просмотр постов достигает почти 20 тысяч раз.

Канал пишет обо всем, цитирует другие каналы. Любит юмор, в том числе, самый качественный – черный. И не любит власть как республиканскую, так и федеральную. Можно смело причислить к оппозиции. К нормальной оппозиции, а не радикальной, которой, к счастью, в республиканском сегменте Telegram и других соцсетей немного.
«Нефть, мед и Медиакорсеть», @mkset
Да, это канал нашего издания.

На сегодня нас читают 929 человек, 148 из которых пришли в 2019 году. Суммарный охват постов достигает 70 тысяч.

В канале мы дублируем самые интересные и важные новости с портала mkset. Стараемся делать оригинальные подводки, проводить опросы подписчиков. Канал, как и СМИ информационный, поэтому аполитичный.
«Большой хапок» @Proufu_vecherka
720 подписчика и закрытая статистика

Канал, судя по названию, создан нашими коллегами из издания proufu. Контент: в основном материалы издания с подводками, а также собственные посты админов. Канал информационный, создан СМИ, поэтому говорить о политическом окрасе некорректно.

Для сведения, «Большой хапок» – серия публикаций издания на тему коррупции в высших органах власти Башкирии.
«Уфимский фейсбук» @gorod347
Количество подписчиков 705, в том числе, 447 из 2019-го.

Канал функционирует как агрегатор уфимского сегмента Facebook (это отражено в названии). Также публикуются отдельные посты админов канала. Отличительной чертой было то, что в нем несколько администраторов и состав их менялся несколько раз за все время существования.

Политические предпочтения: между аполитичными и либерально-оппозиционными. Однако с начала текущего года активность канала резко пошла на спад практически до нуля. Грубо говоря, канал пока сдулся. Многие представители активной социально-сетевой жизни Уфы и Башкирии надеются, что это не навсегда, и канал все-таки в ближайшее время оживет.
«БОО Башкорт», @booBashkort
Население 516 человек, в том числе 46 пришли в 2019 году. Суммарный охват постов – более 74 тысяч.

Канал позиционируется, как общественное движение (он создан этим общественным движением), которое отстаивает интересы населения Башкирии титульной башкирской национальности. Посты, соответственно, на эту тему: национальные интересы, башкирский язык, башкирская природа и т. д. Политические амбиции у сторонников движения имеются.
«Эхо Москвы в Уфе» @echomsk02
337 человек подписчиков, в том числе +230 за 2019 год. Суммарный охват превышает 633 тысячи.

Канал информационный, постит новости, главным образом, регионального значения, перепечатывает блоги из уфимского сегмента Facebook. Политических предпочтений не имеет, в целом предоставляя площадку всем, кому есть что сказать по теме.
«Русские Башкирии», @russkie02
305 подписчиков, в том числе +145 человек в 2019 году. Суммарный охват превышает 73 тысячи.

В принципе «Русские Башкирии» – это то же самое, что и «Башкорт», только про русское население республики. Иногда (не совсем уж и редко) оба канала выступают антиподами друг друга. Что, конечно же, неудивительно для любого движения с национальным уклоном.
«Башкирский буржуазный национализм», @bashburgher
237 подписчиков.

Что такое «буржуазный национализм», мы не знаем. Статистика, кстати, у канала закрыта. Возможно, это национализм, но буржуазный, то есть, националисты из касты буржуа 21 века. Ну там, современное купечество и вот это вот все. Тематика постов – в том числе, освещение национальных вопросов.
В целом, конечно, нельзя не отметить развитие башкирского телеграм-движения, за которым мы обязательно будем наблюдать и рассказывать вам.