Бизнес в несколько кликов

10 опций интернет-банка для бизнеса,
о которых знают не все

Бизнес в несколько кликов

10 опций интернет-банка для бизнеса, о которых знают не все
Аналитики утверждают, что сегодня 98 предпринимателей из 100 управляют своими финансами дистанционно. И, как показывает статистика, чаще всего в интернет-банке бизнесмены отправляют платежи и просматривают выписки. Однако далеко не все знают, что разместить свободные деньги на депозите, отслеживать остаток по кредиту и даже контролировать эквайринговые обороты можно в интернет-банке в несколько кликов. В специальном проекте mkset.ru рассказываем обо всех лайфаках интернет-банка для бизнеса, которые существенно упростят жизнь любому предпринимателю на примере интернет-банка Light от УБРиР.
Онлайн-сервисы для предпринимателей
Предприниматели бывают двух типов. Одни предпочитают разбираться с делами быстро при помощи смартфона, другие любят обстоятельно все проанализировать, сидя за компьютером. К какому бы типу вы ни относились, УБРиР предлагает решать все рабочие вопросы любым удобным для вас способом – в мобильном приложении или в интернет-банке на компьютере.
Мобильное приложение УБРиР Light
Интернет-банк Light на компьютере
Мобильное приложение для бизнеса
На создание мобильного приложения УБРиР Light банк вдохновили предприниматели, которые готовы решать все рабочие вопросы в перерывах между совещаниями, в командировках и даже на отдыхе. Ведь управлять финансами своей компании со смартфона можно в любое время – 24 часа 7 дней в неделю.


Установив приложение на свой смартфон, вы сможете:
Заходить в приложение в одно касание – по отпечатку пальца
Проводить платежи контрагентам
Контролировать остатки и получать выписки по счету
Оперативно общаться с банком
Быть в курсе всех актуальных новостей и акций, которые проводит УБРиР
Интернет-банк на компьютере
Еще несколько лет назад под «дистанционным банковским обслуживанием» многие предприниматели понимали только оформление «платежек» бухгалтером. Но сейчас интернет-банк становится для бизнесменов незаменимым сервисом. Если лет 5 назад вы смогли бы только просмотреть остаток на счете и отправить платеж, то теперь любому бизнесмену доступен целый список удобных «фишек», например:
Сервис проверки контрагентов «Светофор»
Сервис «Бизнес-аналитика»

В вашей практике случались ситуации, когда в одни и те же даты из месяца в месяц не хватает средств на оплату аренды офиса или оплату по договору подрядчику? Действительно, иногда бывает сложно определить «тонкие» места, когда не видишь целиком всей картины по оборотам. А с помощью сервиса «Бизнес-аналитика» можно вести финансовый анализ своей деятельности при помощи простых и наглядных графиков.


В вашей практике случались ситуации, когда в одни и те же даты из месяца в месяц не хватает средств на оплату аренды офиса или оплату по договору подрядчику? Действительно, иногда бывает сложно определить «тонкие» места, когда не видишь целиком всей картины по оборотам. А с помощью сервиса «Бизнес-аналитика» можно вести финансовый анализ своей деятельности при помощи простых и наглядных графиков.

Контролировать даты оплаты налогов и сдачи отчетности
Добавлять свои события и напоминания
Проводить платежи по начислениям из ГИС ГМП
Сервис «Календарь бухгалтера»
Если управление финансами и контроль оплаты налогов сосредоточен в руках директора организации, то сервис «Календарь бухгалтер» будет просто незаменим. Удобный интерфейс интернет-банка Light поможет вам настроить «Календарь бухгалтера» непосредственно под вашу организацию, чтобы вы смогли:
Контролировать даты оплаты налогов и сдачи отчетности
Добавлять свои события и напоминания
Проводить платежи по начислениям из ГИС ГМП
Сервис проверки контрагентов «Светофор»
Чтобы обезопасить себя от недобросовестных поставщиков и не потерять деньги, УБРиР рекомендует перед отправкой платежных поручений проанализировать бизнес контрагента с помощью сервиса «Светофор». Достаточно ввести ИНН партнера при формировании платежа, и система проанализирует деятельность контрагента и даст вам необходимые подсказки в виде сигналов светофора:
Красный сигнал - компания ликвидирована либо в стадии ликвидации
Желтый сигнал - есть риски. Например, долги по налогам
Зеленый сигнал - положительная активность бизнеса

Помимо предупредительных сигналов «Светофор» также сформирует вам подробный отчет о вашем контрагенте и даст необходимые рекомендации, если обнаружены негативные факторы.
Онлайн-депозиты
Депозит – самый простой и понятный инструмент для приумножения денег. И открыть его можно в 2 шага в интернет-банке Light:
1
Ознакомиться с условиями
2
Указать сумму и подписать заявку
Выбирайте удобный для вас онлайн-депозит, приумножайте свою прибыль, контролируйте начисление процентов и при необходимости частично снимайте деньги.
Личный кабинет по эквайрингу
За последние 2-3 года эквайринг стал услугой № 1 в торговле. Чтобы контролировать выручку по терминалам, в интернет-банке есть личный кабинет по эквайрингу. В нем можно собрать необходимую аналитику, которая поможет принимать эффективные решения.
Выгружать выписки по операциям торгового и интернет-эквайринга
Контролировать суммы комиссий и возвратов
Пользоваться фильтрами для детального анализа
Просматривать аналитику сразу по всем терминалам, или по каждому в отдельности
Отправлять заявку на эквайринг прямо в личном кабинете
Кредиты
Когда возникает необходимость расширить производство, но своих средств для этого недостаточно, можно оформить кредит. Кредитные выплаты легко контролировать в интернет-банке: здесь отражается график платежей и остаток долга. Кроме того, возможности интернет-банка Light позволяют:
Выплачивать кредит
Отслеживать неиспользованные лимиты овердрафтов
Анализировать кредитную нагрузку по графику погашения
Просматривать информацию по ближайшим платежам в разрезе суммы основного долга, комиссий и процентов.
Управление деньгами на бизнес-картах
Универсальная карта для бизнеса позволяет вносить наличные на счет через банкоматы УБРиР и партнерскую сеть банкоматов Альфа-банка в любое время, а также оплачивать корпоративные расходы. Оформленные карты отображаются в интернет-банке.
Устанавливать ограничения по расходам столько, сколько нужно
Пополнять карту
Устанавливать временные блокировки
Оформлять заявки на новые карты
Сервис «SMS-информирование»
Чтобы быстро получать информацию о движении средств на счета, можно настроить SMS-оповещение в интернет-банке Light так, как вам удобно:
– Выбрать те операции, по которым вы хотите получать SMS
– Настраивать получение SMS в зависимости от суммы операции
Информирование контрагентов об оплате их счета
Если вы хотите отправить SMS или e-mail партнеру об оплате их счета, впишите телефон или e-mail при формировании платежа, и ему придет уведомление.
Круглосуточная служба поддержки
Чтобы решить любые вопросы можно:
– Написать в онлайн-чат в интернет-банке Light
– Позвонить на горячую линию службы поддержки бизнеса
8 800 700 59 59
Если вы хотите работать с таким удобным онлайн-сервисом, откройте счет с бесплатным обслуживанием в УБРиР по тарифу «Все просто!»