готов стать новой
достопримечательностью
Уфы
Медиакорсеть узнала, как идет возведение нового жилого комплекса.
Расположенный на виду у горожан и гостей башкирской столицы жилой комплекс «Символ» имеет все шансы стать одним из самых узнаваемых объектов столицы республики.

Как стало известно Медиакорсети, поначалу этому жилому комплексу планировалось дать название «Дружба». Но потом выбор пал на более емкое и яркое название – «Символ».

Новый жилой комплекс многие горожане уже стали воспринимать как символ комфортной новостройки, ведения социально ответственного бизнеса, а также символ новой жизни микрорайона, испокон веку именуемого Старой Уфой.
ЖК «Символ» возводится в районе улиц Бехтерева и Менделеева, где ещё совсем недавно теснились старые частные дома, работы по застройке ведет Группа компаний «Жилстройинвест».
С каждой неделей Жилой комплекс обретает все более четкие очертания. В его состав войдут три многоэтажных дома высотой в 21, 25 и 34 этажа.
ЖК «Символ» вполне гармонично уместился в историческом центре столицы республики, добавив бодрости сердцебиению этой части Уфы.

Нужно отметить, что началу строительства предшествовал большой объем подготовительной работы.

По словам представителей ГК «Жилстройинвест», сначала были проведены исследования на наличие карстовых пустот, которые дали обнадеживающие результаты.
Площадке после обследования была присвоена V категория устойчивости, что означает возможность строительства жилых объектов любой высотности. Но при этом были обнаружены подземные родники. С ними справились довольно быстро – спрятали в трубы и отвели к Сутолоке, –
посвятили в детали проекта его авторы.
Не меньшую сложность представлял и уклон площадки, который в будущем мог бы доставить проблемы в виде деформационных процессов, причем не только под домами, но и за пределами возводимого жилого комплекса.
Чтобы предотвратить эти процессы, было решено усилить склон по особой технологии струйной цементации «Jet-2», для этого были пробурены скважины и заполнены цементом.
Работая над проектом, сотрудники компании изучили передовые планировочные решения, учли опыт развития мегаполисов. Уже сейчас видно, как преображается вся территория. Жильцы комплекса «Символ» в скором времени смогут прогуляться по благоустроенной парковой зоне на склоне реки Сутолоки с выходом к Соборной мечети и монументу Дружбы.
– Заброшенный пустырь и замусоренные берега реки Сутолоки станут чистыми и комфортными местами для прогулок. Сюда наверняка будут приезжать на отдых люди со всего города, – считает начальник отдела маркетинга Группы компаний «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Значимость этому проекту придают оригинальные планировки жилых помещений, следование современным строительным технологиям, а также наше особое отношение к нему, как к подарку, который наша компания делает любимому городу. ЖК «Символ» базируется на идее развития семьи и образа жизни современного человека.
Для жильцов ЖК «Символ» предусмотрен вместительный подземный паркинг на 379 машиномест. Практичный интерьер парковки включает в себя беспыльный пол и продуманную систему навигации. Система интеллектуального управления при въезде на территорию комплекса обеспечивает доступ только жильцам. На этаж, где расположена квартира, можно попасть на лифте. Бездымные лестницы, общие системы оповещения, автоматические системы пожарной безопасности, сплинкерные системы пожаротушения, скоростные лифты с автоматизированными системами эвакуации при пожаре. В строительстве используются только современные пожаробезопасные материалы.

Домофон с режимом видеосвязи позволит осуществить просмотры с камер внешнего наблюдения, в фойе будет работать консьерж. Система охранного видеонаблюдения охватывает территорию всего комплекса: прогулочная эспланада, этажные холлы и паркинг.

Внутридворовое пространство будет обустроено по принципу «Двор без машин», которому неизменно следует ГК «Жилстройинвест» при возведении своих проектов. Двор предназначен исключительно для детских и спортивных площадок и прогулочных зон.
Концепция квартала предполагает наличие на первых этажах зданий салона красоты, детских и взрослых студий, творческих кружков, магазинов и прочей инфраструктуры. Они добавят удобств как жильцам комплекса, так и жителям соседних домов. Совсем рядом действуют детские сады, развивающие центры, школы, вузы, банки, медицинские учреждения, церковь, набережная реки Белой, которые, безусловно, вызовут интерес у жильцов.
Планировкой и дизайном своих квартир будущие жильцы смогут заниматься ещё на этапе строительства! А помочь в дизайне квартиры может «Студия ремонта» – подразделение ГК «Жилстройинвест». Специалисты предложат различные виды отделки – от эконом-варианта до сложных дизайнерских решений. Также при обустройстве дома, застройщик предлагает скидочные программы у партнеров Клуба счастливых дольщиков.

С их списком можно ознакомиться на сайте.
Сроком сдачи ЖК «Символ» указан четвертый квартал 2021 года. Впрочем, учитывая высокие темпы строительства и четко организованный стиль работы застройщика, нет сомнений, что жилой комплекс будет сдан намного раньше, став очередным ярким событием на рынке недвижимости Башкирии.

Подробнее о новом проекте можно узнать на сайте или в мобильном приложении ГК «Жилстройинвест».

В итоге в Жилом комплексе «Символ» будут построены: 95 однокомнатных (площадью от 36,76 до 59,08 м²), 203 двухкомнатных (площадью от 48,11 до 88,31 м²), 282 трехкомнатных (площадью от 71,38 до 115,14 м²), 104 четырехкомнатных (площадью 96,83 до 146,96 м²).
Только цифры
684
квартиры будут построены в Жилом комплексе «Символ»
2,7
метра высота потолков в жилых помещениях
379
парковочных мест в подземном паркинге
Группа компаний «Жилстройинвест» была основана более 20-ти лет назад, в 1997 году.

За это время она возвела 26 жилых домов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м² и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».
Головной офис ГК «Жилстройинвест»:
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 51
Телефон: +7 (347) 289-90-05
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