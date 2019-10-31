1. Альшеевский
Лишь после обращения работника ООО «Темп плюс» в Прокуратуру, ему удалось получить решение о взыскании с работодателя долга по заработной плате в размере 92 тысяч рублей, однако, в июле фирма прекратила свою деятельность и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Мужчина успел получить лишь 16000 рублей. С целью восстановления права гражданина на оплату труда прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности с учредителя организации, требования полностью удовлетворены. Надеемся, получит и остаток. 2. Баймакский
Город Сибай
ООО «Сибайский завод буровых реагентов» допустило задолженность по заработной плате с октября 2018 года по январь 2019 года перед 114 работниками на общую сумму почти 6,7 млн. рублей. Причем, кадры для предприятия оказались не главными: деньги были, но не на зарплату.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры города. 3. Благоварский
ООО «Агропромышленное хозяйство «Регион» задолжало работнику заработную плату более 50 тыс. рублей.
Прокурор Благоварского района возбудил в отношении директора фирмы дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 10 тыс. рублей и получил требование устранить нарушения трудового законодательства. Работник свои деньги уже получил. 4. Гафурийский
ООО ЧОП «Леон плюс» нарушила права 49 работников. Директор заключал с ними договоры подряда вместо срочного трудового договора. Предприятие оштрафовано на 95 тыс. руб 5. Дуванский
31 работнику ГАУ РБ «Дуванский лесхоз» с мая текущего года не выплачивалась заработная плата, образовавшийся долг превысил 1,1 млн. рублей. С целью восстановления прав граждан на своевременную оплату труда прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности, требования полностью удовлетворены, причитающаяся заработная плата работникам выплачена в полном объеме. 6. Ермекеевский
ООО «Карамалы» с июля 2018 года по июнь 2019 года не выплачивала вознаграждение за труд 13 работникам, задолженность составила 730 тыс. рублей. Деньги, кстати, были.
В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 31 тыс. рублей. В интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности. 7. Иглинский
В пекарне (ООО «Столица») без оформления трудовых правоотношений более двух месяцев работал пекарь. Не производились обязательные отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования, якобы потому что пекарь был на испытательном сроке. По инициативе прокуратуры директор привлечен административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от заключения трудового договора) с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. 8. Кармаскалинский
В крестьянском фермерском хозяйстве Зайнуллина А.Ф. перед 62 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за июль 2019 года в размере более 300 тыс. рублей. После прокурорской поверки руководитель хозяйства оштрафован на 20 тыс. рублей. Задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена. 9. Краснокамский
Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Агро-Мен», который, в период с июля 2017 года по март 2018 года директор фирмы не выплатил заработную плату 2 работникам, в результате чего образовалась задолженность в размере почти 100 тыс. рублей. Деньги, как обычно, были. Однако агрокомпания направила их не на первостепенные нужды. Прокуратура направила исковые заявления в суд о взыскании задолженности по зарплате, которые судом удовлетворены. 10. Салаватский
Город Салават в топе нашего материала:
ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж»
лишила этим летом возможности поесть витамины и отдохнуть 868 работников: они не получали заработную плату более 9 млн. рублей за июль-август текущего года. Говорят, долг сейчас погашен.
Директор ООО «БашкирЭлектроМонтаж-Салават»
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1. УК РФ (заработной платы): с августа 2017 по октябрь 2018 директор фирмы, имея деньги на счетах предприятия, у него образовалась задолженность перед 148 работниками в размере более 4 млн. рублей.
Даже индивидуальный предприниматель
, оказывающего клининговые услуги для образовательных учреждений, не выплатил отпускные суммы, в связи с чем перед 11 работниками образовалась задолженность почти 100 тыс. рублей. Прокуроры пришли и «убрали проблемы» без чистящих средств: задолженность перед работниками полностью погашена.
ООО Управляющая компания «Пегас» не выплатила сотрудникам зарплату за май – июль 2019 года. Задолженность перед 34 работниками составила более 800 тысяч рублей. 11. Туймазинский и город Октябрьский
Не научный подход к кадрам оказался в научно-производственной фирме ООО «Прибор»:
организация несвоевременно выплатила 3 работникам вознаграждение за труд за апрель-май текущего года, а окончательный расчет с ними произвела лишь через месяц после увольнения. Ну и как следствие: скупой платит дважды. По итогам прокурорской проверки и предприятие, и руководитель оштрафованы на 40 тыс. рублей. И да, права бывших работников восстановлены. В СПК им. Мичурина
при изучении бухгалтерской и кадровой документации сельхозпредприятия выявлена полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы 41 работнику на общую сумму более 1,7 млн. рублей. В конце сентября погашена задолженность в размере 1 миллиона рублей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры. 12. Хайбуллинский
В Хайбуллинском районе мировой судья назначил судебный штраф в размере 100 тысяч рублей директору МУП «Хайбуллажилкомстрой»: с 2017 года на предприятии коммунального комплекса задолженность по зарплате 5 работникам превысила 320 тыс. рублей. 13.Чекмагушевский
«Богатые и жулики, это – две стороны одной медали», - говорил Владимир Ленин, имя которого по-прежнему носит СПК-колхоз в Чекмагушевском районе.
Сельхозпредприятие частично не выплачивало зарплату своим сотрудникам. По состоянию на апрель 2019 года организация задолжала 94 рабочим свыше полумиллиона рублей. Пришлось прокуратуре в августе этим вопросом заняться. 14. Янаульский район
граничит с Нефтекамском, где акционерное общество «Амзинский лесокомбинат» допустило образование задолженности по заработной плате с мая 2018 года по апрель 2019 года перед 270 работниками на общую сумму более 20 млн. рублей.
После прокурорского вмешательства предприятие погасило задолженность перед сотрудниками в размере 13 млн. рублей.
Ситуация под контролем Прокуратуры и Медиакорсети.