Татьяна Майорова

корреспондент

В этом году среди редакционных материалов, которые мне довелось написать, оказалось много интереснейших историй о человеческих судьбах.



Это и пенсионерка из Чишминского района Нэля Петровна Смирнова, уже более 50 лет оберегающая память о погибших раненых и медиках из разбившихся санитарных поездов., и талантливый стилист Татьяна Овсяникова, выстоявшая в единоборстве с клеветниками, общественник Александр Николаевич Болонистов, бескорыстно защищающий права онкобольных, профессор Марс Гилязович Сафаров, тоже своего рода современный «Дон Кихот», который беспокоится о здоровье сограждан и нашем общем будущем.



Восхищали герои материалов моих коллег – активисты сообщества «Сибай, дыши», поступательно разоблачающие лицемерие властей и промышленников, девушки, отважно выступившие против строительства дельфинария, и многие другие.



Поэтому прежде всего, пользуясь, случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал нам делать яркие материалы своими поступками, своей жизненной позицией. Вот за это – за возможность знакомства с такими прекрасными людьми – я и люблю свою работу, которой занимаюсь уже (страшно подумать только!) 30 лет. Всё это дает силы жить и справляться со своими жизненными невзгодами.



Читателям хочется передать сердечную благодарность за доверие и внимание к нашим материалам, за поддержку в трудные времена. Искренне желаю нам всем верить в лучшее, а также верить в свои силы. Поверьте в то, что нет маленьких людей, есть мы - представители общества, и в наших силах сдвинуть с мертвой точки решение самых сложных проблем и изменить очень многое в нашей жизни. Пусть Новый год докажет, что так оно и есть, не разочарует нас и оправдает надежды на лучшее.



Еще желаю всем работать в таком замечательном коллективе, который сложился у нас, в Медиакорсети. Люблю моих коллег и горжусь ими.



2020 год – есть примета, что год с таким набором цифр должен быть счастливым. Что ж, поживем – увидим. Оставайтесь с нами! Всех с Новым годом.