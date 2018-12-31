Редакция Медиакорсети поздравляет любимых читателей с наступающим Новым 2019 Годом и благодарит за то, что все это время вы всегда были с нами.


Будущий год обещает быть очень насыщенным и интересным.
Вместе мы будем отмечать 100-летие нашей любимой республики.
Впереди нас ждут новые цели и достижения, расследования и эксклюзивы, репортажи и интервью.

Разиф Абдуллин
главный редактор
В Новом году я хочу пожелать всем читателям ясного ума, трезвости в оценке ситуации и хороших отношений со всеми близкими и родными людьми. За этот год наша аудитория увеличилась в три раза и превысила 4 миллиона человек. Наша редакция продолжит рассказывать об окружающей нас действительности. Пусть и не всегда очень приятное, но зато честное слово - это наш вклад в развитие нашей страны и республики. С Новым Годом!
Надежда Абдрашитова
выпускающий редактор
2018-й для меня лично стал годом особенным, годом благодарным. Я вышла замуж за любимого человека, впервые увидела Крым и открыла для себя новые точки на карте путешествий Терры Башкирии. И мне особенно приятно, что некоторые из этих приятных, счастливых моментов со мной разделили мои коллеги, которых я ценю и уважаю, которые становятся уже для меня частью семьи.

В этом году вышло много статей, которыми я действительно горжусь. Были материалы и спорные. Во всяком случае, это, как мудро заметил Шамиль Валеев, пожалуй необходимо для поддержания баланса и равновесия.

Всем вам желаю здоровья – берегите себя, близких, не переставайте любить жизнь, радоваться простым мелочам в порой очень непростое время. Трудно жить без оптимизма и веры в прекрасное будущее. Кому, если не нам, его строить сейчас.
Татьяна Майорова
корреспондент
Я работаю в Медиакорсети второй год и хочу сказать, что горжусь нашим изданием, считаю его одним из самых профессиональных СМИ в нашей республике. Сегодня есть не так уж много журналистов, которые, не считаясь с личным временем, способны заняться историями, которые не принесут сиюминутного «хайпа» и кучи лайков за счет скандальных или скабрезных подробностей, но зато помогут людям в трудных жизненных ситуациях.

Поэтому я горжусь своими коллегами – Надеждой Абдрашитовой, Минзалей Аскаровой, Маратом Гареевым, Викторией Куприяновой, Марией Кравцовой и особенно – нашими талантливыми аксакалами и «баш мухаррирами» – Разифом Абдуллиным и Шамилем Валеевым. Наш успех был бы невозможен без нашего СММ-редактора Марата Хасанова и энергичных сотрудников отдела маркетинга Гузель Еникеевой, Екатерины Загуменновой и Зарины Салиевой. Мы постараемся и впредь следовать этим принципам – работать для наших читателей. Желаю всем нам – и коллегам, и читателям – оставить в уходящем году весь негатив и вступить в Новый год с радостным ожиданием чуда.
Виктория Куприянова
корреспондент
Даже если кажется, что Новый год – обычный день календаря и всего лишь навсего повод накачать свой организм вакциной "оливье-игристое", всегда стоит на минутку остановиться и, как ни банально, поверить в чудо и волшебство. Вдыхать хвойные ароматы, слушать скрипящий под ногами снег, придумать желание, перевязать подарки яркой праздничной лентой и неспешным шагом двинуться в не всегда простое, но от того и прекрасное будущее. С праздником!
Марат Гареев
корреспондент
Желаю всем нашим читателям и зрителям в новом году и всегда изменений и разнообразия!
Минзаля Аскарова
корреспондент
Приближающийся праздник – это не только ожидание чуда, но и время самых смелых планов и ярких целей. Желаю вам, чтобы спутницей вашей настойчивости была всегда удача, и результаты удивляли вас самих. Желаю также благополучия и здоровья в семье, ведь работа результативна, когда в «тылу» все в порядке. С Новым годом!
Марат Хасанов
SMM-редактор
В новом году хочу пожелать всем счастья. Пусть у вас будет больше поводов для радости, а главное – пусть ваши близкие будут рядом, здоровые и счастливые. Это самое важное в жизни.


С Новым 2019 Годом!