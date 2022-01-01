В частности, мы писали о тех фактически офшорных компаниях, кто выигрывает миллиардные контракты на дорожное строительство
. Также мы писали об офшорных компаниях, занимающихся поставками лекарственных средств
для республиканского Минздрава. Упоминавшаяся выше «Башкирская содовая компания», ежегодно генерирующая миллиарды рублей чистой прибыли – на 57,18% принадлежит также офшорам на Кипре. О реальных владельцах также информации в открытом доступе нет.
Логично предположить, что эти офшорные компании, работающие на территории Башкирии, могут иметь реальных владельцев среди наших земляков. Соответственно, много лет выигрывая миллиардные госконтракты, эти компании – то есть, их возможные владельцы – могли сгенерировать состояние, позволившее бы им достойно войти в наш рейтинг.
Еще одна причина, по которой в нашем рейтинге могут быть и другие жители Башкирии – люди, живущие здесь, могут запросто иметь имущество и бизнесы там, в других регионах России и других странах.
Ну и еще одна веская причина, по которой наш рейтинг при других условиях мог иметь другой персональный состав: люди просто не хотят «светить» свое реальное богатство, не забывая о том, что деньги любят тишину. Ведь не зря наши предки эту пословицу придумали. Тем более, что пресловутые 90-е, о преждевременной кончине которых нам иногда рассказывают, на самом деле никуда не делись и на улицах до сих пор иногда стреляют
.