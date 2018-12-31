Надежда Абдрашитова

выпускающий редактор

2018-й для меня лично стал годом особенным, годом благодарным. Я вышла замуж за любимого человека, впервые увидела Крым и открыла для себя новые точки на карте путешествий Терры Башкирии. И мне особенно приятно, что некоторые из этих приятных, счастливых моментов со мной разделили мои коллеги, которых я ценю и уважаю, которые становятся уже для меня частью семьи.



В этом году вышло много статей, которыми я действительно горжусь. Были материалы и спорные. Во всяком случае, это, как мудро заметил Шамиль Валеев, пожалуй необходимо для поддержания баланса и равновесия.



Всем вам желаю здоровья – берегите себя, близких, не переставайте любить жизнь, радоваться простым мелочам в порой очень непростое время. Трудно жить без оптимизма и веры в прекрасное будущее. Кому, если не нам, его строить сейчас.