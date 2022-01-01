Для жильцов ЖК «Символ» предусмотрен вместительный подземный паркинг на 379 машиномест. Практичный интерьер парковки включает в себя беспыльный пол и продуманную систему навигации. Система интеллектуального управления при въезде на территорию комплекса обеспечивает доступ только жильцам. На этаж, где расположена квартира, можно попасть на лифте. Бездымные лестницы, общие системы оповещения, автоматические системы пожарной безопасности, сплинкерные системы пожаротушения, скоростные лифты с автоматизированными системами эвакуации при пожаре. В строительстве используются только современные пожаробезопасные материалы.



Домофон с режимом видеосвязи позволит осуществить просмотры с камер внешнего наблюдения, в фойе будет работать консьерж. Система охранного видеонаблюдения охватывает территорию всего комплекса: прогулочная эспланада, этажные холлы и паркинг.



Внутридворовое пространство будет обустроено по принципу «Двор без машин», которому неизменно следует ГК «Жилстройинвест» при возведении своих проектов. Двор предназначен исключительно для детских и спортивных площадок и прогулочных зон.

