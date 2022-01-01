Карина (имя изменено – авт.) – уроженка одного из северо-западных городов республики, 37 лет. В 2014 году она узнала, что ВИЧ-положительна. Чтобы избежать осуждения знакомых, на учет встала в Нижнем Новгороде. В 2018 году все же пришлось обратиться к инфекционистам родного города из-за беременности. И тогда у нее начались проблемы.



– В Нижнем Новгороде мне подобрали эффективную терапию. Когда же я обратилась к инфекционисту в своем городе, мне сообщили, что нет тех препаратов, которые я принимала до этого. Пришлось добиваться их через Уфу, – рассказывает она.



Во время беременности женщины несколько раз сдают анализы на прохождение тест-систем на вирусную нагрузку. Это делается для регулирования терапии, чтобы снизить риск передачи инфекции малышу. Карина родила 14 мая 2019 года. Кровь для анализа сдавала еще в феврале, но анализы ей сделали лишь 12 мая, буквально за несколько дней до родов. Ей крупно повезло: ребенок родился здоровым.



– Все это время местный инфекционист ссылался на уфимский СПИД-центр и говорил, что ему запрещают брать анализы, так как нет реактивов. Пришлось связаться с уфимскими, звонить им, в том числе действовать через движение «Пациентский контроль».



Я – исправный налогоплательщик, веду здоровый образ жизни, работаю в крупной компании. Не могу понять, откуда в Башкирии такое отношение к ВИЧ-инфицированным, в Нижнем Новгороде такого ни разу не было. Вы представьте, в нашем городе, даже нет детского инфекциониста, его роль выполняет медсестра, – поражается она.