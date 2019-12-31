Уходящий год был богат на различные события в Башкирии. В результате выборов регион возглавил вернувшийся в республику Радий Хабиров, создался первый в стране региональный Совет по правам человека, народ с удовольствием выслушал Послание главы и «Указ мечты» и без удовольствия примерил себя сразу три реформы: антиалкогольную, транспортную и мусорную.
Обо всем, что происходит в регионе мы – журналисты Медиакорсети – стараемся оперативно и без прикрас рассказывать своим читателям, которых с каждым годом становится все больше. Нам известно, что многие события становятся известными членам правительства тоже благодаря нам. Ведь мы по-прежнему четвертая власть, даже если кто-то стал в этом сомневаться. Уверены, что не зря работаем, благодарны вам за признание.
Нас ждут нелегкие времена. Причем не первый раз. Но мне хотелось бы всем напомнить про символ следующего года – Мышь, которая, попав в кувшин со сметаной, не ныла в соцсетях, не требовала пособие по безработице, а выбралась на волю, благодаря усилиям и желанию быть счастливой и свободной от предрассудков. По маслу-то взбираться всегда проще, нужно лишь резче шевелить конечностями. Все в наших руках…