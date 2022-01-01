ВИЧ В БАШКИРИИ:
МИНУС ТЕСТ-СИСТЕМЫ,
ПЛЮС РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Медиакорсеть рассказывает, что происходит с профилактикой и лечением ВИЧ-инфицированных людей в республике.
На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят почти 22 тыс. ВИЧ-инфицированных жителей. Их число постепенно растет: в первой половине 2019 года было выявлено 1432 человек с положительным диагнозом, тогда как в аналогичном периоде прошлого года их было меньше на 10,23%.

Согласно информационному бюллетеню «ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан» за 2018 год, пораженность ВИЧ-инфекцией к концу 2018 года составила 524,3 на 100 тыс. населения (0,5%). Продолжается рост числа территорий с высокой пораженностью (более 0,5% от численности населения): с пяти в 2017 году до девяти в 2018 году. В этих неблагополучных по ВИЧ-инфекции муниципальных образованиях проживает более половины всего населения республики - 50,5%.
Согласно официальной статистике, показатель заболеваемости за 2018 год
(случаев на 100 тыс. населения)
68,5
среднереспубликанский
(2017 год – 67,2)
63,8
в городских округах
(2017 год – 65,3)
59,2
в муниципальных районах
(2017 год – 50,0)
При этом, болезнь перестала быть «маргинальной» – большинство пациентов СПИД-центра – трудоспособное, активное население от 30 до 55 лет.
Рост числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных людей можно объяснить положительным вкладом Минздрава РБ и общественных организаций на обследования населения на ВИЧ. Однако есть другие проблемы, связанные с диагностикой и лечением ВИЧ. Эти факторы в данном случае также могут привести к росту заболеваемости на территории региона.
НЕТ НИ ОДНОГО ГОРОДА И РАЙОНА БЕЗ ВИЧ+
Руководитель Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров сообщает об относительной стабилизации роста заболеваемости, но при этом уточняет, что цифры остаются высокими.

– Что касается пораженности, в нашей республике этот показатель чуть ниже общероссийского: 556 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения (0,5-0,6%). То есть, несмотря на то, что в Башкирии заболеваемость достаточно высокая – на уровне среднероссийского, или даже чуть выше, процент пораженности, в целом, ниже.

По словам Рафаэля Галеевича, наиболее широкое распространение ВИЧ в регионе получил в середине 90-х годов. Тогда 90% пациентов имели опыт употребления наркотиков или являлись потребителями наркотических веществ.
Сегодня же акцент смешается на половой путь заражения – только в текущем году 83% всех выявленных ВИЧ-инфицированных получили заражение таким образом.

С 1997 года, по данным республиканского СПИД-центра, в регионе родились 4474 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей. На сегодняшний день у 234 из них есть диагноз ВИЧ+.

– Есть еще дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, которые проходят дополнительное обследование до 18 месяцев и снимаются с учета. Все же случаи передачи инфекции вертикальным путем снижаются – около 1,9% в среднем по РБ в 2018 году (для сравнения - 10 лет назад было 15%). Общее количество ВИЧ-инфицированных беременных также сокращается, это связано с тем, что в целом, сокращается рождаемость у всего населения. При этом, последние несколько лет наблюдается тенденция сохранения беременности при ВИЧ-инфекции – женщины начали понимать, что с таким диагнозом можно родить здорового ребенка, если следовать рекомендациям врачей и получать своевременную антиретровирусную терапию, – отмечает Яппаров.
Высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Башкирии наблюдается в трех городах – в Уфе, в Стерлитамаке и в Салавате. Самый пораженный вирусом город – Кумертау. Здесь процент пораженности достигает 1% всего населения – в городе проживают порядка 600 жителей с ВИЧ-инфекцией.
– Мы пытались выяснить, почему именно Кумертау оказался наиболее пораженным инфекцией городом в Башкирии. В свое время объяснение дали сотрудники Роснаркоконтроля. Оказывается, через юг республики в 90-е годы проходил наркотрафик, – рассказывает собеседник Медиакорсети.
Кроме того, в число наиболее пораженных территорий республики относятся Салават (769,9 человек на 100 тыс. населения), Стерлитамак (665,2), Нефтекамск (555,8), Мелеузовский (631), Благовещенский (580,5), Ишимбайский (559,1) и Бирский (522,1) районы.
В республике нет ни одного города, ни одного района и крупного муниципального образования без жителей с диагнозом ВИЧ+.
Рафаэль Яппаров.
К концу 2018 года
в республике проживало
21 303
лица, живущих с ВИЧ
Пораженность ВИЧ-инфекцией к концу 2018 года составила
524,3
на 100 тыс. населения республики
– Может быть, остались маленькие деревни, которых не коснулась эта инфекция. Но утверждать об этом не можем, возможно, туда просто не дошли медработники. Часто бывает так, что жители маленьких населенных пунктов сдают анализы на ВИЧ только в крайних случаях: при беременности или при необходимости проведения каких-то операций.

