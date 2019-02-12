Если говорить о наиболее заселенных новых микрорайонах Демы, то справедливо будет упомянуть «Дёму 8», застройщиком которого выступает ГК «Рассвет»
. Сегодня ситуация здесь вполне стабильна. 14 высоток уже заселены, появились необходимые социальные учреждения – поликлиника, детские сады, школа и магазины. Неудивительно, что уже сейчас на рынке осталось не так много интересных предложений о продаже коммерческой недвижимости в этом жилом комплексе.
Однако кто ищет, тот всегда найдёт. Мы выяснили, что сегодня здесь можно приобрести несколько интересных помещений с высокими потолками – по 3 метра. Первые два находятся в уже сданном доме под литером 17 на улице Кусимова. Известно, что по заказу города к 2020 году вдоль этого дома проложат центральную улицу, в результате чего он окажется на красной линии. Это значит, в будущем фасады помещений можно будет использовать в рекламных целях. Удобно и то, что к зданию уже подведены интернет и телефония, установлена охранная система. Есть огромная парковка.