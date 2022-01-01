– Если не говорить о психотических причинах, то в большинстве, самоубийство – результат значительного неблагополучия сразу в нескольких сферах жизни человека – социальной, экономической, личной и т.д. Проблем в одной из сфер, зачастую, не достаточно, так как состояние человека компенсируется в другой. До самоубийства, гипотетически, можно довести почти кого угодно, если иметь тотальный контроль над всей его жизнью, скажем, в ситуации продолжительных пыток в плену без каких-либо перспектив для изменения ситуации.