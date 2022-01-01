Играем
в «Фермера»
Как в Башкирии стать
успешным без субсидий
По переработке нефти и производству нефтепродуктов Башкирия занимает первое место в стране. Однако, республика – один из ведущих регионов РФ по объёму валового регионального продукта (ВРП) не только благодаря нефти, газу и машиностроению. По поголовью крупного рогатого скота, лошадей, производству мёда и молока регион занимает первое место, являясь одним из лидеров по общему объему продукции сельского хозяйства. Правда, по производству зерна республика даже не в ТОП-10.
В России, начиная с 1970 года, наблюдается общее по стране, снижение посевных площадей.
Стоит отметить, что несмотря на реализацию 46 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 88,1 млрд. руб., объем производства молока по сравнению с 2010 годом, в прошлом году упал на 378 тысяч тонн, а мяса – на 67 тысяч тонн.

Со свининой судя по заявленным проектам в ближайшее время ситуация поправится не только для жителей республики: ожидается строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. тонн свинины в живом весе в год, современного селекционно-гибридного центра по производству племенных двухпородных свинок и товарных свиней мощностью 42 тыс. голов в год, 2 свиноводческих комплексов на 2700 свиноматок каждый, что позволит производить 144 тыс. голов свиней в год и, наконец, 2 селекционно-генетических центров на 5400 свиноматок, что позволит производить 19,5 тыс. голов племенных свиней в год, а также 13 тыс. тонн мяса свинины в живом весе производить 288 тыс. голов свиней в год.
В активной фазе реализации и крупные инвестиционные проекты в АПК РБ по производству мяса птицы: 60 тыс. тонн в убойном весе, производству инкубационного яйца 42 млн шт. в год, проект по строительству и вводу в эксплуатацию птичников мощностью 90 млн. штук яиц финального гибрида бройлера в год и т. д.
Стремительно растет (судя по официальным данным) валовый сбор зерна и сахарной свеклы (почти в 4 раза), подсолнечника (в 6 раз), овощей и картофеля (в два раза) по сравнению с 2010 годом.

За лошадью с плугом уже никто не идет, называют себя крестьяне по-современному – фермерами. В структуре валовой продукции республики их более 11 %. Оставшиеся 37,4 % за сельхозпредприятиями, более 51 % – хозяйства населения.
Только с 2011 года приобретено 21260 единиц техники – это трактора, зерноуборочные, самоходные кормоуборочные комбайны, сеялки и посевные комплексы, почвообрабатывающие машины.
Агропромышленный комплекс стал модернизированным отчасти благодаря лизинговым программам и государственной поддержке.

Всего выплачено субсидий на приобретение техники 8,7 млрд. рублей, 29 % к объему закупок.
Мы решили разобраться, всем ли тяжело достаётся хлеб, и от чего зависит стоимость нашего, покупаемого горожанами, батона
И. о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманов Ильшат Ильдусович:
«По сельскому хозяйству мы креативим 2,5 года. Мы поменяли философию. Весь свой опыт (работал и в Давлеканово 1,5 года главой района, и в Правительстве работал – до этого был в Администрации Президента РБ 8 лет. До этого председателем колхоза в Альшеевском районе) я использовал на местах. Учился в Баварии на двух факультетах МВА – на экономическом (защитил кандидатскую) и ветеринарном. Последняя моя специализация – это «Управление крупной корпорацией».

Мы год разбирались в глубине, год росли, сейчас у нас уже другие стимулы: мы хотим выйти на более высокие уровни. У нас хорошие позиции в Минсельхозе России в Минэкономики. Мы выступаем спикерами на многих крупнейших мероприятиях, например, «Золотая осень». Периодически выступаем экспертами перед кооперацией, фермерством по субсидиям.

Чего нам не хватает? Активности на местах. Людей слишком долго держали под напором, желающих развиваться в 90-х сильнее придавили. Нам нужны тысячи людей, которые хотели бы заниматься не только сельским хозяйством, а производством продуктов питания.

