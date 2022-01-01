ТОП-50
предпринимателей Башкирии
с бизнес-активами
на 69,8 миллиардов рублей
«Медиакорсеть» подсчитала стоимость бизнес-активов предпринимателей, являющихся учредителями (соучредителями) крупнейших компаний республики.
Данный рейтинг оценивает исключительно состояние бизнес-активов (чистых активов) предпринимателей, которые учредили (являются соучредителями) крупнейших компаний, зарегистрированных на территории Башкирии. Для рейтинга использованы данные из открытых источников – информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

Методология составления рейтинга следующая. Для начала был составлен рейтинг крупнейших компаний по стоимости чистых активов по состоянию на конец 2017 года. Период выбран не случайно: данные за 2018 год могут быть подведены не по всем компаниям.
Далее были проанализированы данные по учредителям физическим лицам, имеющим вклады в этих компаниях (учредивших эти компании) – какая доля чистых активов рассматриваемой компании принадлежит учредителю в соответствии с его вкладом в уставный капитал.

Аналогичным образом каждый этот учредитель (соучредитель) был проанализирован по этому же признаку (стоимость чистых активов) по другим компаниям, в уставный капитал которых есть вклад рассматриваемых предпринимателей. Стоимость чистых активов всех компаний, в которых участвует данный предприниматель, была суммирована и составлен рейтинг.
Данные показатели не рассматривают общий уровень благосостояния того или иного бизнесмена: мы не учитывали стоимость личного движимого и недвижимого имущества, других личных активов и денежных средств. Данный рейтинг составлен исключительно по признаку стоимости чистых активов фирм бизнесменов.
Другими словами, реальное финансовое состояние (уровень богатства) той или иной персоналии может отличаться, в том числе, значительно в ту или иную сторону от суммы чистых активов бизнеса предпринимателя, которая есть в открытом доступе. Также необходимо понимать, что человек в качестве учредителя может быть лишь формальным собственником: реальным владельцем может быть иное лицо.
Первая десятка предпринимателей по стоимости чистых активов их бизнесов выглядит следующим образом
№ 1
Соучредитель компании ООО «Реилго» и некоторых других (ООО «Курганнефтепродукт», ООО «Транс-Петрол-Сервис» и др. – полный список см. в таблице ниже).
Рахман Халилов
Стоимость чистых активов компаний, собственником которых является г-н Халилов, равна по состоянию на конец 2017 года 5,9 миллиарда рублей, что позволило предпринимателю по этому показателю возглавить ТОП-50 бизнесменов Башкирии.

Вторым совладельцем ООО «Реилго» являет отец Рахмана Халилова Искендер Халилов, в его собственности 30% уставного капитала компании, благодаря чему г-н Халилов старший оказался на 11 месте нашего рейтинга.

Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Реилго» являются перевозки. По данным «СПАРКа», в течение трех последних лет с 2016 по 2018 годы основным заказчиком услуг ООО «Реилго» является «дочка» ПАО «Роснефть» – «Роснефть-Транспорт». Общая сумма контрактов за три последние года равна 199,3 миллиона рублей. Причем, сумма ежегодно увеличивалась – 16, 48 и 135 миллионов соответственно.

Несколько месяцев назад в рамках проходившего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума было объявлено о том, что компания построит в Башкирии вагоноремонтное предприятие. На соответствующем инвестиционном соглашении стоят подписи Рахмана Халилова и врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Предприниматель известен также тем, что в 2019 году занимал 23 место в рейтинге «Генеральный директор года» в отрасли «Услуги перевозки» по Москве.
Рахман Халилов родился в 1977 году в Баку (Азербайджан), учился Международном университете Женевы, работал трейдером в «Лукойле».

Далее г-н Халилов работал в компании отца Искенедера Халилова ISR Holding.
№ 2
Cоучредитель группы компаний «Нерал» (40% уставного капитала). В структуру холдинга входят такие компании, как ООО «Концерн «Интел Ко», ООО СПХ «Нерал-Буздяк», ООО «Нерал Агроцентр» и других.
Эрнст Исаев
Общая стоимость чистых активов фирм, принадлежащих предпринимателю, равна 4,2 миллиарда рублей.

«СПАРК» очень сухо одной строкой сообщает, что группа компаний «Нерал» занимается исследованиями конъюнктуры рынка, не уточняя, что под этим имеется в виду. На официальном сайте группы компаний информация более подробная, там говорится, что фирмы занимаются многопрофильным бизнесом, среди направлений которого производство продуктов питания, стройматериалов, торгово-закупочная деятельность.

