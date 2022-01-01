Ну и самый красноречивый довод, высказанный учеными: на БСК применяется технология Сольве, известная с 19-го века и предполагающая добычу углекислого газа путем сжигания известняка. Об этом много говорил доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкирии, писатель-публицист Марс Сафаров
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– Возможность перехода на новейшие технологии, при которых углекислый газ можно было бы добывать, например, из промышленных отходов, и таким способом сохранить шиханы, на БСК игнорируют. Ну и кто они после этого?! – задается вопросом Марс Гилязович.