Не надо путать, когда мы говорим, что производим молоко, мясо, картофель и т.д. Молоко мы надоили и продали по 15-16 рублей, а покупаем в магазине минимум по 50. Вопрос: а где маржа? Зачем людей без маржи оставили?

Тоже самое с мясом: 110 руб./кг в живом весе. Покупаем на рынке по 340 руб., а в упакованном виде в супермаркетах – по 700 рублей! Картофель еле сдают по 5-7 рублей, а городские жители покупают по 25 руб/кг.

Мы считаем несправедливым то, что из села идут не продукты питания, а сырье.

Очень тяжело это воспринимается. Идет все силком, с треском, стараемся обучать».
Несмотря на востребованность сельхозтехники, с одной стороны, а с другой – ее дефицит, ранее утверждалось, что в лизинг будет передаваться только современная отечественная техника. Таким образом российские машиностроители смогли бы более эффективно планировать производственные процессы.
Тем не менее, в Башкирии активно приобретается и субсидируется Минпромторгом техника, выпущенная в Республике Беларусь – тракторы «Беларусь», спецтехника Минского автозавода.

Для сельхозпроизводителя не менее важен и другой вопрос – совершенствование механизма льготного кредитования на приобретение новой техники. Минсельхоз предлагает увеличить его срок с 5 до 8-12 лет. Это конечно уменьшит текущие расходы заемщиков, но выдержит ли техника?

Как бы то ни было, парламентарий Владимир Кашин считает, что «благодаря доступности предлагаемого механизма аграрии получат возможность кратно увеличить свою оснащенность современными машинами».
Представитель Сбербанк-лизинга:
«Конечно, учитывая трудозатраты специалистов финансового сектора, нам выгоднее работать с теми аграриями, которые уже способны анализировать и прогнозировать свои возможности.

В основном это те, кто уже имеет опыт и, не скрою, доходы. Мелкие индивидуальные предприниматели не имеют возможности оперативно собирать документы для участия в программах с четким периодом выдачи субсидий тем или иным ведомством. У них нет опыта взаимодействия с лизингодателями и даже банками.

Крупные аграрии держат руку на пульсе: они следят за информацией и объявлениями программ субсидирования. Будучи ближе к центру (столице любого региона) они активнее собирают документы, подтверждают успехи и итоги по прошлому году, и что немаловажно не просят пойти им навстречу: продлить срок кредитования или вообще – придумать для них сезонный индивидуальный график. Ну не может начинающий аграрий брать комбайн стоимостью 7 миллионов рублей! Обычно они покупают б\у, ремонтируют, пытаются работать с тем, что есть. Правда, бывают не часто, но бывают программы субсидирования на районном уровне, объявляемые администрациями районов. Говоря о программах субсидирования – стоит заметить, что у Минпромторга в лизинг выдается только колесная спецтехника.

С Республикой Беларусь взаимоотношения складываются следующим образом. При оформлении в лизинг их спецтехники, собранной именно на их территории, они субсидируют 2\3 ключевой ставки лизинговой компании, а мы в свою очередь делаем эту скидку приобретателю.

Есть программы, при которой субсидируется часть аванса, не превышающего 49% стоимости техники. В наших отечественных программах, наоборот, производитель субсидирует поставщику. Но о графике в 12 лет речь идти не может. Там уже и железа не останется. Максимум 4-5 лет».
Каким видится фермер и предприниматель
на селе из окна Минсельхоза?
Основная часть предпринимателей (по количеству предприятий) это бывшие руководители совхозов-колхозов стали собственниками и стали руководителями СПК или теперь ООО. Мы приветствовали это желание. Возраст – около или старше 50 лет. Возрастные руководители хозяйства, специалисты сельского хозяйства, которые решили стать бизнесменами. Мы ставим условие – у него должны быть дети на селе! Оно не официальное, но это одно из показателей серьезности намерений этого агрария. И положительны примеры есть, это работает! Приезжают сыновья из города, дочери даже с зятьями возвращаются на село, чтобы с удовольствием работать. Я часто выезжаю на места и с радостью вижу эти семьи. На День поля у нас проводится обучение по субсидиям, по техникам и т.д. Таких примерно 900 бизнесменов, рассказал Министр сельского хозяйства РБ.
Вторая часть – это фермеры, работающие руками и молодежь на субсидиях агростартап. Таких примерно числится около 2000 человек. В основном это семейные подряды, кто-то на тракторе, кто-то на сборе урожая, на ферме.

