Напомним, что в ходе весеннего форума ЖКХ эксперты пришли к выводу, что мусорная реформа в Башкирии пробуксовывает, а до раздельного сбора отходов – еще очень далеко. Повсеместно наблюдается нехватка контейнеров и контейнерных площадок, отсутствует инфраструктура. Регоператоры по федеральному закону не имеют доступа к актуальным базам данных граждан, отчего зачастую жители получают квитанции об оплате вывоза мусора на своих умерших родственников.