Некоторые интернет-источники приписывают Исаеву нахождение в команде бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова, при котором предприниматель, будучи креатурой главы республики, занимал пост заместителя премьер-министра правительства республики и одновременно министра сельского хозяйства Башкирии.
Эрнст Исаев носит почетное звание заслуженного экономиста Башкирии.
№ 3
Как и предыдущий участник рейтинга, является соучредителем группы компаний «Нерал», имея долю в уставном капитале в размере 40%.
Рафаиль Шигапов
Стоимость чистых активов, принадлежащих ему в соответствии с долей в уставном капитале, равна 3,6 миллиарда рублей.

Информации о Рафаиле Шигапове в открытых источниках практически нет: в частности, на первых двух страницах выдачи информации в Яндексе о г-не Шигапове имеются лишь сведения о работе героя рейтинга.
№ 4
Соучредитель группы компаний «Петон». Несколько предприятий этой группы занимаются различными видами деятельности: выполнение строительно-монтажных работ для предприятий топливно-энергетического комплекса, производство строительных металлических конструкций для этих работ, выполнение инжиниринговых, проектно-изыскательских мероприятий.
Дмитрий Поляков
В группу компаний входят, в частности, головная компания – ООО «НИПИ НГ «Петон – имеющая огромный просторный офис на красной линии второй главной транспортной артерии Уфы – на проспекте имени Салават Юлаева. Также в группу входят предприятия ООО «Петон Химтэк», ООО «Петон Инвест Технолоджи», ООО «Петон Констракшн». «Петон» зарегистрирован Уфе, имеет офисы в Москве, Омске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге, Ростове-На-Дону.

Дмитрий «Поляков» является соучредителем ряда компаний, в том числе ООО «Петон Констракшн». Общая стоимость принадлежащих ему чистых активов равна 3,5 миллиарда рублей.

Реальными владельцами всей группы компаний «Петон» помимо основателя Игоря Мнушкина (в рейтинге его нет), являются также брат Дмитрия Олег, Эдуард Гасанов с супругой Олесей. Эдуард Гасанов был ранее, в начале «нулевых», судим за хищение кальцинированной соды с еще одного крупнейшего предприятия не только Башкирии, но и единственного в России по производству соды с одноименным названием – АО «Сода».

Компания Петон была зарегистрирована в 1990 году, однако в «медийке» о фирме не было известно до 2016 года. Тогда «Петон» стал «Королем госзаказов» с контрактами от «Газпрома» почти на 180 миллиардов рублей, обогнав по этому показателю бизнесы братьев Ротенбергов. С тех пор компания «Петон» (группа компаний) является одним из крупнейших партнеров национального достояния россиян – РАО «Газпром».

С фамилиями бизнесменов Поляковых и Гасанова связаны некоторые скандальные публикации, в том числе, на сайтах, публикующих различный компромат. В частности, предпринимателей обвиняли (надо сказать, без особой доказательной фактуры – дел-то никаких соответствующих уголовных нет) в крупных коррупционных скандалах и связях с представителями правоохранительных структур, замешанных в этих скандалах, о которых, в свою очередь, впоследствии было множество сообщений в СМИ.
№ 5
Владелец (100%) двух сельскохозяйственных предприятий – «Базы» и «Айбулат».
Вадим Соколов
Стоимость чистых активов этих двух компаний, принадлежащих фермеру – 3,2 миллиарда рублей.

Предприятие «Базы» основано вместо колхоза «Базы», в котором будущий его владелец начинал работать трактористом 40 лет назад. Компания занимается выращиванием зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, молока и мяса. Также предприятие строит и ремонтирует дома, занимается дорожным строительством, благоустройством территорий.
Вадим Соколов является депутатом республиканского парламента Государственного Собрания – Курултая. Предприниматель-законотворец носит почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства Башкирии, имеет различные награды.
№ 6
Соучредитель ООО «Петон Химтек» (51%) и ООО «НТЦ «Энергоавтоматизация» (50%).
Олеся Гасанова
Сумма чистых активов, принадлежащих предпринимательнице, равна 3,1 миллиарда рублей. Это позволило г-же Гасановой из шести женщин-героинь нашего рейтинга ТОП-50 занять первую строчку.

О группе компаний «Петон» читайте выше.
Олеся Гасанова является супругой Эдуарда Гасанова.
№ 7
Соучредитель ООО «Петон Химтек» (49%), ООО «Инвест Технолоджи» (50%), ООО «Петон Инвест Технолоджи» (50%), ООО «НИПИ НГ «Петон» (40%).
Олег Поляков
Общая стоимость чистых активов бизнесмена равна 3 миллиарда рублей.