Третья – их по числу меньше всего, но это крупные инвесторы, которых мы сюда привезли. Они не аграрии, это настоящие бизнесмены, такие, например, как крупный немецкий предприниматель Штефан Дюрр владелец холдинга «ЭкоНива», который в Ермекеевском районе возле деревни Семено-Макарово строит животноводческий комплекс на 2,8 млрд рублей.
Он первый в России производитель молока, а хочет стать первым в мире. У него за сутки надои молока 2000 тонн, планирует – 5000 тонн, в то время как вся Башкирия собирает – 1800 тонн.
Немецкая дисциплина, уважение к людям и технология – и в результате вот такое количество и отменное качество. Кстати, немцы очень любят животных, любят свою работу. Поэтому на мягкие сыры пойдет только чистое, качественное молоко, не собранное на личных подворьях. Народное молоко пойдет на твердые сыры, кефиры.
У соседей в Татарстане петух поет громче?
Или беҙҙә яҡшыраҡ?
Нет, мы не лучше, потому, что они начали раньше. В Татарстане хозяйства укрупнили целыми районами и отдали промышленникам. Вот это «Ак Барсу», это Татэнерго – и так распределили по остальным, создав внутренний бизнес. Поэтому появились такие компании (как, например, Агросила), которые построили «Челны бройлер», семенной завод, сахарный завод. То есть промышленники свои доходы вложили в сельскохозяйственную переработку. Здесь есть плюсы, но есть и большой минус – все в кредитах, и некоторые разваливаются из-за этого, например, ООО «ВАМИН Татарстан» с 500 тысяч гектаров земли. Теперь на этих руинах пытаются создать новые хозяйства, новых бизнесменов не только внутри республики, но и вне. Сегодня удмуртская компания «КОМОС ГРУПП» владеет экс-банкротом – молочным заводом в Казани.
Мы действуем параллельно. Приглашаем представителей активного бизнеса. К нам вошли «ЭкоНива» со стороны, «Savencia» – французы, комплекс по производству мяса – итальянцы Gruppo Cremonini, завод СИТНО – челябинские, агроходинг «А7» – оренбургские, «АГРО-ЭТС» – удмуртские.
Поговорим с фермерами, кто поставляет из села молоко, мясо, хлеб, яйца, зелень, мед
Амир Узбекович Магазов,
фермер и депутат Белорецкого района, член КПРФ:
«С некоторых пор при Минсельхозе созданы ИКЦ – информационно-консультационные центры. Их задача – информировать фермеров о начале программ субсидирования. Конечно, мы заинтересованы в господдержке, но организаторы этих программ безразличны к простым фермерам. Им выгоднее работать с теми, кто видимо может отблагодарить за помощь государственными деньгами. Иначе как объяснить, что из 30 производителей молока предложение о сборе документов для субсидирования 4 рублей с литра – получили только пять фермеров.

Вторая проблема программ субсидирования заключается в том, что оплата чаще всего идет с большой задержкой, например, за молоко, реализованное в январе субсидии выдали в конце мая.

Я в 2013 году приобрел отечественный рулонный пресс, а он не работает. Субсидию выделили 100 000 рублей через семь месяцев, а я все никак не могу решить вопрос с тем, чтобы вернуть неработающую технику.

В прошлом году я засеял 100 га. Больше трех месяцев ушло на проверки, чтобы получить возмещение по расходам ГСМ в размере 28 тысяч рублей…».
Фермер Ильмир Абдракипов
(имя изменено – ред.)
Рассказал, что для получения субсидии необходимо представить и защитить проекты. Подготовить такую работу «работник от сохи» без экономического образования не может. Фермер – это же бывший колхозник, ставший предпринимателем. Минсельхоз рапортует о выделенных субсидиях, но не договаривает, кому их выделяют. А выделяют их тем, кто своевременно вложил около 50%, затем получил субсидии около 50%, вот и себестоимость выпускаемого продукта, почти в два раза ниже, чем у тех, кто за субсидиями не смог обратиться. Потому что за господдержкой обращаются крупные производители, такие как «Башбройлер», например. Им проще участвовать и в других целевых программах: они могут показать отсутствие налоговой задолженности, динамичное развитие предприятия и фонда оплаты труда.