Кроме того, республика граничит с регионами, в которых высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией. На юге – Оренбургская область, здесь заболеваемость выше, чем в Башкирии. На северо-западе – Пермский край с самой высокой пораженностью вирусом иммунодефицита человека в ПФО. На северо-востоке и юго-востоке – Свердловская и Челябинская области, также выделяются печальной статистикой среди прочих регионов. Спасает лишь то, что на границе с большинством из этих субъектов находятся сельские районы с низкой плотностью населения.
Динамика заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан в 2000-2018 гг. (на 100 тыс. населения).
Ист.: Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан» за 2018 год
Распространение ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин
в Республике Башкортостан в 2005-2018 гг.
Ист.: Информационный бюллетень за 2018 год «ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан»
ЛЕЧЕНИЕ НАУГАД
К сожалению, полностью излечиться от ВИЧ-инфекции на сегодняшний день невозможно. Своевременная и правильно подобранная антиретровирусная терапия (АРТ) лишь подавляет вирус в организме человека и не позволяет ему перейти на стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). АРТ- единственное эффективное средство для лечения ВИЧ-инфекции. Продолжительность жизни человека, получающего терапию сравнима с продолжительностью жизни людей без ВИЧ-инфекции. Благодаря подавлению вируса в организме с помощью такой терапии, такие люди также становятся безопасными и для окружающих: могут вести полноценную половую жизнь, строить семьи, рожать детей.
Лекарства на лечение ВИЧ-инфекции в России предоставляется бесплатно. Чтобы отследить правильность и действенность терапии, человеку в течение жизни необходимо проходить тест-системы на вирусную нагрузку и на определение иммунного статуса.
Их можно делать только в единственной лаборатории в Башкирии – при республиканском СПИД-центре в Уфе. Последние несколько лет в Башкирии пациентам отказывают в сдаче анализов на прохождение этих тестов.
Карина (имя изменено – авт.) – уроженка одного из северо-западных городов республики, 37 лет. В 2014 году она узнала, что ВИЧ-положительна. Чтобы избежать осуждения знакомых, на учет встала в Нижнем Новгороде. В 2018 году все же пришлось обратиться к инфекционистам родного города из-за беременности. И тогда у нее начались проблемы.

– В Нижнем Новгороде мне подобрали эффективную терапию. Когда же я обратилась к инфекционисту в своем городе, мне сообщили, что нет тех препаратов, которые я принимала до этого. Пришлось добиваться их через Уфу, – рассказывает она.

Во время беременности женщины несколько раз сдают анализы на прохождение тест-систем на вирусную нагрузку. Это делается для регулирования терапии, чтобы снизить риск передачи инфекции малышу. Карина родила 14 мая 2019 года. Кровь для анализа сдавала еще в феврале, но анализы ей сделали лишь 12 мая, буквально за несколько дней до родов. Ей крупно повезло: ребенок родился здоровым.

– Все это время местный инфекционист ссылался на уфимский СПИД-центр и говорил, что ему запрещают брать анализы, так как нет реактивов. Пришлось связаться с уфимскими, звонить им, в том числе действовать через движение «Пациентский контроль».

