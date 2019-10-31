КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН



Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Агро-Мен», который, в период с июля 2017 года по март 2018 года директор фирмы не выплатил заработную плату 2 работникам, в результате чего образовалась задолженность в размере почти 100 тыс. рублей. Деньги, как обычно, были. Однако агрокомпания направила их не на первостепенные нужды. Прокуратура направила исковые заявления в суд о взыскании задолженности по зарплате, которые судом удовлетворены.