Другая проблема, это то, что фермеры лишены сейчас возможности просто покупать, например, удобрение и сырье со скидкой. Все перешло в коммерческие руки. Сначала мы все покупаем за свой счет, затем подаем документы на компенсацию.

При Рустеме Хамитове пытались запустить программу «500 ферм», подразумевающая строительство этих 500 ферм. Но программа не была продумана до конца. Построить – самое простое в этом деле. Нужно обеспечить пастбищем. Сегодня под крышей сто коров, через полгода там уже телятам нужно место искать. Молока в регионе становится больше, чем требуется, закупщики, видя, что его в избытке, снижают стоимость.

Еще один важный момент: субсидии не должны идти в доход! Это же компенсация наших расходов, а мы с субсидии платим налоги».
Мухамедьяров Альберт Радикович (по сообщениям источника редакции, получает самые крупные объемы субсидий среди предпринимателей Башкирии):
«Нашей компанией получено в 2018 году 59 186 тыс. руб., в 2019 году на текущую дату 5 956 тыс. руб. в виде субсидирования и иной государственной финансовой помощи. Субсидиями предусмотрена компенсация части расходов на приобретение техники и оборудования (список техники и оборудования регламентируется Министерством сельского хозяйства РБ), на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка, на возмещение части затрат на приобретение средств.

Этот список не полный и зависит от конкретного вида деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. ГСМ отдельно не субсидируется, но есть несвязная поддержка, которая даётся аграриям перед посевной и ее можно использовать в том числе и на закуп ГСМ.

Мы для себя не рассматривали программы льготного лизинга. В 2018 году для приобретения техники воспользовались льготным кредитом по Постановлению № 1528* (Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке…" – от редакции*).

Легко ли фермеру в Башкирии получить господдержку? Пока с препятствиями по получению субсидий наша компания не сталкивалась. Даже наоборот – специалисты минсельхоза всегда готовы подсказать, если возникают вопросы. Проект ООО Зуевское по развитию мясного Скотоводства включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ, ведём работы по включению нашего проекта в Реестр. Со стороны Министерства Сельского хозяйства РБ наш проект также встретил поддержку и наши просьбы очень хорошо слышат и стараются всячески помочь. Кроме того, Минсельхоз РБ на своем официальном сайте размещает всю информацию о новых мерах гос.поддержки, также там размещаются проекты документов по готовящимся мера поддержки. Информация о начале приема документов на ту или иную субсидию приходит как напрямую от специалистов из Минсельхоза, так и от районного отдела сельского хозяйства.
Артем Вотинов – фермер (Благовещенский район):
«Закончил нефтяной университет и поехал работать на север. Отец (руководитель КФХ – Вотинов Иван Иванович) растил коров и бычков на личном подворье. Я после армии и севера вернулся в Уфу, занимался бизнесом. Однажды отец предложил вернуться и заняться реанимацией одного «умирающего с 50 коровами хозяйства». Мы взялись, вложили все свои деньги, можно сказать этих коров вернули к жизни. Начали продавать бычков и молоко. Николай Иванов – зам главы района предложил нам взять грант «на молоко», познакомил с хозяйствами, имеющими уже опыт. Мы собрали документы, получил около 3 миллионов рублей, на которые приобрели 16 нетелей, оборудование для дойки.

Сейчас у нас коров и телят 180 голов, около сотни свиноматок.

Большинство из 20-ти работников на ферме и в поле – это наши родственники. Хозяйство стало более устойчивым, с доходов стараемся закупать новую технику. Готовим документы на получение нового гранта «на мясо».
«Дед Мазай» так называют его на селе – разводит кроликов в одном из районов Башкирии:
«Дети, конечно, приезжают из города. Но в основном летом. В плохую погоду в деревню не заехать даже на «Ниве». Бывает, что оставляют свою машину на поле, повернув с трассы, я их встречаю на телеге. Или просто вывожу продукты: мясо, сметану, яйца, овощи.

