– Я вышла туда по своему желанию, к каким-либо движениям никакого отношения не имею. Почему же я пошла на пикет? Наверно, потому что шиханы - для меня не просто горы. Полагаю, что и для всех, кто высказывается за их сохранение (именно всех трех шиханов!), они тоже перестали быть просто географическими возвышенностями, – рассказала Медиакорсети девушка. – Я услышала про факт получения БСК разрешения на разработку Куштау еще 11 октября. Да, я была расстроена. Но окончательно мое терпение лопнуло после того, как по радио начали передавать цитаты промоутеров разрушения горы, они называли активистов, которые уже в течение долгих лет защищали шиханы, чуть ли не экстремистами, националистами, прихвостнями турецких олигархов. Тут я уже поняла, что молчать больше не могу.

