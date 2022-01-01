– Проблема с тест-системами для ВИЧ-инфицированных, судя по сообщениям, тянется с начала прошлого года. Пациентам делают анализы реже, чем это необходимо. По рекомендациям Минздрава, если все хорошо, если иммунитет в норме, анализы берутся дважды в год, чтобы контролировать, сохраняется ли стабильность. А если состояние пациента не стабилизированное, то еще чаще: раз в два, раз в три месяца. В Башкирии же, как нам сообщают, некоторым людям не делают анализы больше одного, двух лет. То есть, рекомендации Минздрава РФ нарушены достаточно серьезно. В связи с этим, в апреле мы направили жалобу в региональный Минздрав и на имя главы республики. Нам пришел ответ, что тест-систем не хватает на всех в связи с недостаточностью финансирования. Тогда же Минздрав Башкирии сообщил
, что тест-систем, закупленных на 2019 год, хватит лишь на 37% пациентов, состоящих на учете, – рассказывает участник движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.