Как скажите их уговорить сюда переехать? Бизнесом заманить? А они потом на свои деньги будут дорогу до соседнего села и школы строить? Тут не машина, тут трактор нужен. Скажите, а в качестве транспорта могу я «Беларусь» взять по субсидии? (смеется).

Вот я и развожу свиней и кроликов один. Бывает – звонят, заказывают, но чаще вывожу в райцентр и сдаю мясо».
Ильшат Имангулов, пасечник, индивидуальный предприниматель:
« Я уже писал материал о том, как ходил за субсидиями. И по-прежнему считаю, что эти все структуры большей частью искусственны. Помощь предполагается порой косметическая, а реальные проблемы не решаются! Я прошел все фонды и «корпорации поддержки», был на встрече в минсельхозе. Что могу сказать? Мне кажется, что фермеры для ведомства, а не наоборот, как хотелось бы. Они словно н заинтересованы в том, чтобы все развивалось. После «Инвестчаса» чиновники ждут, чтобы фермеры пошли по второму кругу – по их кабинетам. Будучи гендиректором НКО могу сравнить работу органов субсидирования и предоставления грантов. По примеру работы президентских и республиканских грантов для НКО необходимо сделать процесс предоставления субсидий /грантов прозрачным. Снизить формальный порог, но жестче требовать выполнения условий. Минсельхозу республики стоит стать более заинтересованным в развитии фермерства. Что говорить об открытости, когда даже сайт МСХ РБ очень «мудрёный», нет полной информации, а если и есть, то она также формализована в виде лишь выкладки протоколов и приказов».
Устойчивое развитие сельских территорий
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов: предусмотрено 650 382 тысяч рублей (в том числе, с регионального бюджета 203875 тысяч рублей)
Грант начинающим фермерам
Получатели поддержки: крестьянские (фермерские) хозяйства.
Направление
растениеводство, животноводство, переработка.
Обеспечение затрат
на организацию производства, на мясное, молочное направление – до 3 млн. руб., иное направление – до 1,5 млн. руб.
Соотношение покрытия расходов
90% (грант), 10% (собственные средства).
УСЛОВИЯ:

  • период предпринимательской деятельности – не более 6 месяцев в течение последних трех лет;
  • является главой фермерского хозяйства, но не учредителем коммерческой организации;
  • имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства;
  • планирует создание/сохранение рабочих мест: на каждый 1 млн руб. – 1 место;
  • тсутствие просроченной задолженности (страховые взносы, штрафы, пени, налоги);
  • обязуется освоить гранд в течение 18 месяцев со дня поступления денежных средств на счет.
ДОКУМЕНТЫ:

  • план расходов с указанием цен, источников финансирования;
  • письмо администрации МО об отсутствии у заявителя ранее полученных выплат на аналогичные цели;
  • бизнес-план и документы, подтверждающие современное состояние КФХ;
  • заявка, копии паспорта документа регистрации КФХ;
  • подтверждение возможности оплачивать 10% стоимость расходов;
  • копии документа о наличии с/х образования, стажа;
  • сведения о правах на объект недвижимости из ЕГРН.
Министр сельского хозяйства РБ:
«У тех, кто критикует жизнь на селе есть уникальная возможность, вернуться и поднять деревню. Тут есть несколько вариантов. Субсидий у нас очень много, есть полный список субсидируемых товаров и услуг. Есть федеральные субсидии (4,5 млрд. рублей), есть республиканские, которых нет у других регионов. Федеральные деньги поступают из Москвы, аграрии сдают свои документы, оплата ведется погектарно – 220 руб./га. Они показывают, что засеяли свои площади, мы проверяем по электронной карте полей (ЕФСЗСН) – Единый федеральная система земель сельхозназначения – Москва это видит, подтверждаем, перечисляем деньги. Федеральные деньги контролируются очень жестко, как только они поступают в федеральное казначейство, Минсельхоз России уже требует предоставления всех документов, дошли ли они оперативно до аграриев. До прихода денег мы уже собираем документы, чтобы оперативно все провести.

