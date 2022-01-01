В группу компаний входят, в частности, головная компания – ООО «НИПИ НГ «Петон – имеющая огромный просторный офис на красной линии второй главной транспортной артерии Уфы – на проспекте имени Салават Юлаева. Также в группу входят предприятия ООО «Петон Химтэк», ООО «Петон Инвест Технолоджи», ООО «Петон Констракшн». «Петон» зарегистрирован Уфе, имеет офисы в Москве, Омске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге, Ростове-На-Дону.



Дмитрий «Поляков» является соучредителем ряда компаний, в том числе ООО «Петон Констракшн». Общая стоимость принадлежащих ему чистых активов равна 3,5 миллиарда рублей.



Реальными владельцами всей группы компаний «Петон» помимо основателя Игоря Мнушкина (в рейтинге его нет), являются также брат Дмитрия Олег, Эдуард Гасанов с супругой Олесей. Эдуард Гасанов был ранее, в начале «нулевых», судим за хищение кальцинированной соды с еще одного крупнейшего предприятия не только Башкирии, но и единственного в России по производству соды с одноименным названием – АО «Сода».



Компания Петон была зарегистрирована в 1990 году, однако в «медийке» о фирме не было известно до 2016 года. Тогда «Петон» стал «Королем госзаказов» с контрактами от «Газпрома» почти на 180 миллиардов рублей, обогнав по этому показателю бизнесы братьев Ротенбергов. С тех пор компания «Петон» (группа компаний) является одним из крупнейших партнеров национального достояния россиян – РАО «Газпром».