Я – исправный налогоплательщик, веду здоровый образ жизни, работаю в крупной компании. Не могу понять, откуда в Башкирии такое отношение к ВИЧ-инфицированным, в Нижнем Новгороде такого ни разу не было. Вы представьте, в нашем городе, даже нет детского инфекциониста, его роль выполняет медсестра, – поражается она.
С аналогичными проблемами с тест-системами столкнулся 38-летний Рамиль (имя изменено – авт.) из Краснокамского района. За последний год его анализы взяли только в августе.
Российское движение «Пациентский контроль» начало фиксировать жалобы на отказ проведения тестов в Башкирии еще в 2017 году. Тогда их было четыре. В 2018 году к ним обратились 11 человек с аналогичной проблемой. В первые два месяца 2019 года количество жалоб достигло 13.
– Проблема с тест-системами для ВИЧ-инфицированных, судя по сообщениям, тянется с начала прошлого года. Пациентам делают анализы реже, чем это необходимо. По рекомендациям Минздрава, если все хорошо, если иммунитет в норме, анализы берутся дважды в год, чтобы контролировать, сохраняется ли стабильность. А если состояние пациента не стабилизированное, то еще чаще: раз в два, раз в три месяца. В Башкирии же, как нам сообщают, некоторым людям не делают анализы больше одного, двух лет. То есть, рекомендации Минздрава РФ нарушены достаточно серьезно. В связи с этим, в апреле мы направили жалобу в региональный Минздрав и на имя главы республики. Нам пришел ответ, что тест-систем не хватает на всех в связи с недостаточностью финансирования. Тогда же Минздрав Башкирии сообщил, что тест-систем, закупленных на 2019 год, хватит лишь на 37% пациентов, состоящих на учете, – рассказывает участник движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.
Почему эти тесты так необходимы? Выяснить, работает ли терапия, которую принимает ВИЧ-инфицированный, можно только этим способом, эти тесты заменить нечем. Если долгое время не делать тесты, человек может получать неэффективное лечение.
Получается лечение наугад, при этом растет риск угрозы жизни не только самого пациента, но и риск заражения его полового партнера и, в случае беременности, риск заражения будущего ребёнка.

– В 2018 году к нам обратился человек из Башкирии, который пил 1,5 года лекарства, которые были неэффективны. Врач это не смог выяснить и изменить терапию, так как ему не делали анализы. Только когда он был при смерти, ему поменяли курс лечения, но снова не делали анализы. Как потом выяснилось, новые препараты также не помогали – вирус не реагировал на лечение. Это продолжалось еще полгода. В один момент состояние здоровья пациента настолько ухудшилось, что он с семьей был готов поменять регион проживания, да только финансы не позволяли. С большим трудом, после долгих переговоров ему сделали анализы, назначили действенную терапию, – рассказывает Юлия Верещагина.
По данным «Пациентского контроля» проблема с отсутствием достаточного количества тест-систем касается не только больных, стоящих на учете годами, но и вновь выявленных.
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует назначить антиретровирусную терапию всем ВИЧ-инфицированным, но у государства пока такой возможности нет. Поэтому выбирают тех, у кого есть показания: высокая вирусная нагрузка, низкий иммунитет. Если тест-систем недостаточно, таких людей выявить становится сложнее, – отмечает Верещагина.

Руководитель республиканского СПИД-центра Рафаэль Яппаров уверяет, что на сегодняшний день необходимое количество тест-систем закуплено, однако задержки при приеме анализов пациентов остаются. По его словам, это связано с техническими возможностями лаборатории.

– Мы не скрываем, действительно были проблемы. Если бы мы делали тесты равномерно в течение года, вопросов не было бы. Так как произошли накладки в связи с закупками, на сегодняшний день пациентов, которым требуется провести анализы больше, чем мы можем их принять. В любом случае, мы их обследуем, но пока в приоритете экстренные пациенты. В правительстве республики есть понимание, на следующий год нам выделят дополнительное финансирование. Благодаря этому мониторинг и лечение будут проводиться без задержек, – сообщил он.

