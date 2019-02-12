Совершить выгодные приобретения можно и в соседнем комплексе «Дема 9» по улице Мечтателей – в домах под литерами 9 и 10. Оба они находятся на финальной стадии готовности. Просторные помещения площадью свыше 500 м2 отличаются высокими потолками и открытой планировкой. Отделка предусмотрена черновая. Продажа осуществляется напрямую через застройщика, так что возможен договор долевого участия.



При выборе такого рода недвижимости важно учитывать то, из чего возведен дом. В частности, в представленных нами вариантах строители использовали экологически чистые сертифицированные материалы – кирпич и монолитные блоки, что гарантирует безусловную прочность, а также эстетичный внешний вид объектов.