Мы сократили число получателей субсидий, когда я пришел было око 3,5 тысяч юрлиц. Сейчас примерно 2700 человек. Потому что мы навели порядок. Тоже самое с молоком. Сдал аграрий молоко на молзавод, получил документы, например, за сдачу тонны молока в период январь-март, получил в апреле деньги 4 руб./л, то есть 4000 рублей за тонну. Все прозрачно, что с молоком, что с полями.

Но есть четкие условия: у юрлица, частника или ИП не должно быть долгов по налогам, сборам и иным платежам, не должен находиться в каком-либо процессе (арбитражном, судебном, реорганизации). Об этом мы также рассказываем аграриям, обучаем их финансовой дисциплине. Надо понимать, что расходование бюджетных средств контролируется предельно жестко. Это касается не только их, проверяют и наше министерство: за 2,5 года на днях завершилась 30 проверка!

Поэтому как правило, понимая, что знаний у аграриев может быть недостаточно, мы помогаем им заполнять все документы. Мы же понимаем, что у простого фермера нет в штате бухгалтера и юриста. Поэтому на местах помогают Управления сельского хозяйства и ИКЦ. Например, в Давлеканово Светлана Фролова за 5000 рублей в год заполняла всю документацию, к ней приезжали все местные аграрии.

Мы не пытаемся скрыть информацию, она в открытом доступе. Нам это неинтересно. Мы наоборот проводим семинары, учебу. Любой аграрий может подать документы, если желает приобрести, например, технику. В сентябре будем просить Радия Фаритовича еще денег, потому что мы уже «выгрузили» 600 млн. рублей субсидий (для сравнения: в 2018 году – субсидия по технике составила 240 млн. руб.). Технику покупают бешенными темпами. Если сдал документы – ты за пять дней можешь получить субсидию. Выбор техники огромный, мы на день поля даже детали представляем. Мы уже сделали огромный список по субсидиям, которая составлена в результате встреч с аграриями, заявляющими о своих потребностях».
Крестьянская доля на широком поле
Системой субсидирования довольны крупные игроки сельскохозяйственной отрасли, оно и понятно: им выгодны и сроки, и размеры, и возможность получения государственной поддержки, ради которой многие готовы на различные схемы. Зато и к сезону готовы, и урожай в норме, и удобрение под рукой, и потребитель доволен конечной стоимостью продукта.
Краткосрочные кредиты не интересны тем, чьи доходы зависят не только от сезона, еще и от погоды в этот сезон: простым фермерам, ведущим работу на личном подворье.
Оно и понятно, получив кредит на короткий срок аграрий рассчитывает на скорейшее избавление от долга перед финансовой структурой, ведь взаимоотношения с ними – это еще и дополнительные расходы на обязательное страхование, на который зачастую в начале весны и денег-то нет. Еще и субсидирование – процедура мало того, что для представителя сельскохозяйственной отрасли не простая, так еще и получить своевременно информацию о начале программы удается не всем. Нанять грамотных помощников средств недостаточно. Пока ты в поле, почтовый голубь к тебе с информацией не летит. Не зря же говорят: «волка ноги кормят», значит нужно дойти до администрации, которой проще работать с теми, кто уже многократно получал субсидии, лишних вопросов не задает, с налогами проблем не имеет.
Так что кредиты и отсутствие государственной поддержки по факту деятельности на земле диктует совсем не планируемые, но вполне прогнозируемые действия фермера: либо отдать сырье все за бесценок, либо ждать оптового покупателя и пытаться сохранить выращенный урожай до встречи с «купцом», а это порой невозможно.
Фермерам нужны не только субсидии, им нужны условия работы и жизни, возможность обучать детей в сельской школе, обращаться за качественными медицинскими услугами. Откройте сайт Управления занятости РБ: почти в каждом районе требуются врачи и учителя. А пока эти проблемы не будут решены, молодежь в деревню не затянуть…