По словам Рафаэля Яппарова, через возможности лаборатории рассчитаны максимум на 140 анализов в день.
К ноябрю планируем ремонт завершить, а к декабрю – настроить все оборудование. После этого весь наш третий этаж будет занимать лаборатория с обновленным оборудованием, часть процессов планируем автоматизировать.
Рафаэль Яппаров.
По словам Рафаэля Яппарова, создание еще одного такой лаборатории для проведения анализов для ВИЧ-инфицированных пациентов – нецелесообразно и слишком затратно для республики.
Динамика зарегистрированных случаев смерти ВИЧ-инфицированных лиц в Республике Башкортостан в 2000-2018 гг.
Ист.: Информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Республике Башкортостан» за 2018 год
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-инфекции
По данным регионального СПИД-центра ВИЧ-инфекция в регионе перестает быть "маргинальной" и уходит в широкие массы. Согласно их статистике, на сегодняшний день 50% ВИЧ-положительных людей имеют возраст от 30 до 40 лет, еще 27% – от 40 до 50 лет. Основной путь передачи – половой, только в этом году 83% из всех выявленных получили заражение инфекцией именно таким образом.

– Сейчас на молодежь начали обращать внимание на государственном уровне, с ней больше работают, доводят информацию о высоком риске заболеваемости при незащищенных половых контактах. Действуют и призывы вести здоровый образ жизни, – объясняет Рафаэль Яппаров. – Что касается «старения» ВИЧ-инфекции, то это частично та аудитория, которая заразилась ВИЧ в 90-е годы, в молодости. А также в этом возрасте появляется некоторая благополучность жизни, а значит, деньги на поиск приключений «на стороне» от семьи. Как правило, большинство из них признаются, что инфекцию получили во время случайных половых связей. Не исключен и фактор действия современных наркотиков. Это уже не инъекционный путь передачи, как в 90-е, но нельзя исключать, что под воздействием таких наркотиков у людей появляется безудержная потребность в сексе. Были случаи, когда люди группами принимали наркотики, а потом, спустя время, из этой группы мы выявляли несколько ВИЧ-инфицированных.
Наилучшая профилактика, как считает руководитель СПИД-центра, это массовый скрининг (экспресс-тестирования) и разъяснение людям с ВИЧ-инфекцией о необходимости
регулярного лечения на добровольной основе.
По словам Рафаэля Галиевича, если нарушать регулярность приема лекарств хотя бы на несколько дней, то появляется высокая вероятность развития резистентности препаратов. Иначе говоря, организм перестает реагировать на лечение.

В России массовое тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится в добровольной основе, бесплатно. В год республиканский СПИД-центр охватывает примерно 25% населения. При этом Рафаэль Яппаров отмечает, что в 20-25% случаев ВИЧ-инфекция выявляется поздно, когда уровень иммунного ответа уже крайне низкий. В таких случаях людей уже необходимо срочно лечить, иначе заболевание может перейти на стадию СПИДа.

– Статистику позднего выявления ВИЧ начали вести около 7-8 лет назад. Тогда эта цифра доходила до 40%. Тут мы прежде всего должны активно работать с первичным звеном медработников, с участковыми врачами. При определенных симптомах с подозрением на ВИЧ-инфекцию нужно отправлять пациентов на обследование. Сейчас мы проводим специальные семинары для специалистов первичного звена, объясняем, на какие синдромы нужно обращать внимание.
Экспресс-тест не подтверждает наличие вируса, он только может показать предварительный результат. Чтобы узнать окончательный диагноз и стадию, человеку придется обратиться в СПИД-центр. Тем не менее, массовые тестирования в России считаются наиболее эффективной мерой профилактики ВИЧ.
– Тут мы сталкиваемся со следующей проблемой. Потребители наркотических веществ и представители секс-индустрии стараются избегать госучреждения, хотя для последних мы несколько лет назад два раза в неделю делали специальные дни приема. А обычное население, среди которых наиболее частые случаи инфицирования, все еще ассоциируют ВИЧ с беспорядочной половой жизнью и наркотиками, – говорит Яппаров.

