Редакция Медиакорсети поздравляет любимых читателей и благодарит за каждую минуту, проведенную с нами
Лилия Клюковская
главный редактор
Уходящий год был богат на различные события в Башкирии. В результате выборов регион возглавил вернувшийся в республику Радий Хабиров, создался первый в стране региональный Совет по правам человека, народ с удовольствием выслушал Послание главы и «Указ мечты» и без удовольствия примерил себя сразу три реформы: антиалкогольную, транспортную и мусорную.

Обо всем, что происходит в регионе мы – журналисты Медиакорсети – стараемся оперативно и без прикрас рассказывать своим читателям, которых с каждым годом становится все больше. Нам известно, что многие события становятся известными членам правительства тоже благодаря нам. Ведь мы по-прежнему четвертая власть, даже если кто-то стал в этом сомневаться. Уверены, что не зря работаем, благодарны вам за признание.
Нас ждут нелегкие времена. Причем не первый раз. Но мне хотелось бы всем напомнить про символ следующего года – Мышь, которая, попав в кувшин со сметаной, не ныла в соцсетях, не требовала пособие по безработице, а выбралась на волю, благодаря усилиям и желанию быть счастливой и свободной от предрассудков. По маслу-то взбираться всегда проще, нужно лишь резче шевелить конечностями. Все в наших руках…
Екатерина Загуменнова-Кислицына
директор
У нашего издания был трудный и очень насыщенный год. К его финалу мы пришли с достойными итогами. Приобрели много новых деловых партнеров, гордимся их доверием и тем, что смогли помочь им вести бизнес и решать разного рода задачи и проблемы.
Благодарим и наших новых партнеров, и тех, кто остался с нами и пойдет вместе вперед, в следующем году.

Горжусь нашей редакцией, которая публикует прекрасные материалы и создает контент, который находит признание у наших бизнес-партнеров.
Желаю всем удачи, благополучия, добра и любви!
Надежда Абдрашитова
выпускающий редактор
2019-й лично для меня оказался сложным, насыщенным, очень эмоциональным годом. Признаюсь, что порой даже не хватало времени на то, чтобы просто переосмыслить многие события как в работе, так и в личной жизни. Были потери. Но было также много любви и радости. Была солидарность.

В этом году журналистское сообщество как никогда сплотилось. Впервые журналисты нескольких уфимских изданий выступили в защиту своего коллеги Ивана Голунова, незаконно задержанного и обвиненного в продаже и распространении наркотиков.

Мы и впредь будем бороться за наши с вами права, а редакция — честно писать о самых острых социальных проблемах.

Я всем вам искренне желаю, чтобы вас окружали любимые, щедрые, близкие люди, пусть они делают вас сильнее, добрее, честнее, умнее. Крепкого здоровья каждому из вас — и пусть правда и справедливость всегда будут на вашей стороне. Не унывайте, не бросайте любимое дело, не сомневайтесь в себе. Любите и будьте здоровы! С Новым годом!
Марат Гареев
корреспондент
Помимо традиционных пожеланий здоровья и всяческого счастья, хочу пожелать вообще всем людям, живущим в нашей огромной стране, чтобы они, наконец, узнали, что у них есть права. Пока они этого не узнают, не осознают, все остальное бесполезно. И тем не менее – с Новым годом!
Татьяна Майорова
корреспондент
В этом году среди редакционных материалов, которые мне довелось написать, оказалось много интереснейших историй о человеческих судьбах.

Это и пенсионерка из Чишминского района Нэля Петровна Смирнова, уже более 50 лет оберегающая память о погибших раненых и медиках из разбившихся санитарных поездов., и талантливый стилист Татьяна Овсяникова, выстоявшая в единоборстве с клеветниками, общественник Александр Николаевич Болонистов, бескорыстно защищающий права онкобольных, профессор Марс Гилязович Сафаров, тоже своего рода современный «Дон Кихот», который беспокоится о здоровье сограждан и нашем общем будущем.

Восхищали герои материалов моих коллег – активисты сообщества «Сибай, дыши», поступательно разоблачающие лицемерие властей и промышленников, девушки, отважно выступившие против строительства дельфинария, и многие другие.

Поэтому прежде всего, пользуясь, случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал нам делать яркие материалы своими поступками, своей жизненной позицией. Вот за это – за возможность знакомства с такими прекрасными людьми – я и люблю свою работу, которой занимаюсь уже (страшно подумать только!) 30 лет. Всё это дает силы жить и справляться со своими жизненными невзгодами.

Читателям хочется передать сердечную благодарность за доверие и внимание к нашим материалам, за поддержку в трудные времена. Искренне желаю нам всем верить в лучшее, а также верить в свои силы. Поверьте в то, что нет маленьких людей, есть мы - представители общества, и в наших силах сдвинуть с мертвой точки решение самых сложных проблем и изменить очень многое в нашей жизни. Пусть Новый год докажет, что так оно и есть, не разочарует нас и оправдает надежды на лучшее.

Еще желаю всем работать в таком замечательном коллективе, который сложился у нас, в Медиакорсети. Люблю моих коллег и горжусь ими.

2020 год – есть примета, что год с таким набором цифр должен быть счастливым. Что ж, поживем – увидим. Оставайтесь с нами! Всех с Новым годом.
Минзаля Аскарова
корреспондент
Позади – еще один год. 2019 был действительно богат на знаменательные события. С замиранием сердца следили за августовскими и последующими событиями в Москве, наблюдали за выборами главы республики, боролись за шиханы, выступали против дельфинария в Уфе. Желаю, чтобы наша с вами настырность, смелость, доброта, честность в Новом году удвоилась-утроилась.

Отмечайте этот светлый праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением! Пусть сбудется самое заветное! С Новым годом!
Андрей Королев
корреспондент
Поздравить хотелось бы отчасти известным стихотворением:

Грета Тунберг громко плачет –
Уронила в речку мячик.
Тише, Греточка, не плачь!
Биоразлагаем мяч.

Собственно, хотелось бы пожелать, чтобы желания сбылись, а надежды оправдались не в каком-то абстрактном будущем, до которого мы можем не дотянуть, а в ближайшей перспективе, в чаду которой мы еще примем некоторое участие.
Артур Салимов
фотограф
Пусть в Новом году будет как можно больше дней, которые вы бы хотели сохранить себе на долгую память. Пусть в них будет столько событий, которые вам бы хотелось запечатлеть на мгновение — и после проживать его вновь и вновь, с самыми любимыми и дорогими вам людьми. Красоты и вдохновения!
Зарина Салиева
менеджер по рекламе
Больше благородства и благодарности в Новом году, пусть близкие будут рядом, пусть работа приносит пользу, удовольствие и материальные блага. Любите и будьте любимы, достигайте всех поставленных целей.
Раушания Шангареева
аккаунт-менеджер
Пожелание главное в этот Новый год -
Все, о чем мечтается, пусть произойдёт!
Все, чего так хочется, сбудется скорей!
И пускай год сложится из счастливых дней!