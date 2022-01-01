Медиакорсеть опросила пользователей Вконтакте и выяснила, как граждане оценивают первые месяцы мусорной реформы.
После старта реализации закона о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами прошло более 100 дней. Медиакорсеть разместила в 11 группах Уфы, Стерлитамака и Сибая один вопрос с просьбой оценить ход мусорной реформы. В качестве ответов на вопрос были предложены шесть вариантов ответов.
55 000
Опросом были охвачены более 55 тысяч пользователей соцсети
5 000
На опрос откликнулись более 5 тысяч человек
В Уфе на вопрос о ходе мусорной реформы ответили более 3 тысяч человек. Сразу скажем, положительную оценку дали от 1 до 3,96 % респондентов. Опрос проводился в шести уфимских группах.
Итак, давайте оценим последствия мусорной реформы и работу операторов в уфе:
Комментарии пользователей также не отличались позитивом. Вот скриншоты некоторых из них.
Уфимцы в комментариях присылали фотографии, из которых ясно, почему их не устраивает такой ход мусорной реформы.
Ленинский район Уфы
Уфа, центр, ул. Чернышевского
Уфа, центр
В Стерлитамаке около тысячи человек откликнулись на опрос Медиакорсети. Львиная доля ответивших (от 58,91 до 62,7%) выбрали вариант ответа: «Цель мусорной реформы – деньги жителей, а не решение проблем».
давайте оценим последствия мусорной реформы и работу операторов в стерлитамаке:
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– Мусорки так же переполнены, как и были, – замечает один из жителей Стерлитамака.
В Сибае также около тысячи респондентов ответили на вопрос об оценке мусорной реформы. Не заметили особых изменений от 32,14 до 74,5% респондентов.
давайте оценим последствия мусорной реформы и работу операторов в сибае:
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– Ничего не изменилось, как были несанкционированные мусорки в частных секторах, так стали не меньше, а только больше, – пишет в комментариях в сибайской группе Марина Сидорова.
Что говорят эксперты
Напомним, что в ходе весеннего форума ЖКХ эксперты пришли к выводу, что мусорная реформа в Башкирии пробуксовывает, а до раздельного сбора отходов – еще очень далеко. Повсеместно наблюдается нехватка контейнеров и контейнерных площадок, отсутствует инфраструктура. Регоператоры по федеральному закону не имеют доступа к актуальным базам данных граждан, отчего зачастую жители получают квитанции об оплате вывоза мусора на своих умерших родственников.
Резонный вопрос – почему регоператоры так и не смогли с начала года наладить четкую работу по вывозу и переработке мусора.
Удивительно, но ведь они получили гарантированный объем рынка, исчисляемый сотнями миллионов рублей в месяц, но так и не смогли показать хорошее качество работы, чтобы удовлетворить всех. В результате мусорная реформа может оказаться провалена.