В таких случаях к ним на помощь приходят общественные организации, при которых работают кабинеты низкопорогового доступа. Забегая вперед, отметим, что на территории Башкирии работает лишь одна подобная организация, тогда как в соседнем Татарстане их около 7.
НКО РОО "Позитивная среда" создавалась как инициативная группа помощи пациентам в 2016 году. В 2017 году получила юридический статус. В тот же год на торгах выиграла три государственных контракта на оказание социальных услуг по профилактике ВИЧ-инфекции - по работе с уязвимыми категориями лиц, потребителями наркотических веществ и по программе приверженности для людей, живущих с инфекцией.
В 2017-2018 годах НКО разработала исследовательский проект "Знать – значит жить", направленный на изучение осведомленности населения о вирусе иммунодефицита человека. На сегодняшний день, по словам организаторов, все программы, над которыми они работают, опираются на это исследование.
– Постоянный половой партнер – не гарантия того, что вы не заболеете. Пусть никто не обижается, но я всегда говорю: мы со свечкой со своими партнерами не стояли до наших отношений и в некоторых моментах после наших отношений. Риски есть всегда. Мы верим своему партнеру, надеемся, что он позаботится о своем здоровье, но о своем здоровье мы должны заботиться сами. Вот сегодня приходил мужчина, 60 лет, обнаружил диагноз. До сих пор в растерянности, не знает, откуда. Примерный семьянин, женатый человек. Вот поэтому мы говорим – ВИЧ – это про всех нас. Единственный вариант быть уверенными, что вы здоровы – сдавать как минимум раз в полгода анализы, – рассказывает руководитель организации Артур Гильманов.

В кабинете низкопорогового доступа на Гафури, 4 нас встречают двое: медсестра Евгения и педиатр Александр. Кабинет работает с 17:00 до 20:00 вечера.

Александр записывает первые две буквы моего имени, а также первые две буквы имени матери.

– Сегодня вы можете сдать анализы сразу на три инфекции: ВИЧ, гепатит В и С. Сдаем на все три? – спрашивает он. Утвердительно киваю.

Евгения берет кровь из пальчика специальным импортным скарификатором. Кровь капает на тесты, внешне напоминающие тесты на беременность, затем сверху на них капает буферными растворами. Пока ждем результат, Александр у меня спрашивает, что я знаю путях передачи ВИЧ-инфекции.

– Половой путь...

– Да, основной - это половой путь. Кроме того, ВИЧ передается через кровь зараженного человека: например, через шприцы, у стоматолога, или во время маникюра. Третий путь передачи – вертикальный, от матери к ребенку.

О результатах объявляют практически мгновенно. Во всех трех моих тестах – по одной полоске, значит, я здорова. Александр и Евгения поздравляют и дарят небольшой подарок – упаковку с презервативами и интим-гелем.

– Люди не понимают, почему важно делать тестирование регулярно. Вот одна моя знакомая говорит, зачем, у меня же один половой партнер, а наркотиками не балуюсь. Я у нее спрашиваю: а ты уверена, что у твоего полового партнера тоже один партнер?- рассказывает Евгения.

Александр говорит, что люди по-разному реагируют на положительный результат ВИЧ.

– Иногда приходится долго беседовать и успокаивать. Бывает по-разному, реакция зависит от грамотности человека. Некоторые понимают, чем столкнулись и спокойно отправляются в СПИД-центр. Другие говорят: "я завтра умру".

В помощь тем, у кого выявляются положительные результаты на ВИЧ, в организации работают равные консультанты. Это люди, имеющие положительный ВИЧ-статус. Консультант обязательно выслушает все, что чувствует человек, поможет развеять опасения.

– Некоторых людей, бывает, берем за руки и ведем сами в СПИД-центр, – говорит Артур. - Когда я общался с первым ВИЧ-инфицированным, сильно переживал, не знал, как правильно рассказать, а потом, с опытом, стало легче.

