Сроком сдачи ЖК «Символ» указан четвертый квартал 2021 года. Впрочем, учитывая высокие темпы строительства и четко организованный стиль работы застройщика, нет сомнений, что жилой комплекс будет сдан намного раньше, став очередным ярким событием на рынке недвижимости Башкирии.
Подробнее о новом проекте можно узнать на сайте
или в мобильном приложении ГК «Жилстройинвест».
В итоге в Жилом комплексе «Символ» будут построены: 95 однокомнатных (площадью от 36,76 до 59,08 м²), 203 двухкомнатных (площадью от 48,11 до 88,31 м²), 282 трехкомнатных (площадью от 71,38 до 115,14 м²), 104 четырехкомнатных (площадью 96,83 до 146,96 м²).