О родственных бизнес-связях г-на Полякова читайте выше.
№ 8
Соучредитель ООО «АТЭК» (14,85%), АО «АТЭК Групп» (100%), ООО «Башминерал-ресурс» (8,65%), ООО «Кеско» (32,23%) и других коммерческих организаций.
Евгений Бидило
Общая стоимость чистых активов, закрепленных за Евгением Бидило, равна 2,9 миллиарда рублей.

ООО «АТЭК» (на 74,34% принадлежит кипрским офшорам, соответственно, о реальных владельцах сведений не имеется) занимается оптовой продажей сырой нефти и нефтепродуктов. Известно, что в середине 2000-х годов ООО «АТЭК» было одним из основных поставщиков авиационного керосина для заправки самолетов в Международном аэропорту «Уфа» с ежегодными контрактами на поставку на десятки миллионов рублей.
Помимо нефтетрейдерства, г-н Бидило занимается девелоперской деятельностью. В частности, его компании являются застройщиком уфимского отеля Hilton Garden Inn, построенного среди других отелей к саммиту стран ШОС-БРИКС, проходившем в Уфе в 2015 году.
№ 9
Является учредителем и единственным владельцем ООО «Технотраст».
Сергей Шафеев
Чистые активы стоимостью 2,9 миллиарда рублей. Компания занимается куплей-продажей недвижимости, управлением недвижимостью, консультациями в этой сфере.

Согласно «СПАРКу», по итогам 2017 года фирма (работает с 2011 года) получила чистую прибыль в размере более 3 миллиардов рублей, которую сгенерировали, судя по численности компании, всего два работника, один из которых является директором.
№ 10
Соучредитель ООО «Петон Констракшн» (51%), ООО «Инвест Технолоджи» (50%), ООО «Петон Инвест Технолоджи» (50%).
Эдуард Гасанов
Общая стоимость принадлежащих г-на Гасанову чистых активов его предприятий, равна 2,7 миллиарда рублей.

Подробнее о предпринимателей и его бизнесе читайте выше.
69,8
млрд рублей
– общая стоимость чистых активов
ТОП-50 предпринимателей
(полный список в таблице ниже)
7
из 50 богатейших
(по стоимости чистых бизнес-активов)
предпринимателей Башкирии – женщины
Вместе с тем, необходимо понимать, что данный рейтинг составлен исключительно на основе данных, имеющихся в открытом доступе. Другими словами, в него вошли те бизнесмены, которые не скрывают свое (часть своего) миллиардного состояния.

Логично предположить, что в данный рейтинг богатейших людей по праву могли войти и другие известные в Башкирии личности – известные не только по предпринимательским, но и по другим способностям и сферам применения своих талантов.
Также в Башкирии есть достаточно крупные компании с оборотами в сотни миллионов и миллиардов рублей, принадлежащие собственникам, зарегистрированным в офшорной зоне Кипра.
В частности, мы писали о тех фактически офшорных компаниях, кто выигрывает миллиардные контракты на дорожное строительство. Также мы писали об офшорных компаниях, занимающихся поставками лекарственных средств для республиканского Минздрава. Упоминавшаяся выше «Башкирская содовая компания», ежегодно генерирующая миллиарды рублей чистой прибыли – на 57,18% принадлежит также офшорам на Кипре. О реальных владельцах также информации в открытом доступе нет.

Логично предположить, что эти офшорные компании, работающие на территории Башкирии, могут иметь реальных владельцев среди наших земляков. Соответственно, много лет выигрывая миллиардные госконтракты, эти компании – то есть, их возможные владельцы – могли сгенерировать состояние, позволившее бы им достойно войти в наш рейтинг.

Еще одна причина, по которой в нашем рейтинге могут быть и другие жители Башкирии – люди, живущие здесь, могут запросто иметь имущество и бизнесы там, в других регионах России и других странах.

Ну и еще одна веская причина, по которой наш рейтинг при других условиях мог иметь другой персональный состав: люди просто не хотят «светить» свое реальное богатство, не забывая о том, что деньги любят тишину. Ведь не зря наши предки эту пословицу придумали. Тем более, что пресловутые 90-е, о преждевременной кончине которых нам иногда рассказывают, на самом деле никуда не делись и на улицах до сих пор иногда стреляют.

ТОП-50 бизнесменов Башкирии по бизнес-активам