Кроме того, при организации работают группы взаимопомощи ВИЧ-инфицированных людей. Здесь они обсуждают вопросы, касающиеся заболевания, способов принятия диагноза и другие важные темы. Отдельные встречи организуются для потребителей наркотических веществ и для мужчин, практикующих секс с мужчинами.
Самое главное, мы никого не осуждаем, стараемся создать максимально домашнюю атмосферу. Мы не учим как жить правильно, но рассказываем, как жить безопасно. Стараемся донести важность лечения, чтобы человек обезопасил не только себя, но и окружающих.
Артур Гильманов.
"Позитивная среда" ведет активную работу с реабилитационными центрами – с потребителями различных психотропных веществ, не только с наркоманами, но и с алкоголиками и токсикоманами. Второй год подряд здесь проводятся тестирования на сифилис представителей коммерческого секса.

– К сожалением вынужден констатировать, что многие подростки не знают, что такое контрацептивы. В группах взаимопомощи, бывает, выясняется, что они заразились ВИЧ именно при первом половом контакте, – говорит он.

Совместно со СПИД-центром "Позитивная среда" в этом году провела уникальный проект массового тестирования – через пункты МФЦ "Мои документы".

– Я считаю, что этот проект нужно анонсировать на всю Россию. Мы с помощью такого межведомственного взаимодействия смогли охватить часть населения, которые никогда в жизни не сдавали анализы на ВИЧ. В МФЦ проводить тестирование очень удобно: пока ждут своей очереди, люди сами подходят и ради любопытства сдают анализы, – рассказывает Артур Гильманов.
МНЕНИЕ


Борис Денисов, кандидат экономических наук, ведущий специалист по изучению демографии ВИЧ (МГУ).

Борис Петрович, хотелось бы понять, почему происходит "старение" ВИЧ: подавляющее большинство больных в Башкирии – от 30 до 55 лет. Почему именно эта возрастная категория стала наиболее уязвимой?
— Уязвимость населения от ВИЧ-инфекции не зависит от возраста. Информационный бюллетень "ВИЧ-инфекция", издаваемый Федеральным центром СПИД, обычно давал возрастную структуру ВИЧ+ на момент выявления, что абсурдно: перемешиваются, к примеру, 20-летние в 1990 и 2000 годах. Основной риск-фактор или путь передачи — неправильное "наркопотребление". Возможно (это личное мнение), наркопотребление имеет когортную специфику, то-есть, наркотики, точнее внутривенное потребление, пришли и закрепились в каком-то поколении и стареют вместе с ним. Это хороший вариант — тогда это поколение вымрет и эпидемия скатится на нет, но вероятность этого невелика. По утверждениям специалистов растёт половая передача, но, если она на самом деле растёт, это значит, что ВИЧ+ ведут исключительно интенсивную половую жизнь, во что я не верю. Скорее всего, они — обычные люди, и, принимая во внимание низкую вероятность передачи в половом акте, преобладание половой передачи должно вести к уменьшению числа ВИЧ+. Этого не происходит, так что, скорее всего, предположение неверное. Скорее всего, это просто старение самих ВИЧ-инфицированных. Интервал между инфицированием и выявлением ведь неизвестен.

Россия не принимает рекомендации ВОЗ по профилактике ВИЧ-инфекции. Однако массовым тестированием и лечением ситуацию, как видно из статистики, не спасти, учитывая перебои с тест-системами, как в Башкирии. Как правильно было бы выстроить профилактику в российских реалиях?
— Рекомендации ВОЗ построены на опыте многих стран. Самое простое - их принять, но Россия реально верит в свою уникальность, и ей мир не указ. На легализацию тяжёлых наркотиков надеяться не приходится, в общем, как и лёгких. Также не приходится надеяться на введение курса полового просвещения до наступления полового созревания. Думаю, при столкновении принципов и реальности победит последняя. Единственная надежда — развитие и удешевление антиретровирусной терапии, ее выход на негосударственный рынок.
Автор статьи: Минзаля Аскарова
Фото: Артур Салимов