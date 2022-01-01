Примерно в два часа вернулись родители жены, мужчины уже не было дома. Супруга с детьми вернулась в 16:50 часов. Камеры видеонаблюдения показывают, что за это время Афанаси не покидал дом. Позже это вызовет вопросы у криминалистов.



В 19:00 тесть вышел на улицу и увидел машину «скорой», а рядом – тело окровавленного мужчины, похожего на зятя. Он позвонил дочери, та вышла на улицу и опознала покойного мужа.



Коллеги Афанаси признались, что на работе он не конфликтовал, врагов не имел, но очень переживал из-за уголовных дел жены - что она может надолго «сесть», дети останутся без мамы, а без нее он точно не справится.



Родные Афанаси, как часто бывает в таких случаях, в случившееся поверить не могут до сих пор и убеждены, что мужчине помогли уйти из жизни. Зачем и почему – неясно. Но, как утверждают криминалисты, с двух часов и вплоть до самой смерти – около шести часов – он находился в зимней одежде в подъезде. Что он делал все это время, встречался ли с кем-то – точно неизвестно до сих пор. Телефона с собой у него не было.

