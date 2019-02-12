ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА:
где искать их в Уфе
В последние годы коммерческая недвижимость стала встраиваться в первые этажи новостроек. Одни выбирают их для ведения собственного бизнеса, другие инвестируют средства для последующей сдачи помещений в аренду. Выгодно ли вкладываться в подобные квадратные метры, и какие сегодня варианты можно отыскать в Уфе?
Мы уже привыкли к тому, что первые этажи в новых домах – нежилые. Их занимают магазины шаговой доступности, салоны красоты, медицинские клиники. Кому это удобно? Да, пожалуй, всем. Для жителей новостройки – это инфраструктура в шаговой доступности, для бизнесменов – готовые потребители. Главное, угадать с месторасположением дома.
Коммерческие помещения, так же как и сами квартиры, можно приобрести напрямую у застройщиков или на вторичном рынке. Лучше всего, конечно, выбирать большие и густонаселенные комплексы, это автоматически расширяет круг потенциальных клиентов бизнеса.
Одним из наиболее перспективных для предпринимателей считается Дёмский район. Он характеризуется высоким уровнем покупательской способности - это современная, хорошо развитая часть Уфы с полным комплексом инфраструктуры. По некоторым показателям он даже выигрывает у любимого многими Центра, где всегда не хватает парковочных мест, а это совсем не способствует развитию бизнеса.
В Дёме же сегодня развернулось масштабное строительство просторных жилых комплексов, где всегда найдутся места для автомобилей клиентов. Как следствие, район с хорошей транспортной доступностью, современной коммерческой недвижимостью и большим количеством населения становится достойной альтернативой дорогостоящим помещениям в других частях города.
Если говорить о наиболее заселенных новых микрорайонах Демы, то справедливо будет упомянуть «Дёму 8», застройщиком которого выступает ГК «Рассвет». Сегодня ситуация здесь вполне стабильна. 14 высоток уже заселены, появились необходимые социальные учреждения – поликлиника, детские сады, школа и магазины. Неудивительно, что уже сейчас на рынке осталось не так много интересных предложений о продаже коммерческой недвижимости в этом жилом комплексе.

Однако кто ищет, тот всегда найдёт. Мы выяснили, что сегодня здесь можно приобрести несколько интересных помещений с высокими потолками – по 3 метра. Первые два находятся в уже сданном доме под литером 17 на улице Кусимова. Известно, что по заказу города к 2020 году вдоль этого дома проложат центральную улицу, в результате чего он окажется на красной линии. Это значит, в будущем фасады помещений можно будет использовать в рекламных целях. Удобно и то, что к зданию уже подведены интернет и телефония, установлена охранная система. Есть огромная парковка.
Как правило, такие квадратные метры стоят намного дороже, но так как обещанной дороги пока еще нет, можно ухватить лакомый кусочек по привлекательной цене – 45 тысяч за м2. При этом общая площадь обоих помещений – около 350 м2.
Планировки открытые, есть отдельный и дополнительный входы, так что простор для воображения дается широкий, тут можно с успехом разместить как продуктовый магазин, так и детский развивающий клуб для малышей и еще много других интересных объектов.
Второе помещение находится неподалеку – на той же улице Кусимова, но под литером 19. По характеристикам этот вариант нисколько не уступает первым двум, но вот площадь здесь гораздо более впечатляющая – 941,6 м2
Совершить выгодные приобретения можно и в соседнем комплексе «Дема 9» по улице Мечтателей – в домах под литерами 9 и 10. Оба они находятся на финальной стадии готовности. Просторные помещения площадью свыше 500 м2 отличаются высокими потолками и открытой планировкой. Отделка предусмотрена черновая. Продажа осуществляется напрямую через застройщика, так что возможен договор долевого участия.

При выборе такого рода недвижимости важно учитывать то, из чего возведен дом. В частности, в представленных нами вариантах строители использовали экологически чистые сертифицированные материалы – кирпич и монолитные блоки, что гарантирует безусловную прочность, а также эстетичный внешний вид объектов.
Если рассматривать коммерческую недвижимость в качестве вложения средств, то, по мнению экспертов, такой вид инвестиций является одним из наиболее выгодных. Срок окупаемости, как правило, составляет от двух до трех лет, что гораздо быстрее, чем в случае с квартирами.